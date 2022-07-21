Google развивает язык программирования Carboon, нацеленный на замену C++

Не опять, а снова. История программных революций от Google, вкратце: Сначала были C++ и небезопасные указатели. Революцией №1 был раст – помните, как боровчекеры позволили нам ломать сборку и выдавать ворнинги при использовании unsafe? Примерно тогда же Google (не сама естественно, а через прокси кор тим) создала ресурс с пакетами Cargo, исключающий DLL Hell. Но другая группа в Google нашла в rust фатальный недостаток – его писали не они! Для решения этой проблемы они создали Go(похожее на раст, но другое), и я наивно вспоминаю докладчика на гугловской конференции, говорящего, что скоро всю backbone перепишут как GO и каждый микросервис будет выполняться с корутинами. В go появились интерфейсы, исключающие DLL Hell. Где-то в то же время Google уверовала в религию Carbon, решившую все наши проблемы еще раз. https://mv-smirnov.org/the-history-of-revolutions-software-from-microsoft/?com

