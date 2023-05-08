Создатель LLVM развивает новый язык программирования Mojo

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|2.8, Аноним (8), 12:46, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А безопасен он тем, что им никто не пользуется? Поддерживаю - безопаснее некуда
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|4.49, Аноним (49), 14:50, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зря заминусили. На эльбрусы портировать компиляторы та ещё задачка.
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|5.58, Аноним (8), 15:12, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это добавка к клею. Пакет и "антистатическая" фольга от сигарет тоже в комплекте
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|3.65, Аноним (65), 15:36, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, вот чего в питоне не хватает, так это сахара. Он и так уже приторный, аж блевать тянет.
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|2.11, Аноним (11), 12:47, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Chris Lattner и есть бог языков, два его прошлых проекта LLVM и Swift уже стали знаковыми, и Mojo тоже взлетит. А про ".🔥" - это он троллит современное сообщество так, чувак с чувством юмора.
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|3.50, Аноним (50), 14:52, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> LLVM и Swift уже стали знаковыми
для геев. натуралы таким не пользуются
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|4.63, НяшМяш (ok), 15:24, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если эти названия вызывают такие ассоциации, то у меня для тебя плохие новости...
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|1.7, FF (?), 12:45, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в 35 тысяч раз быстрее приложения на Python
а NodeJS? огласите пожалуйста сразу
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|1.12, Иваня (?), 12:48, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Python для быстрого создания прототипов отлично подходит и ничто больше ненужно!
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|2.33, Онанистмус (?), 14:21, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это язык не для прототипов, а для конечного продукта. Но если сегодня для конечного продукта используется С++ то с этим языком можно будет минимально изменять прототип поскольку язык похож на Python.
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|2.55, Анонус (?), 15:02, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что там с мультипотоком?
Его для этого похоже и придумали.
> Mojo leverages MLIR, which enables Mojo developers to take advantage of vectors, threads, and AI hardware units.
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|3.59, Аноним (8), 15:13, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тссс, ты что, хочешь чтобы комментатор читать начал что написано?
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|1.15, Аноним (15), 13:09, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Интересной особенностью Mojo является возможность указания emoji-символа "🔥" в качестве расширения для файлов с кодом
Очередные нескучные обои. Лишь бы хайпануть. Только эти обои вредоносные. Неудобно руками эмодзи набирать.
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|1.16, VladSh (?), 13:11, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кого-то не устраивало название "Ржавчина"... Теперь встречаем - язык с оригинальным названием "Моё"!
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|1.17, Бывалый смузихлёб (?), 13:13, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уж никак, ржавОму появилась-таки безопасная конкуренция ?)
> Так как синтаксис Mojo основан на языке Python,
> а система типов близка к C/C++
Хотя и сомнительная. Всё худшее в кучу сгребли
> а также в 35 тысяч раз быстрее
> CPython 3.10.9 (0.03 сек. против 1027 сек.)
> и в 1500 раз быстрее при
> использовании PYPY (0.03 сек. против 46.1 сек.)
Может кто из питонистов объяснить столь монструозные тормоза ?
Ведь сильно тяжёлое на питоне вроде бы в подобия нативных модулей выносят
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|2.23, Аноним (23), 13:35, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смотря что за тесты. Для питона есть математические и прочие вычислительные библиотеки, видимо на этот раз их решили не задействовать чтоб результаты теста были в пользу моджо.
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|2.39, Аноним (39), 14:27, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Zig прямой конкурент С/С++/Rust.
Самобытный язык.
Выглядит получше всего на чём я программировал, для системного программирования конкурентов нет.
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|3.54, Анонус (?), 14:58, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоже сначала про zig вспомнил. Но там на сайте проекта видно, что они ориентируются в первую очередь на бигдейта и машинлёрнинг. Так что не конкуренты.
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|2.57, Аноним (57), 15:11, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Импорт в питоне модет быть весьма неторопливым, особенно при самой первой загрузке когда он байткод компилит. В следующий раз подхватится этот байткод, но импорт все равно будет тормозить на больших библиотеках (будет вме инициализироваться и тд). Типичний приемчик когда язык компилируемый сравнивается с языком с динамической прогрузкой.
