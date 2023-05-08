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Создатель LLVM развивает новый язык программирования Mojo

08.05.2023 12:21

Крис Латнер (Chris Lattner), основатель и главный архитектор LLVM, а также создатель языка программирования Swift, и Тим Дэвис (Tim Davis), бывший руководитель AI-проектов Google, таких как Tensorflow и JAX, представили новый язык программирования Mojo, сочетающий простоту применения для исследовательских разработок и быстрого создания прототипов с пригодностью для формирования высокопроизводительных конечных продуктов. Первое достигается благодаря использованию привычного синтаксиса языка Python, а второе за счёт возможности компиляции в машинный код, механизмов безопасной работы с памятью и задействованию средств для аппаратного ускорения вычислений.

Проект сфокусирован на использовании для разработок в области машинного обучения, но при этом преподносится как язык общего назначения, расширяющий возможности языка Python средствами системного программирования и подходящий для широкого круга задач. Например, язык применим для таких областей, как высокопроизводительные вычисления, обработка и преобразование данных. Интересной особенностью Mojo является возможность указания emoji-символа "🔥" в качестве расширения для файлов с кодом (например, "helloworld.🔥"), помимо текстового расширения ".mojo".

В настоящее время язык находится на стадии интенсивного развития и для тестирования предложен только online-интерфейс. Обособленные сборки для запуска на локальных системах обещают опубликовать позднее, после получения отзывов о работе интерактивного web-окружения. Исходные тексты компилятора, JIT и других связанных с проектом наработок планируют открыть после завершения проектирования внутренней архитектуры (модель развития рабочего прототипа за закрытыми дверями напоминает начальную стадию разработки LLVM, Clang и Swift). Так как синтаксис Mojo основан на языке Python, а система типов близка к C/C++, в будущем планируют разработать инструментарий для упрощения перевода на Mojo существующих проектов, написанных на C/C++ и Python, а также для разработки гибридных проектов, совмещающих код на Python и Mojo.

Проект рассчитан на привлечение к выполнению вычислений имеющихся в системе аппаратных ресурсов гетерогенных систем. Например, для выполнения приложений на языке Mojo и распараллеливания вычислений могут привлекаться GPU, специализированные ускорители для машинного обучения и векторные процессорные инструкции (SIMD). В качестве причины развития отдельного подмножества языка Python вместо подключения к работе по оптимизации существующего CPython упоминается ориентация на компиляцию, интеграция возможностей системного программирования и применение фундаментально иной внутренней архитектуры, позволяющей выполнять код на GPU и различных аппаратных ускорителях. При этом разработчики Mojo намерены насколько это возможно придерживаться совместимости с CPython.

Mojo может использоваться как в режиме интерпретации с использованием JIT, так и для компиляции в исполняемые файлы (AOT, ahead-of-time). В компилятор встроены современные технологии автоматической оптимизации, кэширования и распределённой компиляции. Исходные тексты на языке Mojo преобразуются в низкоуровневый промежуточный код MLIR (Multi-Level Intermediate Representation), развиваемый проектом LLVM и предоставляющий дополнительные возможности для оптимизации обработки графа потока данных. Компилятор позволяет применять для генерации машинного кода различные бэкенды, поддерживающие MLIR.

Задействование дополнительных аппаратных механизмов для ускорения вычислений даёт возможность добиться производительности, при интенсивных вычислениях превосходящей приложения на C/C++. Например, при тестировании приложения для генерации множества Мандельброта, скомпилированное приложение на языке Mojo при выполнении в облаке AWS (r7iz.metal-16xl) оказалось в 6 раз быстрее реализации на C++ (0.03 сек. против 0.20 сек.), а также в 35 тысяч раз быстрее приложения на Python при использовании штатного CPython 3.10.9 (0.03 сек. против 1027 сек.) и в 1500 раз быстрее при использовании PYPY (0.03 сек. против 46.1 сек.).

При оценке производительности в области решения задач машинного обучения, AI-стек Modular Inference Engine, написанный на языке Mojo, по сравнению с решением на базе библиотеки TensorFlow оказался на системе с процессором Intel в 3 раза быстрее при обработке языковой модели, в 6.4 раза быстрее при выполнении модели формирования рекомендаций и в 2.1 раза быстрее при работе с моделями для обработки визуальной информации. При использовании процессоров AMD выигрыш при использовании Mojo составил 3.2, 5 и 2.2 раза, а при использовании процессоров ARM - 5.3, 7.5 и 1.7 раз, соответственно. Решение на базе PyTorch отстало от Mojo в 1.4, 1.1 и 1.5 раз на CPU Intel, в 2.1, 1.2 и 1.5 раз на CPU AMD и в 4, 4.3 и 1.3 раза на CPU ARM.

