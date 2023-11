Релиз языка программирования V 0.4.3

2.18 , Аноним ( 16 ), 10:39, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Типа сам Go хорошо написан?

3.22 , Facemaker ( ? ), 10:46, 13/11/2023 Если ты про устройство компилятора, то да, Go — настоящий шедевр. Правильно с самого начала отказались от LLVM, реализовали по-настоящему переносимый ассемблер (а не как Си) в качестве бэкенда.

2.21 , Аноним ( 21 ), 10:43, 13/11/2023 а он вроде как в одной начальных задумок и был как go без гугла. вот только на go был пропихнут тем самым гуглом и при его относительно маленькой доле написано много core инструментов. что обеспечит выживание сабжа большой вопрос.