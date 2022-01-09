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Январский рейтинг языков программирования TIOBE

09.01.2022 11:45

Компания TIOBE Software опубликовала январский рейтинг популярности языков программирования, в котором по сравнению с январём 2021 года выделяется перемещение языка Python с третьего на первое место. Языки Си и Java, соответственно сместились на второе и третье места. Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, QQ, Sohu, Bing, Amazon и Baidu.

Из изменений за год также отмечается рост популярности языков Assembler (поднялся с 17 на 10 место), SQL (с 12 на 9), Swift (с 13 на 10), Go (с 14 на 13), Object Pascal (с 19 на 14), Visual Basic (с 20 на 15), Fortran (с 30 на 19), Lua (с 37 на 30).

Снизилась популярность языков PHP (с 8 на 11), R (с 9 на 12), Groovy (с 10 на 17), Ruby (с 15 на 18), Perl (с 17 на 20), Dart (с 25 на 37), D (с 28 на 38), Julia (с 23 на 28). Язык Rust как и год назад находится на 26 месте.

В январском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, тройка лидеров за год не изменилась: первое место занимает язык Python, далее следуют Java и JavaScript. Языки C/C++ поднялись на 4 место, вытеснив язык C#. По сравнению с январём прошлого года выросла популярность Ada, Dart, Abap, Groovy и Haskell. Снизилась популярность Visual Basic, Scala, Lua, Perl, Julia и Cobol.

По данным рейтинга IEEE Spectrum первое место занимает язык Python, второе - Java, третье - C и четвёртое - C++. Далее следуют JavaScript, C#, R, Go. Рейтинг IEEE Spectrum подготовлен Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) и учитывает сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников (в основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming", анализ упоминаний в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и Dice, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций).

В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Python, Java, PHP, C#, C++, CSS, TypeScript, Ruby, C. Из изменений за год отмечается переход Python с третьего на второе место.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.tiobe.com/tiobe-in...)
  2. OpenNews: Python вырвался на первое место в рейтинге языков программирования TIOBE
  3. OpenNews: Си и Python сместили Java в рейтинге языков программирования Tiobe
  4. OpenNews: Рейтинги популярности языков программирования и СУБД в 2019 году
  5. OpenNews: Оценка типичных проблем с безопасностью для различных языков программирования
  6. OpenNews: Опубликована 58 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56477-tiobe
Ключевые слова: tiobe, lang
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Обсуждение (109) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Человек (??), 12:03, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Visual Basic?? А он разве не всё?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:09, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отлично держится за счёт платформы .NET
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:50, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно продать на линуксе?
     
  • 3.29, Аноним (26), 12:51, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно прогатть на линуксе?
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 12:54, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем вам на сервере этот линукс с системД? Ставьте винсервер, там нормальный юниксвейный инит.
    И VisualBasic работает. И ASP есть.
     
     
  • 5.94, Аноним (-), 14:19, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ставьте винсервер, там нормальный юниксвейный инит.

    Не понял, "Windows Server" с "System V init"? Что за дичь? Мир Windows с миром GNU/Linux несовместимы.

     
  • 4.78, Аноним (78), 13:47, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нет?
     
  • 2.96, Barmaley (??), 14:20, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы это Визуал Бейсику все? Он как использовался всегда для макросов в Оффисе так и всегда будет использоватся, да и еще скрипты для винды, к тому же он уже давно и для макросов в Либроффисе используется
     
  • 2.103, Rezzet (??), 14:32, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все эти рейтинги какая-то вакханалия, на основе поисковых запросов, это значит что жабаскрипт разрабы больше гуглят и болтают. Посмотри просто какие проекты и в каким количестве написаны на с/с++ и всех просто отпадут вопросы, все ядра ос, огромное количество либ, везде с/с++, игровые движки, яндексовские и гуглове продукты, в питон в лучшем случае обертки пишут для с++ либ. Да один Qt чего стоит, я уже молчу про Gnome и KDE.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:08, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    >Язык Rust как и год назад находится на 26 месте

