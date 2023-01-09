The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

С++ поднялся на 3 место в рейтинге языков программирования Tiobe

09.01.2023 13:04

Компания TIOBE Software опубликовала январский рейтинг популярности языков программирования, в котором по сравнению с январём 2022 года выделяется перемещение языка С++ с четвёртого на третье место. Язык Java соответственно сместился с третьего на четвёртое место. Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, QQ, Sohu, Bing, Amazon и Baidu.

Из изменений за год также отмечается рост популярности языков Rust (поднялся с 26 на 18 место), Ruby (с 18 на 16), Scratch (с 23 на 20), SQL (с 9 на 8 место), PHP (с 11 на 10), Go (с 13 на 12), Go (с 14 на 13), Visual Basic (с 15 на 14), Matlab (с 16 на 15), Perl (с 20 на 19). Снизилась популярность языков Assembly (с 8 на 9), Swift (с 10 на 11), R (с 12 на 13), Object Pascal (с 14 на 17).

В январском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, тройка лидеров за год не изменилась: первое место занимает язык Python, далее следуют Java и JavaScript. Язык C# поднялся на 4 место, вытеснив языки C/C++ (год назад произошла обратная ротация). По сравнению с январём прошлого года выросла популярность Julia (+4), TypeScript (+3), Rust (+3), Dart (+3), Lua (+3), Go (+2), Ruby (+1). Снизилась популярность Perl (-4), Matlab (-4), Groovy (-3), Objective-C (-2), VBA (-2), Visual Basic (-2), Abap(-2), Kotlin (-1), Pascal (-1).

По данным рейтинга IEEE Spectrum лидером остаётся язык Python, после которого с незначительным отставанием следуют языки C, C++ и С#. По сравнению с данными за 2021 год язык Java сместился со 2 на 5 место. Укрепление позиция отмечается для языков C# (поднялся с 6 на 4 место) и SQL (в прошлом рейтинге не входил в десятку лидеров, а в новом закрепился на 6 месте). Рейтинг IEEE Spectrum подготовлен Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) и учитывает сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников (в основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming", анализ упоминаний в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и EEE Job Site, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций).

В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Python, Java, PHP, C#, CSS, C++, TypeScript, Ruby, C.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.tiobe.com/tiobe-in...)
  2. OpenNews: Рейтинг языков программирования от издания IEEE Spectrum
  3. OpenNews: Январский рейтинг языков программирования TIOBE
  4. OpenNews: Си и Python сместили Java в рейтинге языков программирования Tiobe
  5. OpenNews: Рейтинги популярности языков программирования и СУБД в 2019 году
  6. OpenNews: Python поднялся на 3 место в рейтинге языков программирования Tiobe
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58452-tiobe
Ключевые слова: tiobe
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pashev.ru (?), 13:09, 09/01/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:40, 09/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:11, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Супер доминатор - Python.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:39, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    про питон приходится часто гуглить, вот он и в топе. Слишком много всего в стд библиотеке сделано нелогично, на уровне пыха. Вот и гуглишь всякую ерунду.
     
     
  • 3.18, myhand (ok), 14:00, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где тогда нелогичный пых в топе?
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:11, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто питон язык однострочник, а сторк этих очень много, все не запомнишь.
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:26, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Война прошлого и будущего это не война Си с Растом, а война Си с Питоном. Когда производительность компов и Питона вырастет в достаточной степени, про все старые языки - Си, Ява, Раст, Го итд попросту забудут.
     
     
  • 3.36, Онан (?), 15:04, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К тому времени всех питонистов посадют.
     
  • 2.31, анон (?), 14:54, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню платиновые треды форча. В одном биолог спросил за белки в своей работе, его развели на весь код на питоне, ржали неделю, аноны ужали его с 20к строк до 500. А потом пришли сверхразумы, и переписали его на си, ужав еще сильнее. После этого он не ставил запуск на ночь, а получал результат через несколько минут.

    А теперь задумайтесь, сколько ледников уже расплавили эти звери.

     

  • 1.3, Герострат (?), 13:17, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Поднялся на 1 место, потому что ++
     
     
  • 2.16, trolleybus (?), 13:49, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ++ - это же опуститься на 1 место. Подняться - это --.
     

  • 1.4, Иваня (?), 13:29, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    C — мой любимый, родненький жив и никакой Rust его не убьёт.☺️
     
     
  • 2.17, Fracta1L (ok), 13:53, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сишку невозможно убить, потому что каким оружием в неё ни тыкни - попадёшь в дырень.
     
     
  • 3.33, анон (?), 14:59, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я как-то пробовал посмотреть, во что разворачивается раст, те же дыры только в профиль и с оверхедом, легче новую фабрику простроить и выпустить процы с +1 прерыванием контроля строк и нуль указателя.
    Или из интела уже все компетентные сотрудники вылетели на Нибииру, где с демократией и свободами все в порядке?
     
