Выпуск языка программирования Ruby 2.7.0

>> выполнять дефрагментацию области памяти, решая проблемы снижения производительности

> Кто в теме, объясните нубу, как дефрагментация памяти повысит производительность? Это же

> не диск, где головка туда-сюда дёргается, там просто адрес ячейки.

Это, скорее всего, вот отсюда:

https://www.ruby-forum.com/t/heap-fragmentation-in-a-long-running-ruby-process

> Thanks to Jamis B. [5] and Mauricio F. [6] I was able to determine that the application was [b]stuck for several seconds in glibc’s realloc, which may be called (via ruby_xrealloc) from basically anywhere within ruby where a new or enlarged chunk of memory might be required.[/b]

[...]

> And then - all praise bugzilla - I found a bugreport [8] describing almost exactly my problems and leading me to ptmalloc3 [9].

[...]

> As far as I understand, ptmalloc3 does not eliminate heap fragmentation.

> However, due to the bit-wise tree employed in the newer version, it [b]finds free chunks of the right size in shorter time by several orders of magnitude.[/b] Additionally, it seems that glibc 2.5 abandons its attempts to find a best-fit chunk after a while (possibly after 10000 tries),

т.е. проблема поиска свободных блоков памяти при сильной фрагментации - "приветик" от создания короткоживущих объектов "на каждый чих".