    всё, что надо знать об этом языке и тех, кто переписывает на нём мелкие утилитки и рассказывает офигительные истории о безопасной работе с памятью и прочих борроу чекерах :)

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:13, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В остальных рейтингах Rust заметно выше. В PYPL на 16, в  IEEE Spectrum  на 17, а в  RedMonk на 19.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:32, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    тиобе - самый лучший и правильный рейтинг, это все знают
     
     
  • 4.35, Аноним (-), 12:54, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    этот коммент с кнопками + и - можно на порносайтах использовать как тест на школьника
     
     
  • 5.40, Аноним (34), 12:56, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Люди с дипломом о среднем образовании сюда не ходят. Зачем им?
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:45, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Чем выше в рейтинге сраст тем хуже этот рейтинг это же очевидно.
     
     
  • 4.38, Аноним (-), 12:55, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я минусанул за пунктуацию, остальные - хз
     
  • 3.23, Аноним (2), 12:47, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это не "заметно выше", а "всё тот же подвал в компании с руби и васиками" :)
     
  • 2.27, Аноним (34), 12:50, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > всё, что надо знать об этом языке и тех, кто переписывает на нём мелкие утилитки и рассказывает офигительные истории о безопасной работе с памятью и прочих борроу чекерах :)

    Есть Delphi, который уже лет 20 знаменит тем же (да, с указателями там можно работать, но строки и массивы из штатной библиотеки безопасные), и ничего, вон, за год с 19 на 14 место поднялся.

     
  • 2.54, морошка ягодка такая (?), 13:16, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всё, что надо знать об этом языке...

    Не могу согласиться с тобой.

    Перед тем как делать какие-то заключения желательно подробно ознакомиться с предметом разговора.

     
     
  • 3.69, Аноним (2), 13:38, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    лол, и с чем же там ознакамливаться? Продемонстрируй свои знания, так сказать :)
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:09, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Язык Rust как и год назад находится на 26 месте.

    И в моём сердечке.

     
     
  • 2.22, Аноним (21), 12:45, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доставай его оттуда. Напиши уже что-нибудь на срасте.
     
     
  • 3.39, Аноним (-), 12:56, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напиши уже что-нибудь на срасте

    как? это ведь невозможно

     
  • 3.95, Не будь васяном (?), 14:20, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сходи к психиатру.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:13, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Как я рада за python, он скоро будет везде и скоро в браузере...везде сплошной пайтон ))
     
     
  • 2.33, anonymous (??), 12:53, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше б Go вместо Python использовали.
     
     
  • 3.43, Аноним (-), 12:58, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чё не сфивт? раз вендорлок, то уж по полной программе
     
     
  • 4.86, Аноним (34), 14:00, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у swift уже полный текст стандарта распространяют только за деньги, как у C++?
     
  • 4.108, anonymous (??), 14:44, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Swift из другой ниши. И я не понимаю про какой vendor-lock речь в случае с Go.
     

  • 1.7, tho (ok), 12:18, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    есть еще такое

    https://tjpalmer.github.io/languish/

     
     
  • 2.51, Иваня (?), 13:08, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Евгений Симоненко это вы?
     

  • 1.8, jOKer (ok), 12:20, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ждем хейтеров Python, которые нам объяснят почему эти рейтинги не следует принимать всерьез ни одному здравомыслящему ИТ-шнику (да и всем остальным, в общем-то, - тоже)
     
     
  • 2.9, anonymous (??), 12:23, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Потому что бигдата не создаёт приложений, а рост питона обеспечен именно ей
     
     
  • 3.31, Аноним (34), 12:52, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что бигдата не создаёт приложений

    Что, простите?

     
     
  • 4.44, Аноним (-), 12:58, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не прощу
     
     
  • 5.83, Аноним (34), 13:55, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваши проблемы.
     
