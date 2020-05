Релиз языка программирования Haxe 4.1

Доступен релиз инструментария Haxe 4.1, включающего одноимённый мультипарадигменный высокоуровневый язык программирования со строгой типизацией, кросс-компилятор и стандартную библиотеку функций. Проектом поддерживается трансляция в С++, HashLink/C, JavaScript, C#, Java, PHP, Python и Lua, а также компиляция в байт-код JVM, HashLink/JIT, Flash и Neko, с доступом к родным возможностям каждой целевой платформы. Код компилятора распространяется под лицензией GPLv2, а стандартной библиотеки и развиваемых для Haxe виртуальных машин HashLink и Neko под лицензией MIT.

Язык является expression-ориентированным со строгой типизацией. Поддерживаются приёмы объектно-ориентированного, обобщённого и функционального программирования. Синтаксис Haxe близок к ECMAScript и расширяет его такими возможностями как статическая типизация, автовывод типов, сопоставление шаблонов, дженерики, основанный на итераторах цикл "for", AST-макросы, GADT (Generalized Algebraic Data Types), абстрактные типы, анонимные структуры, упрощённые определения массивов, выражения для условной компиляции, прикрепление метаданных к полям, классам и выражениям, интерполяция строк ("'My name is $name'"), параметры типов ('new Main{String>("foo")') и многое другое.

class Test { static function main() { final people = [ "Elizabeth" => "Programming", "Joel" => "Design" ]; for (name => job in people) { trace('$name does $job for a living!'); } } }

Нововведения версии 4.1:

Добавлена оптимизация хвостовой рекурсии.

Добавлено новое унифицированное API для обработки исключений.

Разрешена конструкция "try {} catch(e) {}" как сокращение для "try {} catch(e: haxe.Exception) {}".

В интерпретатор eval добавлена поддержка SSL.

Целевая платформа JVM больше не считается экспериментальной.

Для Language Server Protocol добавлена поддержка функций "Goto Implementation" и "Find references".

Улучшено именование временных локальных переменных в сгенерированном коде. Удалены избыточные "return;" в стрелочных функциях без возвращаемого значения.

К полям разрешена комбинация доступа (get, default) (только геттер, поведение для присваивания по умолчанию).

Разрешены операторы инкремента и декремента для полей абстрактных типов.

Улучшено встраивание (inlining) for-циклов с использованием анонимных итераторов.

js: Улучшена реализация StringMap для ES5.

js: В опцию компилятора "-D js-es=6" добавлена генерация let переменных, улучшена генерация ES6 классов.

lua: оптимизирован "StringIterator", улучшена обработка ошибок.

php: Оптимизирован "Std.isOfType" для базовых типов.

php: Сгенерированные массивы теперь реализуют нативные интерфейсы "Iterator", "IteratorAggregate", "Countable".

cs: Добавлены метадаты "@:assemblyMeta" и "@:assemblyStrict".

python: в анонимные объекты добавлена реализация "__contains__" и "__getitem__", что позволяет использовать их как словари в сгенерированном коде.

jvm: Значительно повышена производительность благодаря новому способу обращения к типизированным функциям и генерации дополнительных интерфейсов в случаях использования объектов как анонимных структур (предотвращен динамический поиск свойств):

Улучшения в стандартной библиотеке:

Добавлена функция "Array.contains".

Добавлен "Array.keyValueIterator", реализующий key-value итерацию для массивов ("for (key => value in array)").

Добавлено ограничение типа "haxe.Constraints.NotVoid".

В класс "Lambda" добавлены функции "findIndex" и "foldi".

Реализован "array access" (доступ через "arr[i]") и key-value итерация для "haxe.ds.HashMap".

jvm: Реализованы JVM-специфичные версии "StringMap", "sys.thread.Lock", "sys.thread.Thread".

java/jvm: Использованы нативные реализации "MD5", "SHA-1" и "SHA-256" для модулей "haxe.crypto".

macro: Добавлен "haxe.macro.Context.containsDisplayPosition(pos)".

nullsafety: режим "Strict" теперь рассматривается как однопоточный; добавлен режим "StrictThreaded".

"Std.is" объявлен устаревшим в пользу "Std.isOfType".

Добавлено предупреждение при использовании локальных переменных без значений в замыканиях.

js: "untyped __js__(code, args)" объявлен устаревшим, взамен предоставляется "js.Syntax.code(code, args)".

php/neko: "neko.Web" и "php.Web" объявлены устаревшими и будут позже перенесены в библиотеку "hx4compat".

В следующем релизе планируются: