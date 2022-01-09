Январский рейтинг языков программирования TIOBE

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|4.34, Аноним (34), 12:54, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем вам на сервере этот линукс с системД? Ставьте винсервер, там нормальный юниксвейный инит.
И VisualBasic работает. И ASP есть.
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|5.94, Аноним (-), 14:19, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ставьте винсервер, там нормальный юниксвейный инит.
Не понял, "Windows Server" с "System V init"? Что за дичь? Мир Windows с миром GNU/Linux несовместимы.
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|2.96, Barmaley (??), 14:20, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С чего бы это Визуал Бейсику все? Он как использовался всегда для макросов в Оффисе так и всегда будет использоватся, да и еще скрипты для винды, к тому же он уже давно и для макросов в Либроффисе используется
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|2.103, Rezzet (??), 14:32, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все эти рейтинги какая-то вакханалия, на основе поисковых запросов, это значит что жабаскрипт разрабы больше гуглят и болтают. Посмотри просто какие проекты и в каким количестве написаны на с/с++ и всех просто отпадут вопросы, все ядра ос, огромное количество либ, везде с/с++, игровые движки, яндексовские и гуглове продукты, в питон в лучшем случае обертки пишут для с++ либ. Да один Qt чего стоит, я уже молчу про Gnome и KDE.
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|1.2, Аноним (2), 12:08, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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>Язык Rust как и год назад находится на 26 месте
всё, что надо знать об этом языке и тех, кто переписывает на нём мелкие утилитки и рассказывает офигительные истории о безопасной работе с памятью и прочих борроу чекерах :)
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|2.6, Аноним (6), 12:13, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В остальных рейтингах Rust заметно выше. В PYPL на 16, в IEEE Spectrum на 17, а в RedMonk на 19.
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|4.35, Аноним (-), 12:54, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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этот коммент с кнопками + и - можно на порносайтах использовать как тест на школьника
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|5.40, Аноним (34), 12:56, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Люди с дипломом о среднем образовании сюда не ходят. Зачем им?
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|3.21, Аноним (21), 12:45, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Чем выше в рейтинге сраст тем хуже этот рейтинг это же очевидно.
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|3.23, Аноним (2), 12:47, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это не "заметно выше", а "всё тот же подвал в компании с руби и васиками" :)
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|2.27, Аноним (34), 12:50, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> всё, что надо знать об этом языке и тех, кто переписывает на нём мелкие утилитки и рассказывает офигительные истории о безопасной работе с памятью и прочих борроу чекерах :)
Есть Delphi, который уже лет 20 знаменит тем же (да, с указателями там можно работать, но строки и массивы из штатной библиотеки безопасные), и ничего, вон, за год с 19 на 14 место поднялся.
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|2.54, морошка ягодка такая (?), 13:16, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> всё, что надо знать об этом языке...
Не могу согласиться с тобой.
Перед тем как делать какие-то заключения желательно подробно ознакомиться с предметом разговора.
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|3.69, Аноним (2), 13:38, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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лол, и с чем же там ознакамливаться? Продемонстрируй свои знания, так сказать :)
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|1.3, Аноним (3), 12:09, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Язык Rust как и год назад находится на 26 месте.
И в моём сердечке.
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|1.5, Аноним (5), 12:13, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Как я рада за python, он скоро будет везде и скоро в браузере...везде сплошной пайтон ))
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|4.86, Аноним (34), 14:00, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А у swift уже полный текст стандарта распространяют только за деньги, как у C++?
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|1.8, jOKer (ok), 12:20, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ждем хейтеров Python, которые нам объяснят почему эти рейтинги не следует принимать всерьез ни одному здравомыслящему ИТ-шнику (да и всем остальным, в общем-то, - тоже)
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|2.9, anonymous (??), 12:23, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Потому что бигдата не создаёт приложений, а рост питона обеспечен именно ей
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|3.98, Не будь васяном (?), 14:23, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рост питона обеспечен тем что его используют для самых разных задач. Он востребован. Как бы ты не полыхал(а)о.
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|2.10, Аноним (10), 12:31, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы пробовали мержить файлы? Самая большая проблема после мержа - плывут пробелы. Язык построенный на таком синтаксисе не приспособлен к большим командам: в основном одиночки или вялотекущие проекты.
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|4.41, anonymous (??), 12:57, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, кстати, весьма вялотекущей проект. Я пытался внедрять OpenStack в 2017 и это была боль... Вы сами-то внедряли OpenStack в давно существующую инфру?
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|3.20, Аноним (16), 12:45, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что если использовать виртуальные окружения, а не пытаться изнасиловать систему?
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|4.30, Аноним (12), 12:51, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а зачем мне использовать окружениЯ, когда у меня есть пакетный менеджер?
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|5.37, Аноним (34), 12:55, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы поставить пакеты, которые мейнтейнеры вашего дистра поленились собрать (таких пакетов миллионы, и касается это не только питона).
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|6.48, Аноним (-), 13:04, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> которые мейнтейнеры вашего дистра поленились собрать
если поленились мейнтейнеры - не поленился кто-то другой. ppa и aur для того и придумали. а за использование pip нужно руки отрывать. хуже только make install
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|7.79, Аноним (34), 13:48, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если поленились мейнтейнеры - не поленился кто-то другой
Да, автор пакета не поленился выложить его на pypi.
> ppa и aur для того и придумали
Для языков, у которых нет пакетного менеджера.
> а за использование <вставьте название пакетного менджера> нужно руки отрывать
Ну ставьте из msi, делов-то.
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|3.25, Аноним (21), 12:50, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты полностью прва, но уже есть poetry а еще pyenv, venv это всё решает проблемы с пипом.
