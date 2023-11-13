Релиз языка программирования V 0.4.3

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|2.14, Анонус (?), 10:24, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этим утром, после тяжелой и продолжительной разработки, не приходя в сознание...
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|1.6, Аноним (6), 09:43, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отлично, прогресс в языках программирования не должен стоять на месте.
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|1.8, Аноним (8), 09:46, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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а насколько он безопасен по сравнению с безопасным растом? мне просто важна безопасность, считаю, что нельзя, чтобы было небезопасно.
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|2.11, Жироватт (ok), 10:01, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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При компиляции тебе будет сгенерирован презерватив. И в памяти также.
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|1.10, А (??), 09:57, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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D,V, что дальше? Судя по кол-ву букв в алфавите у нас ещё будет много всего интересного.
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|2.15, nox. (?), 10:26, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да пусть. Главное в любом языке программирования - это не название, а
> улучшенное взаимодействие с языком C
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|3.22, Facemaker (?), 10:46, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты про устройство компилятора, то да, Go — настоящий шедевр. Правильно с самого начала отказались от LLVM, реализовали по-настоящему переносимый ассемблер (а не как Си) в качестве бэкенда.
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|2.21, Аноним (21), 10:43, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а он вроде как в одной начальных задумок и был как go без гугла. вот только на go был пропихнут тем самым гуглом и при его относительно маленькой доле написано много core инструментов. что обеспечит выживание сабжа большой вопрос.
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|1.17, 108 (?), 10:38, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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по накалу хейта на опеннете предчувствую великое будущее у этого языка
gnome, go, systemd, rust
хейт это как навоз для растений, чем его больше тем лучше
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|1.23, Аноним (23), 10:49, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А Vlang убийца какого из существующих языков? Golang? Если не убийца, то нафиг такой не нужон! О чём тогда тут в комментах спорить!?
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