Google развивает язык программирования Carboon, нацеленный на замену C++

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|2.20, Аноним (20), 11:03, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>позиционируется как экспериментальная замена C++, расширяющая данный язык и устраняющая имеющиеся недостатки
Расширяющая, Карл.
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|2.15, Жироватт (ok), 11:00, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не опять, а снова.
История программных революций от Google, вкратце: Сначала были C++ и небезопасные указатели. Революцией №1 был раст – помните, как боровчекеры позволили нам ломать сборку и выдавать ворнинги при использовании unsafe? Примерно тогда же Google (не сама естественно, а через прокси кор тим) создала ресурс с пакетами Cargo, исключающий DLL Hell. Но другая группа в Google нашла в rust фатальный недостаток – его писали не они!
Для решения этой проблемы они создали Go(похожее на раст, но другое), и я наивно вспоминаю докладчика на гугловской конференции, говорящего, что скоро всю backbone перепишут как GO и каждый микросервис будет выполняться с корутинами. В go появились интерфейсы, исключающие DLL Hell. Где-то в то же время Google уверовала в религию Carbon, решившую все наши проблемы еще раз.
https://mv-smirnov.org/the-history-of-revolutions-software-from-microsoft/?com
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|4.30, Жироватт (ok), 11:22, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага. Но мне было слишком влом добавлять и его в переделку пасты про майкрософт.
Хе. Годы идут, а мало что в принципе меняется. s\"dll hell"\"небезопасная работа с памятью" сделать только и дальше подставляй в текст название корпорации, их "технологии" и готово.
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|1.4, Аноним (4), 10:53, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Не знаешь что делать — делай язык программирования. (С) Джейсон Стетхем
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|2.28, Жироватт (ok), 11:14, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Один язык программирования - это плохо. Семья языков программирования - гораздо лучше. Ведь главное в жизни - это семья(с) Доминик Торетто
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|1.9, Аноним (9), 10:55, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ситуация: есть N конкурирующих стандартов
Абсурд, нам нужно разработать один универсальный стандарт, на все случаи жизни!
Next: есть N+1 конкурирующих стандартов
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|1.12, Anon24 (?), 10:57, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Во первых, название - отстой.
Во вторых, гугл, или даже так: "ДАЖЕ ГУГОЛ": не считает раст хорошей заменой плюсам.
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|2.21, 244 (?), 11:04, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И именно поэтому это выглядит и ощущается как Rust (зарезервированные слова, что-тотвроде trait'ов для template'ов и тпт)?
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|2.23, 244 (?), 11:05, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там в описании прям написано что есть куча хороших языков и если есть возможность, то лучше использовать их. А это для проектов на C++.
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|1.13, Аноня (?), 10:57, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так какие недостатки крестов устраняет? Не увидел ни одного пункта. Лол.
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|1.14, Аноним (14), 10:59, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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автор новости нехороший человек, зачем-то написал Carboon с двумя o, потом ниже написал с одной o, при переходе по ссылке везде написано с одной o. Зачем мне делоть плохо
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|1.18, nomad__ (ok), 11:01, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А как же Go? Всё, наигрались? Когда коту делать нечего, он яйца лижет, а Гугл языки программирования придумывает.
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|2.27, Твоя Совесть (?), 11:13, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у гугла частая практика внутренних стартапов.
чувак писал свой язык, маркетингу понравилось - его пропихнули. если взлетит - то гугл молодец.
если не взлетит - парень сам по себе останется. шильдик поставят когда удобно будет.
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|1.25, Аноним (20), 11:11, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Переносимость с существующим кодом на C++, включая наследование классов и шаблоны.
Ну вот этот Carbo(o)n если и замена плюсам, то замена здоровая, в отличие от Rust.
P.S. D придуман не Гугелем, да.
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