Выпуск компилятора для языка программирования Vala 0.49.1

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|1.4, Аноним (4), 12:48, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Биндинг к gtk4 обновлён до версии 3.99.0+d743e757;
А я ещё на gtk2 сижу. Как я отстал от времени.
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|2.21, user90 (?), 16:23, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И тебе не нужно старательно целиться курсором в слайдер прокрутки! А всякие гномеры стрОдают. Хотя.. читать столько текста, чтобы его пришлось прокручивать - не в их привычках)
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|3.24, AleksK (ok), 17:23, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А прокрутку колесиком мышки или двумя пальцами по тачпаду уже запретили?
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|4.25, user90 (?), 17:31, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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"Колесико жалко!" И скажу по секрету: этот элемент гуя не от нечего делать был придуман.
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|3.32, анонимомус (?), 19:10, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чего только ни придумаю gtk хейтеры, область наведения полосы прокрутки - стандартные 17px по ширине.
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|4.33, user90 (?), 19:45, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> gtk хейтеры
gtk3 хейтеры!
Ну и разница между кастомной темой и дефолтом может быть офигеть какой.
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|1.6, inferrna (ok), 12:56, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Чем-то знакомым повеяло.. Вспомнил - был такой популярный в узких кругах бровзер midori, эта самая Vala в нём использовалась.
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|2.10, НяшМяш (ok), 13:44, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Целая оболочка с программами есть, где эта Vala используется.
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|3.11, Аноним (11), 14:01, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Budgie. Вот так должны были писать Cinnamon, без жс скриптухи.
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|4.20, НяшМяш (ok), 16:21, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Budgie. Вот так должны были писать Cinnamon, без жс скриптухи.
Внезапно, не знал что он на Vala. Я вообще про Pantheon думал )
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|3.19, user90 (?), 16:18, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Оболочка может и есть, а ни одного юзабельного приложения на Vala никому не известно ;) Интересно, почему?)
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|5.23, user90 (?), 17:15, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> много
Это ничего не значит. Я сам могу слепить МНОГО подобного на bash + gtkdialog, ыы)
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|4.41, Bdfybec (?), 22:31, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ни одного юзабельного приложения на Vala никому не известно ;) Интересно, почему?)
Потому что ты тормоз.
Я например пользуюсь такими юзабельными приложениями написанными на Vala:
Simple Scan
Geary
Cheese
dconf
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|2.27, gavr (ok), 17:33, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Версия начинающаяся с 0 не означает ни бету ни альфу, это другое версионирование.
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|1.26, Аноним (26), 17:31, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Кстати, Валю можно использовать как скриптовый язык — отличная альтернатива пихону. Оформляешь шебанг, чмодишь сорец и экзекютишь его. Особенно удобно, если нужно повзаимодействовать с D-Bus-интерфейсами, подписаться на их события и повызывать методы; я так себе статус сети на polybar вывожу. Благо у Вали поддержка D-Bus чуть ли не на синтаксическом уровне.
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|3.34, Nonymous (?), 20:10, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не забывай, что экзекютить их лучше в шебанге, запивая D-BUS интерфейсами.
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|1.28, Аноним (28), 17:48, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Вышел новый палемун 28.12.0. Где новость?
Что в нем хорошего? Он все такой же тормозной? И не все сайты может открыть?
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|3.35, Аноним (28), 20:38, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Ватерфоксе давно нет смысла. Как появилась 64-битная Лиса.
А сейчас и подавно. Разраб ничего не может сделать дельного. От слова совсем.
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|4.37, Аноним (13), 20:51, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Ватерфоксе давно нет смысла. Как появилась 64-битная Лиса.
> А сейчас и подавно. Разраб ничего не может сделать дельного. От слова
> совсем.
В ватерфоксе не надо самому каждое обновление выкорчёвывать новые зонды и телеметрию. Ну и к тому же именно ватерфокс легаси дополнения спасал (жаль, не все успели -- многие из моих канули в лету).
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|5.38, Аноним (28), 21:10, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это кто как хочет. Но Ватерфокс никогда не позиционировался, как приватный браузер. Течет так же сильно.
Только несколько ключей изменил и новый логотип прибил. Студент был не дурак. Но глубоко копать не хотел. От слова совсем.
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|6.40, Аноним (13), 22:08, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>is intended to be ethical
Приватность тут ни при чём. Его кстати продали владельцам startpage,
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|3.36, Аноним (28), 20:41, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А где новость про Ватерфокс??? Который обновился на днях.
Хотя его сразу можно в утиль сдавать. Самостоятельно, без Мазилы, парень ничего не может. Даже нормальную локализацию сделать.
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|1.39, Образованный Доучка (?), 21:33, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Релиз фактически никому не нужного языка программирования.
жаль для kotlin нет биндинга к gtk. Со знанием kotlin можно хотя бы теоретически на работу устроиться.
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|2.43, Аноним (43), 23:45, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Со знанием kotlin можно хотя бы теоретически на работу устроиться.
да, да, только почему то на компьютере нет ни одной программы написанной на kotlin.
видимо язык только и полезен -- это для "устройства на работу" :-)
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|2.44, leap42 (ok), 04:25, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Со знанием kotlin можно хотя бы теоретически на работу устроиться.
со знанием PHP и Wordpress тож можно, а ещё в проститутки легко пойти...
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|2.47, funny.falcon (?), 09:47, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да нормальный язык: хороший синтаксический сахар над gobject.
К сожалению, ему с маркетингом не повезло:
- альтернативные объектные системы (не gobject) и event-loop поддерживать не осилили, хотя сперва такие были;
- а при этом главным поддерживаемым языком GNOME объявить так и не решились.
Вот и получается, что новых пользователей нет ни среди разработчиков GTK/GNOME приложений, ни среди остальных.
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