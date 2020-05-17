The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз языка программирования Haxe 4.1

17.05.2020 10:47

Доступен релиз инструментария Haxe 4.1, включающего одноимённый мультипарадигменный высокоуровневый язык программирования со строгой типизацией, кросс-компилятор и стандартную библиотеку функций. Проектом поддерживается трансляция в С++, HashLink/C, JavaScript, C#, Java, PHP, Python и Lua, а также компиляция в байт-код JVM, HashLink/JIT, Flash и Neko, с доступом к родным возможностям каждой целевой платформы. Код компилятора распространяется под лицензией GPLv2, а стандартной библиотеки и развиваемых для Haxe виртуальных машин HashLink и Neko под лицензией MIT.

Язык является expression-ориентированным со строгой типизацией. Поддерживаются приёмы объектно-ориентированного, обобщённого и функционального программирования. Синтаксис Haxe близок к ECMAScript и расширяет его такими возможностями как статическая типизация, автовывод типов, сопоставление шаблонов, дженерики, основанный на итераторах цикл "for", AST-макросы, GADT (Generalized Algebraic Data Types), абстрактные типы, анонимные структуры, упрощённые определения массивов, выражения для условной компиляции, прикрепление метаданных к полям, классам и выражениям, интерполяция строк ("'My name is $name'"), параметры типов ('new Main{String>("foo")') и многое другое. 


   class Test {
     static function main() {
       final people = [
         "Elizabeth" => "Programming",
         "Joel" => "Design"
       ];

       for (name => job in people) {
         trace('$name does $job for a living!');
       }
     } 
   }

Нововведения версии 4.1:

  • Добавлена оптимизация хвостовой рекурсии.
  • Добавлено новое унифицированное API для обработки исключений.
  • Разрешена конструкция "try {} catch(e) {}" как сокращение для "try {} catch(e: haxe.Exception) {}".
  • В интерпретатор eval добавлена поддержка SSL.
  • Целевая платформа JVM больше не считается экспериментальной.
  • Для Language Server Protocol добавлена поддержка функций "Goto Implementation" и "Find references".
  • Улучшено именование временных локальных переменных в сгенерированном коде. Удалены избыточные "return;" в стрелочных функциях без возвращаемого значения.
  • К полям разрешена комбинация доступа (get, default) (только геттер, поведение для присваивания по умолчанию).
  • Разрешены операторы инкремента и декремента для полей абстрактных типов.
  • Улучшено встраивание (inlining) for-циклов с использованием анонимных итераторов.
  • js: Улучшена реализация StringMap для ES5.
  • js: В опцию компилятора "-D js-es=6" добавлена генерация let переменных, улучшена генерация ES6 классов.
  • lua: оптимизирован "StringIterator", улучшена обработка ошибок.
  • php: Оптимизирован "Std.isOfType" для базовых типов.
  • php: Сгенерированные массивы теперь реализуют нативные интерфейсы "Iterator", "IteratorAggregate", "Countable".
  • cs: Добавлены метадаты "@:assemblyMeta" и "@:assemblyStrict".
  • python: в анонимные объекты добавлена реализация "__contains__" и "__getitem__", что позволяет использовать их как словари в сгенерированном коде.
  • jvm: Значительно повышена производительность благодаря новому способу обращения к типизированным функциям и генерации дополнительных интерфейсов в случаях использования объектов как анонимных структур (предотвращен динамический поиск свойств):

Улучшения в стандартной библиотеке:

  • Добавлена функция "Array.contains".
  • Добавлен "Array.keyValueIterator", реализующий key-value итерацию для массивов ("for (key => value in array)").
  • Добавлено ограничение типа "haxe.Constraints.NotVoid".
  • В класс "Lambda" добавлены функции "findIndex" и "foldi".
  • Реализован "array access" (доступ через "arr[i]") и key-value итерация для "haxe.ds.HashMap".
  • jvm: Реализованы JVM-специфичные версии "StringMap", "sys.thread.Lock", "sys.thread.Thread".
  • java/jvm: Использованы нативные реализации "MD5", "SHA-1" и "SHA-256" для модулей "haxe.crypto".
  • macro: Добавлен "haxe.macro.Context.containsDisplayPosition(pos)".
  • nullsafety: режим "Strict" теперь рассматривается как однопоточный; добавлен режим "StrictThreaded".
  • "Std.is" объявлен устаревшим в пользу "Std.isOfType".
  • Добавлено предупреждение при использовании локальных переменных без значений в замыканиях.
  • js: "untyped __js__(code, args)" объявлен устаревшим, взамен предоставляется "js.Syntax.code(code, args)".
  • php/neko: "neko.Web" и "php.Web" объявлены устаревшими и будут позже перенесены в библиотеку "hx4compat".

В следующем релизе планируются:

  • Улучшение пакетного менеджера haxelib.
  • Асинхронное системное API на основе libuv.
  • Сопрограммы (coroutines).
  • Объявление модульных статических функций и переменных без создания классов (уже доступно в ночных сборках).


  1. Главная ссылка к новости (https://haxe.org/blog/haxe-4.1...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Haxe 4.0
  3. OpenNews: Компания Apple представила язык программирования Swift 5.2
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 1.2.0
  5. OpenNews: Доступен язык программирования R 4.0
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Dart 2.8
Автор новости: Рыбла
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52974-haxe
Ключевые слова: haxe
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 12:32, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Хороший язык. Разрабатывать на нем, конечно же, не буду.
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:38, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Проблему с GIL в Python он решает?
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 12:50, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема с GIL только у кодеров, которые не понимают зачем нужен GIL и питон вообще
     
     
  • 3.9, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:09, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну то есть у 90%
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:00, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расскажи нам, зачем же нужен GIL? Почему нельзя без GIL обойтись?
     
     
  • 4.16, jOKer (ok), 14:25, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть потому что без GIL весьма велика вероятность возникновения состояния "гонка за ресурсами", а накладные расходы интерпретатора существенно возрастают?

    ЗЫ Вообще-то на этот вопрос, в свое время, Гвидо уже ответил весьма и весьма развернуто. Больше читаем, и меньше возмущаемся на формах, приятель. А заодно учимся понимать как могут помочь делу сопрограммы, и почему в бинарных библиотеках ограничения GIL не действуют.


    ЗЫЫ И еще, на сладкое. Поскольку GIL - это блокировка конкретного экземпляра интерпретатора, то ничего не мешает запускать несколько интерпретаторов. Собственно в Python 3.8 эта возможность как раз и обыгрывается в рамках PEP554 и техники субинтерпретаторов.

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:54, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нахе* нужен! ;)
     
     
  • 2.15, Z (??), 14:19, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому?
     

  • 1.8, Аноним (-), 13:07, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Нет ничего более убогого, чем фигурные скобки в качестве операторных.
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:46, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь юзает? и для каких кейсов
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:43, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для игор https://github.com/abagames
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:52, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    [code]
    final people = [
        "Elizabeth" => "Programming",
        "Joel" => "Design"
    ];
    [/code]

    Выглядит по PHP-шному, где это просто ядерная смесь понятия "массив" и "ассоциативный массив" -- реально бесит в итоге.

     
     
  • 2.13, Мока (?), 14:11, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это синтаксис ассоциативного массива (Map<String, String> если точнее), для обычных будет [1, 2, 3] например (Array<Int>)
     
  • 2.17, КО (?), 14:36, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пол беды, а вот как он узнает, что "Elizabeth" это name?
     

  • 1.14, Онаним (?), 14:13, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "р" в конце не хватает.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру