Выпуск компилятора для языка программирования Vala 0.49.1

Вышла новая версия компилятора для языка программирования Vala 0.49.1. Язык Vala предоставляет синтаксис, подобный C# и Java, обеспечивает лёгкую интеграцию с библиотеками, написанными на языке C, как с использованием Glib Object System (Gobject), так и без неё. В новой версии: Добавлена экспериментальная поддержка выражения with;

Убрана поддержка параметра командной строки --use-header, которая теперь включена по-умолчанию;

Улучшены внутренние проверки компилятора при обработке абстрактных/виртуальных методов;

Улучшен контроль значений перечисляемых типов;

Исправлены ошибки компилятора;

Обновлены биндинги к библиотекам gio-unix;

Биндинги к glib2, gio-2.0 и gobject-2.0 обновлены до версий 2.66;

Биндинг к gstreamer обновлён до версии 1.17.2+;

Биндинг к gtk4 обновлён до версии 3.99.0+d743e757;

Биндинг к pango обновлён до версии 1.45.2.