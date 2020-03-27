The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания Apple представила язык программирования Swift 5.2

27.03.2020 20:23

Компания Apple опубликовала релиз языка программирования Swift 5.2. Официальные сборки подготовлены для Linux (Ubuntu 16.04, 18.04) и macOS (Xcode). Исходные тексты распространяются под лицензией Apache 2.0.

При подготовке нового выпуска основное внимание было уделено расширению средств диагностики в компиляторе, повышению надёжности отладки, улучшению обработки зависимостей в пакетном менеджере и расширению поддержки протокола LSP (Language Server Protocol). В язык добавлена поддержка вызываемых значений и возможность использования выражений вида "\Root.value" в качестве функций.

Напомним, что язык Swift наследует лучшие элементы языков C и Objective-C, и предоставляет объектную модель, совместимую с Objective-C (Swift-код может смешиваться с кодом на С и Objective-C), но отличается использованием средств автоматического распределения памяти и контроля переполнения переменных и массивов, что значительно увеличивает надёжность и безопасность кода. Swift также предлагает множество современных методов программирования, таких как замыкания, обобщённое программирование, лямбда-выражения, кортежи и словарные типы, быстрые операции над коллекциями, элементы функционального программирования. Версия для Linux не привязана к Objective-C Runtime, что позволяет использовать язык в окружениях, в которых отсутствует поддержка Objective-C.

Pеализация Swift построена с задействованием технологий свободного проекта LLVM. Для обеспечения высокой производительности Swift-программы компилируются в машинный код, выполняемый в тестах Apple на 30% быстрее кода на Objective-C. Вместо сборщика мусора в Swift используются средства подсчёта ссылок на объекты. В поставку входит пакетный менеджер Swift Package Manager, предоставляющий средства для распространения модулей и пакетов с библиотеками и приложениями на языке Swift, управления зависимостями, автоматизированной загрузки, сборки и связывания компонентов.


  1. Главная ссылка к новости (https://swift.org/blog/swift-5...)
  2. OpenNews: Компания Apple представила язык программирования Swift 5
  3. OpenNews: Создатель LLVM и Swift уходит из компании Apple
  4. OpenNews: Компания Apple представила язык программирования Swift, основанный на LLVM
  5. OpenNews: Попытка создания свободной реализации языка Swift, продвигаемого компанией Apple
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52623-swift
Ключевые слова: swift
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Х (?), 20:45, 27/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Вот неделя и пригодится. Тем, кто будет отдыхать, а то Песков сказал, что удаленщиков выходные не коснутся, они и так в офисе не толкутся.
     
     
  • 2.3, Х (?), 20:46, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://meduza.io/news/2020/03/27/kreml-predlozhil-rabotat-udalenno-na-neraboc ?
     

  • 1.4, A.Stahl (ok), 21:13, 27/03/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Тот момент когда даже пригламуренные хипстеры пишут на Си (ну ладно, на диалекте Си), а бородатые свитероносцы сидят в луже РастаГо-в...в...всякого непотребства.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:17, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Апле одна из единственных компаний (наряду с микрософт) заинтересованная на данный момент в русте. А го изначально был заменой питону, ей и останется.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:27, 27/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Apple 🧡
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 21:34, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🌈👯‍♂️🌈👬🌈👯‍♂️🌈 тогда уж
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру