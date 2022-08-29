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Рейтинг языков программирования от издания IEEE Spectrum

29.08.2022 16:09

Журнал IEEE Spectrum, издаваемый Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), опубликовал новую редакцию рейтинга популярности языков программирования. Лидером рейтинга остаётся язык Python, после которого с незначительным отставанием следуют языки C, C++ и С#. По сравнению с прошлогодним рейтингом язык Java сместился со 2 на 5 место. Укрепление позиция отмечается для языков C# (поднялся с 6 на 4 место) и SQL (в прошлом рейтинге не входил в десятку лидеров, а в новом закрепился на 6 месте).

По числу предложений от работодателей лидирует язык SQL, за которым следуют Java, Python, JavaScript, C#, С и C++.

В рейтинге, учитывающем интерес к языкам программирования в форумах и социальных сетях, лидирует Python, за которым следуют Java, C, JavaScript, C++, C# и SQL. Язык Rust находится на 12 месте, в то время как в общем рейтинге он занимает 20 место, а в рейтинге интереса работодателей - 22.

При расчёте рейтинга IEEE Spectrum использовано сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников. В основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming" на различных сайтах. Учтено число материалов, выдаваемых в поисковой выдаче Google (как при построении рейтинга TIOBE), параметры популярности поисковых запросов через Google Trends (как в рейтинге PYPL), упоминания в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и IEEE Job Site, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций (IEEE Xplore).

Другие рейтинги популярности языков программирования:

  • В августовском рейтинге компании TIOBE Software язык Python переместился со второго на первое место, а языки Си и Java, соответственно сместились на второе и третье места. Из изменений за год также отмечается рост популярности языков Assembly (поднялся с 9 на 8 место), SQL (с 10 на 9), Swift (с 16 на 11), Go (с 18 на 15), Object Pascal (с 22 на 13), Objective-C (с 23 на 14), Rust (с 26 на 22). Снизилась популярность языков PHP (с 8 на 10), R (с 14 на 16), Ruby (с 15 на 18), Fortran (с 13 на 19). Язык Kotlin вошёл в список Top 30. Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Wikipedia, YouTube, QQ, Sohu, Amazon и Baidu.

  • В августовском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, тройка лидеров за год не изменилась: первое место занимает язык Python, далее следуют Java и JavaScript. Язык Rust поднялся с 17 на 13 место, TypeScript с 10 на 8 место, а Swift с 11 на 9. По сравнению с августом прошлого года также выросла популярность Go, Dart, Ada, Lua и Julia. Снизилась популярность Objective-C, Visual Basic, Perl, Groovy, Kotlin, Matlab.

  • В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Python, Java, PHP, C#, CSS, C++, TypeScript, Ruby, C. Из изменений за год отмечается переход C++ с пятого на седьмое место.



  1. Главная ссылка к новости (https://spectrum.ieee.org/top-...)
  2. OpenNews: Августовский рейтинг языков программирования TIOBE
  3. OpenNews: IEEE Spectrum опубликовал рейтинг языков программирования
  4. OpenNews: Рейтинг языков программирования 2018 года от издания IEEE Spectrum
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57692-lang
Ключевые слова: lang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (76) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 16:20, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Рад что понемногу c# растёт в рейтинге
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:39, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У него сейчас будут проблемы с выпаданием целых регионов применения. Согласно санкциям Госдепа.
     
     
  • 3.14, barmaglot (??), 16:51, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А госдеп может языки программирования в санкционные списки вносить?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 16:57, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Они же мировой правительство они могут телепортироваться к тебе домой и тебя сожрать.
     
  • 4.75, Аноним (9), 22:04, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легко, если язык контролируется единственным вендором.
     
  • 4.77, Владимир (??), 22:51, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где же мой Фортранчик? :( Или хотя бы Фрактальчик ...
     
  • 3.43, Аноним (-), 17:46, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это почему же? Госдеп запретил C# на Эльбрусе запускать?
     
  • 2.20, Аноним (20), 17:01, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что ты вообще на опеннете делаешь?
     
     
  • 3.22, Степан (?), 17:03, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А почему бы и нет? Язык опенсорсных, давно можно из под линуксов энтих работать
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 17:15, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > давно можно из под линуксов энтих работать

    Как бы да, но нет

     
     
  • 5.40, Степан (?), 17:38, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хз. Есть несколько знакомых, которые пишут на .net из под линухи - никаких проблем
     
     
  • 6.44, Аноним (-), 17:51, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >знакомых, которые пишут на .net из под линухи - никаких проблем

    C# и GNU/Linux несовместимы. Да и у Свободивцев неприязнь к копилефту.

     
     
  • 7.53, Степан (?), 18:06, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чем заключается несовместимость?
     
  • 6.58, Максимка (??), 18:44, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще ботов для телеграма пишу на C#, которые потом на сервере работают, который на Debian
     
     
  • 7.67, Аноним (-), 20:55, 29/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.56, YetAnotherOnanym (ok), 18:29, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как это "что делает"? Радуется, что понемногу c# растёт в рейтинге.
     
