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Релиз языка программирования Haxe 4.0

27.10.2019 09:03

Доступен релиз тулкита Haxe 4.0, включающего одноимённый мультипарадигменный высокоуровневый язык программирования со строгой типизацией, кросс-компилятор и стандартную библиотеку функций. Проектом поддерживается трансляция в С++, HashLink/C, JavaScript, C#, Java, PHP, Python и Lua, а также компиляция в байт-код JVM, HashLink/JIT, Flash и Neko, с доступом к родным возможностям каждой целевой платформы. Код компилятора распространяется под лицензией GPLv2, а стандартной библиотеки и развиваемой для Haxe виртуальной машины Neko под лицензией MIT.

Язык является expression-ориентированным со строгой типизацией. Поддерживаются пориёмы объектно-ориентированного, обобщённого и функционального программирования. Синтаксис Haxe близок к ECMAScript и расширяет его такими возможностями, как статическая типизация, автовывод типов, сопоставление шаблонов, дженерики, основанный на итераторах цикл "for", AST-макросы, GADT (Generalized Algebraic Data Types), абстрактные типы, анонимные структуры, упрощённые определения массивов, выражения для условной компиляции, прикрепление метаданных к полям, классами и выражениям, интерполяция строк ('My name is $name'), параметры типов ("new Main‹String›('foo')") и многое другое. 


   class Test {
       static function main() {
           var people = [
               "Elizabeth" => "Programming",
               "Joel" => "Design"
           ];
   
           for (name in people.keys()) {
               var job = people[name];
               trace('$name does $job for a living!');
           }
       }
   }

Основные нововведения версии 4.0:

  • Новый синтаксис для указания типа функций "(name:String, age:Int)->Bool" или "(String, Int)->Bool" вместо "String->Int->Bool".
  • Синтаксис стрелочных функций "(a, b) -> a + b" вместо "function(a, b) return a + b".
  • Защита от проблем, связанных с использованием значений Null (экспериментальная функция, включается при желании для определённых полей, классов или пакетов).
  • Ключевое слово "final" для полей классов и локальных переменных, которые являются иммутабельными. "final" также можно использовать для определения функций чтобы запретить их переопределение при наследовании и для классов/интерфейсов, которые не могут быть унаследованы.
  • Поддержка стандарта Unicode для базового типа "String" на всех целей компиляции за исключением Neko.
  • Переписанный с нуля встроенный интерпретатор, который теперь поставляется под именем Eval. Благодаря новому интерпретатору скрипты и макросы выполняются намного быстрее. Поддерживается режим интерактивной отладки.
  • Новая целевая система для компиляции (target) Hashlink - высокопроизводительный runtime, разработанный специально для Haxe, поддерживающий компиляцию в байткод для JIT или C, имеет простую интеграцию с C, а также доступ к низкоуровневым числовым типам и указателям.
  • Новая целевая система JVM - позволяет генерировать байткод jvm, пропуская этап компиляции Java-кода через добавление флага "-D jvm" при таргетировании в Java.
  • Возможность inline-развёртывания на месте вызова функций или конструкторов, даже если они не объявлены таковыми.
  • Возможность включения статических расширений при объявлении типа (например "enum") с помощью "@:using(path.ToExtension)".
  • Абстрактные типы теперь поддерживают "set"-версию оператора "@:op(a.b)" для перезагрузки выражений "obj.foo = bar".
  • Синтаксис цикла "for" теперь поддерживает итерацию "ключ-значение": "for (key => value in collection) {}".
  • Поддержка использования xml-like разметки в выражениях: "var a = ‹hi/›;". Пока эта возможность доступна только для парсинга макросами и находится на этапе дизайна.
  • Синтаксис для опциональных полей в "полной" нотации типов анонимных структур: "{ var ?f:Int; }" (альтернатива "краткой" "{ ?f:Int }").
  • Значения перечислений теперь могут быть значениями по умолчанию для аргументов функции: "function foo‹T›(option:Option‹T› = None)".
  • Синтаксис "enum abstract Name(BasicType) {}" больше не требует префикса "@:" в "enum".
  • Авто-нумерация для абстрактных перечислений: 
    
   enum abstract Foo(Int) {
     var A; // 0
     var B; // 1
   }
   enum abstract Bar(String) {
     var A; // "A"
     var B; // "B"
   }
  • Ключевое слово "extern" больше не требует использование префикса "@:".
  • Удалена возможность "implements Dynamic" для доступа к полям класса через строки. Доступно для extern-классов или через реализацию абстрактным типом.
  • Добавлен синтаксис "A & B" для пересечения типов, который на данный момент применяется только для анонимных структур и ограничений параметров типа. Старый синтаксис ограничений удалён.
  • Создание пустых экземпляров "Map" доступно через синтаксис "var map:Map‹Int, String› = [];" по аналогии с массивом.
  • Добавлена структура данных "haxe.ds.ReadOnlyArray".
  • Метаданные теперь могут иметь пространства имен ("@:prefix.name function() {...}"). Аналогично с определениями: "#if (some.flag ... #end".
  • Новый протокол сервисов для IDE, используемых в плагине к VSCode.
  • Обновлены внешние определения (extern) для Web APIs и добавлены отсутствующие.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/HaxeFoundat...)
  2. OpenNews: Увидел свет язык программирования Nim 1.0
  3. OpenNews: Сравнение производительности сетевого драйвера в вариантах на 10 языках программирования
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты языка программирования V
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты языка программирования Flow9
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Julia 1.1
Автор новости: Рыбла
Тип: Программы
Ключевые слова: haxe, lang
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:45, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    В названии не хватает буквы "р".
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:47, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это о многом говорит.
     
  • 2.13, Bbore (?), 11:19, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Факс или нахер?)))
     

  • 1.3, Аноним (-), 10:07, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какой же он страшный, все таки...
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:25, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И какова же (зявленная) целевая сфера применения? Уэб, ембеддед, аппликатион девелопмент?
     
     
  • 2.5, анономус (?), 10:32, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    насколько я знаю на нёи всякую индюшатину активно пилят
     
  • 2.8, Omnomnom (?), 10:57, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://haxe.org/use-cases/
     
  • 2.10, Капитан (??), 10:58, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://haxe.org/use-cases/
    В основном веб-сервисы и геймдев (Northgard, Dead Cells). Более строгая система типов в сравнении с надстройками вроде TypeScript, спека без жсных undefined, ===, прототипов и тд.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:36, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Haxeр не нужен этот ваш Haxe
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:58, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >интерполяция строк ('My name is $name'),

    Кто придумал для этого использовать одинарные кавычки вместо обратных, как в JS?

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:18, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поддерживается трансляция в С++
    > имеет простую интеграцию с C

    Может, сразу на C/C++ писать?

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 11:19, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том числе и веб на Wt.
     

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