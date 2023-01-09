С++ поднялся на 3 место в рейтинге языков программирования Tiobe

Компания TIOBE Software опубликовала январский рейтинг популярности языков программирования, в котором по сравнению с январём 2022 года выделяется перемещение языка С++ с четвёртого на третье место. Язык Java соответственно сместился с третьего на четвёртое место. Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, QQ, Sohu, Bing, Amazon и Baidu.

Из изменений за год также отмечается рост популярности языков Rust (поднялся с 26 на 18 место), Ruby (с 18 на 16), Scratch (с 23 на 20), SQL (с 9 на 8 место), PHP (с 11 на 10), Go (с 13 на 12), Go (с 14 на 13), Visual Basic (с 15 на 14), Matlab (с 16 на 15), Perl (с 20 на 19). Снизилась популярность языков Assembly (с 8 на 9), Swift (с 10 на 11), R (с 12 на 13), Object Pascal (с 14 на 17).

В январском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, тройка лидеров за год не изменилась: первое место занимает язык Python, далее следуют Java и JavaScript. Язык C# поднялся на 4 место, вытеснив языки C/C++ (год назад произошла обратная ротация). По сравнению с январём прошлого года выросла популярность Julia (+4), TypeScript (+3), Rust (+3), Dart (+3), Lua (+3), Go (+2), Ruby (+1). Снизилась популярность Perl (-4), Matlab (-4), Groovy (-3), Objective-C (-2), VBA (-2), Visual Basic (-2), Abap(-2), Kotlin (-1), Pascal (-1).

По данным рейтинга IEEE Spectrum лидером остаётся язык Python, после которого с незначительным отставанием следуют языки C, C++ и С#. По сравнению с данными за 2021 год язык Java сместился со 2 на 5 место. Укрепление позиция отмечается для языков C# (поднялся с 6 на 4 место) и SQL (в прошлом рейтинге не входил в десятку лидеров, а в новом закрепился на 6 месте). Рейтинг IEEE Spectrum подготовлен Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) и учитывает сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников (в основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming", анализ упоминаний в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и EEE Job Site, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций).

В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Python, Java, PHP, C#, CSS, C++, TypeScript, Ruby, C.