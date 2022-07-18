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В openSUSE обеспечена полная поддержка языка программирования Nim

18.07.2022 07:30

Разработчики дистрибутива openSUSE объявили о начале предоставления первичной поддержки пакетов, связанных с языком программирования Nim. Первичная поддержка подразумевает регулярное и оперативное формирование обновлений, соответствующих актуальным выпускам инструментария Nim. Пакеты будут формироваться для архитектур x86-64, i586, ppc64le и ARM64, и перед публикацией проверяться в системах автоматизированного тестирования openSUSE. Ранее с аналогичной инициативой поддержки Nim выступил дистрибутив Arch Linux.

Язык Nim ориентирован на решение задач системного программирования, использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2022...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.4
  3. OpenNews: Первый выпуск дистрибутива openSUSE Leap Micro
  4. OpenNews: Первый выпуск D-Installer, нового инсталлятора для openSUSE и SUSE
  5. OpenNews: openSUSE развивает web-интерфейс для инсталлятора YaST
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 1.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57516-opensuse
Ключевые слова: opensuse, nim
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (81) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, васёк (?), 07:58, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    nim это как питон, только компилится в честный exe?

    кто юзал?

     
     
  • 2.32, n00by (ok), 10:32, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как питон, только компилится в честный exe?

    Если интересно именно это, посмотрите язык Genie. Это вариант синтаксиса, который понимает транслятор Vala. Правда, почему-то я не нашёл живых проектов на Genie, тогда как на Vala (Си-подобный синтаксис) они есть.

     
     
  • 3.49, Аноним (49), 12:03, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Vala компилится в нечестный ехе?
     
     
  • 4.78, Андрей (??), 14:44, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vala транслируется просто в C. А дальше любимым компилятором. Под линуксом это происходит автоматически. Накладные расходы на собственно валу незаметны.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:19, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная Nёх на которой написано ровно ничего.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:32, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Само по себе это не страшно для нового языка. Но питоноподобность... они серьёзно, что ли? В 2022-м году, мля.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 09:51, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nim был создан в 2004 году. Засоня.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 10:16, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А питон в 1991г
     
  • 4.43, Аноним (43), 11:33, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    и за эти 18 лет на нём ничего не написали...
     
  • 3.62, keydon (ok), 13:23, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы про лаконичность (отступы, синтаксис условий, with и т.д.), то питон это лучшее что придумали за последнее время.
    За последнее время его правда знатно замусорили, но ничего не мешает взять лучшее оставив худшее.
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 13:42, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > синтаксис условий, with

    Согласен, двоеточие - это лаконичность

     

  • 1.3, Аноним228 (?), 08:20, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Zanudamode
    >компилируется в представление на C, C++

    Ну наверное правильнее использовать термин "трансляция программы". Рекомендую ознакомитбся с ГОСТ 19781.

     
     
  • 2.5, васёк (?), 08:28, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Благодарю за совет! Сегодня позавтракаю в "Вкусно и точка" и уже на работе на заводе "Москвич" поищу в поисковой системе "Спутник" информацию об этом ГОСТ 19781, попивая кофе "Жокей"
     
     
  • 3.8, Аноним228 (?), 08:42, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь, на работе используете ПЭВМ с процессором Эльбрус.
     
     
  • 4.10, Жироватт (ok), 08:51, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я ме-е-е-дленно включаю свою ПЭВМ СПУТНИК-128. На экране - спасибо калининградским ТВТН за быстрый запуск - плавно загружается ОС ОКНА 10. Сегодня еще один продуктивный день...
     
     
  • 5.44, Sw00p aka Jerom (?), 11:39, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОЧКО 10 с анальными зондами в придачу :)
     
  • 4.18, EULA (?), 09:30, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Использую! Рад! Хочу домой взять. Но для дома только Байкалы можно купить.
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 10:35, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да тебя обоссут из телека ты будешь рад. Сомнительное удовольствие.
     
  • 5.68, Аноним (49), 14:16, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так для Байкалов хоть есть открытый набор компиляторов.
     