     
  • 4.39, annonn (?), 15:09, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну-ка, ну-ка, а отсюда пожалуйста поподробнее про "те же дыры только в профиль и с оверхедом"
    У нас тут не сборище джентельменов, чтобы верить на слово.
    Так что Анон не мог бы пруфы предоставить (в том же godbolt например).
     
  • 2.21, Максим (??), 14:09, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cи ещё и нас переживёт) Это как классическая музыка - можно придумать новые, более удобные инструменты, автоматизированные, с широким диапазоном звучаний, заменяющие целый оркестр, исправляющие ошибки музыканта и т.д. но на классике как играли, так и будут играть.
     
     
  • 3.30, Серб (ok), 14:53, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тенденция несколько другая.

    Останутся лишь гитары и многофункциональные синтезаторы.

    В каких либо "музейных" консерваториях старые инструменты останутся, но у них и функция - быть музеем музыки.

    А гитара - это чистая Си.

    Невозможно настроить правильно, что бы на всех ладах точно держала.

    Расстраивается практически мгновенно.

    Но...

     
     
  • 4.38, Онан (?), 15:06, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Музыка умерла. Теперь это один из инструментов воздействия на человека.
     
  • 3.32, Аноним (32), 14:56, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то то же самое про ассемблеры говорили. Сишка обречена стать уделом единичных энтузиастов.
     
     
  • 4.37, Максим (??), 15:06, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ассемблер - это другое, это машинный язык, мозг плохо приспособлен для того, чтобы на нём "говорить". А Си - это почти английский, но в то же время и от архитектуры ЭВМ не слишком отдалён, как разные высокоуровневые языки, т.е. - золотая середина, и ничем её не заменить. Так что всякие домыслы, что "вот сейчас изобретут какой-то волшебный язык, который раз и навсегда вытеснит Си" - ерунда.
     
  • 3.34, annonn (?), 15:00, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про стучание палкой по бревну?

    Ну были всякие клавесины, барочные лютни и другие инструменты (еще со струнами из кишочек)?
    И где они сейчас? В музеях, колекциях, может еще у фанов.
    Их заменили более удобные и лучше работающие рояли и прочие.
    Ты бы хоть бы посмотрел историю музыки пержде чем писать.

    С музыкой можно сравнить алгоритмы - можно играть на разных инструментах и старых, и новых.
    Она не стареет, записанная для определенного инструмента - она и есть код (последовательность исполнения).

    Но можно играть на ударной установке, а можно на табуретке или бревне постоянно промахиваясь и попадая себе в ногу.

     
     
  • 4.41, Максим (??), 15:17, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну были всякие клавесины, барочные лютни и другие инструменты (еще со струнами из кишочек)?

    И где они сейчас?
    Всё на месте, в классических оркестрах - и клависины, и органы, и смычки из волос с лошадиного хвоста) Кстати, скрипка жутко неудобный инструмент - и шея от неё затекает, и пальцы от струн болят... Однако никто не планирует вытеснить классическую скрипку какой-то современной, "более лучшей".

     

  • 1.5, Аноним (5), 13:30, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сишечка топ. Растоманы, лица к осмотру.
     
  • 1.6, Анонус (?), 13:30, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Go (с 13 на 12), Go (с 14 на 13)

    Лихо

     
  • 1.7, Аноним (7), 13:35, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    C++ развивается, а Rust заржавел - факт.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:18, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее жиреет и обрастает. Развитие закончилось на C++11.
     
     
  • 3.27, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:38, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже твоё развитие там закончилось
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:37, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся жизнь на крестах
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:45, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется. Узнал пару функций из Boost и можешь идти на собеседование.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:41, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да что за херня?! ЧТО блжад такое можно искать в гуглобинге про Си? (про пихон понятно - "гугель, найди мне пиписку делающую [краткий пересказ утреннего тз]", про хруст тоже - "что делает это заклинание, е-мое?" и "да как еще извратиться чтоб этот чортов боров от меня отвязался и код начал хотя бы компилироваться?"

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:09, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что можно искать? Напр. почему прога падает из-за memory corruption и как это исправить.
     
  • 2.28, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:40, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запрос «почему с лучше раст»
     
     
  • 3.29, Анонимусс (?), 14:44, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И получить:
    Результатов: примерно 0 (0,34 сек.)
    Возможно вы имели в виду "почему раст лучше с"
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:41, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, QQ, Sohu, Bing, Amazon и Baidu.

    Индекс популярности языков у преподавателей информатики

     
  • 1.13, Aleksey (??), 13:42, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а для основного поглощения интернетов до сих пор что-то убогое формируют.

     
  • 1.15, Аноним (15), 13:47, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Visual Basic и Classic Visual Basic - так мило
     
     
  • 2.35, annonn (?), 15:02, 09/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.19, Аноним (20), 14:06, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольный рейтинг.
    В нем Classic Visual Basic и Delphi обогнали Perl.
     
  • 1.24, Аноним (24), 14:16, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раст на мыло
     
  • 1.40, Аноним (40), 15:15, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Go дважды упомянули:
    "Go (с 13 на 12), Go (с 14 на 13)"
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру