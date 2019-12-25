The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск языка программирования Ruby 2.7.0

25.12.2019 22:45

После года разработки опубликован релиз Ruby 2.7.0, динамического объектно-ориентированного языка программирования, отличающегося высокой эффективностью разработки программ и вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp. Код проекта распространяется под лицензиями BSD ("2-clause BSDL") и "Ruby", которая ссылается на последний вариант лицензии GPL и полностью совместима с GPLv3. Ruby 2.7 является седьмым значительным выпуском, подготовленным в рамках планового процесса разработки, подразумевающего отведение года на подготовку функциональных улучшений и формирование каждые 2-3 месяца корректирующих выпусков.

Основные улучшения:

  • Экспериментальная поддержка сопоставлений с образцом (Pattern matching), позволяющих перебрать заданный объект и назначить значение, если имеется совпадение с образцом. 
    
   case [0, [1, 2, 3]]
   in [a, [b, *c]]
     p a #=> 0
     p b #=> 1
     p c #=> [2, 3]
   end

   case {a: 0, b: 1}
   in {a: 0, x: 1}
     :unreachable
   in {a: 0, b: var}
     p var #=> 1
   end
  • В оболочке интерактивных вычислений irb (REPL, Read-Eval-Print-Loop) появилась возможность многострочного редактирования, реализованная при помощи readline-совместимой библиотеки reline, написанной на языке Ruby. Интегрирована поддержка rdoc, позволяющая просматривать в irb справочную информацию по заданным классам, модулям и методам. Обеспечена цветная подсветка строк с кодом, показываемых через Binding#irb и результатов инспектирования объектов базовых классов.
  • Добавлен уплотняющий сборщик мусора (Compaction GC), который может выполнять дефрагментацию области памяти, решая проблемы снижения производительности и повышения потребления памяти из-за фрагментации памяти, возникающей в процессе работы некоторых многопоточных Ruby-приложений. Для упаковки объектов в куче предложен метод GC.compact, позволяющий снизить число используемых страниц памяти и оптимизировать кучу для операций CoW (copy-on-write).
  • Проведена подготовка к разделению аргументов, определяемых на основе позиции в списке ("def foo(a,b,c)") и ключевых слов ("def foo(key: val)"). Автоматическое преобразование аргументов на основе ключевых слов и позиции объявлено устаревшим и не будет поддерживаться в ветке Ruby 3.0. В частности, объявлено устаревшим использование последнего аргумента как параметров ключевого слова, передача аргументов на основе ключевых слов как последнего параметра хеша и разделение последнего аргумента на позиционные и ключевые параметры. 
    
  def foo(key: 42); end; foo({key: 42})   # warned
  def foo(**kw);    end; foo({key: 42})   # warned
  def foo(key: 42); end; foo(**{key: 42}) # OK
  def foo(**kw);    end; foo(**{key: 42}) # OK

  def foo(h, **kw); end; foo(key: 42)      # warned
  def foo(h, key: 42); end; foo(key: 42)   # warned
  def foo(h, **kw); end; foo({key: 42})    # OK
  def foo(h, key: 42); end; foo({key: 42}) # OK

  def foo(h={}, key: 42); end; foo("key" => 43, key: 42)   # warned
  def foo(h={}, key: 42); end; foo({"key" => 43, key: 42}) # warned
  def foo(h={}, key: 42); end; foo({"key" => 43}, key: 42) # OK

  def foo(opt={});  end; foo( key: 42 )   # OK
  
  def foo(h, **nil); end; foo(key: 1)       # ArgumentError
  def foo(h, **nil); end; foo(**{key: 1})   # ArgumentError
  def foo(h, **nil); end; foo("str" => 1)   # ArgumentError
  def foo(h, **nil); end; foo({key: 1})     # OK
  def foo(h, **nil); end; foo({"str" => 1}) # OK
  
  h = {}; def foo(*a) a end; foo(**h) # []
  h = {}; def foo(a) a end; foo(**h)  # {} and warning
  h = {}; def foo(*a) a end; foo(h)   # [{}]
  h = {}; def foo(a) a end; foo(h)    # {}
  • Возможность использования нумерованных имён переменных по умолчанию для параметров блока. 
    
   [1, 2, 3].each { puts @1 } # как аналог [1, 2, 3].each { |i| puts i }
  • Экспериментальная поддержка диапазонов без начального значения. 
    
   ary[..3]  # аналогично ary[0..3]
   rel.where(sales: ..100)
  • Добавлен метод Enumerable#tally, подсчитывающий сколько раз встречается каждый элемент. 
    
   ["a", "b", "c", "b"].tally
   #=> {"a"=>1, "b"=>2, "c"=>1}
  • Разрешён вызов приватного метода с литералом "self" 
    
   def foo
   end
   private :foo
   self.foo
  • Добавлен метод Enumerator::Lazy#eager для генерации обычного перечисления из "ленивого" (Enumerator::Lazy) перечисления. 
    
   a = %w(foo bar baz)
   e = a.lazy.map {|x| x.upcase }.map {|x| x + "!" }.eager
   p e.class               #=> Enumerator
   p e.map {|x| x + "?" }  #=> ["FOO!?", "BAR!?", "BAZ!?"]
  • Продолжено развитие экспериментального JIT-компилятора, который позволяет ощутимо поднять производительность приложений на языке Ruby. Предложенный в Ruby JIT-компилятор вначале записывает на диск код на языке Си, после чего вызывает внешний Си-компилятор для генерации машинных инструкций (поддерживается вызов GCC, Clang и Microsoft VC++). В новой версии реализован метод для inline-развёртывания при необходимости, обеспечено выборочное применение режимов оптимизации при компиляции, значение по умолчанию "--jit-min-calls" увеличено с 5 до 10000, а "--jit-max-cache" с 1000 до 100.
  • Повышена производительность CGI.escapeHTML, Monitor и MonitorMixin.
  • В Module#name, true.to_s, false.to_s и nil.to_s обеспечен возврат строки, неизменной для указанного объекта.
  • Сокращён размер бинарных файлов, генерируемых методом RubyVM::InstructionSequence#to_binary;
  • Обновлены версии встроенных компонентов, включая Bundler 2.1.2, RubyGems 3.1.2, Racc 1.4.15, CSV 3.1.2, REXML 3.2.3, RSS 0.2.8, StringScanner 1.0.3;
  • Из базовой поставки во внешние gem-пакеты вынесены библиотеки CMath (cmath gem), Scanf (scanf gem), Shell (shell gem), Synchronizer (sync gem), ThreadsWait (thwait gem), E2MM (e2mmap gem).
  • На rubygems.org опубликованы поставляемые по умолчанию модули stdlib: benchmark, cgi, delegate, getoptlong, net-pop, net-smtp, open3, pstore, singleton. Не перенесены в rubygems.org модули monitor observer, timeout, tracer, uri, yaml, которые поставляются только в ruby-core.
  • Для сборки Ruby теперь требуется Си-компилятр, поддерживающий стандарт C99.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ruby-lang.org/en/n...)
  2. OpenNews: Обновление Ruby 2.6.5, 2.5.7 и 2.4.8 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Зафиксирована подстановка вредоносного кода в Ruby-пакет Strong_password
  4. OpenNews: В rest-client и ещё 10 Ruby-пакетах выявлен вредоносный код
  5. OpenNews: Открыт код Sorbet, системы статической проверки типов для Ruby
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 2.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ruby
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 23:01, 25/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сферические примеры паттерг-матчинга в вакууме настолько понятны, что не ясно зачем оно вообще нужно. Поясните для слоупоков, зачем это всё на самом деле?
     
     
  • 2.5, Поедатель борщей (?), 23:13, 25/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В нормальных языках — работать с ADT, с типами-суммами и типами-произведениями. В смысле, удобно работать, а не как вот тут.
     
  • 2.7, Ordu (ok), 23:33, 25/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взяли [0, [1, 2, 3]] и сопоставили с образцом [a, [b, *c]]. Получили три локальные переменные a, b и c, в a лежит 0, в b -- 1, в c лежит список [2, 3]. Или это не список в ruby, а массив? Не помню уж, но не суть важно.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:19, 25/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даешь " Для сборки Ruby теперь требуется Си-компилятр, поддерживающий стандарт C99. "  компилятр!!!!


    Всем по компилятру в зубы!

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:20, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, что заметил. Если что - там под текстом новости есть ссылочка "Исправить".
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:40, 25/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как ни печально, но ruby - живой труп
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:55, 25/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    живой, но не труп
     
     
  • 3.12, Анонец (?), 00:03, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как живой, но не живой!
     
  • 2.11, Влад (??), 00:02, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да нет, это кажется на самом деле. Просто прошел пик хайпа. Вакансий много, коммиты в популярные проекты все ещё есть регулярно. Ну и isrubydead.com конечно
     
     
  • 3.17, Урри (?), 00:48, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю. Куэйщики используют вовсю - язык достаточно прост, чтобы ним могли пользоваться не программисты, и фреймворки понятные.
     

  • 1.10, ogmy (ok), 00:00, 26/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прошла любовь завяли помидоры.
    Вакансий почти нет.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:54, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та нет. Ровно столько же сколько и вакансий на Pascal.
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 00:54, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УДивительно, но и столько же сколько вакансий на Golang.
    Подозрительно, что возможно это тоже проходной язычок.
     

  • 1.13, аноним3 (?), 00:07, 26/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    чет синтаксис питона выглядит куда понятнее и человечнее. а тут попытка закосить под крутой язык? ну я когда смотрел разницу подходов питона и руби, так сразу засек , что руби как то менее человечен чем питон. а ведь оба интерпретируемые языки. и со стремлением к понятной и быстрой разработке. впрочем на руби я встречал как то мало скриптов. хотя даже в лине попадались, но как то не больше 5 штук.)) язык не пошел.
     
  • 1.15, Аноним (14), 00:30, 26/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >  выполнять дефрагментацию области памяти, решая проблемы снижения производительности

    Кто в теме, объясните нубу, как дефрагментация памяти повысит производительность? Это же не диск, где головка туда-сюда дёргается, там просто адрес ячейки.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:51, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на правах ИМХО...

    Если маленькие "свободные места" слить в один большой "кусок свободного места", это упростит создание новых объектов и руби будет реже говорить системе "дай еще памяти".

    Но это в теории... что и кому добавится на практике посмотрим на продакшенах :)

     
  • 2.19, Урри (?), 00:52, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуглить Крис Касперски "Техника оптимизации программ. Эффективное использование памяти".

    Если в двух словах - контроллер памяти пересылает данные целыми блоками. Больше фрагментация - больше пересылок. Если не в двух, то все очень сложно, ибо есть еще кэш и т.д. и т.п. - короче, читай книгу выше.

     
  • 2.24, Аноним84701 (ok), 01:09, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>  выполнять дефрагментацию области памяти, решая проблемы снижения производительности
    > Кто в теме, объясните нубу, как дефрагментация памяти повысит производительность? Это же
    > не диск, где головка туда-сюда дёргается, там просто адрес ячейки.

    Это, скорее всего, вот отсюда:

    https://www.ruby-forum.com/t/heap-fragmentation-in-a-long-running-ruby-process
    > Thanks to Jamis B. [5] and Mauricio F. [6] I was able to determine that the application was [b]stuck for several seconds in glibc’s realloc, which may be called (via ruby_xrealloc) from basically anywhere within ruby where a new or enlarged chunk of memory might be required.[/b]

    [...]
    > And then - all praise bugzilla - I found a bugreport [8] describing almost exactly my problems and leading me to ptmalloc3 [9].

    [...]
    > As far as I understand, ptmalloc3 does not eliminate heap fragmentation.
    > However, due to the bit-wise tree employed in the newer version, it [b]finds free chunks of the right size in shorter time by several orders of magnitude.[/b] Additionally, it seems that glibc 2.5 abandons its attempts to find a best-fit chunk after a while (possibly after 10000 tries),

    т.е. проблема поиска свободных блоков памяти при сильной фрагментации - "приветик" от создания короткоживущих объектов "на каждый чих".

     

  • 1.16, Аноним (16), 00:36, 26/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неоднозначный синтаксис языка не позволяет делать полноценный синтаксический анализатор для IDE. Правда код на руби остается понятным и читаемым долго и клепается нечеловечески быстро это факт, даже без поддержки IDE. Но есть одна деталь которая напрочь этот руби делает непригодным - приложения жрут невероятно процессорное время часто в десятки раз больше чем на других языках. Такое г. непонятно где хостить (и нужно ли в итоге?).
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 00:57, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в чем причина потребеления процессорного времени? Смотрели профайлером?
    Просто ради любопытства даже тем же Python надо стараться что бы утилизировать весь CPU.
    Может что-то не так делаете? Не используете асинхронность например?
     
  • 2.23, Аноним (18), 01:08, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не десятки. (Если не сравнивать с "hello world" на си)

    А, например, если нужно распарсить HTTP запрос, дернуть контроллер, который сходит в БД, сгенерить HTML и оттдать клиенту... Если у вас руби для этого больше 50мс от ядра CPU отнял, вы что-то (пере)мудреное делаете, стоит присмотреться внимательно.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру