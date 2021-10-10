Python вырвался на первое место в рейтинге языков программирования TIOBE

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|2.3, ET (?), 08:42, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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да, (внезапно) на нём на самом деле программируют почти 30 лет как
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|2.4, анонимт (?), 08:44, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Минимум инфраструктурные проекты. Мне любопытнее отчего до сих пор за Java хватаются. В основном это поддержка Легаси приложений.
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|4.63, qwerty123 (??), 10:36, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сильно не учел разработку для embedded/microcode/SoC. Видиоподсистемы, коммуникационные чипы и модули, прочее, ... даже микрокод в больших процессорах. Суммарный объем кода на C/С++ огромный.
И пока без вариантов.
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|5.151, нах.. (?), 13:55, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Поготь, ща набегут хрясторжавчики и расскажут тебе как они уже почти вот вот еще чуть чутб и все переписали.
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|3.39, Аноним (39), 09:56, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И дзявовский тренд тоже есть, особенно у таких любителе микросервисов как адоба. Они вон грозятся часть маженты с пыха на дзяву переписать. Ну и финтех конечно же.
В Пакистане, Ченнаи и Бангалоре - тоже очень любят джяву. Это их второй национальный язык.
|
|3.77, лютый жабби__ (?), 11:15, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В основном это поддержка Легаси приложений.
тебя на hh забанили? можешь ещё ЗП посмотреть... от 250 тыр для чуть окрепших джунов... хоть на 10-е место жабку ставьте, всё равно он хорошая )
|
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|4.176, anonymous (??), 15:06, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
hh это рекламно-пропагандистский ресурс, там все программисты получают по миллиарду баксов и сыплят англицизмами, создавая иллюзию того что все вокруг миллиардеры давно а ты лох но стоит купить за 30 рублей волшебный курс и все, яхты, гольф с губернатором Техаса по субботам, алмазные копи и полеты на шаттле в кармане. Надо признать очень хорошо кем то "оттуда" это враньё финансируется.
|
|3.81, Аноним (81), 11:31, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот да. Уже бы хоть Kotlin должен был её вытеснить просто со свистом
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|3.119, Аноним (119), 12:50, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Джава отлично себя чувствует в современных микросервисах. Инфраструктура - моё почтение
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|3.146, OpenEcho (?), 13:51, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мне любопытнее отчего до сих пор за Java хватаются. В основном это поддержка Легаси приложений.
Вы очень сильно ошибаетесь !
Поищите и спросите знакомых кто работает в амазоне, гугле... они вам расскажут реальную картину про Java ;)
|
|2.7, морошка ягодка такая (?), 08:51, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну правда, что писать на питоне?
Десктопное приложение? нет, есть c++, wpf, и т.д
Мобильное приложение? нет, есть нативщина / xamarin / flutter
Веб приложение? нет, есть js
Серверное приложение? может быть, но не вижу ни одного конкурентного приемущества перед той же java или дотнетом
Драйверы? Операционные системы, ... сразу нет
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|
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|3.16, microcoder (ok), 09:10, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Его место это не приложения, а скриптование. Тут он Король, на своём месте. Скрипты в системе, аддоны в приложениях, например в Blender 3D.
|
|3.27, анонимус (??), 09:20, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Только низкоуровневые вещи на нём не пишут в виду специфики. А в остальном статистика подтверждает что еще как пишут. Его выгодно отличает производительность программистов, большое сообщество и куча написанного кода
|
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|4.68, qwerty123 (??), 10:41, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
На практике, почему-то, его выгодно отличает говнокод дешевого программера.
Устойчивый паттерн: видишь питонячий продукт - встречай говноподелку с лапшой в коде.
Какие там принципы ООП, хрeн положен поперек.
|
|4.83, Аноним (81), 11:32, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Его выгодно отличает
и лютое битьё по рукам тех, кому влом код элементарно хотя бы отформатировать
|
|4.130, Аноним (124), 13:16, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот кстати, в отладчиках используется повсеместно, да. Это достаточно низкоуровнево?
|
|2.15, пох. (?), 09:10, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тебе же сказали - это рейтинг поисковых запросов, а не то что ты подумал. Типа "как на питоне написать вендоуз?!" Про C таких глупостей просто не спрашивают.
А автор какого-нибудь youtube-dl - да, программировал, потом от ковидлы помер. Но он не задавал вопросов гуглю, поэтому в статистику все равно не попадал.
Странно что в первом ряду, конечно, не powershell, я на нем только так и программирую.
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|3.40, Аноним (40), 09:57, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вантузятник детектед. Жаль автора youtube-dl. Он написал единственную полезную программу на питоне.
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|3.42, Аноним (39), 09:59, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> powershell, я на нем только так и программирую.
А какого ты тогда на опеннете делаешь?
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|4.65, Аноним (65), 10:36, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проснитесь, сударь, вы обос*ались. Powershell, внезапно, free и opensource.
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|5.86, Аноним (86), 11:43, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ога, круто, только как ее оттуда выдрать, чтобы другой админ случайно ее не врубил? Наличие телеметрии неприемлемо само по себе. И нет аргументов чем оно лучше dash, bash, fish, zsh - того что без телеметрии и прекрасно работает.
Telemetry
By default, PowerShell collects the OS description and the version of PowerShell (equivalent to $PSVersionTable.OS and $PSVersionTable.GitCommitId) using Application Insights. To opt-out of sending telemetry, create an environment variable called POWERSHELL_TELEMETRY_OPTOUT set to a value of 1 before starting PowerShell from the installed location. The telemetry we collect falls under the Microsoft Privacy Statement.
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|2.31, Ag (ok), 09:43, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну начало учебного года - так что нормально что стало больше запросов.
Сейчас много где Python занял нишу, которую раньше занимали BASIC и Pascal - язык обучения основам программирования.
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|3.43, Аноним (39), 10:01, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> начало учебного года
Scratch? Не?
В вузах - С/С++
> Сейчас много где Python занял нишу, которую раньше занимали BASIC и Pascal - язык обучения основам программирования.
Как-бы со всех сторон нет.
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|4.76, Ag (ok), 11:08, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> начало учебного года
> Scratch? Не?
> В вузах - С/С++
Основы программирования читают не только будущим программистам. NumPy много где сейчас "стандарт de facto".
> Как-бы со всех сторон нет.
Ну вот Школа программирования ИТМО (внук отзанимался три года), базовый курс именно Python. "С" можно выбрать отдельно, как доп. курс емнип со втрого года.
У жены в лицее (сама она физику преподает), информатики ведут электив именно на Python-е.
|
|4.84, Аноним (81), 11:34, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Со всех сторон да. Они бы ещё экспансию в мобилки и SoC устроили и вообще бы всех уделали
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|2.46, Датасаентист (?), 10:07, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вполне естественная, если вспомнить о чем рейтинг.
Питон активно используется всякими околопрограммистами - девопсами для написания инфрастурктурных штук, автотестерами, датасаентистами (вот я например), учеными даже - в последнее время для него очень много либ для всяких вычислений появилось. Все они, будучи не профессиональными программистами, как правило язык целенаправленно не изучают. Прогают свою задачу и чуть что - лезут в гугл.
Собственно, вот отсюда и взлет поисковых запросов по питону.
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|3.58, Аноним (58), 10:22, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ученые - те больше на Julia смотрят. Девопсы - сейчас на go перемещаются.
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|4.66, Датасаентист (?), 10:38, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Глобально ученые смотрили и смотрят на фортран с матлабом. На джулию тоже посматривают. Но пользуются и питоном в том числе, и в последнее больше.
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|2.80, Аноним (80), 11:30, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А на нем на самом деле программируют?
Да
>> Выглядит как будто его популярность немного неестесственная
Так и есть. Много студентов пишут вопросы на so. Они же ляпают репы на github. Вот рейтинг и растёт.
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|1.8, Аноним (8), 09:03, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Секрет популярности Питона в том, что люди (в моем окружении как минимум два человека) по какой-то причине считают, что если его (и именно его!) изучить, то перед ними распахнутся двери лучших IT-компаний мира. Почему так получилось? Удачный маркетинг? Не знаю.
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|3.95, Аноним (95), 12:04, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он же ясно написал "лучших IT-компаний мира". 1С здесь не при делелах.
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|2.19, пох. (?), 09:13, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А что не так? Распахнутся. За дверью правда будет какая-то узенькая и темная лестничка вниз...
Лучшим компаниям мира тоже нужны же рабы для тяжелого и неэффективного труда. И много.
А программисты (не путать с программистами-на-пихоне) им нужны штучно. Поскольку в общем и целом новые места редко освобождаются, а первый вопрос при освобождении - "а нельзя ли тут обойдись еще десятком дешевых рабов на ту же сумму?"
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|3.67, myhand (ok), 10:39, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты забыл, что из этого не следует, что на питон не пишут программисты.
Есть еще куча областей, например наука, где "штучные" программисты на самом деле нафиг не нужны. Потому что деньги гранта лучше потратить на милых дам, чем на зряплату и объяснение задачи такому "гуру". И сделать все самому дешево и сердито на питончике.
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|4.164, Ору с хейтеров неважно чего (?), 14:40, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И самое главное что таки сделает. Как-бы всякая комнатная шваль(ничего серьёзного ни написавшая ни на каком языке) не хейтила питон. Если б питон был таким плохим как это пытаются выдать некоторые впопеннечицы то о нём забыли бы лет надцать назад, но нет чёто.
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|2.30, анончик (?), 09:40, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут всё просто: порог вхождения в мир программирования на Python очень низкий, это вам не Си, где сплошь и рядом подводные камни!!! Как следствие, большинство шараг-разводил используют именнно его, чтобы состричь бабло с доверчивых людей, которые ищут простых путей и верят в чудесный мир IT. Так что да, - это не более чем грамотная промывка мозгов, со стороны тех кому это на руку!
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|3.33, Аноним (33), 09:44, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати, на си писать куда проще, чем на питоне. Чисто технически язык в миллион раз примитивнее, и концепции намного проще используются. Куда уж легче си? Если бы простота освоения была фактором, в списке было бы больше lua. Но нет, он умер достаточно быстро.
