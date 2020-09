Выпуск компилятора для языка программирования Vala 0.50.0

> Но это не компилятор, а транслятор или транспайлер, потому что и Vala и C - это ЯПВУ

Уймитесь уже со своим транспайлером 🙄

https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs164/fa20/lectures/lecture1.pdf

> Variant of 2: Compiler that translates program into another programming language (such as C), or into an intermediate language

https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs143/cs143.1128/handouts/020 CS143 Course Overview.pdf

> What is a compiler?

> A compiler is a program that takes as input a program written in one language (the source

> language) and translates it into a functionally equivalent program in another language (the target language).

Книга Драконов, с картинками:

> 1.1. Language Processors

> Simply stated, a compiler is a program that can read a program in one language -- the source language -- and translate it into an equivalent program in another language -- the target language; see Fig.1.1

> An important role of the compiler is to report any errors in the source program that it detects during the translation process.

>Figure 1.1: A compiler





source program

|

v

+-------------+

| Compiler |

+-------------+

|

v

target program





Т.е. компилятор, как частный случай/разновидность транслятора -- вполне используемый вариант общепринятой терминологии.