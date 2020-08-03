Выпуск языка программирования Julia 1.5

3.7 , Аноним ( 2 ), 22:19, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Опубликован релиз языка программирования Julia 1.5 Ну уж извините, что текст составляет шизофреник а мне не понятно.

Опубликовать и release (выпускать) это масло масленное.

4.11 , Аноним ( 9 ), 22:38, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >1.5

>текст составляет шизофреник а мне не понятно. Сейчас бы не видеть разницы между публикацией версии и релизом. Проблема не в тексте, проблема в твоей голове.

5.23 , Аноним ( 2 ), 00:12, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Сейчас бы не видеть разницы между публикацией версии и релизом. Выпуск поставки.

У меня нет проблем. Проблема в твоём воинствующем невежестве.

4.16 , Ordu ( ok ), 23:12, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Опубликовать и release (выпускать) это масло масленное. Ты хотя бы гуглотранслейт бы заглянул, прежде чем кичиться своим знанием английского (hint: в английском глагол может превратиться в существительное без каких-либо видимых изменений привнесённых словообразованием, глагол от существительного отличать предлагается по контексту использования). Гуглотранслейт промеж прочих вариантов перевода слова release предлагает такие как "версия", "редакция", "сообщение для печати". Но, чтобы ты мог оценить всю глубину своих заблуждений, я замечу, что в новости использовано не слово "release", а слово "релиз": это слово и произносится иначе, и в другой популяции распространено, и имеет свой собственный смысл, хотя и пересекающийся со смыслом слова "release".

3.10 , Аноним ( 10 ), 22:36, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Ну да, конечно же, в 2009-ом году появился, и уже в старую гвардию попал. Ох уж эти зумерки...

4.13 , Аноним ( 9 ), 22:48, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну да, 11 лет - это же абсолютно ничтожное количество времени для человека, который живет в среднем аж целые 72 года, всего ничего ведь. А твое начальство, если ты конечно не школьник, знает, что тебе можно платить месячную зарплату раз в 11 лет? Ведь даже этого будет много, для человека, у которого 11 лет словно одно мгновение.

