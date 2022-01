Январский рейтинг языков программирования TIOBE

Компания TIOBE Software опубликовала январский рейтинг популярности языков программирования, в котором по сравнению с январём 2021 года выделяется перемещение языка Python с третьего на первое место. Языки Си и Java, соответственно сместились на второе и третье места. Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, QQ, Sohu, Bing, Amazon и Baidu. Из изменений за год также отмечается рост популярности языков Assembler (поднялся с 17 на 10 место), SQL (с 12 на 9), Swift (с 13 на 10), Go (с 14 на 13), Object Pascal (с 19 на 14), Visual Basic (с 20 на 15), Fortran (с 30 на 19), Lua (с 37 на 30). Снизилась популярность языков PHP (с 8 на 11), R (с 9 на 12), Groovy (с 10 на 17), Ruby (с 15 на 18), Perl (с 17 на 20), Dart (с 25 на 37), D (с 28 на 38), Julia (с 23 на 28). Язык Rust как и год назад находится на 26 месте. В январском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, тройка лидеров за год не изменилась: первое место занимает язык Python, далее следуют Java и JavaScript. Языки C/C++ поднялись на 4 место, вытеснив язык C#. По сравнению с январём прошлого года выросла популярность Ada, Dart, Abap, Groovy и Haskell. Снизилась популярность Visual Basic, Scala, Lua, Perl, Julia и Cobol. По данным рейтинга IEEE Spectrum первое место занимает язык Python, второе - Java, третье - C и четвёртое - C++. Далее следуют JavaScript, C#, R, Go. Рейтинг IEEE Spectrum подготовлен Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) и учитывает сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников (в основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming", анализ упоминаний в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и Dice, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций). В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Python, Java, PHP, C#, C++, CSS, TypeScript, Ruby, C. Из изменений за год отмечается переход Python с третьего на второе место.