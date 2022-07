Google развивает язык программирования Carboon, нацеленный на замену C++

Компания Google развивает язык программирования Carboon, который позиционируется как экспериментальная замена C++, расширяющая данный язык и устраняющая имеющиеся недостатки. Язык поддерживает базовую переносимость с C++, может интегрироваться с имеющимся кодом на C++ и предоставляет инструменты для упрощения миграции существующих проектов, автоматически транслирующие C++-библиотеки в код на языке Carboon. Например, можно переписать на Carbon определённую библиотеку и использовать её в существующем проекте на С++. Компилятор Carboon написан с использованием LLVM и наработок Clang. Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0. Основные особенности Carboon: Производительность результирующего кода, сопоставимая с С++, с сохранением возможности низкоуровневого доступа к адресам и данным на битовом уровне.

Переносимость с существующим кодом на C++, включая наследование классов и шаблоны.

Быстрая сборка и возможность интеграции с существующими сборочными системами для C++.

Упрощение миграции между разными версиями Carbon.

Предоставление средств для безопасной работы с памятью, использование которых позволяет защититься от уязвимостей, вызванных обращением к области памяти после её освобождения, разыменованием нулевых указателей и выходом за границы буфера.