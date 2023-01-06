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Выпуск Nuitka 1.3, компилятора для языка Python

06.01.2023 07:16

Доступен выпуск проекта Nuitka 1.3, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 - 3.10. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

Среди изменений в новой версии:

  • Продолжена работа по обеспечению совместимости с версией Python 3.11.
  • Удалён отдельный плагин numpy, вместо которого совместимость с пакетом NumPy обеспечена на уровне настроек в основном пакете.
  • Проведена чистка и оптимизация кода для обхода древовидной структуры (node tree).
  • Реализованы улучшения, связанные с использованием оптимизаций на этапе связывания (LTO) при сборке компилятором MSVC.
  • Расширены возможности плагина anti-bloat, который теперь может применяться для уменьшения числа пакетов при использовании библиотек dash, dotenv, pyvista, python_utils, rdkit и trimesh.
  • Добавлена поддержка инструментария MSYS2 и платформы FreeBSD.
  • Проведена оптимизация производительности и масштабируемости.


  1. Главная ссылка к новости (https://nuitka.net/posts/nuitk...)
  2. OpenNews: Выпуск Nuitka 1.2, компилятора для языка Python
  3. OpenNews: Представлен Pyston-lite, JIT-компилятор для штатного Python
  4. OpenNews: DeepMind открыл код S6, библиотеки с реализацией JIT-компилятора для CPython
  5. OpenNews: В JIT-компиляторе Pyston-lite реализована поддержка Python 3.10
  6. OpenNews: Опубликован Codon, компилятор для языка Python
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58439-nuitka
Ключевые слова: nuitka, compile, python
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:30, 06/01/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    Всё пытаются и пытаются ускорить питон. А он всё никак не ускоряется и не ускоряется.
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:42, 06/01/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё один конпелятор пайтон. А этот чем лучше cython?
     
     
  • 2.6, Брат Анон (ok), 09:39, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Cython,канеш, круче. Но он не даёт исполняемого вида. Самые затратные куски cython оптимизирует в 100...350 раз, но скачки туда-обратно дорого стоят. Вот тут сабж и ускоряет ещё в 3 раза. Даже без cython. Если считать, что голый питон проигрывает по скорости чистому Си в 50 раз, то после нуитки будет сливать всего в 15 раз -- это прогресс, планета скажет спасибо.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:50, 06/01/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    Практически говоря не рекомендую смотреть на сабж как на возможность ускорить код. Я в порядке эксперимента оттранслировал несколько простых скриптов и получил только замедление процентов 30%, так ещё и в виде бесполезных монструозных блобов. Это как раз те проценты, полученные благодаря компиляции cpython с нескучными флагами (в приличных дистрибутивах уже собирают именно с ними). А в целом, ощутимый прирост производительности я видел только однажды, когда переключил portage с 3.6 на 3.8.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:26, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    показывай свои скрипты, которые не ускорились. inb4 ничего ты не покажешь, трепло
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:41, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно сравнить нуитку и https://www.opennet.me/opennews/art.shtml?num=58395
    Если про кодон пишут что это уже нативный код, со скоростью с/с++/ржавчины. Насколько проще существуюий пихонокод адаптировать к кодону, чем к нуитке?
     

  • 1.4, Аноним (7), 09:22, 06/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 1.8, kusb (?), 09:43, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Меня смешит название.
     

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