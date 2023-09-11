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Доступен для тестирования инструментарий для языка программирования Mojo

11.09.2023 22:43

Разработчики языка программирования Mojo, открыли доступ к инструментарию Mojo SDK, позволяющему компилировать проекты на локальной системе (ранее для тестирования был предложен только online-интерфейс). Для загрузки подготовлена сборка Mojo SDK для платформы Linux (загрузка возможна только после регистрации на сайте проекта). Исходные компилятора и других наработок проекта планируют открыть после завершения проектирования внутренней архитектуры.

В состав Mojo SDK включены компоненты, необходимые для разработки приложений на языке Mojo, включая компилятор, runtime, интерактивную REPL-оболочку для сборки и запуска программ, дополнение к редактору кода Visual Studio Code (VS Code) с поддержкой автодополнения ввода, фрматирования кода и подсветки синтаксиса, модуль для интеграции с Jupyter для сборки и запуска Mojo notebook. В ближайшее время в состав также будет добавлен отладчик, поддерживающий пошаговую отладку и инспектирование выполнения программ.

Проект Mojo развивается под руководством Криса Латнера (Chris Lattner), основателя и главного архитектора проекта LLVM и создателя языка программирования Swift. Язык Mojo сочетает простоту применения для исследовательских разработок и быстрого создания прототипов с пригодностью для формирования высокопроизводительных конечных продуктов. Первое достигается благодаря использованию привычного синтаксиса языка Python, а второе за счёт возможности компиляции в машинный код, механизмов безопасной работы с памятью (например, статическая типизация, отслеживание времени жизни ссылок и проверка заимствования переменных) и задействованию средств для аппаратного ускорения вычислений (например, могут привлекаться GPU, специализированные ускорители для машинного обучения и векторные процессорные инструкции). Подробнее о Mojo можно узнать в первом анонсе проекта.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.modular.com/blog/m...)
  2. OpenNews: Сотрудник Google развивает язык программирования Carbon, нацеленный на замену C++
  3. OpenNews: Создатель проекта LLVM удостоен премии ACM
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 2.0
  5. OpenNews: Создатель LLVM развивает новый язык программирования Mojo
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал rustishka
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59739-mojo
Ключевые слова: mojo, llvm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:48, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Два подхода к снаряду в таком масштабе осилил пока только линус - ядро и гит. Получится ли у Криса? Ллвм и можо.

    Делайте ваши ставки, господа аноны.

     
     
  • 2.3, Менеджер Антона Алексеевича (?), 23:07, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Делайте ваши ставки, господа аноны.

    Бороды нет, не взлетит.

     
  • 2.7, Comdiv (ok), 00:21, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то вы упустили из виду Swift.
     
     
  • 3.8, rustishka (ok), 00:24, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И работу над Tensor в Google
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:49, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Быстрее создавайте прототипы, а то не успеете!
     
  • 1.4, th3m3 (ok), 23:26, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто. Джва года ждал!
     
  • 1.5, OpenEcho (?), 00:00, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Все, теперь школьникам тоже открыта дорога в 🔥 AI

    Это ж надо такое расширение для файла придумать?!
    Скоро обратно, в каменный век, будем пиктограмами изьяснятся... а то понапридумывали кучу языков, а так все просто будет, как у обезьян:
    - Ууу
    - Ааа
    - Ооо

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 06:20, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что лучше mojo ничего не придумано.
     

  • 1.6, rustishka (ok), 00:12, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну я попробовал Mojo, хоть там всего пока кот наплакал, но я попробовал с libc поработать, скажу так - удовольствие получил, думаю в дальнейшем ему применение будет шире чем AI.
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:42, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так переMojo'мо!
     
  • 1.10, corvuscor (ok), 01:03, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проект интересный, самая мякотка здесь в том, как генерится код для GPU.
    Но судя по неоднократному упоминанию CUDA в посте, перспективы пока не очень радужные. Посмотрим как пойдет.
     
     
  • 2.11, Саша (??), 02:08, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем вам CUDA не угодил, это же ядра вычислительные на GPU, и для выполнения кода на GPU, в Mojo используется диалект MLIR
     
  • 2.12, Саша (??), 02:17, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кстати, CUDA в зависимостях не требуется
     

  • 1.13, Аноним (14), 06:18, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mojo он может.
     
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