Язык поддерживает статическую типизацию и средства для безопасной низкоуровневой работы с памятью, напоминающие возможности языка Rust, такие как отслеживание времени жизни ссылок и проверка заимствования переменных (borrow checker). Помимо средств для безопасной работы с указателями в языке доступны и возможности для низкоуровневой работы, например, возможно прямое обращение к памяти в режиме unsafe с использованием типа Pointer, вызов отдельных SIMD-инструкций или доступ к аппаратным расширениям, таким как TensorCores и AMX.

Для упрощения разделения классического и оптимизированного Python-кода для функций с явным определением типов для всех переменных предложено использовать отдельное ключевое слово "fn" вместо "def". Аналогично для классов, при необходимости статической упаковки данных в памяти во время компиляции (как в Си) вместо "class" можно использовать тип "struct". Также возможен простой импорт модулей на языках C/C++, например, для импорта функции cos из библиотеки math можно указать "from "math.h" import cos".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fast.ai/posts/2023...)
  2. OpenNews: Apple выпустил язык программирования Swift 5.3 и открыл код библиотеки Swift System
  3. OpenNews: Представлен Pyston-lite, JIT-компилятор для штатного Python
  4. OpenNews: Опубликован Codon, компилятор для языка Python
  5. OpenNews: Выпуск Nuitka 1.3, компилятора для языка Python
  6. OpenNews: Сотрудник Google развивает язык программирования Carbon, нацеленный на замену C++
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59094-mojo
Ключевые слова: mojo, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sw00p aka Jerom (?), 12:34, 08/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +14 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:38, 08/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.5, FF (?), 12:43, 08/05/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, Да ну нахер (?), 12:40, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Всмысле? Есть же уже язык для безопасной работы - это Карбон.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:46, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А безопасен он тем, что им никто не пользуется? Поддерживаю - безопаснее некуда
     
     
  • 3.19, Срыватель покровов (?), 13:18, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эльбрус момент.
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 14:50, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря заминусили. На эльбрусы портировать компиляторы та ещё задачка.
     
  • 4.53, Аноним (53), 14:56, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это что, клей что-ли?
     
     
  • 5.58, Аноним (8), 15:12, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это добавка к клею. Пакет и "антистатическая" фольга от сигарет тоже в комплекте
     

  • 1.6, bircoph (ok), 12:45, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нужно больше языков богу языков.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 12:47, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это питон с сахаром. Как TypeScript для JS, Kotlin для Java
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 15:36, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, вот чего в питоне не хватает, так это сахара. Он и так уже приторный, аж блевать тянет.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:47, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Chris Lattner и есть бог языков, два его прошлых проекта LLVM и Swift уже стали знаковыми, и Mojo тоже взлетит. А про ".🔥" - это он троллит современное сообщество так, чувак с чувством юмора.
     
     
  • 3.43, Аноним (49), 14:42, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Swift вне apple не взлетел.
     
     
  • 4.51, аноний (?), 14:53, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    не то, что твои языки, да?
     
  • 3.50, Аноним (50), 14:52, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > LLVM и Swift уже стали знаковыми

    для геев. натуралы таким не пользуются

     
     
  • 4.63, НяшМяш (ok), 15:24, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если эти названия вызывают такие ассоциации, то у меня для тебя плохие новости...
     
     
  • 5.66, Аноним (50), 15:38, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я никогда ни куплю гейбук? это ужасно и очень плохо
     

  • 1.7, FF (?), 12:45, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в 35 тысяч раз быстрее приложения на Python

    а NodeJS? огласите пожалуйста сразу

     
  • 1.12, Иваня (?), 12:48, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Python для быстрого создания прототипов отлично подходит и ничто больше ненужно!
     
     
  • 2.20, Срыватель покровов (?), 13:18, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для скриптинга его диалекты (GDScript) тоже отлично подходят.
     
  • 2.33, Онанистмус (?), 14:21, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это язык не для прототипов, а для конечного продукта. Но если сегодня для конечного продукта используется С++ то с этим языком можно будет минимально изменять прототип поскольку язык похож на Python.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:28, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проще делать сразу на mojo.
     
