Выпуск языка программирования Julia 1.3

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|1.1, DEF (?), 17:45, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Отличный язык, без кривого ООП. Множественная диспетчеризация рулит. Скоро заменит помойный Питон.
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|2.4, OpenEcho (?), 18:30, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо будет пощупать девушку Юльку за прелести, смотрится очень даже симпатично...
У кого нибудь есть реальный опыт с ней больше чем пощупать?
Есть какие-то негативы от нее?
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|3.10, Фигноним (?), 19:27, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главный негатив в том, что язык стабилизировался без году неделя как. Имхо обязательно надо подергпть, если сфера интересов лежит или лежала в области матлаба, нампай и тп, имхо скоро будет и работа. Синтаксис забавный, как пайтоноида бесят энды, но это наверняка фанаты есть, можно привыкнуть. Шустр.
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|4.12, Аноним (12), 19:32, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Синтаксис забавный, как пайтоноида бесят энды, но это наверняка фанаты есть, можно привыкнуть. Шустр.
Ну потому что это лиспо-подобный Ruby. Совершенно открытым заимствованием конструкции блока.
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|6.14, Аноним (12), 19:40, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Код позволяют писать по-человечески с хорошо читаемой структурой. Вместо лапши.
julia> open("myfile.txt", "w") do io
write(io, "Hello world!")
end;
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|7.15, Фигноним (?), 19:48, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все хорошо, но энд можно выкинуть, вместе с точкозапятой, они не нужны. Конец блока и так прекрасно виден
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|4.22, OpenEcho (?), 20:46, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Короче, пощупал Юльку...
Попытка скомпилировать (julia juliac.jl -vae hello.jl) статически исполняемый файл из сырца:
println("hello, world")
return 0
обернулась жужанием компа аж целых 3 минуты и файлом размером... в 152 мегабайта...
Или я девушку не так танцую или это одна из самых толстых и ленивых...
ld кстати показывает что это не "статически" скомпилированый файл
Надеюсь, что это мой косяк, a не Юлькин...
Буду очень благодарен, если кто знает подход к строптивой даме лучше чем я и подскажет как компильнуть быстрее и самое главное не в 152 мега и именно статически, не зря ж наверное на сайте написано что она это может...
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|5.26, Аноним (12), 21:35, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> обернулась жужанием компа аж целых 3 минуты и файлом размером... в 152 мегабайта...
Долго - первый раз. Потом будет инкрементальная компиляция действовать. На счёт размера, скорее всего, столько и должно быть. Код её библиотек остаётся в LLVM, на сколько я этот процесс понимаю. Потому тащит всё для его выполнения.
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|2.5, Фигноним (?), 18:44, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очень симпатичный язык с, надеюсь, отличными перспективами. Но до питона там пока топать и топать, скоро будет явно не скоро
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|3.6, Аноним (12), 19:02, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Но до питона там пока топать и топать, скоро будет явно не скоро
Если понимать под этим популярность, то да. Если реальные проектые в проде, то, боюсь, что питон уже не догонит.
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|4.7, Фигноним (?), 19:11, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пока что вижу скорей словесные войны на форумах, которые все скатываются к спору что лучше матлаб или пайтон, чем реальные проекты в проде. А язык мне очень симпатичен, давно за ним наблюдаю. При всей моей любви к пайтону я, как человек разумный, вполне способен на предательство ;) но боюсь это случится не в ближайшее время
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|5.8, Аноним (12), 19:18, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какие проблемы? Ей уже год в релизе. Детские болезни вылечены. Что, собственно, останавливает от проектов в проде?
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|5.9, Аноним (9), 19:25, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если действовать строго, то просто надо посадить питонистов на Жулия-проект, который по-умолчанию планируется переписывать на C++ или Java. И проблему решат, и, может быть, если программировать научатся, сделают проект, который не придётся переписывать второй команде. В любом случае, не больше работы чем с питон-проектом. В лучшем варианте - экономия на C++/Java.
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|6.11, Фигноним (?), 19:32, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но пока никто не действует, года мало и необходимость переписывания всего подряд написанного на питоне сильно преувеличивается форумными воинами. А так да, одна из главных фич этого языка в том, что он не вызывает рвотных порывов у пайтоноидов, хороший рынок. Ещё чуток правильного позиционирования и времени на обрастание мясцом и стрельнет.
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|3.23, Аноним (23), 20:47, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в области машинного обучения она оставляет питон без работы. Потому и конкурент.
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|5.25, Аноним (-), 21:31, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Состав библиотек откройте да посмотрите, прежде чем о нормах рассуждать.
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|1.2, Аноним (2), 17:46, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Current stable release: v1.2.0 (Aug 20, 2019)
Верните машину времени, пожалуйста.
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