  • 3.98, Не будь васяном (?), 14:23, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рост питона обеспечен тем что его используют для самых разных задач. Он востребован. Как бы ты не полыхал(а)о.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:31, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы пробовали мержить файлы? Самая большая проблема после мержа - плывут пробелы. Язык построенный на таком синтаксисе не приспособлен к большим командам: в основном одиночки или вялотекущие проекты.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:41, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Расскажите это ребятам из OpenStack.
     
     
  • 4.41, anonymous (??), 12:57, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, кстати, весьма вялотекущей проект. Я пытался внедрять OpenStack в 2017 и это была боль... Вы сами-то внедряли OpenStack в давно существующую инфру?
     
  • 4.42, Аноним (10), 12:57, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Исключения всегда будут. Это не отменяет проблемы.
     
     
  • 5.85, Аноним (34), 13:55, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дадада, чем больше исключений, тем правильнее правило.
     
  • 2.13, Аноним (12), 12:33, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    например, потому, что pip ломает системные пакеты
     
     
  • 3.20, Аноним (16), 12:45, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что если использовать виртуальные окружения, а не пытаться изнасиловать систему?
     
     
  • 4.30, Аноним (12), 12:51, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а зачем мне использовать окружениЯ, когда у меня есть пакетный менеджер?
     
     
  • 5.37, Аноним (34), 12:55, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы поставить пакеты, которые мейнтейнеры вашего дистра поленились собрать (таких пакетов миллионы, и касается это не только питона).
     
     
  • 6.48, Аноним (-), 13:04, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > которые мейнтейнеры вашего дистра поленились собрать

    если поленились мейнтейнеры - не поленился кто-то другой. ppa и aur для того и придумали. а за использование pip нужно руки отрывать. хуже только make install

     
     
  • 7.79, Аноним (34), 13:48, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если поленились мейнтейнеры - не поленился кто-то другой

    Да, автор пакета не поленился выложить его на pypi.

    > ppa и aur для того и придумали

    Для языков, у которых нет пакетного менеджера.

    > а за использование <вставьте название пакетного менджера> нужно руки отрывать

    Ну ставьте из msi, делов-то.

     
  • 3.25, Аноним (21), 12:50, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты полностью прва, но уже есть poetry а еще pyenv, venv это всё решает проблемы с пипом.  
     
  • 3.49, анонин (?), 13:06, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуйся NixOS, там системные пакеты не ломаются.
     
  • 2.24, Аноним (21), 12:49, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ждем когда начнут рассказывать про GIL
     
  • 2.36, anonymous (??), 12:55, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Популярный -- не значит хороший :)
     
     
  • 3.47, Аноним (10), 13:01, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Более того: популярный - не значит что за него будут платить.
     
     
  • 4.80, Аноним (34), 13:49, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, в случае питона таки значит https://djinni.co/salaries/python/
     
  • 3.76, Аноним (78), 13:45, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае именно это и значит.
     
     
  • 4.109, anonymous (??), 14:50, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
     
  • 3.99, Не будь васяном (?), 14:26, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это твой высер ничего не значит.
     

  • 1.11, Аноним (78), 12:31, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Однако ассемблер приятно удивил.
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 13:23, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чтоб сишку не учить :)
     
  • 2.60, Аноним (60), 13:30, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вопрос - что на нем делают в 2К+22м году?
     
     
  • 3.71, Тинус Лорвальдс (ok), 13:43, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >в 2К+22м году

    Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?©

     
  • 3.74, Аноним (78), 13:44, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Микроконтроллеры же.
     
  • 3.75, Аноним (78), 13:44, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Микроконтроллеры же.
     
  • 3.101, Аноним (-), 14:30, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GTK сделан полностью на чистом Си. Утилиты Unix-like традиционно пишутся на чистом Си, писать юниксовые утилиты на C++ считается дурным тоном.
     

