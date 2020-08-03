Выпуск языка программирования Julia 1.5

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|1.1, Аноним (1), 22:02, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Динамическая типизация: язык не требует явного определения типов для переменных по аналогии со скриптовыми языками программирования.
Так уже определитесь - динамическая типизация, или type inference. Динамическая типизация и высокая производительность несовместимы.
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|1.2, Аноним (2), 22:07, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Кто-нибудь может мне объяснить, зачем придумывают новые ЯП? Неужели не придумали всё что нужно? Как это происходит, просыпается с утра а напишу ка я новыя ЯП. Или ка это бывает?
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|2.3, Аноним (1), 22:09, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что находят фатальные недостатки в других языках программирования. Галактика в опасности, нужно срочно спасать.
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|4.9, Аноним (9), 22:34, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как же здорово, что есть такие "шизофреники", из-за которых нам не нужно тратить время на написание программ в байт-коде.
П.С. Шизофреники обычно задают крайне тупые вопросы в стиле "а зачем писать новые япы?"(академический интерес, новая архитектура, новые задачи и еще десятки возможных причин для написания нового япа).
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|2.6, Satori (ok), 22:14, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>зачем придумывают новые ЯП?
Julia, так-то, не очень новый.
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|3.7, Аноним (2), 22:19, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Опубликован релиз языка программирования Julia 1.5
Ну уж извините, что текст составляет шизофреник а мне не понятно.
Опубликовать и release (выпускать) это масло масленное.
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|4.11, Аноним (9), 22:38, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>1.5
>текст составляет шизофреник а мне не понятно.
Сейчас бы не видеть разницы между публикацией версии и релизом. Проблема не в тексте, проблема в твоей голове.
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|5.23, Аноним (2), 00:12, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Сейчас бы не видеть разницы между публикацией версии и релизом.
Выпуск поставки.
У меня нет проблем. Проблема в твоём воинствующем невежестве.
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|4.16, Ordu (ok), 23:12, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Опубликовать и release (выпускать) это масло масленное.
Ты хотя бы гуглотранслейт бы заглянул, прежде чем кичиться своим знанием английского (hint: в английском глагол может превратиться в существительное без каких-либо видимых изменений привнесённых словообразованием, глагол от существительного отличать предлагается по контексту использования). Гуглотранслейт промеж прочих вариантов перевода слова release предлагает такие как "версия", "редакция", "сообщение для печати".
Но, чтобы ты мог оценить всю глубину своих заблуждений, я замечу, что в новости использовано не слово "release", а слово "релиз": это слово и произносится иначе, и в другой популяции распространено, и имеет свой собственный смысл, хотя и пересекающийся со смыслом слова "release".
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|3.10, Аноним (10), 22:36, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну да, конечно же, в 2009-ом году появился, и уже в старую гвардию попал. Ох уж эти зумерки...
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|4.13, Аноним (9), 22:48, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну да, 11 лет - это же абсолютно ничтожное количество времени для человека, который живет в среднем аж целые 72 года, всего ничего ведь. А твое начальство, если ты конечно не школьник, знает, что тебе можно платить месячную зарплату раз в 11 лет? Ведь даже этого будет много, для человека, у которого 11 лет словно одно мгновение.
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|2.12, an0nymous (?), 22:39, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что эволюция. Она во всем и ее не остановить. Придумают новые концепции для решения каких-то задач и решают наболевшие проблемы в текущих языках(в том числе и надуманные типа NIH)
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|2.31, Ями (?), 00:58, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Неужели не придумали всё что нужно?
Насколько же невежественным нужно быть чтобы допускать хоть малейшую возможность того что может быть придумано "всё".
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|1.4, Аноним (2), 22:09, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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> Код проекта распространяется под лицензией MIT.
Вот если бы код написанный на этом, был бы обязан быть под под лицензией MIT, вот тогда было бы кошерно.
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|2.14, Аноним (9), 22:53, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Кто-нибудь может мне объяснить, зачем придумывают новые ЯП?
>Вот если бы кто-то придумал еще одну GPL, но с другими буковками в названии.
Дед, иди проверь голову, у тебя уже деменция походу начинается.
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|3.34, Аноним (34), 02:56, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С каких пор GPL накладывает подобные ограничения на результаты работы подпадающего под её действие ПО? На license exception в GCC кивать не надо, там особый случай под названием libgcc.
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|2.18, Аноним (34), 23:36, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как бээсдэшник со стажем яростно дизлайкаю ваш провокационный комментарий.
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|2.32, Аноним (32), 01:00, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы он был обязан быть под лицензией MIT, то он был бы уже не под лицензией MIT. И тет, жадная капиталистическая жаба, код выпускался и будет выпускаться под GPL, чтобы ты лососнул, а не использовал его на халяву.
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|3.35, Аноним (35), 04:15, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чтобы ты лососнул, а не использовал его на халяву.
То есть несвободный код. Лишает меня свободы пользования
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|1.17, user90 (?), 23:33, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-то интересовался, нравился. Но потом засосали Perl, Lisp.. стало не до него :)
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|2.33, Аноним (32), 01:01, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Perl и Lisp сосали всегда. Julia не многим лучше, на самом деле.
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|3.36, Аноним (35), 04:16, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лисп лучший, элегентантен и изящен, макросы, скобки, метапрограммирование, my other car
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