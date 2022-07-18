В openSUSE обеспечена полная поддержка языка программирования Nim

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|2.32, n00by (ok), 10:32, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> как питон, только компилится в честный exe?
Если интересно именно это, посмотрите язык Genie. Это вариант синтаксиса, который понимает транслятор Vala. Правда, почему-то я не нашёл живых проектов на Genie, тогда как на Vala (Си-подобный синтаксис) они есть.
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|4.78, Андрей (??), 14:44, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Vala транслируется просто в C. А дальше любимым компилятором. Под линуксом это происходит автоматически. Накладные расходы на собственно валу незаметны.
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|2.20, Аноним (20), 09:32, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Само по себе это не страшно для нового языка. Но питоноподобность... они серьёзно, что ли? В 2022-м году, мля.
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|3.62, keydon (ok), 13:23, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вы про лаконичность (отступы, синтаксис условий, with и т.д.), то питон это лучшее что придумали за последнее время.
За последнее время его правда знатно замусорили, но ничего не мешает взять лучшее оставив худшее.
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|4.64, Аноним (64), 13:42, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> синтаксис условий, with
Согласен, двоеточие - это лаконичность
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|1.3, Аноним228 (?), 08:20, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Zanudamode
>компилируется в представление на C, C++
Ну наверное правильнее использовать термин "трансляция программы". Рекомендую ознакомитбся с ГОСТ 19781.
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|2.5, васёк (?), 08:28, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Благодарю за совет! Сегодня позавтракаю в "Вкусно и точка" и уже на работе на заводе "Москвич" поищу в поисковой системе "Спутник" информацию об этом ГОСТ 19781, попивая кофе "Жокей"
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|4.10, Жироватт (ok), 08:51, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я ме-е-е-дленно включаю свою ПЭВМ СПУТНИК-128. На экране - спасибо калининградским ТВТН за быстрый запуск - плавно загружается ОС ОКНА 10. Сегодня еще один продуктивный день...
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|4.18, EULA (?), 09:30, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Использую! Рад! Хочу домой взять. Но для дома только Байкалы можно купить.
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|5.33, Аноним (33), 10:35, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да тебя обоссут из телека ты будешь рад. Сомнительное удовольствие.
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|3.9, Жироватт (ok), 08:47, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А если без сарказма, то зануда выше таки прав. Да и ГОСТы рекомендую читать, умные дядьки и тётьки писали. Не чета нынешним потребителям смуззи из шампуня в барбершопе на гировейпе и с чем-там-сегодня-хайпово-у-подобной-аувдитории.
Да и русификация осточертевших вывесок на англицком тоже есть гуд.
*натираю свои кеды марки "скороход" ленинградского обувного комбината и сажусь в свою оригинальную, такую удобную и родную ретро2106 экспортной сборки 86го*
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|4.37, Аноним (37), 10:47, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Китайцы почему переводят все вывески магазинов и даже имена собственные. Немцы, французы борется с англицизмами.
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|3.16, YetAnotherOnanym (ok), 09:26, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не обязательно во "Вкусно и точка", можно в любом из 100500 заведений общепита (от столовой самообслуживания до люксового ресторана) сесть и спокойно поискать в том же Яндексе, или Рамблере, или Майлру, или даже в Википедии, что проект поисковой системы "Спутник" закрыт.
И, как по мне, так и зря, потому что искал вполне годно, а что его на прибыль вывести не смогли = так и прибыльные поисковики получают прибыль не от поиска, а от продажи перданных, что для госпроекта некомильфо.
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|2.27, Аноним (27), 10:23, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Трансляция подразумевает, что получаемый код годен для правок.
Машинный код - тоже код, интерпретируемый процессором. А значит по твоей "логике" компиляции не существует -- ее никто никогда не видел, а все так называемые компиляторы просто транслируют в машинный код.
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|3.36, Анонус (?), 10:40, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще есть интересный нюанс. В русском языке у слова компилятор есть второй смысл, кроме "компьютерного". И этот смысл означает человека, собирающего свое произведение из кусков чужих. Т.е. то, что в "компьютерах" делает линкер.
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|4.39, Аноним (27), 10:49, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И не только в русском.
(transitive) To put together; to assemble; to make by gathering things from various sources.
Samuel Johnson compiled one of the most influential dictionaries of the English language.
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|4.47, n00by (ok), 11:58, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть другой нюанс, описанный в стандарте языка Си. Внутреннее и внешнее связывание. Линкер - редактор связей - компонует объекты с внешним связыванием. Те, что "компилятор" не видит.
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|4.63, Аноним (64), 13:36, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если поискать на ютубе (не, не там, о чем вы подумали) "best complation" можно узнать смысл на английском.
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|3.45, Sw00p aka Jerom (?), 11:52, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Машинный код - тоже код, интерпретируемый процессором.
ЦПУ с микрокодом еще можно обозвать "интерпретатором", но не каждая КОП имеет микрокод. Машинный код это управляющая последовательность, ЦПУ сам по себе ничего не делает, в нем есть так называемый control unit (управляющее устройство).
>а все так называемые компиляторы просто транслируют в машинный код.
обсуждали уже это все
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|1.4, Аноним (4), 08:25, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нет пары абзацев про то, какой язык безопасный и незаменимый, как в каждой новости про Раст, а значит не взлетит. Агрессивный маркетинг в наше время важнее качества языка.
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|2.6, Аноним228 (?), 08:31, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужно устраивать релизпати с бесплатным смузи под Кейпоп. Или снять Аниме, где сборщик мусора это синигами который собирает души умерших.
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|3.13, Жироватт (ok), 09:10, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чувак, там просто не было твита от п/пк Илонушки "наше усё" Маска. И громких защит гей-трансугнетённых педожирофеминисток чёрных и ближневосточных национальностей.
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|3.58, Бывалый смузихлёб (?), 12:46, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> с бесплатным смузи под Кейпоп
Теперь этого мало! Без раздачи брендированных в поддержку всего хорошего и против всего плохого подвёрнутых штанов, здоровенных кроссовок и макасов уже не взлетит!
А аниме - так это само-собой, это даже не обсуждается! Можно многосерийный - это обсуждаемо. Пока что.
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|2.12, Жироватт (ok), 09:08, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну дык. Не все ловят хайп, а затем эксплуатируют суть *единственную* фичу с проверяльщиками боровов в родном компиляторе.
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|3.57, Аноним (57), 12:43, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так главное каку продать. А то что оно каку, кому какая разница, если пипл уже схавал. Нужно больше пропалченных евангелистов типа QwertyReg тогда и язык полетит. Как минимум в маркетинговом поле.
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|4.70, НяшМяш (ok), 14:20, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где надо язык уже взлетел. Надо просто выходить из опеннета в большой интернет почаще.
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|1.7, Аноним (7), 08:39, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы.
Вот за это авторов языка в ад спустить!
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|2.11, Жироватт (ok), 09:04, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Принудительная читаемость - в принципе вещь в себе.
Понятно, что кодомакаке она неудобна - пока ревью не карает штрафами за несоответствие гайдлайнам и IDE принудительно не форматирует; зато потом, при дальнейшей разработке, сопровождении и реюзе она берет на себя 90% понимания вектора выполнения кода.
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|3.17, Аноним (20), 09:29, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это к чему? Питоновские отступы как раз убивают читаемость, потому что нет "левой линии блока", как в нормальных языках, когда открывающий символ начала блока и закрывающий находятся в одном столбце. Такие засады, как расползание значащих пробелов (мля, дизайнеры новых питоноподобных языков не читали Эрика Реймонда, что ли?) при копипастинге - само собой.
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|4.23, Аноним (23), 09:57, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ничо они не убивают. Больно писать только первую неделю, читать сразу норм, а через неделю назад и не хочется. Скобку сверху оставляют на новой строке кстати очень редко - разве что в шарпах и каких-нибудь кути. Гораздо чаще оставляют на той же, что по сути почти то же как в питоне. Местные иксперты не могут понять что такая строгость навязывает читаемость. А с копипастами иде нормально справляется.
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|5.31, Аноним (20), 10:26, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мда... запущено, однако. Весьма рекомендую изучить наконец "The Art of UNIX Programming".
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|4.41, Аноним (64), 11:21, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> расползание значащих пробелов ... при копипастинге
"Защита" от копипастинга!
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|4.42, beck (??), 11:32, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Такие засады, как расползание значащих пробелов (мля, дизайнеры новых питоноподобных языков не читали Эрика Реймонда, что ли?) при копипастинге - само собой.
Я сталкивался с таким расползанием в питоне. Хорошо, что это была мелкая скриптота, полчаса мучений и поправил рукаме.
Есть же нормальные, продуманные обозначения концов значащих строк ";" и блоков "{}", когда исходный код совершенно не зависит от реализации в операционной системе переносов строк, пробелов или табуляций отступов в редакторе, кодировки в конце концов. Разобрать и отформатировать автоматически код не вызывает никаких проблем вообще.
Но нет, давайте вернёмся во времена Фортран IV, будет писать с 7 позиции.
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|4.59, Аноним (49), 12:54, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>как в нормальных языках, когда открывающий символ начала блока и закрывающий находятся в одном столбце
Вот только очень многие трумлятьсишники не придерживаются этого. У них же открывающая скобка находится сразу после заголовка цикла или после закрывающей скобочки аргументов функции.
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|5.72, beck (??), 14:28, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не трумлятьсишник, но пишу именно так
int max(int a, int b)
{
return a > b ? a : b;
}
Очень удобно глазаме потом. Да и редакторы многие вертикальную полоску проводят. Эта вертикальная полоса, кстати, отчасти в питоне выручает, но, ёшки-марёшки...
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|3.24, user90 (?), 10:06, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты глуп.
Отступы обеспечивает IDE, но когда такое влияет на исполнение кода, то это уже дно.
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|4.28, Аноним (20), 10:24, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мда... запущено, однако. Весьма рекомендую изучить наконец "The Art of UNIX Programming".
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|4.29, Аноним (20), 10:25, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мда... запущено, однако. Весьма рекомендую изучить наконец "The Art of UNIX Programming".
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|6.54, Аноним (57), 12:25, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это так же глупо как давать ссылку на адрес библиотеки где есть книга лучшие практики программирования на языке РЕФАЛ.
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|2.25, user90 (?), 10:09, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в ад спустить
На фарш для собачего корма в банках. Как и любые другие проекты, где хоть краешком мелькает Python.
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|1.14, Ilya Indigo (ok), 09:20, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы.
Закапывайте.
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|2.15, Аноним228 (?), 09:25, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К чему такая категоричность. У всех ЯП свои причуды и особенности. И на одступы есть свой любить. Гораздо хуже когда нельзя выбирать.
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|3.19, Аноним (20), 09:30, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну уж нет. Иногда очень даже не нужно выбирать. Существует абсолютная истина, релятивизм не пройдёт.
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|3.35, Аноним (33), 10:37, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. ты полностью отметаешь такое понятие функционал и применимость. И возводишь абсолют сомнительную вариативность? Несколько волюнтаристский подход.
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|6.53, Аноним (57), 12:24, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это задачка для собеседования? Вам налили два чая заполненных до краев кипятком. Что вы сделаете?
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|8.56, Аноним (57), 12:34, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так мы вам не перезвоним У вас хаотичные, неточные и неполные ответы Предлагае... текст свёрнут, показать
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|2.69, Аноним (67), 14:19, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя скорее это замена для Python. Rust скорее будет заменён на Project Verona.
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|4.79, Аноним (76), 14:44, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Раст все равно ненужен и нигде не используется
В ядре ляликса используется. вылезай из криокамеры
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|2.80, Аноним (76), 14:46, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Zig - сырой, vlang - маргинальный. Бери Rust и не выпендривайся
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