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|4.47, анончик (?), 10:09, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про Си так говорят, только те, кто ничего "серьезного" на нем никогда не писал. Одно дело написать что-то для себя, другое дело написать что-то чем будут пользоваться ну хотя бы сотни или тысячи других людей, - на это способны как говорится: не только лишь все:))
Приведу пример баг-подводный камень, который так до сих пор, не то что не исправлен, но даже никем не обнаружен (лично мне лень репортить, так что если кому интересно, можете это сделать). Посмотрите вот это и скажите вы видите данный баг https://github.com/picolibc/picolibc/blob/main/newlib/libc/string/strrchr.c
С виду все нормально, однако всё до поры до времени. А вы видите, где таится проблема?
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|5.136, Аноним (136), 13:31, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну автор не кастанул int в char и в итоге начинает искать нули в цикле и, скорее всего, никогда из него не выходит. Это разве сишная проблема? Я вижу, что человек скорее всего тупо устал или не в настроении был и допустил глупую ошибку, когда можно пропихнуть -1 и программа крашнется
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|6.209, анончик (?), 16:58, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>Это разве сишная проблема?
Это лишь подтверждает сразанное мной ранее: вы должны знать о существование подобных подводных камней!
>>> Я вижу, что человек скорее всего тупо устал или не в настроении был и допустил глупую ошибку
Dозможно, но лично я сильно в этом сомневаюсь, почему? потому что, даже если это и так, то эту ошибку должны были обнаружить далее при тестировании. Почему же не обнаружили? наверное тоже тупо устрали или не были в настроении??))
>>> когда можно пропихнуть -1 и программа крашнется
при -1 как раз таки всё будет в порядке:)))
>>>Ну автор не кастанул int в char и в итоге начинает искать нули в цикле и, скорее всего, никогда из него не выходит
хм .. старнно ход ваших мыслей верный, так почему вы решили, что при -1 будет краш? на самом деле, это произойдет при других значениях:))
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|7.107, Аноним (33), 12:18, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нормально. Не помню, когда это имело значение. Проблема будет только в том, что utf-8 не кросплатформенный (как и utf-16, впрочем). В любом случае, для работы с юникодом потребуется ICU и других реальных альтернатив не существует. Но немного бойлерплейта и только. Если выкинуть cjk, то вариантов намного больше.
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|7.138, Аноним (136), 13:35, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что не так с UTF-8? Все символы идут подряд и четко определено, как строка должна выглядеть. Если ваш терминал понятия не имеет, как печатать utf-8, то это проблема Си, да?
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|4.168, Смеюсь с тебя (?), 14:54, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С:
#include <stdio.h>
int main (void)
{
puts ("Питон рулит!");
return 0;
}
Python:
print("C govno!)
Да уж, куда проще чем примитивный С. Даже для ссаного хелло ворлд приходится в несколько раз больше кода набирать. Примитивность 80лвл =))))
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|5.204, Аноним (204), 16:31, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот ты удивишься, что для ведения логов в питоне тебе придётся либо специальный модуль подключать, либо в каждом print прописывать flush=True, иначе в перенаправленном выводе ты увидишь прекрасное ничего. ОЧЕНЬ удобно, уфф
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|2.79, Ag (ok), 11:22, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Секрет популярности Питона в том, что люди (в моем окружении как минимум
> два человека) по какой-то причине считают, что если его (и именно
> его!) изучить, то перед ними распахнутся двери лучших IT-компаний мира. Почему
> так получилось? Удачный маркетинг? Не знаю.
Тут скорее растиражированная легенда о якобы низком пороге вхождения.
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|3.134, Аноним (124), 13:29, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так. Погодите... А где еще ниже порог вхождения? (не считая Scratch по понятным причинам)
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|3.144, Аноним (144), 13:47, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Порог вхождения действительно ниже, потому что идеология языка такова, что есть один и только один правильный способ делать что-то. И все вещи, где программист может сделать собственный выбор, покрыты PEP-ами, которые его ограничивают и позволяют буквально не думать при написании простых программ.
95% программистов на питоне ничего сложного не пишут и никогда не будут.
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|4.172, Ag (ok), 14:57, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Порог вхождения действительно ниже, потому что идеология языка такова, что есть один
> и только один правильный способ делать что-то. И все вещи, где
> программист может сделать собственный выбор, покрыты PEP-ами, которые его ограничивают
> и позволяют буквально не думать при написании простых программ.
Вот тут, имхо, и есть вилка в плане "порога вхождения": у вас есть несколько способов - вы выбираете наиболее вам близкий / понятный, или учите "что дают". В последнем случае есть еще одна неприятность ("побочный эффект") - когда вам приходится потом учить другие языки, а вас уже "вышколили" писать строго в рамках одного набора шаблонов. Тут и новые языки с новоми идеями, тут и огромное количество старого кода на старых ЯП. И многие начинают реально биться в истерике - "я не могу на этом писать!!!".
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|4.207, microcoder (ok), 16:52, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Порог вхождения действительно ниже, потому что идеология языка такова, что есть один и только один правильный способ делать что-то
Как бы ты не хотел, но E=MC2 это "один и только один правильный способ делать что-то"
А порог вхождения определяется количеством курсов по теме на местном языке. Даже медведя можно нучить ездить на велосипеде, была бы методика как это сделать. Чем больше преподавателей, учителей всяких = низкий порог вхождения.
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|2.139, Аноним (124), 13:39, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё еще проще: Python теперь преподают в американских школах в качестве базы навыков компьютерной грамотности в добавку к табличному редактору и PowerPoint'у.
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|3.175, Смеюсь с тебя (?), 15:05, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А во многих российских детей до сих пор насилуют никому ненужным паскалем 🤣 Питон для школ явно подходит лучше. И уж точно не плюсы с сями. Последние уместны в каких-нибудь специализированных школах/классах с углубленным изучением.
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|4.180, Датасаентист (?), 15:11, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чем лучше? В школе никто не ставит задачи сделать из ученика программиста. Да и пока он дорастет до работы, трендовые языки успеют 10 раз поменяться. Задача школы здесь научть минимально алгоритмическому мышлению, ну и показать что представляет из себя программирование издалека (это любого школьного предмета касается). И тут по сути все равно, на примере какого языка это делать. Хоть паскаль, хоть питон.
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|5.185, Смеюсь с тебя (?), 15:30, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лично меня от паскаля всегда блевать тянуло. Кровь из глаз течёт когда я это уг где-то вижу. А для "школьных" алгоритмов и псевдокода достаточно было бы.
Показывать современное программирование на примере паскаля? Бедные дети.
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|6.208, Датасаентист (?), 16:54, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На том уровне, на каком программирование проходят в школе нет абсолютно никакой разницы между "современным" и "не современным". Ибо упор на алгоритмическую базу, которая не меняется.
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|4.196, bOOster (ok), 15:49, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Паскаль весьма показателен в плане алгоритмики. Поэтому его и преподают. Первым делом программист должен уметь алгоритмы понимать, а еще лучше в мозгах.
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|1.10, ыы (?), 09:05, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Больше всего запросов может означать больше неочевидных проблем.
Просто остальные языки - требуют гораздо меньшей "поддержки зала". А языки из низа этого рейтинга - просто работают, без вопросов...
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|2.179, Смеюсь с тебя (?), 15:08, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А возможно низ рейтинга просто нафиг никому не нужен/не интересен? А проблемы бывают абсолютно везде, не надо тут влажных фантазий.
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|Часть нити удалена модератором
|3.20, пох. (?), 09:14, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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tab на клавиатуре слева сверху.
(всё, ты выучил питон, если умеешь попадать по нему мизинцем безошибочно. Остальное - вон, в гугле найдется.)
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|1.14, Аноним (14), 09:09, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Закапывайте рынок. Python и Golang - худшее, что случилось с ИТ. Хуже будет только с переходом на nocode.
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|2.23, ыы (?), 09:15, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вот насчет Go это вы зря. Метод дистрибуции приложения очень удобный. Кроссплатформенность, встроенные сетевые сервисы... И довольно несложный в освоении.
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|3.28, Аноним (21), 09:22, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Последний пункт его и похоронит. И когда уйдут контейнеры (а они уйдут), докеры сменятся на лямбды, все забудут эту нелепую сишку для зумеров как страшный сон
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|4.82, Аноним (61), 11:32, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в вкрсии 2 вкатят генереки. гошка станет не такой простой, а там и другие проекты подтянутся
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|5.137, Аноним (21), 13:34, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не генериками едиными славятся современные системы типов. А во-вторых, еще не факт что генерики будут
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|1.18, Аноним (21), 09:13, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Сенсация. Бывшие охранника и продавщицы ринулись в айти и попались в сети продажников курсов
(а поскольку курс по расту и даже по го с js-ом люмпену не не осилить - продают питон)
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|2.25, пох. (?), 09:18, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сенсация. Бывшие охранника и продавщицы ринулись в айти и попались в сети
> продажников курсов
покупателей живого товара. На курсах обычно не заставляют копипастить со стековерфлова, они не попадут в эту статистику.
А вот после курсов - да.
> (а поскольку курс по расту и даже по го с js-ом люмпену не не осилить - продают питон)
ну осилил ты курсы по хрусту, нелюмпен ты наш - и кому ты нужен-то теперь?
Поподавай лет десять ведро пихоном, заведи за это время пяток крупных проектов на шитхабе, и еще в десятке очень крупных поучаствуй видимым в статистике образом - мож куда возьмут.
Поэтому поисковую статистику - ты снова пополнишь только по пихону. Ну можешь еще C#
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|3.29, Аноним (21), 09:30, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ну осилил ты курсы по хрусту, нелюмпен ты наш - и кому ты нужен-то теперь?
Бедный несчастный мужчинка боится что будет никому не нужен. Тут не в языке проблема. Тут голову лечить надо
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|4.44, Аноним (40), 10:01, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Немужчинка смеет в кого-то плеваться зная что ему по трусливой роже не настучат. Как все печально.
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|5.45, Аноним (21), 10:06, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не принимай на свой счет. Просто устал спорить с говноедами которые про "питон не люблю,но 20 баксов есть 20 баксов". Нахер идти в профессию с такими убеждеиями, горбатиться у монитора как крыса, если технологии не интересны. Безидейно жрать говно
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|6.93, Аноним (86), 11:59, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Дело не в идейности полагаю, а в том, что один пишет код и он программист, а дру... большой текст свёрнут, показать
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|7.133, Аноним (21), 13:28, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Идейные будут грести ради новых технологий
Это не идейные, а хайпожоры. Идейные ради более лучших технологий. Вот например после раста появился zig. Хайпожоры пошли его облизывать. А идейные мигом смекнули что он не дотягивает до растишки вообще никак
> Питон просто инструмент
Никакой язык не "просто инструмент". Язык это способ общения. Он огромен и многогранен, даже если это питон. Это синтакс, стандартная либа, сторонние либы, тулинг, IDE, бест практики и много чего еще. Знать професионально более 1 ЯП для большинства нереально. Так же как отлично знать несколько человеческих языков
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|6.169, Крысо GO (?), 14:55, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты чо издеваешься чтоли? Это мировой тренд быть крысой, даже отражен на логотипе GOlang.
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|5.181, Смеюсь с тебя (?), 15:13, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уважаю твою мощную самокритику. Осознать какое ты овно это уже очень важно. Осталось перестать быковать в интернете. Ты ведь понимаешь что в реале ты бы уже асфальт жрал и перед рамзанкой твоей деревни извинялся?🤣
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|1.22, Аноним (22), 09:15, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Настоящая тёмная лошадка тут - это Visual Basic.
Мало того, что их два в топе, так один ещё на 7 мест вверх влетел, и у них самый большой процент роста.
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|2.26, пох. (?), 09:19, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Настоящая тёмная лошадка тут - это Visual Basic.
> Мало того, что их два в топе, так один ещё на 7
> мест вверх влетел, и у них самый большой процент роста.
наверное ms'овский индус напортачил с обратной совместимостью в новых улучшенных версиях.
И все бухгалтера срочно ищут в гугле "почему вот такой скрипт больше не работает"
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|1.32, Аниме (?), 09:44, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У питона дизайн ничуть не лучше джаваскрипта, зачем его вообще использовать. Есть же лучше альтернативы.
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|2.38, Аноним (41), 09:55, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давай ты коротко объяснишь, а зачем вообще языку программирования хороший дизайн?
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|3.52, Аноним (21), 10:12, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Давай ты горотко объяснишь зачем вообще нужен програмист, которому плевать на каком мусоре писать
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|4.55, Аноним (41), 10:20, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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А зачем вообще программисту рассуждать на чем писать? Работодатель дал тебе работу, сиди работай. Не нравится иди в ухо.
Дизайн ему не нравится ты посмотри на него. Может у языка еще название не по феншую? Или древние мудрецы сказали что питон некошерный язык?
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|5.59, Аноним (21), 10:27, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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С такими у беждениями тебе и хоть швейную машинку, хоть хер мужской дай - сиди работай
> Дизайн ему не нравится ты посмотри на него
Да. Динамическая утиная типизация, сборка мусора, жирнющий рантайм. Мне не нравится. Писать на таком я не буду ни за какие коврижки
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|7.69, Аноним (41), 10:41, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты когда-нибудь закончишь детский сад то узнаешь что GIL это самое лучшее что придумано в питоне. И как-то никому он не мешает, но для твоего никому ненужного хеллоуворлда, который ты до сих не смог написать, он почему-то стал проблемой.
Объективно проблема в тебе у тебя узкий кругозор, а в не дизайне питона.
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|8.74, Аноним (21), 10:58, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да что там в питоне Во всём компьютер саенс Многопоточное програмирование, мью... текст свёрнут, показать
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|9.96, Аноним (41), 12:06, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Тебе надо задачу решать или жизнь себе усложнять В какой такой задаче кроме веб... текст свёрнут, показать
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|6.62, Аноним (41), 10:35, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Т.е. в твоём воображаемом мире ты такой залетаешь на работу. И кидаешь такой начальнику. Дизайн вашего языка отстой. Я буду писать на Хаскеле или на Расте! А он такой ура как же здорово я выкину весь проект и перепишу его на расте потому что какой-то полоумный студент так решил!
Ты не поверишь, но твой воображаемый мир не существует. Вот если ты когда-нибудь закончишь шарагу где ты учишься ты про это узнаешь.
Ты даже не можешь объяснить что не так с дизайном питона, лол.
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|7.70, Аноним (21), 10:42, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ты не поверишь, но твой воображаемый мир не существует
Ряя. ТИОБЕ сказал что петон самый крутой, значит на других языках начальника не разрешит
> Ты даже не можешь объяснить что не так с дизайном питона, лол
Я перечислил причины, по которым сейчас с питона массово переписывают сервисы на Go. Потом перепишут на расте/свифте/чем-то еще модном, компилируемом без GC
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|8.98, Аноним (41), 12:08, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Т е ты свой головой думать не хочешь и считаешь что все вокруг тебя тоже не уме... текст свёрнут, показать
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|4.56, Аноним (58), 10:21, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Питон хорош для того, чтобы отделять программистов от случайных. Если человек ничего кроме питона не знает или говорит что питон для него - это основной язык, то гнать такого "программиста" прямо с порога....
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|5.71, Аноним (21), 10:49, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Петон создавался как убийца бейсика. Таковым и остался. Это не серьезный язык, как джава или раст.
Его популярность означает лишь популярность индустрии в целом и зашкаливающего количества попаданцев с улицы
Хорошая новость в том, что питонист редко мигрирует на серьезный язык. Тупо недостаточно квалификации (сужу по себе, да)
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|6.101, Аноним (41), 12:11, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Петон создавался как убийца бейсика.
Нет.
> раст.
Ну всё ясно очередной поехавший школьник добрался до комментариев на опеннетике.
> Его популярность означает лишь популярность индустрии в целом и зашкаливающего количества попаданцев с улицы
А ты не думал что это просто самый подходящий инструмент? Попаданцам в целом пофиг на чем программировать (это такой секрет, никому не рассказывай)
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|7.122, Аноним (21), 12:55, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Попаданцам в целом пофиг на чем программировать (это такой секрет, никому не рассказывай)
Попаданец не осилит ничего кроме питона. Даже веб слишком сложен (впрочем современный он реально сложен). А уж раст это даже для прожженного питониста запредельно. Поэтому шарлатаны продают питон
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|1.35, Аноним (35), 09:51, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лол, наверное смотрят, на чем школьники и студенты программируют до того момента, когда на работе им скажут переучиваться на С++.
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|2.37, Аноним (41), 09:54, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты считаешь что все выпускники идут на госпредприятия? Вне госов C++ никому нафиг не нужен.
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|3.51, Аноним (51), 10:11, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С++ удобен в том плане, что можно сделать логику для интенсивных вычислений и кроссплатформенный графический ввод-вывод в рамках одного и того же языка и IDE.
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|6.198, Ой (?), 15:51, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сравнивать язык программирования и Фреймворк такое себе. Ещё сравни вакуум и 2.
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|3.73, Аноним (35), 10:53, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да блин. На скриптовых языках ведь нельзя писать полноценные приложения. Они созданы для автоматизации. Все те товарищи, которые зарятся на удобства скриптового языка и начинают потом писать на них крупных проекты, получают потом на выходе тормознутые и жрущие память поделки. Потому лучше даже не учить детей плохому.
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|4.78, Аноним (21), 11:17, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> получают потом на выходе
Нихера они не получают. Покажи мне проекты на питоне. Только бесполезные поделки для линух сосноли и что-то пахнущее на серверах, которое планировалось как прототип, но переписывать лень да и не кому
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|5.89, Аноним (86), 11:49, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Portage это самое полезное что есть, но только потому что Paludis видимо названием не вышел и хомячки были против переучивания на Си. Ну и youtube-dl. На этом питон заканчивается. Ну может еще скрипты для какой-нибудь панельки на нем, что можно было бы и на баше написать.
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|6.109, Аноним (95), 12:22, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, кстати, слово "Paludis" из какого языка? Онлайн переводчики что-то внятного не сказали.
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|5.135, Аноним (35), 13:30, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык вот откуда тогда популярность, если на нем ничего не пишут? Зато если посмотреть ЕГЭ, то там в основном все пишут или на питоне, или на джаве. Вот откуда она и берется. Но в любом случае такие вот рейтинги это полнейшая проплаченная байда, т.к. у этих товарищей явно нет надежного способа собирать точную статистику. У них телеметрия что-ль какая-нибудь? Или они смотрят по скачкам пакетов с репозиториев Линуха? Это как с проплаченными рейтингами игр, где на первых местах тусуются игры, о которых ты даже никогда не слышал, зато хитов даже нет в этом списке.
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|6.145, Аноним (136), 13:50, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В ЕГЭ никаких других задачек, кроме невинного перебора листов/массивов и матеши, впринципе и не дают. Тут правда на месте питона справится даже паскаль, или шелл, лол
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|3.188, Борода (??), 15:40, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Вне госов C++ никому нафиг не нужен.
Вне госов С++ только дуракам не нужен. Умные находят ему применение, так как понимают что на нем делать, как и зачем.
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|1.36, Аноним (41), 09:53, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тенденция ясная, понятная надо писать обвязку на питоне. А сами функции на ассемблере.
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|2.48, Аноним (51), 10:09, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Один раз так делал, только с Си, лет 30 назад. Нужен был вьювер для файлов с томографа, чтобы работал на РС, а стандартных тогда не было.
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|1.50, hohax (?), 10:11, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Странно, про раст ни слова ни в комментариях, ни в новости. Что-то у растоманов случилось?
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|3.150, Аноним (150), 13:54, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Маловато комментов «переписать на раст» написали. Нужно поднажать, а то совсем из списка вылетим.
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|2.57, Аноним (41), 10:22, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Отрицание
Гнев
Торг
Депрессия <- растоманы находятся здесь
Принятие
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|3.97, Аноним (124), 12:08, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, тебе чтобы строку из base64 сконвертить или проверить контрольную сумму, запустить таймер для чайника, вместо отправки однострочника в питон через консоль за 10 секунд, следует написать приложуху на асме. Верной дорогой идёте товарищи, ваше время стоит не много.
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|4.149, Аноним (136), 13:54, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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#include "base64_converter.h"
Сложна, непонятна? Или на питоне не так же это работает?
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|5.155, Аноним (124), 14:17, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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300761510/source.cpp:3:10: fatal error: base64_converter.h: No such file or directory
#include "base64_converter.h"
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
compilation terminated.
https://rextester.com/ZWY44112
>Или на питоне не так же это работает?
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|5.160, Аноним (124), 14:31, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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#python 3.6.9
ы='0YjQvtC30LDQvdCw0YU=' ; import base64 ; print(base64.b64decode(ы.encode()).decode())
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|1.72, YetAnotherOnanym (ok), 10:49, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming"
> число вопросов в Stack Overflow
Ну, с этим всё понятно.
