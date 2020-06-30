Релиз языка программирования Lua 5.4

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|1.1, Аноним (1), 11:53, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Тип "userdata", предоставляющий возможность хранения в Lua-переменных любых Си-данных
Что это значит? Как работает?
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|1.2, pin (??), 11:56, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Подобные переменные могут быть назначены только один раз и после инициализации уже не могут быть изменены.
Для чего это на практике?
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|2.3, Аноним (3), 12:00, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для встраиваемых решений (на всяких мелкоконтроллерах, где flash )
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|2.5, Аноним (5), 12:06, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если это как в си, то это сахарок для просьбы по возможности не изменять автоматически. Для удобства кодера, не более.
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|2.19, vad (??), 13:47, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для JIT'a: Constant-folding. Ещё один побочный эффект: упрощение работы GC. Уменьшение криворукости (попробывал Lua Demo 5.4, присвоение к константе выдает ошибку уже при компиляции, а не в рантайме)
IPONWEB вообще себе кастомную VM сделали пару лет назад и для них константные таблицы, которые не обходятся GC, увеличение скорости раза 2+ давали. Но константы+таблицы не относятся к ванильному Lua, это так, для примера.
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|2.11, Аноним (11), 12:45, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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5.1 ещё долго будет самой распространённой версией Lua, т.к. LuaJIT поддерживает только его (с парой-тройкой обратно совместимых фичей, бэкпортированных из 5.2)
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|3.26, Аноним (5), 14:27, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не совсем. Там есть 9999 БЕЗ немодерируемой ауропомойки с вирусами. Не далее чем вчера, я хотел скачать cppcheck, а есть версия только двухлетней давности. Но это не очень страшно — во первых, ничего критического в новых версиях не случилось, а во вторых, некоторый софт в принципе можно собирать только из дев ветки (где вся движуха). Скажем, на прошлой неделе я собрал smatch из гита, релизов там не было уже 10 лет и свежая версия не имеет релизов.
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|1.12, Аноним (12), 12:46, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Я как то не смог без поллитра разобраться с метатаблицами и какой то банальной операцией над ними...ну это я допустим неосилил, хотя зачем мне осиливать, когда куча других более вменяемых встраиваемых скриптовых языков есть? Я лучше раст поосиливаю, если делать нечего будет...
Ну и обратная совместимость. Оператор goto, например, только в 5.3 появился. Не знаю даже баг это или фича. В общем, такое себе поделие...
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|2.13, Аноним (13), 13:03, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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чувак, я не осилил твой поток сознания, пойду в туалет поосиливаю
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|2.28, Ненавижу SJW (?), 15:17, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оператор goto, например, только в 5.3 появился.
Лучше бы вообще не появлялся. Лучше бы его выдавали по N штук только по специальному запросу разработчикам в виде какой-то библиотеки, это касается любого языка.
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|1.16, Аноним (16), 13:26, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нормальной многопоточности нет, а библиотеки не под все операционки портированы.
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|1.27, Nellex (?), 15:15, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вместо const лучше бы нативное копирование таблиц добавили, надоел этот велосипед а-ля deepcopy.
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