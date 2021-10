Python вырвался на первое место в рейтинге языков программирования TIOBE

В октябрьском рейтинге популярности языков программирования, публикуемом компанией TIOBE Software, отмечен триумф языка программирования Python ( 11.27%), который за год переместился с третьего на первое место, вытеснив языки Си (11.16%) и Java (10.46%). Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, Bing, Amazon и Baidu.

По сравнению с октябрём прошлого года в рейтинге также отмечается рост популярности языков Assembler (поднялся с 17 на 10 место), Visual Basic (с 19 на 11 место), SQL (с 10 на 8 место), Go (с 14 на 12), MatLab (с 15 на 13), Фортран (c 37 на 18), Object Pascal (c 22 на 20), D (с 44 на 34), Lua (с 38 на 32). Снизилась популярность Perl (рейтинг снизился c 11 до 19 места), R (с 9 до 14), Ruby (с 13 до 16), PHP (c 8 до 9), Groovy (c 12 до 15), и Swift (c 16 до 17), Rust (с 25 до 26).

Что касается других оценок популярности языков программирования, то по данным рейтинга IEEE Spectrum язык Python также занимает первое место, второе - Java, третье - C и четвёртое - C++. Далее следуют JavaScript, C#, R, Go. Рейтинг EEE Spectrum подготовлен Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) и учитывает сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников (в основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming", анализ упоминаний в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и Dice, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций).

В октябрьском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, четвёрка лидеров за год не изменилась: первое место занимает язык Python, далее следуют Java, JavaScript, C#. Язык C/C++ поднялся на 5 место, вытеснив на 6 место язык PHP.

В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Python, Java, PHP, C#, C++, CSS, TypeScript, Ruby, C. Из изменений за год отмечается переход Python с третьего на второе место.