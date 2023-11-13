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Релиз языка программирования V 0.4.3

13.11.2023 08:40

После 40 дней разработки опубликована новая версия статически типизированного языка программирования V (vlang). Основными целями при создании V были простота изучения и использования, высокая читаемость, быстрая компиляция, повышенная безопасность, эффективная разработка, кроссплатформенное использование, улучшенное взаимодействие с языком C, лучшая обработка ошибок, современные возможности и более удобное сопровождение программ. Код компилятора, библиотек и сопутствующих инструментов открыт под лицензией MIT.

В новой версии:

  • Улучшения в языке:
    • Новый модуль "encoding.xml с парсером, валидацией, unit-тестами.
    • Улучшенная поддержка couroutines (IO, сеть).
    • Сокращение операций выделения памяти в vweb-приложениях на 80%.
    • Реализация "@VCURRENTHASH" для замены "C.V_CURRENT_COMMIT_HASH".
    • Начато продвижение нового типа int, сопоставленного с типом i64 (ранее тип int был отождествлён с типом i32).
    • Исправление правил проверки типов для нового типа int и оптимизация генерации кода.
  • Изменения в API, нарушающие совместимость:
    • Словарь "Request.cookies" объявлен устаревшим. На замену пришли "Request.cookie()" и "Request.add_cookie()".
    • Более строгие правила для типов C, которые теперь всегда должны быть объявлены.
  • Изменения системы проверки типов:
    • Предупреждение о разделении option/result переведено в категорию ошибок.
    • Исправление вызова "fn" с необязательным аргументом в режиме autofree.
    • Вернулась проверка нейминга: pascal case для алиасов.
    • C.xx = C.yy алиасы.
    • Разрешено приведение целочисленных типов как диапазонов (ranges) в блоках math.
    • Предупреждение об устаревании типа byte (в пользу типа u8) при использовании его в качестве параметра fn.
    • Исправление метода append для дженерик массивов.
    • Проверка ошибки реализации приватного интерфейса другого модуля.
    • Исправлена проверка отрицательных значений cap, len при инициализации массива.
    • Превращение предупреждения о дублировании имён модулей var и param в ошибку.
    • Разрешить переназначение общей переменной целиком (с сохранением прежнего состояния мьютекса).
  • Улучшения парсера:
    • Исправлено назначение статического метода анонимным функциям.
    • ast: исправлено форматирование объявления struct с вложенной структурой.
    • Добавлены методы set_all + clear_all к битовым полям "[flag]".
    • Предупреждение о неиспользуемых импортах, даже если они объявлены через "import math { sin, cos }".
  • Изменения в компиляторе:
    • checker, builder, pref: поддержка флага "-dump-defines" для просмотра всех доступных пользовательских и системных определений данной программы.
    • maps: добавлены функции maps.merge() и maps.merge_in_place().
  • Стандартная библиотека:
    • builtin: добавлен метод "unsafe { a.reset() }" для быстрой установки всех байтов в массиве в 0.
    • math.fractions: использование перегрузки операторов и отказ от старых функций.
    • gg: исправлено выравнивание нижней границы draw_rounded_rect_empty на macos и linux.
    • crypto.bcrypt: исправлена ошибка в bcrypt.
    • sokol: обновлён до последней версии
    • builtin: исправлен sizeof(C.BOOL) (специфично для windows).
    • math.big: исправление неправильного деления с отрицательными числами.
    • os: добавлен удобный способ игнорирования некоторых системных сигналов.
    • os: исправление os.ls(folder) в windows, когда защищённый каталог не может быть открыт.
    • crypto.sha/md5/: исправлено вычисление одинаковых значений хэша при многократном вызове .sum() для sha1/256/512.
    • os: реализованы os.fd_is_pending/1, os.Process.pipe_read/1, os.Process.is_pending/1.
    • json2: добавлена поддержка вложенных структур.
  • Web
    • vweb: добавлены mime типы для статических .md-файлов.
    • net.conv: добавлены функции varinttou64 и u64tovarint для кодирования переменных беззнаковых целых чисел, описанного в rfc-9000 (для QUIC).
    • net.http: поддержка указании функций обратного вызова on_running, on_stopped, on_closed в http.Server{}, а также show_startup_message: false.
    • net.http: поддержка передачи HTTP-прокси-сервера в http.fetch.
    • net.http: добавить механизм повторных попыток в http.fetch() при неизбежных ошибках сокета.
    • wasm: реализован inline assembly.
    • net.http: до 16-ти увеличено значение max_redirects.
    • picoev: реализация режима raw для прямой работы с файловыми дескрипторами.
    • net.http: для unix-подобных систем добавлена поддержка socks5 и http(s) прокси.
  • ORM:
    • orm: добавлена обработка значение null и необязательных полей.
    • orm: Операции is_null/is_not_null сделаны унарными.
  • Драйверы баз данных:
    • pg: сишные вызовы перенесены в .c.v файлы.
  • Native backend:
    • native: поддержка флага -no-builtin (генерация исполняемых файлов < 1 КБ Linux с помощью "v -no-builtin -b native examples/hello_world.v").
    • native: использование i32 вместо int.
  • Си-бэкенд:
    • ast, native, cgen: добавлена поддержка "$if native {}".
  • vfmt:
    • Теперь убирает дополнительные переносы строк после call_expr и перед аргументами структуры.
    • Исправлено выравнивание значений при использовании ключей с символами uft8.
    • Выравнивание тернарных выражений в блоках const.
  • Инструментарий:
    • Добавлена поддержка @LOCATION, для более удобной отладки без необходимости комбинировать @FILE и @LINE во время выполнения.
    • benchmark: добавлены новые методы b.record_measure/1 и b.all_recorded_measures/0.
    • ci: обновлен github workflow c2v.
    • strings: добавлен метод Bulder.write_decimal/1 (для записи десятичного числа, без дополнительных аллокаций).
    • Исправлена установка уже существующего модуля с помощью vpm (windows).
    • tools.vpm: улучшена работа с адресами, заканчивающимися на ".git".
    • Добавлено требование наличия файла v.mod для установки модулей через внешние ссылки при помощи vpm.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vlang/v/rel...)
  2. Русскоязычный чат по языку V
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Zig 0.11.0
  4. OpenNews: Анонсирован язык программирования Moonbit, оптимизированный для WebAssembly
  5. OpenNews: Доступен для тестирования инструментарий для языка программирования Mojo
  6. OpenNews: Открыты исходные тексты языка программирования V
Автор новости: koplenov
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60101-vlang
Ключевые слова: vlang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, trdm (ok), 08:56, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    какой-то js-basic....
     
