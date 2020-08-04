Выпуск компилятора для языка программирования Vala 0.49.1

2.29 , Аноним ( 13 ), 18:11, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В waterfox смысла больше.

3.35 , Аноним ( 28 ), 20:38, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Ватерфоксе давно нет смысла. Как появилась 64-битная Лиса.

А сейчас и подавно. Разраб ничего не может сделать дельного. От слова совсем.

4.37 , Аноним ( 13 ), 20:51, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В Ватерфоксе давно нет смысла. Как появилась 64-битная Лиса.

> А сейчас и подавно. Разраб ничего не может сделать дельного. От слова

> совсем. В ватерфоксе не надо самому каждое обновление выкорчёвывать новые зонды и телеметрию. Ну и к тому же именно ватерфокс легаси дополнения спасал (жаль, не все успели -- многие из моих канули в лету).

5.38 , Аноним ( 28 ), 21:10, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А это кто как хочет. Но Ватерфокс никогда не позиционировался, как приватный браузер. Течет так же сильно.

Только несколько ключей изменил и новый логотип прибил. Студент был не дурак. Но глубоко копать не хотел. От слова совсем.

6.40 , Аноним ( 13 ), 22:08, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >is intended to be ethical Приватность тут ни при чём. Его кстати продали владельцам startpage,

3.36 , Аноним ( 28 ), 20:41, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где новость про Ватерфокс??? Который обновился на днях.

Хотя его сразу можно в утиль сдавать. Самостоятельно, без Мазилы, парень ничего не может. Даже нормальную локализацию сделать.