> вакансии на CareerBuilder и Dice
С этим тоже, питонисты - товар массовый, стартапов, работающих по схеме "уяк-уяк, выкатить прототип, получить инвестиции, а там как масть ляжет" - как мух на скотомогильнике, спрос на быстрокодеров будет только расти.
> число новых и активных репозиториев в GitHub
А вот тут вопрос - реально новые репы от форкнутых "для поучиться" как-то различаются?
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|2.87, Аноним (81), 11:45, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всегда было интересно, а зачем для локально поучиться форкать? Можно же просто склонировать.
Это такому какие-то специальные курсы для смузилюбов, где учат, что всё нужно форкнуть, даже если оно тебе не нужно?
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|3.92, Михрютка (ok), 11:58, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а то! какой же ты дивелопер без форка на гитхабе?
"кнопочка «форкнуть на гитхабе» это круто"(c)
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|2.94, Михрютка (ok), 12:03, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>>реально новые репы от форкнутых "для поучиться" как-то различаются?
dmca за родителей реже прилетает
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|1.90, Михрютка (ok), 11:54, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>>Рейтинг EEE Spectrum подготовлен Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE)
язык программирования Arduino на 11-м месте.
языки программирования Raspberry и SiFive негодуют.
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|1.91, Аноним (124), 11:58, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Python нужен для работы с компьютером, а не то к чему вы его всё безуспешно прикладываете в попытках сравнить, господа приматы.
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|2.104, Аноним (104), 12:15, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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все логично, актуально. Корпорации нанимают эффективных менеджеров, стремясь снизить расходы. А тем пофиг на интерфейсы, алгоритмы. Им бы скрамы да агиле, чем еще они там масируют быдлокод. Конечно остро востребованы юнит тесты, нагрузки и проч тестилки, для чего и нужен питон. И чем шире так будет, тем больше у нас будет флатпаков и проч, и проблемы будем хлебать тазиками. Короче грустный рейтинг.
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|3.110, Аноним (124), 12:24, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мимо кассы. Никакие меноджеро-корпорасты со смузи тут не причем, Python используется людьми чтобы сделать себе свою жизнь проще, а не вот это вот всё. Чтобы понять абсурдность десятков тутошних комментов про ненужность питония, замени "Python" на "карандаш"
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|4.193, YetAnotherOnanym (ok), 15:44, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чтобы сделать себе свою жизнь проще
Воооот... Цель питона - сделать проще жизнь кодера. А тормоза - это уже проблемы тех, кто имел неосторожность этому кодеру что-то заказать.
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|2.112, Аноним (21), 12:28, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Питон нужет для обучения програмированию. Для работы есть нормальные языки програмипорвния
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|3.114, Аноним (104), 12:33, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я не столько про язык, сколько про методы. А питон просто удобен для таких методов.
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|3.117, Аноним (124), 12:46, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не погроммистами едиными ограничена область применения компов. Например, рандомному человеку возжелавшему сконвертить csv выхлоп своей китайской метеостанции в удобоваримую для екселя форму чтобы строить графики, потратив на это минут 10-20, ненужны "нормальные языки".
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|4.125, Аноним (21), 13:06, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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*me вспоминает как скрипя зубами парсил CSV-шки на lua, js, python и как стресс ушел с переходом на typescript*
Я бы не доверял такому выхлопу. Язык уж очень ненадежен. Надо ппроверять и перепроверять выхлоп после каждой строчки да и то не факт что учел все нюансы.
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|4.127, Михрютка (ok), 13:06, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Не погроммистами едиными ограничена область применения компов. Например, рандомному человеку
> возжелавшему сконвертить csv выхлоп своей китайской метеостанции в удобоваримую для екселя
> форму чтобы строить графики, потратив на это минут 10-20, ненужны "нормальные
> языки".
если за 10-20 минут, это только на awk
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|3.157, Аноним (148), 14:22, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Учить будущих программистов на питоне - это сделать так, чтобы как можно меньше из них реально стало программистами. Для обучения программированию есть современные языки. Julia, например.
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|3.163, Аноним (41), 14:37, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нишу Rust в роли как хайпоязычка уже занял Go. Python можно заменить только башем.
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|2.158, Аноним (-), 14:27, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У питона нет ни ниши, ни отрасли. А вот раст - может и будет развиваться.
Основная проблема питона - он везде хуже, чем нишевое решение. И тот факт, что какой-нибудь Амазон предлагает писать код в облаке на питоне совершенно не значит, что они его считают пригодным для использования. Это всего лишь значит, что его можно продать существенно дороже. И получить за счёт неэффективного использования оборудования существенно большую прибыль для себя как провайдеру услуг.
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|3.162, Аноним (41), 14:36, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Питон второй лучший язык в любой нише и в любой отрасли. Раст же не нужен нигде.
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|4.171, Аноним (-), 14:56, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Питон второй лучший язык в любой нише и в любой отрасли
при условии, что третьего там не существует.....
Да и второе место - примерно как выбор между тем, кто будет чистить снег на дороге - трактор или легковушка...
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|1.106, Аноним (106), 12:16, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А всё потому, что при всех изначальных обещаниях питон стал очередным монстром, на котором без мата и вопросов в интернете писать нельзя, даже хуже Сей
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|1.118, Аноним (21), 12:48, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поясняю почему питон - схлопывающийся пузырь, а раст няшка.