  • 2.38, Аноним (40), 14:26, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для создания прототипов отлично подходит и PHP.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:01, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что там с мультипотоком? если все как в python, то закапывайте сразу.
     
     
  • 2.55, Анонус (?), 15:02, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что там с мультипотоком?

    Его для этого похоже и придумали.

    > Mojo leverages MLIR, which enables Mojo developers to take advantage of vectors, threads, and AI hardware units.

     
     
  • 3.59, Аноним (8), 15:13, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тссс, ты что, хочешь чтобы комментатор читать начал что написано?
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:09, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Интересной особенностью Mojo является возможность указания emoji-символа "🔥" в качестве расширения для файлов с кодом

    Очередные нескучные обои. Лишь бы хайпануть. Только эти обои вредоносные. Неудобно руками эмодзи набирать.

     
  • 1.16, VladSh (?), 13:11, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кого-то не устраивало название "Ржавчина"... Теперь встречаем - язык с оригинальным названием "Моё"!
     
     
  • 2.22, trolleybus (?), 13:28, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А имя основного файла программы надо сделать jo.mojo
     
     
  • 3.60, Аноним (8), 15:14, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Остин Пауэрс пошлёпает вас за это по лысинке
     

  • 1.17, Бывалый смузихлёб (?), 13:13, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уж никак, ржавОму появилась-таки безопасная конкуренция ?)

    > Так как синтаксис Mojo основан на языке Python,
    > а система типов близка к C/C++

    Хотя и сомнительная. Всё худшее в кучу сгребли

    > а также в 35 тысяч раз быстрее
    > CPython 3.10.9 (0.03 сек. против 1027 сек.)
    > и в 1500 раз быстрее при
    > использовании PYPY (0.03 сек. против 46.1 сек.)

    Может кто из питонистов объяснить столь монструозные тормоза ?
    Ведь сильно тяжёлое на питоне вроде бы в подобия нативных модулей выносят


     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:35, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смотря что за тесты. Для питона есть математические и прочие вычислительные библиотеки, видимо на этот раз их решили не задействовать чтоб результаты теста были в пользу моджо.
     
  • 2.39, Аноним (39), 14:27, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Zig прямой конкурент С/С++/Rust.
    Самобытный язык.

    Выглядит получше всего на чём я программировал, для системного программирования конкурентов нет.

     
     
  • 3.54, Анонус (?), 14:58, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже сначала про zig вспомнил. Но там на сайте проекта видно, что они ориентируются в первую очередь на бигдейта и машинлёрнинг. Так что не конкуренты.
     
     
  • 4.77, Аноним (77), 16:31, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то есть, не ориентируются совсем, главное бабла срубить
     
  • 2.57, Аноним (57), 15:11, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Импорт в питоне модет быть весьма неторопливым, особенно при самой первой загрузке когда он байткод компилит. В следующий раз подхватится этот байткод, но импорт все равно будет тормозить на больших библиотеках (будет вме инициализироваться и тд). Типичний приемчик когда язык компилируемый сравнивается с языком с динамической прогрузкой.
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:14, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > интерпретации с использованием JIT

    А сборка интерпретатора без JIT будет возможна?

    ЗЫ: недолюбливаю LLVM.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:46, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем тебе интерпретатор кроме как для line-by-line дебага? Тут код компилируется в LLVM MLIR(https://mlir.llvm.org/), который на клиенте векторизируется и оптимизируется под клиентскую архитектуру.
     
     
  • 3.68, Аноним (40), 15:46, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот вот.
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:21, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Интересной особенностью Mojo является возможность указания emoji-символа "🔥" в качестве расширения для файлов с кодом (например, "helloworld.🔥"), помимо текстового расширения ".mojo".

    Дальше не читал. Но компилируемый C++ с синтаксисом и хотя бы синтакстческим удобством питона зашёл бы.

     
     
  • 2.30, iiiypuk (?), 13:59, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Crystal
     
     
  • 3.47, Аноним (49), 14:48, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ruby. Nim тогда уж.
     
  • 3.48, Аноним (53), 14:49, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же Ruby like.
     
  • 2.64, НяшМяш (ok), 15:27, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие нежные онанимы пошли, эмодзик их напугал. При этом дальше в тексте новости написано практически дословно про

    > компилируемый C++ с синтаксисом и хотя бы синтакстческим удобством питона

     

  • 1.25, Аноним (25), 13:40, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >привычного синтаксиса языка Python

    куда катится мир ....

