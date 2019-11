Выпуск языка программирования Julia 1.3

2.4 , OpenEcho ( ? ), 18:30, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надо будет пощупать девушку Юльку за прелести, смотрится очень даже симпатично...

У кого нибудь есть реальный опыт с ней больше чем пощупать?

Есть какие-то негативы от нее?

3.10 , Фигноним ( ? ), 19:27, 26/11/2019 Главный негатив в том, что язык стабилизировался без году неделя как. Имхо обязательно надо подергпть, если сфера интересов лежит или лежала в области матлаба, нампай и тп, имхо скоро будет и работа. Синтаксис забавный, как пайтоноида бесят энды, но это наверняка фанаты есть, можно привыкнуть. Шустр.

4.12 , Аноним ( 12 ), 19:32, 26/11/2019 >> Синтаксис забавный, как пайтоноида бесят энды, но это наверняка фанаты есть, можно привыкнуть. Шустр. Ну потому что это лиспо-подобный Ruby. Совершенно открытым заимствованием конструкции блока.

5.13 , Фигноним ( ? ), 19:36, 26/11/2019 Да я понимаю откуда они, я не понимаю зачем они :)

6.14 , Аноним ( 12 ), 19:40, 26/11/2019 Код позволяют писать по-человечески с хорошо читаемой структурой. Вместо лапши.

julia> open("myfile.txt", "w") do io

julia> open("myfile.txt", "w") do io

write(io, "Hello world!")

end;

7.15 , Фигноним ( ? ), 19:48, 26/11/2019 Все хорошо, но энд можно выкинуть, вместе с точкозапятой, они не нужны. Конец блока и так прекрасно виден

8.17 , Аноним ( 12 ), 19:54, 26/11/2019 это кусок кода из документации С их точкой с запятой end - это то, что очень... 
9.18 , Фигноним ( ? ), 20:07, 26/11/2019 Давайте не будем в полемику вдаваться, надо остановиться имхо это вкусовщина,... 
9.19 , Фигноним ( ? ), 20:13, 26/11/2019 Вот реально, где может быть полезен энд это всякие кривенькие форумы, где невозм... 
4.22 , OpenEcho ( ? ), 20:46, 26/11/2019 Короче, пощупал Юльку... Попытка скомпилировать (julia juliac.jl -vae hello.jl) статически исполняемый файл из сырца: println("hello, world")

return 0 обернулась жужанием компа аж целых 3 минуты и файлом размером... в 152 мегабайта... Или я девушку не так танцую или это одна из самых толстых и ленивых... ld кстати показывает что это не "статически" скомпилированый файл Надеюсь, что это мой косяк, a не Юлькин... Буду очень благодарен, если кто знает подход к строптивой даме лучше чем я и подскажет как компильнуть быстрее и самое главное не в 152 мега и именно статически, не зря ж наверное на сайте написано что она это может...

5.26 , Аноним ( 12 ), 21:35, 26/11/2019 > обернулась жужанием компа аж целых 3 минуты и файлом размером... в 152 мегабайта... Долго - первый раз. Потом будет инкрементальная компиляция действовать. На счёт размера, скорее всего, столько и должно быть. Код её библиотек остаётся в LLVM, на сколько я этот процесс понимаю. Потому тащит всё для его выполнения.

2.5 , Фигноним ( ? ), 18:44, 26/11/2019 Очень симпатичный язык с, надеюсь, отличными перспективами. Но до питона там пока топать и топать, скоро будет явно не скоро

3.6 , Аноним ( 12 ), 19:02, 26/11/2019 > Но до питона там пока топать и топать, скоро будет явно не скоро Если понимать под этим популярность, то да. Если реальные проектые в проде, то, боюсь, что питон уже не догонит.

4.7 , Фигноним ( ? ), 19:11, 26/11/2019 Я пока что вижу скорей словесные войны на форумах, которые все скатываются к спору что лучше матлаб или пайтон, чем реальные проекты в проде. А язык мне очень симпатичен, давно за ним наблюдаю. При всей моей любви к пайтону я, как человек разумный, вполне способен на предательство ;) но боюсь это случится не в ближайшее время

5.8 , Аноним ( 12 ), 19:18, 26/11/2019 А какие проблемы? Ей уже год в релизе. Детские болезни вылечены. Что, собственно, останавливает от проектов в проде?

5.9 , Аноним ( 9 ), 19:25, 26/11/2019 Если действовать строго, то просто надо посадить питонистов на Жулия-проект, который по-умолчанию планируется переписывать на C++ или Java. И проблему решат, и, может быть, если программировать научатся, сделают проект, который не придётся переписывать второй команде. В любом случае, не больше работы чем с питон-проектом. В лучшем варианте - экономия на C++/Java.

6.11 , Фигноним ( ? ), 19:32, 26/11/2019 Да, но пока никто не действует, года мало и необходимость переписывания всего подряд написанного на питоне сильно преувеличивается форумными воинами. А так да, одна из главных фич этого языка в том, что он не вызывает рвотных порывов у пайтоноидов, хороший рынок. Ещё чуток правильного позиционирования и времени на обрастание мясцом и стрельнет.

2.20 , JuliaVsR ( ? ), 20:35, 26/11/2019 вроде Julia - это конкурент языка R, а не python

3.23 , Аноним ( 23 ), 20:47, 26/11/2019 в области машинного обучения она оставляет питон без работы. Потому и конкурент.

4.24 , Аноним ( - ), 21:11, 26/11/2019 голословное утверждение, впрочем для для опеннета - это норма

5.25 , Аноним ( - ), 21:31, 26/11/2019 Состав библиотек откройте да посмотрите, прежде чем о нормах рассуждать.