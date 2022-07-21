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Google развивает язык программирования Carboon, нацеленный на замену C++

21.07.2022 10:22

Компания Google развивает язык программирования Carboon, который позиционируется как экспериментальная замена C++, расширяющая данный язык и устраняющая имеющиеся недостатки. Язык поддерживает базовую переносимость с C++, может интегрироваться с имеющимся кодом на C++ и предоставляет инструменты для упрощения миграции существующих проектов, автоматически транслирующие C++-библиотеки в код на языке Carboon. Например, можно переписать на Carbon определённую библиотеку и использовать её в существующем проекте на С++. Компилятор Carboon написан с использованием LLVM и наработок Clang. Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.

Основные особенности Carboon:

  • Производительность результирующего кода, сопоставимая с С++, с сохранением возможности низкоуровневого доступа к адресам и данным на битовом уровне.
  • Переносимость с существующим кодом на C++, включая наследование классов и шаблоны.
  • Быстрая сборка и возможность интеграции с существующими сборочными системами для C++.
  • Упрощение миграции между разными версиями Carbon.
  • Предоставление средств для безопасной работы с памятью, использование которых позволяет защититься от уязвимостей, вызванных обращением к области памяти после её освобождения, разыменованием нулевых указателей и выходом за границы буфера.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57532-carbon
Ключевые слова: carbon, lang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 10:50, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    давно пора! комбайны не нужны
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:03, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >позиционируется как экспериментальная замена C++, расширяющая данный язык и устраняющая имеющиеся недостатки

    Расширяющая, Карл.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:51, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    как говорил одн волк: "Шо, опять?"
     
     
  • 2.15, Жироватт (ok), 11:00, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не опять, а снова.

    История программных революций от Google, вкратце: Сначала были C++ и небезопасные указатели. Революцией №1 был раст – помните, как боровчекеры позволили нам ломать сборку и выдавать ворнинги при использовании unsafe? Примерно тогда же Google (не сама естественно, а через прокси кор тим) создала ресурс с пакетами Cargo, исключающий DLL Hell. Но другая группа в Google нашла в rust фатальный недостаток – его писали не они!

    Для решения этой проблемы они создали Go(похожее на раст, но другое), и я наивно вспоминаю докладчика на гугловской конференции, говорящего, что скоро всю backbone перепишут как GO и каждый микросервис будет выполняться с корутинами. В go появились интерфейсы, исключающие DLL Hell.  Где-то в то же время Google уверовала в религию Carbon, решившую все наши проблемы еще раз.

    https://mv-smirnov.org/the-history-of-revolutions-software-from-microsoft/?com

     
     
  • 3.26, ди (?), 11:13, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плюс https://ru.wikipedia.org/wiki/Dart
     
     
  • 4.30, Жироватт (ok), 11:22, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Но мне было слишком влом добавлять и его в переделку пасты про майкрософт.
    Хе. Годы идут, а мало что в принципе меняется. s\"dll hell"\"небезопасная работа с памятью" сделать только и дальше подставляй в текст название корпорации, их "технологии" и готово.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:52, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    что за карбун? может, карбон?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:54, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    cabron (испанский)
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 10:56, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🤦‍♂️ RB, а не BR
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:53, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Не знаешь что делать — делай язык программирования. (С) Джейсон Стетхем
     
     
  • 2.28, Жироватт (ok), 11:14, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Один язык программирования - это плохо. Семья языков программирования - гораздо лучше. Ведь главное в жизни - это семья(с) Доминик Торетто
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:54, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Карбон, я тебя люблю!

    // b.

     
     
  • 2.22, Аноним (20), 11:05, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё, Rust уже не в моде.
     

  • 1.7, наше имя легион (?), 10:55, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    горбун - он и есть горбун...
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:55, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Растоманов снова крутанули
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:55, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ситуация: есть N конкурирующих стандартов
    Абсурд, нам нужно разработать один универсальный стандарт, на все случаи жизни!
    Next: есть N+1 конкурирующих стандартов
     
  • 1.11, Какойточел (?), 10:56, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Замена С++ - написанная на С++
    им просто нечего делать ...
     
  • 1.12, Anon24 (?), 10:57, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во первых, название - отстой.
    Во вторых, гугл, или даже так: "ДАЖЕ ГУГОЛ": не считает раст хорошей заменой плюсам.
     
     
  • 2.21, 244 (?), 11:04, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И именно поэтому это выглядит и ощущается как Rust (зарезервированные слова, что-тотвроде trait'ов для template'ов и тпт)?
     
  • 2.23, 244 (?), 11:05, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в описании прям написано что есть куча хороших языков и если есть возможность, то лучше использовать их. А это для проектов на C++.
     

  • 1.13, Аноня (?), 10:57, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так какие недостатки крестов устраняет? Не увидел ни одного пункта. Лол.
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:59, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    автор новости нехороший человек, зачем-то написал Carboon с двумя o, потом ниже написал с одной o, при переходе по ссылке везде написано с одной o. Зачем мне делоть плохо
     
  • 1.16, Аноним (20), 11:01, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так Carbon или Carboon?
     
     
  • 2.29, Жироватт (ok), 11:19, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Baboon!
     

  • 1.17, Аноним (20), 11:01, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так Carbon или Carboon?
     
  • 1.18, nomad__ (ok), 11:01, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как же Go? Всё, наигрались? Когда коту делать нечего, он яйца лижет, а Гугл языки программирования придумывает.
     
  • 1.19, Аноним (19), 11:01, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не компания Google, а сотрудник из Google. Пруф ми вронг.
     
     
  • 2.27, Твоя Совесть (?), 11:13, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у гугла частая практика внутренних стартапов.
    чувак писал свой язык, маркетингу понравилось - его пропихнули. если взлетит - то гугл молодец.
    если не взлетит - парень сам по себе останется. шильдик поставят когда удобно будет.
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:09, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слышь ты - КАБРООН!
     
  • 1.25, Аноним (20), 11:11, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Переносимость с существующим кодом на C++, включая наследование классов и шаблоны.

    Ну вот этот Carbo(o)n если и замена плюсам, то замена здоровая, в отличие от Rust.

    P.S. D придуман не Гугелем, да.

     
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