Релиз языка программирования V 0.4.3

После 40 дней разработки опубликована новая версия статически типизированного языка программирования V (vlang). Основными целями при создании V были простота изучения и использования, высокая читаемость, быстрая компиляция, повышенная безопасность, эффективная разработка, кроссплатформенное использование, улучшенное взаимодействие с языком C, лучшая обработка ошибок, современные возможности и более удобное сопровождение программ. Код компилятора, библиотек и сопутствующих инструментов открыт под лицензией MIT. В новой версии: Улучшения в языке: Новый модуль "encoding.xml с парсером, валидацией, unit-тестами. Улучшенная поддержка couroutines (IO, сеть). Сокращение операций выделения памяти в vweb-приложениях на 80%. Реализация "@VCURRENTHASH" для замены "C.V_CURRENT_COMMIT_HASH". Начато продвижение нового типа int, сопоставленного с типом i64 (ранее тип int был отождествлён с типом i32). Исправление правил проверки типов для нового типа int и оптимизация генерации кода.

Изменения в API, нарушающие совместимость: Словарь "Request.cookies" объявлен устаревшим. На замену пришли "Request.cookie()" и "Request.add_cookie()". Более строгие правила для типов C, которые теперь всегда должны быть объявлены.

Изменения системы проверки типов: Предупреждение о разделении option/result переведено в категорию ошибок. Исправление вызова "fn" с необязательным аргументом в режиме autofree. Вернулась проверка нейминга: pascal case для алиасов. C.xx = C.yy алиасы. Разрешено приведение целочисленных типов как диапазонов (ranges) в блоках math. Предупреждение об устаревании типа byte (в пользу типа u8) при использовании его в качестве параметра fn. Исправление метода append для дженерик массивов. Проверка ошибки реализации приватного интерфейса другого модуля. Исправлена проверка отрицательных значений cap, len при инициализации массива. Превращение предупреждения о дублировании имён модулей var и param в ошибку. Разрешить переназначение общей переменной целиком (с сохранением прежнего состояния мьютекса).

Улучшения парсера: Исправлено назначение статического метода анонимным функциям. ast: исправлено форматирование объявления struct с вложенной структурой. Добавлены методы set_all + clear_all к битовым полям "[flag]". Предупреждение о неиспользуемых импортах, даже если они объявлены через "import math { sin, cos }".

Изменения в компиляторе: checker, builder, pref: поддержка флага "-dump-defines" для просмотра всех доступных пользовательских и системных определений данной программы. maps: добавлены функции maps.merge() и maps.merge_in_place().

Стандартная библиотека: builtin: добавлен метод "unsafe { a.reset() }" для быстрой установки всех байтов в массиве в 0. math.fractions: использование перегрузки операторов и отказ от старых функций. gg: исправлено выравнивание нижней границы draw_rounded_rect_empty на macos и linux. crypto.bcrypt: исправлена ошибка в bcrypt. sokol: обновлён до последней версии builtin: исправлен sizeof(C.BOOL) (специфично для windows). math.big: исправление неправильного деления с отрицательными числами. os: добавлен удобный способ игнорирования некоторых системных сигналов. os: исправление os.ls(folder) в windows, когда защищённый каталог не может быть открыт. crypto.sha/md5/: исправлено вычисление одинаковых значений хэша при многократном вызове .sum() для sha1/256/512. os: реализованы os.fd_is_pending/1, os.Process.pipe_read/1, os.Process.is_pending/1. json2: добавлена поддержка вложенных структур.

Web vweb: добавлены mime типы для статических .md-файлов. net.conv: добавлены функции varinttou64 и u64tovarint для кодирования переменных беззнаковых целых чисел, описанного в rfc-9000 (для QUIC). net.http: поддержка указании функций обратного вызова on_running, on_stopped, on_closed в http.Server{}, а также show_startup_message: false. net.http: поддержка передачи HTTP-прокси-сервера в http.fetch. net.http: добавить механизм повторных попыток в http.fetch() при неизбежных ошибках сокета. wasm: реализован inline assembly. net.http: до 16-ти увеличено значение max_redirects. picoev: реализация режима raw для прямой работы с файловыми дескрипторами. net.http: для unix-подобных систем добавлена поддержка socks5 и http(s) прокси.

ORM: orm: добавлена обработка значение null и необязательных полей. orm: Операции is_null/is_not_null сделаны унарными.

Драйверы баз данных: pg: сишные вызовы перенесены в .c.v файлы.

Native backend: native: поддержка флага -no-builtin (генерация исполняемых файлов < 1 КБ Linux с помощью "v -no-builtin -b native examples/hello_world.v"). native: использование i32 вместо int.

Си-бэкенд: ast, native, cgen: добавлена поддержка "$if native {}".

vfmt: Теперь убирает дополнительные переносы строк после call_expr и перед аргументами структуры. Исправлено выравнивание значений при использовании ключей с символами uft8. Выравнивание тернарных выражений в блоках const.

Инструментарий: Добавлена поддержка @LOCATION, для более удобной отладки без необходимости комбинировать @FILE и @LINE во время выполнения. benchmark: добавлены новые методы b.record_measure/1 и b.all_recorded_measures/0. ci: обновлен github workflow c2v. strings: добавлен метод Bulder.write_decimal/1 (для записи десятичного числа, без дополнительных аллокаций). Исправлена установка уже существующего модуля с помощью vpm (windows). tools.vpm: улучшена работа с адресами, заканчивающимися на ".git". Добавлено требование наличия файла v.mod для установки модулей через внешние ссылки при помощи vpm.





