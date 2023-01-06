Выпуск Nuitka 1.3, компилятора для языка Python

Доступен выпуск проекта Nuitka 1.3, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 - 3.10. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache. Среди изменений в новой версии: Продолжена работа по обеспечению совместимости с версией Python 3.11.

Удалён отдельный плагин numpy, вместо которого совместимость с пакетом NumPy обеспечена на уровне настроек в основном пакете.

Проведена чистка и оптимизация кода для обхода древовидной структуры (node tree).

Реализованы улучшения, связанные с использованием оптимизаций на этапе связывания (LTO) при сборке компилятором MSVC.

Расширены возможности плагина anti-bloat, который теперь может применяться для уменьшения числа пакетов при использовании библиотек dash, dotenv, pyvista, python_utils, rdkit и trimesh.

Добавлена поддержка инструментария MSYS2 и платформы FreeBSD.

Проведена оптимизация производительности и масштабируемости.



