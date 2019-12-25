Выпуск языка программирования Ruby 2.7.0

|
|1.4, Аноним (4), 23:01, 25/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Сферические примеры паттерг-матчинга в вакууме настолько понятны, что не ясно зачем оно вообще нужно. Поясните для слоупоков, зачем это всё на самом деле?
|
|
|
|2.5, Поедатель борщей (?), 23:13, 25/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В нормальных языках — работать с ADT, с типами-суммами и типами-произведениями. В смысле, удобно работать, а не как вот тут.
|
|2.7, Ordu (ok), 23:33, 25/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Взяли [0, [1, 2, 3]] и сопоставили с образцом [a, [b, *c]]. Получили три локальные переменные a, b и c, в a лежит 0, в b -- 1, в c лежит список [2, 3]. Или это не список в ruby, а массив? Не помню уж, но не суть важно.
|
|1.6, Аноним (6), 23:19, 25/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Даешь " Для сборки Ruby теперь требуется Си-компилятр, поддерживающий стандарт C99. " компилятр!!!!
Всем по компилятру в зубы!
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 00:20, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Спасибо, что заметил. Если что - там под текстом новости есть ссылочка "Исправить".
|
|
|
|2.11, Влад (??), 00:02, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да нет, это кажется на самом деле. Просто прошел пик хайпа. Вакансий много, коммиты в популярные проекты все ещё есть регулярно. Ну и isrubydead.com конечно
|
|
|
|3.17, Урри (?), 00:48, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подтверждаю. Куэйщики используют вовсю - язык достаточно прост, чтобы ним могли пользоваться не программисты, и фреймворки понятные.
|
|
|
|
|
|3.21, Аноним (20), 00:54, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
УДивительно, но и столько же сколько вакансий на Golang.
Подозрительно, что возможно это тоже проходной язычок.
|
|1.13, аноним3 (?), 00:07, 26/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
чет синтаксис питона выглядит куда понятнее и человечнее. а тут попытка закосить под крутой язык? ну я когда смотрел разницу подходов питона и руби, так сразу засек , что руби как то менее человечен чем питон. а ведь оба интерпретируемые языки. и со стремлением к понятной и быстрой разработке. впрочем на руби я встречал как то мало скриптов. хотя даже в лине попадались, но как то не больше 5 штук.)) язык не пошел.
|
|1.15, Аноним (14), 00:30, 26/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> выполнять дефрагментацию области памяти, решая проблемы снижения производительности
Кто в теме, объясните нубу, как дефрагментация памяти повысит производительность? Это же не диск, где головка туда-сюда дёргается, там просто адрес ячейки.
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 00:51, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
на правах ИМХО...
Если маленькие "свободные места" слить в один большой "кусок свободного места", это упростит создание новых объектов и руби будет реже говорить системе "дай еще памяти".
Но это в теории... что и кому добавится на практике посмотрим на продакшенах :)
|
|2.19, Урри (?), 00:52, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гуглить Крис Касперски "Техника оптимизации программ. Эффективное использование памяти".
Если в двух словах - контроллер памяти пересылает данные целыми блоками. Больше фрагментация - больше пересылок. Если не в двух, то все очень сложно, ибо есть еще кэш и т.д. и т.п. - короче, читай книгу выше.
|
|2.24, Аноним84701 (ok), 01:09, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> выполнять дефрагментацию области памяти, решая проблемы снижения производительности
> Кто в теме, объясните нубу, как дефрагментация памяти повысит производительность? Это же
> не диск, где головка туда-сюда дёргается, там просто адрес ячейки.
Это, скорее всего, вот отсюда:
https://www.ruby-forum.com/t/heap-fragmentation-in-a-long-running-ruby-process
> Thanks to Jamis B. [5] and Mauricio F. [6] I was able to determine that the application was [b]stuck for several seconds in glibc’s realloc, which may be called (via ruby_xrealloc) from basically anywhere within ruby where a new or enlarged chunk of memory might be required.[/b]
[...]
> And then - all praise bugzilla - I found a bugreport [8] describing almost exactly my problems and leading me to ptmalloc3 [9].
[...]
> As far as I understand, ptmalloc3 does not eliminate heap fragmentation.
> However, due to the bit-wise tree employed in the newer version, it [b]finds free chunks of the right size in shorter time by several orders of magnitude.[/b] Additionally, it seems that glibc 2.5 abandons its attempts to find a best-fit chunk after a while (possibly after 10000 tries),
т.е. проблема поиска свободных блоков памяти при сильной фрагментации - "приветик" от создания короткоживущих объектов "на каждый чих".
|
|1.16, Аноним (16), 00:36, 26/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Неоднозначный синтаксис языка не позволяет делать полноценный синтаксический анализатор для IDE. Правда код на руби остается понятным и читаемым долго и клепается нечеловечески быстро это факт, даже без поддержки IDE. Но есть одна деталь которая напрочь этот руби делает непригодным - приложения жрут невероятно процессорное время часто в десятки раз больше чем на других языках. Такое г. непонятно где хостить (и нужно ли в итоге?).
|
|
|
|2.22, Аноним (20), 00:57, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так в чем причина потребеления процессорного времени? Смотрели профайлером?
Просто ради любопытства даже тем же Python надо стараться что бы утилизировать весь CPU.
Может что-то не так делаете? Не используете асинхронность например?
|
|2.23, Аноним (18), 01:08, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну не десятки. (Если не сравнивать с "hello world" на си)
А, например, если нужно распарсить HTTP запрос, дернуть контроллер, который сходит в БД, сгенерить HTML и оттдать клиенту... Если у вас руби для этого больше 50мс от ядра CPU отнял, вы что-то (пере)мудреное делаете, стоит присмотреться внимательно.
|