  • 1.5, 1 (??), 09:19, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "После 40 дней разработки" - зачёт
     
     
  • 2.14, Анонус (?), 10:24, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этим утром, после тяжелой и продолжительной разработки, не приходя в сознание...
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:43, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отлично, прогресс в языках программирования не должен стоять на месте.
     
     
  • 2.12, 11111001010 (?), 10:02, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В данном случае регресс.
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:44, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Supports automatic C => V translation"

    Чет слишком смузьхлебно)

     
  • 1.8, Аноним (8), 09:46, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а насколько он безопасен по сравнению с безопасным растом? мне просто важна безопасность, считаю, что нельзя, чтобы было небезопасно.
     
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 10:01, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    При компиляции тебе будет сгенерирован презерватив. И в памяти также.
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:38, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    V это просто более лучший Go.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:53, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Могли бы и к 5 ноября приурочить.
     
  • 1.10, А (??), 09:57, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    D,V, что дальше? Судя по кол-ву букв в алфавите у нас ещё будет много всего интересного.
     
     
  • 2.15, nox. (?), 10:26, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да пусть. Главное в любом языке программирования - это не название, а

    > улучшенное взаимодействие с языком C

     
  • 2.20, Аноним (16), 10:42, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно же Z.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:10, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похож на плохо написанный Go.
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 10:39, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типа сам Go хорошо написан?
     
     
  • 3.22, Facemaker (?), 10:46, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты про устройство компилятора, то да, Go — настоящий шедевр. Правильно с самого начала отказались от LLVM, реализовали по-настоящему переносимый ассемблер (а не как Си) в качестве бэкенда.
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:43, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а он вроде как в одной начальных задумок и был как go без гугла. вот только на go был пропихнут тем самым гуглом и при его относительно маленькой доле написано много core инструментов. что обеспечит выживание сабжа большой вопрос.
     

  • 1.17, 108 (?), 10:38, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    по накалу хейта на опеннете предчувствую великое будущее у этого языка
    gnome, go, systemd, rust
    хейт это как навоз для растений, чем его больше тем лучше
     
     
  • 2.19, Аноним (16), 10:40, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошая попытка автор языка, но нет. Ви пока слабоват.
     

  • 1.23, Аноним (23), 10:49, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Vlang убийца какого из существующих языков? Golang? Если не убийца, то нафиг такой не нужон! О чём тогда тут в комментах спорить!?
     

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