     
     
  • 2.61, Аноним (8), 15:16, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любой непонятной ситуации переписывай раст на паскале
     
     
  • 3.67, Аноним (40), 15:45, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всегда так делаю.
     

  • 1.26, 700жёни300наложниц (?), 13:41, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    406 Not Acceptable
    openresty

    ps: не нужно

     
  • 1.28, Аноним (28), 13:51, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он пока еще пропреитарный
     
  • 1.29, user90 (?), 13:57, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > благодаря использованию привычного синтаксиса языка Python

    Дальше можно не читать. Сразу аафигенный такой гвоздь в крышку гроба. "Новый" язык.. тьфу!

     
  • 1.31, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:02, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Интересной особенностью Mojo является возможность указания emoji-символа "🔥" в качестве расширения для файлов с кодом (например, "helloworld.🔥"), помимо текстового расширения ".mojo".

    В голове авторов явно мусор.

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 14:24, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется прорывные технологии, а если технология стреляет то это ещё называется гениальность.
     
     
  • 3.52, JackONeill (?), 14:56, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее это называется банальный троллинг
     

  • 1.35, Аноним (36), 14:23, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну все теперь в любой теме про Питон можно писать что пора переписывать на Mojo.
     
  • 1.37, Аноним (37), 14:25, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по описанию, это другой способ реализации подхода, используемого в Cython.
     
  • 1.41, EuPhobos (ok), 14:34, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Остин Пауэрс одобряет.
     
  • 1.42, Tron is Whistling (?), 14:34, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > возможность указания emoji-символа "🔥" в качестве расширения для файлов с кодом

    Ну всё, надо брать. А смузи в подарок сразу дают, или по подписке?

     
     
  • 2.46, Аноним (40), 14:46, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то тебе и Mojo не дают если лицом не вышел. Поэтому пока там инвайты можно на код для питона точно такое же расширение сделать и радоваться жизни.
     

  • 1.44, Аноним (40), 14:43, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахаха оно оказывается ещё и по приглашением. Т.е. что проверить все эти ускорения надо получить инвайт? Я считаю это топово. У нас есть супер продукт но попробовать мы его вам не дадим даже за деньги.
     
  • 1.45, Аноним (53), 14:45, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >преподносится как язык общего назначения, расширяющий возможности языка Python средствами системного программирования

    Теперь Redox можно переписывать на Mojo. Ну а чё, kernel.🔥 круто же.

     
  • 1.56, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:08, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно сравнение с nim, у которого фичей явно больше.
     
  • 1.62, Аноним (62), 15:19, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора уже сделать язык для создания языков а то как-то мало языков
     
  • 1.69, Аноним (69), 15:47, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "fn", "struc" - похоже для безопасности они просто туда засунули Rust))

    emoji-символа "🔥" - а кому это нужно?? такое ощущение, что из нас все больше лепят эмоциональных инфантилов.

     
     
  • 2.71, Аноним (40), 16:04, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так пишешь как-будто это что-то плохое. По твоему все должны быть угрюмыми стариками и ходить строем?
     

  • 1.70, Маняним (?), 15:55, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём когда мэ-и-жо добавят в кернел и прилепят к гцц. Будут ли срачи мэ-и-жо вс. сраст?
     
     
  • 2.73, Аноним (40), 16:04, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет выбор уже будет понятен когда Mojo победит всех по всем статьям.
     

  • 1.72, Пенгуин (?), 16:04, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Lady, Hear Me Tonight
     
  • 1.74, Коми (?), 16:16, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зная что из себя представляет llvm изнутри, представляю какой помойкой будет его язык.
     
  • 1.75, cheburnator9000 (ok), 16:21, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ехал Self через Self, видит Self в Selfe Self, Self Self Self Self.
     
  • 1.76, Аноним (77), 16:30, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Странно, что не создали новость когда он под.чил на прошлой неделе. В эту эпоху состряпать синтаксис со скрытой трансляцией кода в С/С++ и дальнейшей компиляции сможет даже Дениска.
     
     
  • 2.80, Hck3r (?), 16:38, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дениска может быть и может, но не аноним с опеннета
    Не твоя - вот и бесишься
     

  • 1.79, Аноним (79), 16:33, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сраные отступы...
     

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