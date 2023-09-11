Доступен для тестирования инструментарий для языка программирования Mojo

Разработчики языка программирования Mojo, открыли доступ к инструментарию Mojo SDK, позволяющему компилировать проекты на локальной системе (ранее для тестирования был предложен только online-интерфейс). Для загрузки подготовлена сборка Mojo SDK для платформы Linux (загрузка возможна только после регистрации на сайте проекта). Исходные компилятора и других наработок проекта планируют открыть после завершения проектирования внутренней архитектуры.

В состав Mojo SDK включены компоненты, необходимые для разработки приложений на языке Mojo, включая компилятор, runtime, интерактивную REPL-оболочку для сборки и запуска программ, дополнение к редактору кода Visual Studio Code (VS Code) с поддержкой автодополнения ввода, фрматирования кода и подсветки синтаксиса, модуль для интеграции с Jupyter для сборки и запуска Mojo notebook. В ближайшее время в состав также будет добавлен отладчик, поддерживающий пошаговую отладку и инспектирование выполнения программ.

Проект Mojo развивается под руководством Криса Латнера (Chris Lattner), основателя и главного архитектора проекта LLVM и создателя языка программирования Swift. Язык Mojo сочетает простоту применения для исследовательских разработок и быстрого создания прототипов с пригодностью для формирования высокопроизводительных конечных продуктов. Первое достигается благодаря использованию привычного синтаксиса языка Python, а второе за счёт возможности компиляции в машинный код, механизмов безопасной работы с памятью (например, статическая типизация, отслеживание времени жизни ссылок и проверка заимствования переменных) и задействованию средств для аппаратного ускорения вычислений (например, могут привлекаться GPU, специализированные ускорители для машинного обучения и векторные процессорные инструкции). Подробнее о Mojo можно узнать в первом анонсе проекта.