  • 1.14, Аноним (12), 12:36, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что-то я слабо представляю, что можно гуглить по си. синтаксис простейший, дальше достаточно мозгов и man
     
     
  • 2.19, InuYasha (??), 12:42, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В общем-то, да. Вопросы по Си на stackoverflow и не должны встерчаться часто т.к. всё разжёвано десятилетия назад.
     
  • 2.102, Аноним (-), 14:31, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это нескончаемый поток новичков.
     

  • 1.15, myhand (ok), 12:38, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Питончик рулит, праативные.

    Начинайте.

     
     
  • 2.32, Аноним (21), 12:52, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только сэпэпэ тольк хардкор, скриптота не нужна.  Скорость надо больше скорости. АААаа мне не хватает скорости.  (с) типичный крестовик
     
     
  • 3.50, Аноним (-), 13:08, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    только sudo pip install. енвы надо больше енвов, пойду схожу за очередным петабайтовым диском, ааа нужно сильнее засрать диск нужно больше версий пакетов аааа мой 500 ядерный проц ни капли не тормозит на hello world ааа (с) типичная скрипт-макака
     
     
  • 4.64, Аноним (78), 13:34, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если вы не в состоянии написать helloworld без тормозов, это явно не проблема скриптоязыков.
     

  • 1.17, InuYasha (??), 12:41, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Приятно, что в топе самый краСивый язык )
     
     
  • 2.59, flexagoon (ok), 13:30, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Dart не в топе вроде
     
     
  • 3.107, НяшМяш (ok), 14:44, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Rust /s
     

  • 1.18, Аноним (3), 12:42, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А где common lisp! [[Негодование]] с-м
     
     
  • 2.28, Аноним (21), 12:51, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Давай перечисляй список проектов где применяется common lisp вместе поржем.  
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 13:10, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ratpoison, emacs и даже mezzanine. Целая ос на языке Common lisp. С более 16-ти приложений на нём. Так что смех у тебя без причины.
     
  • 3.53, Alexander256 (?), 13:13, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Grammarly
     
  • 2.45, Аноним (34), 12:59, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  А где common lisp!

    Сходил за вас по ссылке. Lisp на 35 месте.

     
  • 2.58, Аноним (56), 13:28, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Популярность" это такое понятие...
    Вот наверняка запрос "сиськи" в гугле встречается чаще, чем "квантовая хромодинамика".
    И вопросы на стековер чаще задают школьники и студенты. Причем те, кто сам в документацию не может.
     
     
  • 3.66, Аноним (78), 13:36, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не умеете в аналогии. Сиськи надо сравнивать с письками, а квантовую хромодинамику с теорией струн.
     
  • 2.65, Аноним (56), 13:36, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрите тут https://github.com/fukamachi

    CL сейчас для решения задач класса "вот тебе гектар леса и пилочка для ногтей".

    Ну и да, порог входа.

     
  • 2.82, Anonymoustus (ok), 13:51, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модной молодёжи, которая делает ошибки даже на Пихтоне в запятых, он не по силам.
     
     
  • 3.106, Аноним (106), 14:43, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это не ошибки, а невнимательность. При чем тут молодежь?
     

  • 1.46, Иваня (?), 13:00, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я рад за C, бессмертная классика! 🤗
     
     
  • 2.55, Аноним (-), 13:18, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я не рад, и не не рад, никаких эмоций чёт. буду держать тебя в курсе
     

  • 1.57, Аноним (10), 13:26, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На поисковых запросах? Типа в java всё и так понятно или интуитивно: но просто очень много программистов (что правда). Тогда вопрос про питон: там или много проблем (которые нельзя просто интуитивно решить) или много начинающих программистов-одиночек (как в java?) или всё-таки распространение как у java?
     
     
  • 2.90, Урри (ok), 14:06, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там или много проблем (которые нельзя просто интуитивно решить) или много начинающих программистов-одиночек

    Да.

     

  • 1.61, Аноним (61), 13:31, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Visual Basic популярнее Javascript? Что они там курят, мне бы тоже.
     
