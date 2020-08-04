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Выпуск компилятора для языка программирования Vala 0.49.1

04.08.2020 11:29

Вышла новая версия компилятора для языка программирования Vala 0.49.1. Язык Vala предоставляет синтаксис, подобный C# и Java, обеспечивает лёгкую интеграцию с библиотеками, написанными на языке C, как с использованием Glib Object System (Gobject), так и без неё.

В новой версии:

  • Добавлена экспериментальная поддержка выражения with;
  • Убрана поддержка параметра командной строки --use-header, которая теперь включена по-умолчанию;
  • Улучшены внутренние проверки компилятора при обработке абстрактных/виртуальных методов;
  • Улучшен контроль значений перечисляемых типов;
  • Исправлены ошибки компилятора;
  • Обновлены биндинги к библиотекам gio-unix;
  • Биндинги к glib2, gio-2.0 и gobject-2.0 обновлены до версий 2.66;
  • Биндинг к gstreamer обновлён до версии 1.17.2+;
  • Биндинг к gtk4 обновлён до версии 3.99.0+d743e757;
  • Биндинг к pango обновлён до версии 1.45.2.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/re...)
  2. OpenNews: Выпуск GTK 3.99.0 ознаменовал готовность функциональности, запланированной для GTK 4
  3. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.28.0 и web-браузера Epiphany 3.36
  4. OpenNews: В KDE улучшена поддержка декорирования окон в GTK-приложениях
  5. OpenNews: Выпуск Gthree 0.2.0, 3D-библиотеки на базе GObject и GTK
  6. OpenNews: Выпуск libhandy 0.0.10, библиотеки для создания мобильных вариантов приложений GTK/GNOME
Автор новости: Совершенно другой аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53486-vala
Ключевые слова: vala
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:23, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Транслятор, а не компилятор.
     
     
  • 2.2, gavr (ok), 12:31, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Транспайлер, а не транслятор
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:34, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    компилятор - разновидность трансляторов.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:48, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Биндинг к gtk4 обновлён до версии 3.99.0+d743e757;

    А я ещё на gtk2 сижу. Как я отстал от времени.

     
     
  • 2.5, Anonn (?), 12:53, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не волнуйтесь, gtk4 тоже устаревший.
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 13:34, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    он просто не нужен со своими ломалками
     
  • 2.21, user90 (?), 16:23, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тебе не нужно старательно целиться курсором в слайдер прокрутки! А всякие гномеры стрОдают. Хотя.. читать столько текста, чтобы его пришлось прокручивать - не в их привычках)
     
     
  • 3.24, AleksK (ok), 17:23, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А прокрутку колесиком мышки или двумя пальцами по тачпаду уже запретили?
     
     
  • 4.25, user90 (?), 17:31, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "Колесико жалко!" И скажу по секрету: этот элемент гуя не от нечего делать был придуман.
     
  • 4.45, Barmaglot (??), 08:29, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клавиатура не торт?
     
  • 3.32, анонимомус (?), 19:10, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чего только ни придумаю gtk хейтеры, область наведения полосы прокрутки - стандартные 17px по ширине.
     
     
  • 4.33, user90 (?), 19:45, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > gtk хейтеры

    gtk3 хейтеры!
    Ну и разница между кастомной темой и дефолтом может быть офигеть какой.

     

  • 1.6, inferrna (ok), 12:56, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чем-то знакомым повеяло.. Вспомнил - был такой популярный в узких кругах бровзер midori, эта самая Vala в нём использовалась.
     
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 13:44, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Целая оболочка с программами есть, где эта Vala используется.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:01, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Budgie. Вот так должны были писать Cinnamon, без жс скриптухи.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 14:18, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Надо было просто взять qml и сконвертировать его в нейтив.
     
  • 4.20, НяшМяш (ok), 16:21, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Budgie. Вот так должны были писать Cinnamon, без жс скриптухи.

    Внезапно, не знал что он на Vala. Я вообще про Pantheon думал )

     
  • 3.19, user90 (?), 16:18, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Оболочка может и есть, а ни одного юзабельного приложения на Vala никому не известно ;) Интересно, почему?)
     
     
  • 4.22, НяшМяш (ok), 16:26, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Здесь их довольно много.

    https://appcenter.elementary.io/

     
     
  • 5.23, user90 (?), 17:15, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > много

    Это ничего не значит. Я сам могу слепить МНОГО подобного на bash + gtkdialog, ыы)

     
  • 4.41, Bdfybec (?), 22:31, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >  ни одного юзабельного приложения на Vala никому не известно ;) Интересно, почему?)

    Потому что ты тормоз.

