С++ поднялся на 3 место в рейтинге языков программирования Tiobe

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|2.9, Аноним (9), 13:39, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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про питон приходится часто гуглить, вот он и в топе. Слишком много всего в стд библиотеке сделано нелогично, на уровне пыха. Вот и гуглишь всякую ерунду.
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|3.22, Аноним (22), 14:11, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто питон язык однострочник, а сторк этих очень много, все не запомнишь.
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|2.26, Аноним (26), 14:26, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Война прошлого и будущего это не война Си с Растом, а война Си с Питоном. Когда производительность компов и Питона вырастет в достаточной степени, про все старые языки - Си, Ява, Раст, Го итд попросту забудут.
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|2.31, анон (?), 14:54, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помню платиновые треды форча. В одном биолог спросил за белки в своей работе, его развели на весь код на питоне, ржали неделю, аноны ужали его с 20к строк до 500. А потом пришли сверхразумы, и переписали его на си, ужав еще сильнее. После этого он не ставил запуск на ночь, а получал результат через несколько минут.
А теперь задумайтесь, сколько ледников уже расплавили эти звери.
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|1.4, Иваня (?), 13:29, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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C — мой любимый, родненький жив и никакой Rust его не убьёт.☺️
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|2.17, Fracta1L (ok), 13:53, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сишку невозможно убить, потому что каким оружием в неё ни тыкни - попадёшь в дырень.
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|3.33, анон (?), 14:59, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я как-то пробовал посмотреть, во что разворачивается раст, те же дыры только в профиль и с оверхедом, легче новую фабрику простроить и выпустить процы с +1 прерыванием контроля строк и нуль указателя.
Или из интела уже все компетентные сотрудники вылетели на Нибииру, где с демократией и свободами все в порядке?
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|4.39, annonn (?), 15:09, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну-ка, ну-ка, а отсюда пожалуйста поподробнее про "те же дыры только в профиль и с оверхедом"
У нас тут не сборище джентельменов, чтобы верить на слово.
Так что Анон не мог бы пруфы предоставить (в том же godbolt например).
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|2.21, Максим (??), 14:09, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cи ещё и нас переживёт) Это как классическая музыка - можно придумать новые, более удобные инструменты, автоматизированные, с широким диапазоном звучаний, заменяющие целый оркестр, исправляющие ошибки музыканта и т.д. но на классике как играли, так и будут играть.
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|3.30, Серб (ok), 14:53, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тенденция несколько другая.
Останутся лишь гитары и многофункциональные синтезаторы.
В каких либо "музейных" консерваториях старые инструменты останутся, но у них и функция - быть музеем музыки.
А гитара - это чистая Си.
Невозможно настроить правильно, что бы на всех ладах точно держала.
Расстраивается практически мгновенно.
Но...
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|4.38, Онан (?), 15:06, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Музыка умерла. Теперь это один из инструментов воздействия на человека.
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|3.32, Аноним (32), 14:56, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-то то же самое про ассемблеры говорили. Сишка обречена стать уделом единичных энтузиастов.
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|4.37, Максим (??), 15:06, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ассемблер - это другое, это машинный язык, мозг плохо приспособлен для того, чтобы на нём "говорить". А Си - это почти английский, но в то же время и от архитектуры ЭВМ не слишком отдалён, как разные высокоуровневые языки, т.е. - золотая середина, и ничем её не заменить. Так что всякие домыслы, что "вот сейчас изобретут какой-то волшебный язык, который раз и навсегда вытеснит Си" - ерунда.
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|3.34, annonn (?), 15:00, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты про стучание палкой по бревну?
Ну были всякие клавесины, барочные лютни и другие инструменты (еще со струнами из кишочек)?
И где они сейчас? В музеях, колекциях, может еще у фанов.
Их заменили более удобные и лучше работающие рояли и прочие.
Ты бы хоть бы посмотрел историю музыки пержде чем писать.
С музыкой можно сравнить алгоритмы - можно играть на разных инструментах и старых, и новых.
Она не стареет, записанная для определенного инструмента - она и есть код (последовательность исполнения).
Но можно играть на ударной установке, а можно на табуретке или бревне постоянно промахиваясь и попадая себе в ногу.
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|4.41, Максим (??), 15:17, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну были всякие клавесины, барочные лютни и другие инструменты (еще со струнами из кишочек)?
И где они сейчас?
Всё на месте, в классических оркестрах - и клависины, и органы, и смычки из волос с лошадиного хвоста) Кстати, скрипка жутко неудобный инструмент - и шея от неё затекает, и пальцы от струн болят... Однако никто не планирует вытеснить классическую скрипку какой-то современной, "более лучшей".
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|2.14, Аноним (14), 13:45, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разумеется. Узнал пару функций из Boost и можешь идти на собеседование.
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|1.11, Аноним (11), 13:41, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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да что за херня?! ЧТО блжад такое можно искать в гуглобинге про Си? (про пихон понятно - "гугель, найди мне пиписку делающую [краткий пересказ утреннего тз]", про хруст тоже - "что делает это заклинание, е-мое?" и "да как еще извратиться чтоб этот чортов боров от меня отвязался и код начал хотя бы компилироваться?"
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|2.20, Аноним (20), 14:09, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что можно искать? Напр. почему прога падает из-за memory corruption и как это исправить.
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|3.29, Анонимусс (?), 14:44, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И получить:
Результатов: примерно 0 (0,34 сек.)
Возможно вы имели в виду "почему раст лучше с"
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|1.12, Аноним (12), 13:41, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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