     
  • 2.68, Аноним (78), 13:38, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я не знаю, сколько строк кода написано для екселя, но предполагаю, что овердохуя.
     
     
  • 3.70, Аноним (10), 13:40, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё проще: это статистика на поисковых запросах. Когда мне надо было написать простой скрипт на vb - я гуглил каждую строку несколько раз.
     

  • 1.62, Онаним (?), 13:32, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    То есть если я поискал "how python is shit today" - я поднял его в "рейтинге", собственно, всё, что нужно знать :D
     
     
  • 2.67, Аноним (78), 13:37, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, мало у кого такие специфические запросы.
     

  • 1.63, Анонус (?), 13:33, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, что у Коклина такие низкие места. Разве не на нем сейчас фонарики для мобил пишут?
     
     
  • 2.92, Аноним (92), 14:11, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проприетарь сложно учитывать. Это ж язык для галер.
     

  • 1.72, NeOn (ok), 13:43, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хочу сказать какую нибудь гадость о Питоне.
     
     
  • 2.89, Урри (ok), 14:05, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гадость номер 5, номер 18 и, к слову, номер 332.
     

  • 1.73, Аноним (73), 13:43, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если б был язык ленивее Python, то бы и он в топ вышел.
    Печально...
     
  • 1.77, Dzen Python (ok), 13:46, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чем вообще смысл подобных пиписькомерок?
     
     
  • 2.84, Аноним (73), 13:55, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чем неоптимизированнее, тем лучше
     

  • 1.81, saahriktu (ok), 13:50, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ура! Object Pascal переехал за год с 19-го места на 14-е, а Фортран переехал с 30-го места на 19-е! А Cobol популярнее чем Rust!

    Печалит только то, что Си, Perl и Ruby стали менее популярными. Ну да ладно, главное то, что они развиваются и продолжают быть годными.

     
     
  • 2.87, Урри (ok), 14:04, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Печалит только то, что Си, Perl и Ruby стали менее популярными. Ну да ладно, главное то, что они развиваются и продолжают быть годными.

    Не стали. Просто они работают и не меняются; и те, кто гуглил что-то по ним раньше, то же самое уже не гуглят.

    В отличие от некоторых других языков, которые сразу после очередного релиза с очередной пачкой поломок того, что раньше работало, вызывают новую волну "а как сделать вот эту элементарную вещъ в самый-лутшый-язык" запросов.

     

  • 1.88, Урри (ok), 14:05, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По сравнению с январём прошлого года выросла популярность Ada

    Это я гуглил.

     
  • 1.91, Аноним (61), 14:10, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фуфло это, настоящяя статистика давно есть на Гитхабе,
    и она не по запросам поиска а по кол-ву проектов.

    1 JavaScript
          17.955% (-2.192%)
    2 Python
          15.943% (+0.071%)
    3 Java
          12.977% (+1.573%)
    4 Go
          8.203% (-0.612%)
    5 TypeScript
          7.212% (-0.276%)
    6 C++
          6.683% (-0.251%)
    7 Ruby
          6.488% (+0.303%)
    8 PHP
          4.937% (-0.093%)
    9 C#
          3.366% (-0.350%)
    10 C
          2.958% (+0.068%)

     
     
  • 2.93, Аноним (92), 14:14, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё за проекты на javascript? Лефтпады наверно какие-то.
     
  • 2.97, Аноним (97), 14:21, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да-да. ведь все же выкладывают свой код на гитхаб.
     
     
  • 3.100, Аноним (61), 14:30, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как все, но весь код девайса с которого написан этот коммент доступен на Гитхабе. А это ОС, ядро, сетевой стек и браузер, как минимум.
     
     
  • 4.104, Аноним (97), 14:33, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здорово! А теперь покажите мне код фотошопа или мс офиса. Или, если уж на то пошло, код прошивки вашего девайса.
     
  • 4.105, Аноним (-), 14:34, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро Линукса на Гитхабе - это зеркало. У ядрописателей свой независимый сервер.
     
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