Пришел го и моментально поставил раком питон с пыхой и прочими рубями. Почему? Потому что компиляция в натив и какая-никакая типизация решает. Логично, что придет кто-то и отымеет гошечку.
Почему? Потому что, во-первых, теоретики ЯП в 2010+ научились в управление памятью без GC. Во-вторых, все распробовали серьезную типизацию как способ значительно сократить количество ошибок. Go ни первыи ни вторым качеством не обладает.
Будет это раст, свифт или новый ЯП - неизвестно, но этот процесс уже не остановить
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|2.166, Аноним (41), 14:45, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как уже перестать орать с тебя в этом треде Во первых макака без GC сожреть всю... большой текст свёрнут, показать
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|3.170, Аноним (21), 14:55, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Во первых макака без GC сожреть всю оперативу за 15 секунд
Почему? Ты точно понимаешь как работает управление памятью в расте?
> да никому не нужна твоя скорость выполнения
Вообщето всем нужна. От юзеров до крупных корпораций. Да и мелким тоже, учитывая как сегодня монетизируют аренду серверов всякие амазоны. Это ж экономия времени и бабла в чистом виде.
> Для задач которые решает молоток не нужен отбойный молоток
Ясно. Очередной сравниватель языка с молотком
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|3.199, freecoder (ok), 15:55, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если ты веришь в приход супер языка раста, почему же он до сих пор не пришел.
Потому что социальные процессы консервативны и инерционны. Rust слишком молодой, еще не выросли те компании, которые его взяли на вооружение. Ближайшие 5-10 лет покажут.
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|2.142, Аноним (21), 13:43, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скриптовый язык всё-таки нужет, как ни крути. Стыдно конечно что сегодня это питон. Годной альтернативой я бы назвал deno. Жаль что Райан Дал никогда не решится встроить в него ffi. Бвл бы реальный конкурент гвидобейсику
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|3.152, Аноним (144), 13:56, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Luajit есть, в нем есть ffi.
Про мертвость не надо, поживее deno будет.
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|4.154, Аноним (21), 14:00, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Lua хуже питона. Еще более слабая типизация. В deno родной ЯП это typescript. TS очень неплох для скриптов. Не сильно сложный, и вывод типов почти везде, отличная поддержка в IDE.
И.. залез сейчас в гитхаб. Таки добавили ffi! Грядет убийца питона для скриптов!
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|5.211, Аноним (211), 17:03, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Lua - язык без проверки типов на уровне языка То есть если вам надо, вы ставите... большой текст свёрнут, показать
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|2.123, Аноним (21), 12:58, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раньше жс хайповал из-за ноды. Теперь там го. А фронтенднров традиционно за програмистов не считают
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|2.159, Аноним (148), 14:30, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вопрос к составлению рейтинга. Нишевый язык сложнее выявить просто потому, что пользователи на нём гораздо реже будут что-то искать. Потому что новое у них в работе появляется существенно реже. А вот школьники/студенты - эти и ищут, и репозитории генерят как не в себе.
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|1.141, Аноним (136), 13:42, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Python - это отвратительнейший яп с кучей встроенных тулзов, подходом "когда крашнется, тогда и приходите" и прочего бреда. Он всячески пытается казаться не сишкой, но при этом когда начинаются баги, тебе приходится ДОГАДЫВАТЬСЯ, как себя ведёт под капотом та или иная вещь. Даже обычные инклюды с <> для системного пути и "" для локальных файликов и то заменили на хрен пойми что, народ взвыл и они добавили как расширение начинать путь с точки.
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|1.156, Аноним (156), 14:19, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Visual Basic популярнее JS, Fortran на уровне Ruby, Dart наравне с PHP.
Это проверенная информация?
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|2.191, n00by (ok), 15:43, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это Python выскочил из-за начала семестра. На сайте TIOBE в долгосрочном графике на 2021-й год лидирует Си.
Fortran, Asm (и SQL туда же) -- совсем другая тенденция.
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|2.192, Аноним (-), 15:43, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. Я думаю старые пердуны из университетских кафедр собрались и решили задать студентам лабораторные работы. Вот теперь бедные студенты гуглят в поисковиках решения задач. А поисковики все данные отправляют в TIOBE увеличивая рейтинг Фортрана.
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|1.178, Аноним (178), 15:07, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блоки отступом - секрет успеха. Никто не верит, но это единственное отличие от прочих скриптовых языков.
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|1.187, Аноним (-), 15:38, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тсс, тихо тока не говорите питощикам, что их язык не копилируемый. Держите в тайне то, что Питон написан чистом Си и представляет собой виртуальную машину.
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|2.194, Смеюсь с тебя (?), 15:44, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё питон можно юзать в связке с С/С++ и так часто делается питонщиками. Но я тебе этого говорил, поехавший🤣 Ты ведь ни питон ни С не используешь, вот что смешно.
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|3.197, Аноним (-), 15:51, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>С/С++
Такого языка не существуют. Вот ты и зашкварился. Так пишут вантузоиды.
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|2.201, Аноним (41), 16:09, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо кэп. Или о каком втором пути ты думал. Что можно достичь 0-го места -1,-2?
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|1.212, 3 (?), 17:11, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов"
т.е. это не о том, сколько кода написано, а о том, сколько погромисты раз в гугель сходили за базовыми конструкциями своего языка.
"how to make for in python" уря-уря первое место!
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