  • 3.9, Жироватт (ok), 08:47, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А если без сарказма, то зануда выше таки прав. Да и ГОСТы рекомендую читать, умные дядьки и тётьки писали. Не чета нынешним потребителям смуззи из шампуня в барбершопе на гировейпе и с чем-там-сегодня-хайпово-у-подобной-аувдитории.

    Да и русификация осточертевших вывесок на англицком тоже есть гуд.
    *натираю свои кеды марки "скороход" ленинградского обувного комбината и сажусь в свою оригинальную, такую удобную и родную ретро2106 экспортной сборки 86го*

     
     
  • 4.21, onanim (?), 09:34, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а правда, что в сбере компьютеры называют не иначе как "АС"?
     
  • 4.37, Аноним (37), 10:47, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китайцы почему переводят все вывески магазинов и даже имена собственные. Немцы, французы борется с англицизмами.
     
  • 3.16, YetAnotherOnanym (ok), 09:26, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обязательно во "Вкусно и точка", можно в любом из 100500 заведений общепита (от столовой самообслуживания до люксового ресторана) сесть и спокойно поискать в том же Яндексе, или Рамблере, или Майлру, или даже в Википедии, что проект поисковой системы "Спутник" закрыт.
    И, как по мне, так и зря, потому что искал вполне годно, а что его на прибыль вывести не смогли = так и прибыльные поисковики получают прибыль не от поиска, а от продажи перданных, что для госпроекта некомильфо.
     
     
  • 4.52, Аноним (49), 12:19, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По мне, так годно искал nigma.ru
     
  • 3.50, Аноним (49), 12:05, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Zanudamode: во "Вкусно и точка"
     
  • 3.51, Аноним (49), 12:15, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fixed: попивая кофейный напиток "Ячменный"
     
  • 2.27, Аноним (27), 10:23, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трансляция подразумевает, что получаемый код годен для правок.
    Машинный код - тоже код, интерпретируемый процессором. А значит по твоей "логике" компиляции не существует -- ее никто никогда не видел, а все так называемые компиляторы просто транслируют в машинный код.
     
     
  • 3.36, Анонус (?), 10:40, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще есть интересный нюанс. В русском языке у слова компилятор есть второй смысл, кроме "компьютерного". И этот смысл означает человека, собирающего свое произведение из кусков чужих. Т.е. то, что в "компьютерах" делает линкер.
     
     
  • 4.38, Аноним (37), 10:49, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Компиляция аппликации.
     
     
  • 5.46, Sw00p aka Jerom (?), 11:56, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    приложения
     
     
  • 6.65, Аноним (64), 13:44, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сборка
     
  • 4.39, Аноним (27), 10:49, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не только в русском.

    (transitive) To put together; to assemble; to make by gathering things from various sources.

    Samuel Johnson compiled one of the most influential dictionaries of the English language.

     
  • 4.47, n00by (ok), 11:58, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть другой нюанс, описанный в стандарте языка Си. Внутреннее и внешнее связывание. Линкер - редактор связей - компонует объекты с внешним связыванием. Те, что "компилятор" не видит.
     
  • 4.63, Аноним (64), 13:36, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если поискать на ютубе (не, не там, о чем вы подумали) "best complation" можно узнать смысл на английском.
     
  • 3.45, Sw00p aka Jerom (?), 11:52, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Машинный код - тоже код, интерпретируемый процессором.

    ЦПУ с микрокодом еще можно обозвать "интерпретатором", но не каждая КОП имеет микрокод. Машинный код это управляющая последовательность, ЦПУ сам по себе ничего не делает, в нем есть так называемый control unit (управляющее устройство).


    >а все так называемые компиляторы просто транслируют в машинный код.

    обсуждали уже это все

     
  • 2.34, n00by (ok), 10:36, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже придумали слово "транспиляция".
     
  • 2.60, Аноним (64), 13:13, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компиляторы работают с "единицами трансляции". Поди разбери.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:25, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нет пары абзацев про то, какой язык безопасный и незаменимый, как в каждой новости про Раст, а значит не взлетит. Агрессивный маркетинг в наше время важнее качества языка.
     
     
  • 2.6, Аноним228 (?), 08:31, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно устраивать релизпати с бесплатным смузи под Кейпоп. Или снять Аниме, где сборщик мусора это синигами который собирает души умерших.
     
     
  • 3.13, Жироватт (ok), 09:10, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, там просто не было твита от п/пк Илонушки "наше усё" Маска. И громких защит гей-трансугнетённых педожирофеминисток чёрных и ближневосточных национальностей.
     
     
  • 4.76, Аноним (76), 14:31, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    88
     
  • 3.58, Бывалый смузихлёб (?), 12:46, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с бесплатным смузи под Кейпоп

    Теперь этого мало! Без раздачи брендированных в поддержку всего хорошего и против всего плохого подвёрнутых штанов, здоровенных кроссовок и макасов уже не взлетит!
    А аниме - так это само-собой, это даже не обсуждается! Можно многосерийный - это обсуждаемо. Пока что.

     
     
  • 4.74, Аноним (76), 14:29, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И аниме должно быть с понями
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 09:08, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык. Не все ловят хайп, а затем эксплуатируют суть *единственную* фичу с проверяльщиками боровов в родном компиляторе.
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 12:43, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так главное каку продать. А то что оно каку, кому какая разница, если пипл уже схавал. Нужно больше пропалченных евангелистов типа QwertyReg тогда и язык полетит. Как минимум в маркетинговом поле.  
     
     
  • 4.70, НяшМяш (ok), 14:20, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где надо язык уже взлетел. Надо просто выходить из опеннета в большой интернет почаще.
     
     
  • 5.73, Аноним (73), 14:28, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отрицательно взлетел! Это шутка дня я считаю.
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:39, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы.

    Вот за это авторов языка в ад спустить!

     
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 09:04, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Принудительная читаемость - в принципе вещь в себе.
    Понятно, что кодомакаке она неудобна - пока ревью не карает штрафами за несоответствие гайдлайнам и IDE принудительно не форматирует; зато потом, при дальнейшей разработке, сопровождении и реюзе она берет на себя 90% понимания вектора выполнения кода.
     
     
  • 3.17, Аноним (20), 09:29, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это к чему? Питоновские отступы как раз убивают читаемость, потому что нет "левой линии блока", как в нормальных языках, когда открывающий символ начала блока и закрывающий находятся в одном столбце. Такие засады, как расползание значащих пробелов (мля, дизайнеры новых питоноподобных языков не читали Эрика Реймонда, что ли?) при копипастинге - само собой.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 09:57, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ничо они не убивают. Больно писать только первую неделю, читать сразу норм, а через неделю назад и не хочется. Скобку сверху оставляют на новой строке кстати очень редко - разве что в шарпах и каких-нибудь кути. Гораздо чаще оставляют на той же, что по сути почти то же как в питоне. Местные иксперты не могут понять что такая строгость навязывает читаемость. А с копипастами иде нормально справляется.
     
     
  • 5.31, Аноним (20), 10:26, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мда... запущено, однако. Весьма рекомендую изучить наконец "The Art of UNIX Programming".
     
  • 4.41, Аноним (64), 11:21, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > расползание значащих пробелов ... при копипастинге

    "Защита" от копипастинга!

     
  • 4.42, beck (??), 11:32, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Такие засады, как расползание значащих пробелов (мля, дизайнеры новых питоноподобных языков не читали Эрика Реймонда, что ли?) при копипастинге - само собой.

    Я сталкивался с таким расползанием в питоне. Хорошо, что это была мелкая скриптота, полчаса мучений и поправил рукаме.
    Есть же нормальные, продуманные обозначения концов значащих строк ";" и блоков "{}", когда исходный код совершенно не зависит от реализации в операционной системе переносов строк, пробелов или табуляций отступов в редакторе, кодировки в конце концов. Разобрать и отформатировать автоматически код не вызывает никаких проблем вообще.

    Но нет, давайте вернёмся во времена Фортран IV, будет писать с 7 позиции.

     
  • 4.59, Аноним (49), 12:54, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >как в нормальных языках, когда открывающий символ начала блока и закрывающий находятся в одном столбце

    Вот только очень многие трумлятьсишники не придерживаются этого. У них же открывающая скобка находится сразу после заголовка цикла или после закрывающей скобочки аргументов функции.