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|3.47, Аноним (10), 13:01, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Более того: популярный - не значит что за него будут платить.
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|3.101, Аноним (-), 14:30, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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GTK сделан полностью на чистом Си. Утилиты Unix-like традиционно пишутся на чистом Си, писать юниксовые утилиты на C++ считается дурным тоном.
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|1.14, Аноним (12), 12:36, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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что-то я слабо представляю, что можно гуглить по си. синтаксис простейший, дальше достаточно мозгов и man
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|2.19, InuYasha (??), 12:42, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В общем-то, да. Вопросы по Си на stackoverflow и не должны встерчаться часто т.к. всё разжёвано десятилетия назад.
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|2.32, Аноним (21), 12:52, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только сэпэпэ тольк хардкор, скриптота не нужна. Скорость надо больше скорости. АААаа мне не хватает скорости. (с) типичный крестовик
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|3.50, Аноним (-), 13:08, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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только sudo pip install. енвы надо больше енвов, пойду схожу за очередным петабайтовым диском, ааа нужно сильнее засрать диск нужно больше версий пакетов аааа мой 500 ядерный проц ни капли не тормозит на hello world ааа (с) типичная скрипт-макака
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|4.64, Аноним (78), 13:34, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если вы не в состоянии написать helloworld без тормозов, это явно не проблема скриптоязыков.
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|2.28, Аноним (21), 12:51, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Давай перечисляй список проектов где применяется common lisp вместе поржем.
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|3.52, Аноним (52), 13:10, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ratpoison, emacs и даже mezzanine. Целая ос на языке Common lisp. С более 16-ти приложений на нём. Так что смех у тебя без причины.
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|2.45, Аноним (34), 12:59, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А где common lisp!
Сходил за вас по ссылке. Lisp на 35 месте.
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|2.58, Аноним (56), 13:28, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Популярность" это такое понятие...
Вот наверняка запрос "сиськи" в гугле встречается чаще, чем "квантовая хромодинамика".
И вопросы на стековер чаще задают школьники и студенты. Причем те, кто сам в документацию не может.
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|3.66, Аноним (78), 13:36, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не умеете в аналогии. Сиськи надо сравнивать с письками, а квантовую хромодинамику с теорией струн.
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|2.55, Аноним (-), 13:18, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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я не рад, и не не рад, никаких эмоций чёт. буду держать тебя в курсе
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|1.57, Аноним (10), 13:26, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На поисковых запросах? Типа в java всё и так понятно или интуитивно: но просто очень много программистов (что правда). Тогда вопрос про питон: там или много проблем (которые нельзя просто интуитивно решить) или много начинающих программистов-одиночек (как в java?) или всё-таки распространение как у java?
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|2.90, Урри (ok), 14:06, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> там или много проблем (которые нельзя просто интуитивно решить) или много начинающих программистов-одиночек
Да.
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|2.68, Аноним (78), 13:38, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я не знаю, сколько строк кода написано для екселя, но предполагаю, что овердохуя.
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|3.70, Аноним (10), 13:40, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всё проще: это статистика на поисковых запросах. Когда мне надо было написать простой скрипт на vb - я гуглил каждую строку несколько раз.
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|1.62, Онаним (?), 13:32, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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То есть если я поискал "how python is shit today" - я поднял его в "рейтинге", собственно, всё, что нужно знать :D
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|1.63, Анонус (?), 13:33, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Странно, что у Коклина такие низкие места. Разве не на нем сейчас фонарики для мобил пишут?
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|1.81, saahriktu (ok), 13:50, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ура! Object Pascal переехал за год с 19-го места на 14-е, а Фортран переехал с 30-го места на 19-е! А Cobol популярнее чем Rust!
Печалит только то, что Си, Perl и Ruby стали менее популярными. Ну да ладно, главное то, что они развиваются и продолжают быть годными.
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|2.87, Урри (ok), 14:04, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Печалит только то, что Си, Perl и Ruby стали менее популярными. Ну да ладно, главное то, что они развиваются и продолжают быть годными.
Не стали. Просто они работают и не меняются; и те, кто гуглил что-то по ним раньше, то же самое уже не гуглят.
В отличие от некоторых других языков, которые сразу после очередного релиза с очередной пачкой поломок того, что раньше работало, вызывают новую волну "а как сделать вот эту элементарную вещъ в самый-лутшый-язык" запросов.
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|1.88, Урри (ok), 14:05, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> По сравнению с январём прошлого года выросла популярность Ada
Это я гуглил.
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|1.91, Аноним (61), 14:10, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Фуфло это, настоящяя статистика давно есть на Гитхабе,
и она не по запросам поиска а по кол-ву проектов.
1 JavaScript
17.955% (-2.192%)
2 Python
15.943% (+0.071%)
3 Java
12.977% (+1.573%)
4 Go
8.203% (-0.612%)
5 TypeScript
7.212% (-0.276%)
6 C++
6.683% (-0.251%)
7 Ruby
6.488% (+0.303%)
8 PHP
4.937% (-0.093%)
9 C#
3.366% (-0.350%)
10 C
2.958% (+0.068%)
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|3.100, Аноним (61), 14:30, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю как все, но весь код девайса с которого написан этот коммент доступен на Гитхабе. А это ОС, ядро, сетевой стек и браузер, как минимум.
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|4.104, Аноним (97), 14:33, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здорово! А теперь покажите мне код фотошопа или мс офиса. Или, если уж на то пошло, код прошивки вашего девайса.
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|4.105, Аноним (-), 14:34, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ядро Линукса на Гитхабе - это зеркало. У ядрописателей свой независимый сервер.
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