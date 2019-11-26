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Выпуск языка программирования Julia 1.3

26.11.2019 17:32

Опубликован релиз языка программирования Julia 1.3, сочетающего такие качества как высокая производительность, поддержка динамической типизации и встроенные средства для параллельного программирования. Синтаксис Julia близок к MATLAB с заимствованием некоторых элементов из Ruby и Lisp. Метод манипуляции строками напоминает Perl. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

В новой версии:

  • Реализована возможность добавления методов в абстрактные типы;
  • Обеспечена поддержка Unicode 12.1.0 и возможность использования специфичных начертаний цифровых символов Unicode (𝟎-𝟗, 𝟘-𝟡) в идентификаторах;
  • Для вывода и разбора нестандартных имён переменных предложен новый синтаксис var"#str#";
  • Расширены средства, связанные с многопоточностью: Добавлен макрос Threads.@spawn и ключевое слово Channel(f::Function, spawn=true) для организации запуска задач в любом доступном потоке. Все системные операции ввода/вывода с файлами и сокетами, а также генератор псевдослучайных чисел, адаптированы для многопоточных приложений (thread-safe);
  • Добавлены новые библиотечные функции, включая findfirst, findlast, findnext, findprev, findall(pattern, string), count(pattern, string), sincosd(x) и nonmissingtype.



Ключевые особенности языка:

  • Высокая производительность: одной из ключевых целей проекта является достижение производительности близкой к программам на языке Си. Компилятор Julia основан на наработках проекта LLVM и генерирует эффективный нативный машинный код для многих целевых платформ;
  • Поддержка различных парадигм программирования, включая элементы объектно-ориентированного и функционального программирования. Стандартная библиотека предоставляет в том числе функции для асинхронного ввода/вывода, управления процессами, ведения логов, профилирования и управления пакетами;
  • Динамическая типизация: язык не требует явного определения типов для переменных по аналогии со скриптовыми языками программирования. Поддерживается интерактивный режим работы;
  • Опциональная возможность явного указания типов;
  • Синтаксис, превосходно подходящий для численных вычислений, научных расчётов, систем машинного обучения и визуализации данных. Поддержка многих числовых типов данных и средства для распараллеливания вычислений.
  • Возможность прямого вызова функций из библиотек на языке Си без дополнительных прослоек.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/JuliaLang/j...)
  2. OpenNews: Сравнение производительности сетевого драйвера в вариантах на 10 языках программирования
  3. OpenNews: Увидел свет язык программирования Julia 1.0
  4. OpenNews: Новый открытый динамический язык программирования Julia, использующий наработки проекта LLVM
  5. OpenNews: Увидел свет язык программирования Nim 1.0
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Haxe 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: julia
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DEF (?), 17:45, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Отличный язык, без кривого ООП. Множественная диспетчеризация рулит. Скоро заменит помойный Питон.
     
     
  • 2.4, OpenEcho (?), 18:30, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо будет пощупать девушку Юльку за прелести, смотрится очень даже симпатично...
    У кого нибудь есть реальный опыт с ней больше чем пощупать?
    Есть какие-то негативы от нее?
     
     
  • 3.10, Фигноним (?), 19:27, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главный негатив в том, что язык стабилизировался без году неделя как. Имхо обязательно надо подергпть, если сфера интересов лежит или лежала в области матлаба, нампай и тп, имхо скоро будет и работа. Синтаксис забавный, как пайтоноида бесят энды, но это наверняка фанаты есть, можно привыкнуть. Шустр.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 19:32, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Синтаксис забавный, как пайтоноида бесят энды, но это наверняка фанаты есть, можно привыкнуть. Шустр.

    Ну потому что это лиспо-подобный Ruby. Совершенно открытым заимствованием конструкции блока.

     
     
  • 5.13, Фигноним (?), 19:36, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я понимаю откуда они, я не понимаю зачем они :)
     
     
  • 6.14, Аноним (12), 19:40, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код позволяют писать по-человечески с хорошо читаемой структурой. Вместо лапши.


    julia> open("myfile.txt", "w") do io
               write(io, "Hello world!")
           end;

     
     
  • 7.15, Фигноним (?), 19:48, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все хорошо, но энд можно выкинуть, вместе с точкозапятой, они не нужны. Конец блока и так прекрасно виден
     
     
  • 8.17, Аноним (12), 19:54, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это кусок кода из документации С их точкой с запятой end - это то, что очень... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.18, Фигноним (?), 20:07, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте не будем в полемику вдаваться, надо остановиться имхо это вкусовщина,... текст свёрнут, показать
     
  • 9.19, Фигноним (?), 20:13, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот реально, где может быть полезен энд это всякие кривенькие форумы, где невозм... текст свёрнут, показать
     
  • 4.22, OpenEcho (?), 20:46, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Короче, пощупал Юльку...

    Попытка скомпилировать (julia juliac.jl -vae hello.jl) статически исполняемый файл из сырца:

    println("hello, world")
    return 0

    обернулась жужанием компа аж целых 3 минуты и файлом размером... в 152 мегабайта...

    Или я девушку не так танцую или это одна из самых толстых и ленивых...

    ld кстати показывает что это не "статически" скомпилированый файл

    Надеюсь, что это мой косяк, a не Юлькин...

    Буду очень благодарен, если кто знает подход к строптивой даме лучше чем я и подскажет как компильнуть быстрее и самое главное не в 152 мега и именно статически, не зря ж наверное на сайте написано что она это может...

     
     
  • 5.26, Аноним (12), 21:35, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > обернулась жужанием компа аж целых 3 минуты и файлом размером... в 152 мегабайта...

    Долго - первый раз. Потом будет инкрементальная компиляция действовать. На счёт размера, скорее всего, столько и должно быть. Код её библиотек остаётся в LLVM, на сколько я этот процесс понимаю. Потому тащит всё для его выполнения.

     
  • 2.5, Фигноним (?), 18:44, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень симпатичный язык с, надеюсь, отличными перспективами. Но до питона там пока топать и топать, скоро будет явно не скоро
     
     
  • 3.6, Аноним (12), 19:02, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Но до питона там пока топать и топать, скоро будет явно не скоро

    Если понимать под этим популярность, то да. Если реальные проектые в проде, то, боюсь, что питон уже не догонит.

     
     
  • 4.7, Фигноним (?), 19:11, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пока что вижу скорей словесные войны на форумах, которые все скатываются к спору что лучше матлаб или пайтон, чем реальные проекты в проде. А язык мне очень симпатичен, давно за ним наблюдаю. При всей моей любви к пайтону я, как человек разумный, вполне способен на предательство ;) но боюсь это случится не в ближайшее время
     
     
  • 5.8, Аноним (12), 19:18, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие проблемы? Ей уже год в релизе. Детские болезни вылечены. Что, собственно, останавливает от проектов в проде?
     
  • 5.9, Аноним (9), 19:25, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если действовать строго, то просто надо посадить питонистов на Жулия-проект, который по-умолчанию планируется переписывать на C++ или Java. И проблему решат, и, может быть, если программировать научатся, сделают проект, который не придётся переписывать второй команде. В любом случае, не больше работы чем с питон-проектом. В лучшем варианте - экономия на C++/Java.
     
     
  • 6.11, Фигноним (?), 19:32, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но пока никто не действует, года мало и необходимость переписывания всего подряд написанного на питоне сильно преувеличивается форумными воинами. А так да, одна из главных фич этого языка в том, что он не вызывает рвотных порывов у пайтоноидов, хороший рынок. Ещё чуток правильного позиционирования и времени на обрастание мясцом и стрельнет.
     
  • 2.20, JuliaVsR (?), 20:35, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде Julia - это конкурент языка R, а не python
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 20:47, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в области машинного обучения она оставляет питон без работы. Потому и конкурент.
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 21:11, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    голословное утверждение, впрочем для для опеннета - это норма
     
     
  • 5.25, Аноним (-), 21:31, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Состав библиотек откройте да посмотрите, прежде чем о нормах рассуждать.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:46, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Current stable release: v1.2.0 (Aug 20, 2019)

    Верните машину времени, пожалуйста.

     
  • 1.3, Аноним (3), 17:49, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > достижение производительности близкой к программам на языке Си

    Ну, по крайней мере, яву обогнала: https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/which-programs-are

     
  • 1.16, Аноним (16), 19:52, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Глянул доки - ничего интересного.
     
  • 1.21, Аноним (21), 20:38, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Синтаксис на Lua похож
     
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