     
     
  • 5.72, beck (??), 14:28, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не трумлятьсишник, но пишу именно так
    int max(int a, int b)
    {
        return a > b ? a : b;
    }

    Очень удобно глазаме потом. Да и редакторы многие вертикальную полоску проводят. Эта вертикальная полоса, кстати, отчасти в питоне выручает, но, ёшки-марёшки...

     
  • 3.24, user90 (?), 10:06, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты глуп.
    Отступы обеспечивает IDE, но когда такое влияет на исполнение кода, то это уже дно.
     
     
  • 4.28, Аноним (20), 10:24, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мда... запущено, однако. Весьма рекомендую изучить наконец "The Art of UNIX Programming".
     
  • 4.29, Аноним (20), 10:25, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мда... запущено, однако. Весьма рекомендую изучить наконец "The Art of UNIX Programming".
     
     
  • 5.30, Аноним (20), 10:25, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сорян... не тебе, а тому глупцу, который топит за питон.
     
     
  • 6.54, Аноним (57), 12:25, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это так же глупо как давать ссылку на адрес библиотеки где есть книга лучшие практики программирования на языке РЕФАЛ.  
     
  • 2.25, user90 (?), 10:09, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в ад спустить

    На фарш для собачего корма в банках. Как и любые другие проекты, где хоть краешком мелькает Python.

     

  • 1.14, Ilya Indigo (ok), 09:20, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы.

    Закапывайте.

     
     
  • 2.15, Аноним228 (?), 09:25, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К чему такая категоричность. У всех ЯП свои причуды и особенности. И на одступы есть свой любить. Гораздо хуже когда нельзя выбирать.
     
     
  • 3.19, Аноним (20), 09:30, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну уж нет. Иногда очень даже не нужно выбирать. Существует абсолютная истина, релятивизм не пройдёт.
     
  • 3.35, Аноним (33), 10:37, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. ты полностью отметаешь такое понятие функционал и применимость. И возводишь абсолют сомнительную вариативность? Несколько волюнтаристский подход.  
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 11:12, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Два чая этому анониму!
     
     
  • 5.48, Sw00p aka Jerom (?), 12:01, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кипяток и заполненный до краев чашки без отступов для губ :)
     
     
  • 6.53, Аноним (57), 12:24, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это задачка для собеседования? Вам налили два чая заполненных до краев кипятком. Что вы сделаете?
     
     
  • 7.55, Sw00p aka Jerom (?), 12:28, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    подожду пока остынет и начну пить из трубочки:)

    пс: хотя логично ответить - не оставлю чаевых.

     
     
  • 8.56, Аноним (57), 12:34, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так мы вам не перезвоним У вас хаотичные, неточные и неполные ответы Предлагае... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.61, Sw00p aka Jerom (?), 13:23, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ясно, сначала обожжемся, получим инвалижность, а потом накостыляем... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.66, Аноним (73), 13:53, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, молодей человек, так вы еще и максималист Тогда вам бы школу для начала за... текст свёрнут, показать
     

  • 1.67, Аноним (67), 14:14, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Nim — хорошая замена для Rust.
     
     
  • 2.69, Аноним (67), 14:19, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя скорее это замена для Python. Rust скорее будет заменён на Project Verona.
     
  • 2.71, НяшМяш (ok), 14:22, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > затраты на выполнение сборщика мусора

    Нет.

     
     
  • 3.75, Аноним (33), 14:30, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст все равно ненужен и нигде не используется.  
     
     
  • 4.79, Аноним (76), 14:44, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раст все равно ненужен и нигде не используется

    В ядре ляликса используется. вылезай из криокамеры

     

  • 1.77, Аноним2 (?), 14:40, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А zig? А vlang?
     
     
  • 2.80, Аноним (76), 14:46, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zig - сырой, vlang - маргинальный. Бери Rust и не выпендривайся
     
     
  • 3.81, Аноним (64), 14:52, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбиваешься из колеи. Надо брать MS C#, или F#
     
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