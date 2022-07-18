В openSUSE обеспечена полная поддержка языка программирования Nim

2.11 , Жироватт ( ok ), 09:04, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Принудительная читаемость - в принципе вещь в себе.

Понятно, что кодомакаке она неудобна - пока ревью не карает штрафами за несоответствие гайдлайнам и IDE принудительно не форматирует; зато потом, при дальнейшей разработке, сопровождении и реюзе она берет на себя 90% понимания вектора выполнения кода.

3.17 , Аноним ( 20 ), 09:29, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это к чему? Питоновские отступы как раз убивают читаемость, потому что нет "левой линии блока", как в нормальных языках, когда открывающий символ начала блока и закрывающий находятся в одном столбце. Такие засады, как расползание значащих пробелов (мля, дизайнеры новых питоноподобных языков не читали Эрика Реймонда, что ли?) при копипастинге - само собой.

4.23 , Аноним ( 23 ), 09:57, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ничо они не убивают. Больно писать только первую неделю, читать сразу норм, а через неделю назад и не хочется. Скобку сверху оставляют на новой строке кстати очень редко - разве что в шарпах и каких-нибудь кути. Гораздо чаще оставляют на той же, что по сути почти то же как в питоне. Местные иксперты не могут понять что такая строгость навязывает читаемость. А с копипастами иде нормально справляется.

5.31 , Аноним ( 20 ), 10:26, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мда... запущено, однако. Весьма рекомендую изучить наконец "The Art of UNIX Programming".

4.41 , Аноним ( 64 ), 11:21, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > расползание значащих пробелов ... при копипастинге "Защита" от копипастинга!

4.42 , beck ( ?? ), 11:32, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Такие засады, как расползание значащих пробелов (мля, дизайнеры новых питоноподобных языков не читали Эрика Реймонда, что ли?) при копипастинге - само собой. Я сталкивался с таким расползанием в питоне. Хорошо, что это была мелкая скриптота, полчаса мучений и поправил рукаме.

Есть же нормальные, продуманные обозначения концов значащих строк ";" и блоков "{}", когда исходный код совершенно не зависит от реализации в операционной системе переносов строк, пробелов или табуляций отступов в редакторе, кодировки в конце концов. Разобрать и отформатировать автоматически код не вызывает никаких проблем вообще. Но нет, давайте вернёмся во времена Фортран IV, будет писать с 7 позиции.

4.59 , Аноним ( 49 ), 12:54, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >как в нормальных языках, когда открывающий символ начала блока и закрывающий находятся в одном столбце Вот только очень многие трумлятьсишники не придерживаются этого. У них же открывающая скобка находится сразу после заголовка цикла или после закрывающей скобочки аргументов функции.

5.72 , beck ( ?? ), 14:28, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не трумлятьсишник, но пишу именно так

int max(int a, int b)

{

return a > b ? a : b;

} Очень удобно глазаме потом. Да и редакторы многие вертикальную полоску проводят. Эта вертикальная полоса, кстати, отчасти в питоне выручает, но, ёшки-марёшки...

3.24 , user90 ( ? ), 10:06, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты глуп.

Отступы обеспечивает IDE, но когда такое влияет на исполнение кода, то это уже дно.

4.28 , Аноним ( 20 ), 10:24, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мда... запущено, однако. Весьма рекомендую изучить наконец "The Art of UNIX Programming".

4.29 , Аноним ( 20 ), 10:25, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Мда... запущено, однако. Весьма рекомендую изучить наконец "The Art of UNIX Programming".

5.30 , Аноним ( 20 ), 10:25, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сорян... не тебе, а тому глупцу, который топит за питон.

6.54 , Аноним ( 57 ), 12:25, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это так же глупо как давать ссылку на адрес библиотеки где есть книга лучшие практики программирования на языке РЕФАЛ.

2.25 , user90 ( ? ), 10:09, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > в ад спустить На фарш для собачего корма в банках. Как и любые другие проекты, где хоть краешком мелькает Python.

