Выпуск языка программирования Ruby 2.7.0

После года разработки опубликован релиз Ruby 2.7.0, динамического объектно-ориентированного языка программирования, отличающегося высокой эффективностью разработки программ и вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp. Код проекта распространяется под лицензиями BSD ("2-clause BSDL") и "Ruby", которая ссылается на последний вариант лицензии GPL и полностью совместима с GPLv3. Ruby 2.7 является седьмым значительным выпуском, подготовленным в рамках планового процесса разработки, подразумевающего отведение года на подготовку функциональных улучшений и формирование каждые 2-3 месяца корректирующих выпусков. Основные улучшения: Экспериментальная поддержка сопоставлений с образцом (Pattern matching), позволяющих перебрать заданный объект и назначить значение, если имеется совпадение с образцом. case [0, [1, 2, 3]] in [a, [b, *c]] p a #=> 0 p b #=> 1 p c #=> [2, 3] end case {a: 0, b: 1} in {a: 0, x: 1} :unreachable in {a: 0, b: var} p var #=> 1 end

В оболочке интерактивных вычислений irb (REPL, Read-Eval-Print-Loop) появилась возможность многострочного редактирования, реализованная при помощи readline-совместимой библиотеки reline, написанной на языке Ruby. Интегрирована поддержка rdoc, позволяющая просматривать в irb справочную информацию по заданным классам, модулям и методам. Обеспечена цветная подсветка строк с кодом, показываемых через Binding#irb и результатов инспектирования объектов базовых классов.

Добавлен уплотняющий сборщик мусора (Compaction GC), который может выполнять дефрагментацию области памяти, решая проблемы снижения производительности и повышения потребления памяти из-за фрагментации памяти, возникающей в процессе работы некоторых многопоточных Ruby-приложений. Для упаковки объектов в куче предложен метод GC.compact, позволяющий снизить число используемых страниц памяти и оптимизировать кучу для операций CoW (copy-on-write).

Проведена подготовка к разделению аргументов, определяемых на основе позиции в списке ("def foo(a,b,c)") и ключевых слов ("def foo(key: val)"). Автоматическое преобразование аргументов на основе ключевых слов и позиции объявлено устаревшим и не будет поддерживаться в ветке Ruby 3.0. В частности, объявлено устаревшим использование последнего аргумента как параметров ключевого слова, передача аргументов на основе ключевых слов как последнего параметра хеша и разделение последнего аргумента на позиционные и ключевые параметры. def foo(key: 42); end; foo({key: 42}) # warned def foo(**kw); end; foo({key: 42}) # warned def foo(key: 42); end; foo(**{key: 42}) # OK def foo(**kw); end; foo(**{key: 42}) # OK def foo(h, **kw); end; foo(key: 42) # warned def foo(h, key: 42); end; foo(key: 42) # warned def foo(h, **kw); end; foo({key: 42}) # OK def foo(h, key: 42); end; foo({key: 42}) # OK def foo(h={}, key: 42); end; foo("key" => 43, key: 42) # warned def foo(h={}, key: 42); end; foo({"key" => 43, key: 42}) # warned def foo(h={}, key: 42); end; foo({"key" => 43}, key: 42) # OK def foo(opt={}); end; foo( key: 42 ) # OK def foo(h, **nil); end; foo(key: 1) # ArgumentError def foo(h, **nil); end; foo(**{key: 1}) # ArgumentError def foo(h, **nil); end; foo("str" => 1) # ArgumentError def foo(h, **nil); end; foo({key: 1}) # OK def foo(h, **nil); end; foo({"str" => 1}) # OK h = {}; def foo(*a) a end; foo(**h) # [] h = {}; def foo(a) a end; foo(**h) # {} and warning h = {}; def foo(*a) a end; foo(h) # [{}] h = {}; def foo(a) a end; foo(h) # {}

Возможность использования нумерованных имён переменных по умолчанию для параметров блока. [1, 2, 3].each { puts @1 } # как аналог [1, 2, 3].each { |i| puts i }

Экспериментальная поддержка диапазонов без начального значения. ary[..3] # аналогично ary[0..3] rel.where(sales: ..100)

Добавлен метод Enumerable#tally, подсчитывающий сколько раз встречается каждый элемент. ["a", "b", "c", "b"].tally #=> {"a"=>1, "b"=>2, "c"=>1}

Разрешён вызов приватного метода с литералом "self" def foo end private :foo self.foo

Добавлен метод Enumerator::Lazy#eager для генерации обычного перечисления из "ленивого" (Enumerator::Lazy) перечисления. a = %w(foo bar baz) e = a.lazy.map {|x| x.upcase }.map {|x| x + "!" }.eager p e.class #=> Enumerator p e.map {|x| x + "?" } #=> ["FOO!?", "BAR!?", "BAZ!?"]

Продолжено развитие экспериментального JIT-компилятора, который позволяет ощутимо поднять производительность приложений на языке Ruby. Предложенный в Ruby JIT-компилятор вначале записывает на диск код на языке Си, после чего вызывает внешний Си-компилятор для генерации машинных инструкций (поддерживается вызов GCC, Clang и Microsoft VC++). В новой версии реализован метод для inline-развёртывания при необходимости, обеспечено выборочное применение режимов оптимизации при компиляции, значение по умолчанию "--jit-min-calls" увеличено с 5 до 10000, а "--jit-max-cache" с 1000 до 100.

Повышена производительность CGI.escapeHTML, Monitor и MonitorMixin.

В Module#name, true.to_s, false.to_s и nil.to_s обеспечен возврат строки, неизменной для указанного объекта.

Сокращён размер бинарных файлов, генерируемых методом RubyVM::InstructionSequence#to_binary;

Обновлены версии встроенных компонентов, включая Bundler 2.1.2, RubyGems 3.1.2, Racc 1.4.15, CSV 3.1.2, REXML 3.2.3, RSS 0.2.8, StringScanner 1.0.3;

Из базовой поставки во внешние gem-пакеты вынесены библиотеки CMath (cmath gem), Scanf (scanf gem), Shell (shell gem), Synchronizer (sync gem), ThreadsWait (thwait gem), E2MM (e2mmap gem).

На rubygems.org опубликованы поставляемые по умолчанию модули stdlib: benchmark, cgi, delegate, getoptlong, net-pop, net-smtp, open3, pstore, singleton. Не перенесены в rubygems.org модули monitor observer, timeout, tracer, uri, yaml, которые поставляются только в ruby-core.

Для сборки Ruby теперь требуется Си-компилятр, поддерживающий стандарт C99.