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|1.18, Аноним (18), 13:14, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> интерпретации с использованием JIT
А сборка интерпретатора без JIT будет возможна?
ЗЫ: недолюбливаю LLVM.
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|2.27, Аноним (27), 13:46, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А зачем тебе интерпретатор кроме как для line-by-line дебага? Тут код компилируется в LLVM MLIR(https://mlir.llvm.org/), который на клиенте векторизируется и оптимизируется под клиентскую архитектуру.
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|1.21, Аноним (21), 13:21, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Интересной особенностью Mojo является возможность указания emoji-символа "🔥" в качестве расширения для файлов с кодом (например, "helloworld.🔥"), помимо текстового расширения ".mojo".
Дальше не читал. Но компилируемый C++ с синтаксисом и хотя бы синтакстческим удобством питона зашёл бы.
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|2.64, НяшМяш (ok), 15:27, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие нежные онанимы пошли, эмодзик их напугал. При этом дальше в тексте новости написано практически дословно про
> компилируемый C++ с синтаксисом и хотя бы синтакстческим удобством питона
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|1.29, user90 (?), 13:57, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> благодаря использованию привычного синтаксиса языка Python
Дальше можно не читать. Сразу аафигенный такой гвоздь в крышку гроба. "Новый" язык.. тьфу!
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|1.31, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:02, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Интересной особенностью Mojo является возможность указания emoji-символа "🔥" в качестве расширения для файлов с кодом (например, "helloworld.🔥"), помимо текстового расширения ".mojo".
В голове авторов явно мусор.
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|2.36, Аноним (36), 14:24, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это называется прорывные технологии, а если технология стреляет то это ещё называется гениальность.
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|1.35, Аноним (36), 14:23, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну все теперь в любой теме про Питон можно писать что пора переписывать на Mojo.
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|1.37, Аноним (37), 14:25, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по описанию, это другой способ реализации подхода, используемого в Cython.
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|1.42, Tron is Whistling (?), 14:34, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> возможность указания emoji-символа "🔥" в качестве расширения для файлов с кодом
Ну всё, надо брать. А смузи в подарок сразу дают, или по подписке?
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|2.46, Аноним (40), 14:46, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так то тебе и Mojo не дают если лицом не вышел. Поэтому пока там инвайты можно на код для питона точно такое же расширение сделать и радоваться жизни.
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|1.44, Аноним (40), 14:43, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ахаха оно оказывается ещё и по приглашением. Т.е. что проверить все эти ускорения надо получить инвайт? Я считаю это топово. У нас есть супер продукт но попробовать мы его вам не дадим даже за деньги.
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|1.45, Аноним (53), 14:45, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>преподносится как язык общего назначения, расширяющий возможности языка Python средствами системного программирования
Теперь Redox можно переписывать на Mojo. Ну а чё, kernel.🔥 круто же.
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|1.69, Аноним (69), 15:47, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"fn", "struc" - похоже для безопасности они просто туда засунули Rust))
emoji-символа "🔥" - а кому это нужно?? такое ощущение, что из нас все больше лепят эмоциональных инфантилов.
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|2.71, Аноним (40), 16:04, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты так пишешь как-будто это что-то плохое. По твоему все должны быть угрюмыми стариками и ходить строем?
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|1.70, Маняним (?), 15:55, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждём когда мэ-и-жо добавят в кернел и прилепят к гцц. Будут ли срачи мэ-и-жо вс. сраст?
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|2.73, Аноним (40), 16:04, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет выбор уже будет понятен когда Mojo победит всех по всем статьям.
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|1.74, Коми (?), 16:16, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зная что из себя представляет llvm изнутри, представляю какой помойкой будет его язык.
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|1.76, Аноним (77), 16:30, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Странно, что не создали новость когда он под.чил на прошлой неделе. В эту эпоху состряпать синтаксис со скрытой трансляцией кода в С/С++ и дальнейшей компиляции сможет даже Дениска.
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|2.80, Hck3r (?), 16:38, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дениска может быть и может, но не аноним с опеннета
Не твоя - вот и бесишься
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