    Я например пользуюсь такими юзабельными приложениями написанными на Vala:
    Simple Scan
    Geary
    Cheese
    dconf

     

  • 1.12, Эбола (?), 14:13, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот где вечная альфа :)
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:15, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альфа на сером сайте, она модератор и сжв.
     
  • 2.27, gavr (ok), 17:33, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Версия начинающаяся с 0 не означает ни бету ни альфу, это другое версионирование.
     
     
  • 3.42, Повидло19 (?), 23:04, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не про номер версии, а про альфу.
     

  • 1.18, Иваня (?), 16:17, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    var new_computer = new Computer<Linux>();
    красиво )
     
  • 1.26, Аноним (26), 17:31, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кстати, Валю можно использовать как скриптовый язык — отличная альтернатива пихону. Оформляешь шебанг, чмодишь сорец и экзекютишь его. Особенно удобно, если нужно повзаимодействовать с D-Bus-интерфейсами, подписаться на их события и повызывать методы; я так себе статус сети на polybar вывожу. Благо у Вали поддержка D-Bus чуть ли не на синтаксическом уровне.
     
     
  • 2.31, Kenneth (?), 18:59, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо бы начмодить сорцов на ужин.
     
     
  • 3.34, Nonymous (?), 20:10, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забывай, что экзекютить их лучше в шебанге, запивая D-BUS интерфейсами.
     

  • 1.28, Аноним (28), 17:48, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вышел новый палемун 28.12.0. Где новость?
    Что в нем хорошего? Он все такой же тормозной? И не все сайты может открыть?
     
     
  • 2.29, Аноним (13), 18:11, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В waterfox смысла больше.
     
     
  • 3.35, Аноним (28), 20:38, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ватерфоксе давно нет смысла. Как появилась 64-битная Лиса.
    А сейчас и подавно. Разраб ничего не может сделать дельного. От слова совсем.
     
     
  • 4.37, Аноним (13), 20:51, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Ватерфоксе давно нет смысла. Как появилась 64-битная Лиса.
    > А сейчас и подавно. Разраб ничего не может сделать дельного. От слова
    > совсем.

    В ватерфоксе не надо самому каждое обновление выкорчёвывать новые зонды и телеметрию. Ну и к тому же именно ватерфокс легаси дополнения спасал (жаль, не все успели -- многие из моих канули в лету).

     
     
  • 5.38, Аноним (28), 21:10, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это кто как хочет. Но Ватерфокс никогда не позиционировался, как приватный браузер. Течет так же сильно.
    Только несколько ключей изменил и новый логотип прибил. Студент был не дурак. Но глубоко копать не хотел. От слова совсем.
     
     
  • 6.40, Аноним (13), 22:08, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >is intended to be ethical

    Приватность тут ни при чём. Его кстати продали владельцам startpage,

     
  • 3.36, Аноним (28), 20:41, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где новость про Ватерфокс??? Который обновился на днях.
    Хотя его сразу можно в утиль сдавать. Самостоятельно, без Мазилы, парень ничего не может. Даже нормальную локализацию сделать.
     

  • 1.39, Образованный Доучка (?), 21:33, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Релиз фактически никому не нужного языка программирования.
    жаль для kotlin нет биндинга к gtk. Со знанием kotlin можно хотя бы теоретически на работу устроиться.
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 23:45, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Со знанием kotlin можно хотя бы теоретически на работу устроиться.

    да, да, только почему то на компьютере нет ни одной программы написанной на kotlin.

    видимо язык только и полезен -- это для "устройства на работу" :-)

     
     
  • 3.48, Im banana man (?), 11:39, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В наших доблестных банках пишут на Kotlin. Переезжают с Java
     
  • 3.50, Аноним (50), 21:35, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установите на компьютер андроид
     
  • 2.44, leap42 (ok), 04:25, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Со знанием kotlin можно хотя бы теоретически на работу устроиться.

    со знанием PHP и Wordpress тож можно, а ещё в проститутки легко пойти...

     

  • 1.46, Аноним (46), 08:45, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    YAPL?
     
     
  • 2.47, funny.falcon (?), 09:47, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да нормальный язык: хороший синтаксический сахар над gobject.

    К сожалению, ему с маркетингом не повезло:
    - альтернативные объектные системы (не gobject) и event-loop поддерживать не осилили, хотя сперва такие были;
    - а при этом главным поддерживаемым языком GNOME объявить так и не решились.

    Вот и получается, что новых пользователей нет ни среди разработчиков GTK/GNOME приложений, ни среди остальных.

     

  • 1.49, Аноним (49), 13:39, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Валя что-ли? Валька?
     
  • 1.51, Аноним (51), 00:46, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы не было гвоздями к гтк, было бы бы полезно
     

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