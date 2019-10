Релиз языка программирования Haxe 4.0

Доступен релиз тулкита Haxe 4.0, включающего одноимённый мультипарадигменный высокоуровневый язык программирования со строгой типизацией, кросс-компилятор и стандартную библиотеку функций. Проектом поддерживается трансляция в С++, HashLink/C, JavaScript, C#, Java, PHP, Python и Lua, а также компиляция в байт-код JVM, HashLink/JIT, Flash и Neko, с доступом к родным возможностям каждой целевой платформы. Код компилятора распространяется под лицензией GPLv2, а стандартной библиотеки и развиваемой для Haxe виртуальной машины Neko под лицензией MIT.

Язык является expression-ориентированным со строгой типизацией. Поддерживаются пориёмы объектно-ориентированного, обобщённого и функционального программирования. Синтаксис Haxe близок к ECMAScript и расширяет его такими возможностями, как статическая типизация, автовывод типов, сопоставление шаблонов, дженерики, основанный на итераторах цикл "for", AST-макросы, GADT (Generalized Algebraic Data Types), абстрактные типы, анонимные структуры, упрощённые определения массивов, выражения для условной компиляции, прикрепление метаданных к полям, классами и выражениям, интерполяция строк ('My name is $name'), параметры типов ("new Main‹String›('foo')") и многое другое.

class Test { static function main() { var people = [ "Elizabeth" => "Programming", "Joel" => "Design" ]; for (name in people.keys()) { var job = people[name]; trace('$name does $job for a living!'); } } }

Основные нововведения версии 4.0: