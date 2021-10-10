Python вырвался на первое место в рейтинге языков программирования TIOBE

3.33 , Аноним ( 33 ), 09:44, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кстати, на си писать куда проще, чем на питоне. Чисто технически язык в миллион раз примитивнее, и концепции намного проще используются. Куда уж легче си? Если бы простота освоения была фактором, в списке было бы больше lua. Но нет, он умер достаточно быстро.

4.47 , анончик ( ? ), 10:09, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про Си так говорят, только те, кто ничего "серьезного" на нем никогда не писал. Одно дело написать что-то для себя, другое дело написать что-то чем будут пользоваться ну хотя бы сотни или тысячи других людей, - на это способны как говорится: не только лишь все:)) Приведу пример баг-подводный камень, который так до сих пор, не то что не исправлен, но даже никем не обнаружен (лично мне лень репортить, так что если кому интересно, можете это сделать). Посмотрите вот это и скажите вы видите данный баг https://github.com/picolibc/picolibc/blob/main/newlib/libc/string/strrchr.c

С виду все нормально, однако всё до поры до времени. А вы видите, где таится проблема?

5.136 , Аноним ( 136 ), 13:31, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну автор не кастанул int в char и в итоге начинает искать нули в цикле и, скорее всего, никогда из него не выходит. Это разве сишная проблема? Я вижу, что человек скорее всего тупо устал или не в настроении был и допустил глупую ошибку, когда можно пропихнуть -1 и программа крашнется

6.209 , анончик ( ? ), 16:58, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>Это разве сишная проблема? Это лишь подтверждает сразанное мной ранее: вы должны знать о существование подобных подводных камней!

>>> Я вижу, что человек скорее всего тупо устал или не в настроении был и допустил глупую ошибку Dозможно, но лично я сильно в этом сомневаюсь, почему? потому что, даже если это и так, то эту ошибку должны были обнаружить далее при тестировании. Почему же не обнаружили? наверное тоже тупо устрали или не были в настроении??))

>>> когда можно пропихнуть -1 и программа крашнется при -1 как раз таки всё будет в порядке:)))

>>>Ну автор не кастанул int в char и в итоге начинает искать нули в цикле и, скорее всего, никогда из него не выходит хм .. старнно ход ваших мыслей верный, так почему вы решили, что при -1 будет краш? на самом деле, это произойдет при других значениях:))

4.49 , Аноним ( 39 ), 10:10, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Особенно просто и удобно на С работать со строками и жсонами.

5.53 , Аноним ( 33 ), 10:13, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вполне нормально.

6.100 , Аноним ( 95 ), 12:09, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – С UTF-8-строками офигенно удобно ;)

7.107 , Аноним ( 33 ), 12:18, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нормально. Не помню, когда это имело значение. Проблема будет только в том, что utf-8 не кросплатформенный (как и utf-16, впрочем). В любом случае, для работы с юникодом потребуется ICU и других реальных альтернатив не существует. Но немного бойлерплейта и только. Если выкинуть cjk, то вариантов намного больше.

7.138 , Аноним ( 136 ), 13:35, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что не так с UTF-8? Все символы идут подряд и четко определено, как строка должна выглядеть. Если ваш терминал понятия не имеет, как печатать utf-8, то это проблема Си, да?

4.168 , Смеюсь с тебя ( ? ), 14:54, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С: #include <stdio.h> int main (void)

{

puts ("Питон рулит!");

return 0;

} Python: print("C govno!)

Да уж, куда проще чем примитивный С. Даже для ссаного хелло ворлд приходится в несколько раз больше кода набирать. Примитивность 80лвл =))))

5.204 , Аноним ( 204 ), 16:31, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот ты удивишься, что для ведения логов в питоне тебе придётся либо специальный модуль подключать, либо в каждом print прописывать flush=True, иначе в перенаправленном выводе ты увидишь прекрасное ничего. ОЧЕНЬ удобно, уфф

