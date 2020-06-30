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Релиз языка программирования Lua 5.4

30.06.2020 11:48

После пяти лет разработки доступен релиз Lua 5.4, быстрого и компактного скриптового языка программирования, получившего большое распространение в качестве встраиваемого (например, для определения конфигурации или для написания расширений). Код интерпретатора Lua написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

Lua комбинирует простой процедурный синтаксис с мощными возможностями описания данных через использование ассоциативных массивов и расширяемой семантики языка. В Lua используется динамическая типизация, языковые конструкции преобразуются в байт-код, выполняющийся поверх регистровой виртуальной машины с автоматическим сборщиком мусора. Сам интерпретатор оформлен в виде библиотеки, легко интегрируемой в проекты на языках Си и Си++.

Основные новшества:

  • Реализован новый режим работы сборщика мусора - "generational", который дополнил собой ранее доступный инкрементальный режим сборки мусора. Новый режим подразумевает более частый запуск сокращённого обхода, охватывающего только недавно созданные объекты. Полный обход всех объектов выполняется только, если после сокращённого обхода не удалось добиться желаемых показателей потребления памяти. Подобный подход позволяет достигнуть более высокой производительности и уменьшить потребление памяти в ситуации хранения большого числа объектов, живущих короткое время.
  • Добавлена возможность определения постоянных переменных, определяемых с атрибутом "const". Подобные переменные могут быть назначены только один раз и после инициализации уже не могут быть изменены.
  • Добавлена поддержка переменных "to-be-closed", которые назначаются при помощи атрибута "close" и напоминают постоянные локальные переменные (с атрибутом const), отличаясь от них тем, что значение закрывается (вызывается метод "__close") при любом выходе из области видимости, например, после нормального завершения блока, перехода при помощи break/goto/return или выхода при возникновении ошибки.
  • Тип "userdata", предоставляющий возможность хранения в Lua-переменных любых Си-данных (представляет блок данных в памяти или содержит Си-указатель), теперь может содержать несколько значений (иметь несколько метатаблиц).
  • Представлена новая реализация функции для генерации псевдослучайных чисел - math.random.
  • Добавлена система предупреждений, которые определяются при помощи выражения warn и, в отличие от ошибок, не влияют на дальнейшее выполнение программы.
  • Добавлена отладочная информация об аргументах функций и значениях, возвращаемых в операторе "return".
  • Предложена новая семантика для перебора целых чисел в циклах "for". Расчёт числа итераций производится до начала цикла, что позволяет избежать переполнения переменной и зацикливания. Если начальное значение больше ограничивающего, то выводится ошибка.
  • В функцию 'string.gmatch' добавлен новый необязательный аргумент 'init', определяющий с какой позиции начать поиск (по умолчанию с 1 символа).
  • Добавлены новые функции 'lua_resetthread' (сбрасывает поток, очищает весь стек вызовов и закрывает все "to-be-closed" переменные) и 'coroutine.close' (закрывает сопрограмму и все связанные "to-be-closed" переменные).
  • Функции преобразования строк в числа перемещены в библиотеку "string".
  • Вызов функции выделения памяти теперь может завершиться неудачей в случае сокращения размера блока памяти.
  • В функцию 'string.format' добавлена поддержка нового спецификатора формата '%p' (указатель, возвращаемый lua_topointer).
  • В библиотеке utf8 обеспечена поддержка кодов символов с номерами до 2^31.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.lua.org/news.html...)
  2. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.38 с объявлением стабильным модуля mod_lua
  3. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала реализацию Lua VM, написанную на языке Go
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Lua 5.3
  5. OpenNews: Выпуск LuaJIT 2.0.3, JIT-компилятора для языка Lua
  6. OpenNews: Интегрированная среда разработки для языка Lua доступна в виде отдельного продукта
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53259-lua
Ключевые слова: lua
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:53, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Тип "userdata", предоставляющий возможность хранения в Lua-переменных любых Си-данных

    Что это значит? Как работает?

     
     
  • 2.4, barmaglot (??), 12:06, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Полезная штука https://www.lua.org/pil/28.1.html
    На самом деле в userdata удобно хранить указатели на класс, и для lua прописывать метаданные/методы, так чтобы работать с подобными С++ классами как с нейтив типами в lua.
     

  • 1.2, pin (??), 11:56, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Подобные переменные могут быть назначены только один раз и после инициализации уже не могут быть изменены.

    Для чего это на практике?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:00, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для встраиваемых решений (на всяких мелкоконтроллерах, где flash )
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:06, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если это как в си, то это сахарок для просьбы по возможности не изменять автоматически. Для удобства кодера, не более.
     
  • 2.19, vad (??), 13:47, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для JIT'a: Constant-folding. Ещё один побочный эффект: упрощение работы GC. Уменьшение криворукости (попробывал Lua Demo 5.4, присвоение к константе выдает ошибку уже при компиляции, а не в рантайме)

    IPONWEB вообще себе кастомную VM сделали пару лет назад и для них константные таблицы, которые не обходятся GC, увеличение скорости раза 2+ давали. Но константы+таблицы не относятся к ванильному Lua, это так, для примера.

     
  • 2.20, Нанобот (ok), 13:47, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    способ защитить себя от ошибок
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:11, 30/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.7, mos87 (ok), 12:14, 30/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.8, TormoZilla (?), 12:25, 30/06/2020 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:31, 30/06/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.10, nebularia (ok), 12:38, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в генту до сих пор 5.1 в stable XD

    https://packages.gentoo.org/packages/dev-lang/lua

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:45, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    5.1 ещё долго будет самой распространённой версией Lua, т.к. LuaJIT поддерживает только его (с парой-тройкой обратно совместимых фичей, бэкпортированных из 5.2)
     
  • 2.17, Ilya Indigo (ok), 13:32, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DC-хабы использовали её.Тогда других версий и не было.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:48, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Генту уже давно протух. Весь свежак в арче в ауре.
     
     
  • 3.26, Аноним (5), 14:27, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем. Там есть 9999 БЕЗ немодерируемой ауропомойки с вирусами. Не далее чем вчера, я хотел скачать cppcheck, а есть версия только двухлетней давности. Но это не очень страшно — во первых, ничего критического в новых версиях не случилось, а во вторых, некоторый софт в принципе можно собирать только из дев ветки (где вся движуха). Скажем, на прошлой неделе я собрал smatch из гита, релизов там не было уже 10 лет и свежая версия не имеет релизов.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:46, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Я как то не смог без поллитра разобраться с метатаблицами и какой то банальной операцией над ними...ну это я допустим неосилил, хотя зачем мне осиливать, когда куча других более вменяемых встраиваемых скриптовых языков есть? Я лучше раст поосиливаю, если делать нечего будет...

    Ну и обратная совместимость. Оператор goto, например, только в 5.3 появился. Не знаю даже баг это или фича. В общем, такое себе поделие...

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:03, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    чувак, я не осилил твой поток сознания, пойду в туалет поосиливаю
     
  • 2.14, mos87 (ok), 13:09, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ппц жырные от ковида так раздулись чтоле
     
  • 2.28, Ненавижу SJW (?), 15:17, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оператор goto, например, только в 5.3 появился.

    Лучше бы вообще не появлялся. Лучше бы его выдавали по N штук только по специальному запросу разработчикам в виде какой-то библиотеки, это касается любого языка.

     
     
  • 3.29, Ненавижу SJW (?), 15:19, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По N штук на проект, в смысле
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:11, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Долго ли ещё придётся использовать https://github.com/starwing/luautf8?
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:26, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальной многопоточности нет, а библиотеки не под все операционки портированы.
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:40, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    lua я люблю тебя! Хочу от тебя zlib (лицензию)
     
  • 1.21, Аноним (22), 13:47, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На безрыбье и Луа ЯП.
     
  • 1.23, Аноним (23), 13:52, 30/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.24, Аноним (3), 13:56, 30/06/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.25, Ананимас008 (?), 14:01, 30/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.27, Nellex (?), 15:15, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо const лучше бы нативное копирование таблиц добавили, надоел этот велосипед а-ля deepcopy.
     

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