  • 3.82, Анон1 (?), 23:14, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты?
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:23, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > рейтинга популярности языков программирования
    > ...
    > HTML 17,97%

    Без комментариев.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 17:10, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы говорите что HTML невозможно программировать. По-моему вы просто жутко наелись конфет...

     
     
  • 3.26, Аноним (3), 17:12, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    HTML -- язык разметки, но не программирования.
     
     
  • 4.27, Аноним (25), 17:14, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы говорите что HTML невозможно программировать. По-моему вы просто жутко наелись конфет… Этот язык заводится из простого текстового редактора и для его исполнения нужен только веб-браузер, к вашему сведению сидя на Windows я писал в блокноте копию рабочего стола (писал например в функцию кнопки пуск т.е. ее смена на более светлую картинку и обратно, так же меню картиночное высвечивалось и прочее) Язык вполне удобный, но его не совершенство это минус
    я за 9 дней освоил qt за 2 дня html и bash за 3, а в последствии наращивал знания если мне что-то очень надо я это сделаю. Сказал что в начале 2011 компилятор будет значит будет. Но именно в 2008 году я стал успешным человеком
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 17:28, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Про баш за 3 дня можно только посмеяться, да. То, что кто-то "освоил" кути за 9 дней, я даже не сомневаюсь.
     
  • 5.46, Аноним (-), 17:54, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >сидя на Windows я писал в блокноте

    Это какой-то позор! Почему ты не сидел на GNU/Linux, и не писал на VIm-е?

     
  • 4.29, Аноним (-), 17:16, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Анонимы опеннета знают лучше инженеров IEEE. Так держать!
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 17:41, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кто такие эти инженеры IEEE?
     
     
  • 6.50, Аноним (50), 18:03, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это такие же комментаторы с опеннета.  
     
  • 6.78, Аноним (78), 22:55, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одноногие афроамериканки-лесбиянки.
     
     
  • 7.83, Аноним (-), 23:18, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лесбиянки - это не так уж и плохо, даже если их несколько сразу...
     
  • 5.84, Аноним (84), 00:04, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инженеры иеее не знают что hypertext MARKUP language это язык разметки?
    Пусть название расшифруют.
     
  • 4.32, kusb (?), 17:19, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    <vars x=1>
    <if> bla bla bla </if>
     
  • 4.35, Аноним (35), 17:25, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А VHDL и Verilog — языки описания и верификации.
     
  • 4.74, BrainFucker (ok), 21:45, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > HTML -- язык разметки, но не программирования.

    В рейтинге он вполне себе уместен и это интересно видеть. Не переименовывать же из-за этого в "рейтинг языков программирования и прочей фигни, на которой что-то кодят".

     
  • 4.85, Аноним (84), 00:05, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sql это тоже не язык программирования
     
     
  • 5.89, Прохожий (??), 01:06, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то SQL - язык программирования. И даже тюринг-полный.
     
  • 4.86, Аноним (84), 00:07, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ассемблер это не один язык программирования.
    Под каждую архитектуру свой ассемблер
     

  • 1.4, Аноним (38), 16:25, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже на правду. Есть надежда, что процент некачественного кода в экосистеме питона всё же упадёт, но пока только превращают в раковник ребята типа автора charset_normalizer (и автор requests в сговоре).
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 17:00, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качественный код это тот который существует и работает. Всё остальное это твоя воображаемая «качественность», которая регулирует твоими гармонами. Попей табов и весь код станет «качественным».
     
     
  • 3.24, Аноним (38), 17:10, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некачественный код это тот треш который падает не там где положено и не так, как с этим можно работать. 99% кода из pypi. Плевать работает он там или нет, если его всё равно невозможно использовать.
     
     
  • 4.49, Аноним (50), 18:01, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Падает он у тебя только потому что ты его не правильно используешь. У меня 99% из pypi работает и есть не просит.  
     
     
  • 5.55, Аноним (38), 18:10, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну-ну, посмотрим, как ты запоёшь, когда понадобится сделать что-нибудь более интересное. Например, когда захочется использовать батарейки для доступа к каким-нибудь апи. Я уж не говорю о том, что requests пихают повсюду, и он ничерта не асинхронный.
     
     
  • 6.65, Аноним (65), 20:31, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я этим профессионально занимают и за деньги. Всё там работает, то что не работает мы толкаем и оно начинает работать.  
     
  • 6.69, Аноним (69), 21:02, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > > requests пихают повсюду, и он ничерта не асинхронный

    Так форкни, замени на httpx и расставь где надо async/await. Ты же питонист =))

     
     
  • 7.70, Аноним (38), 21:09, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том и дело, это какой-то аутизм рефакторить косяки в батарейках я же не буду потом это сопровождать. Подозрительно часто приходится форки заводить и ещё чаще переписывать с нуля всё что реально переписать (потому что шли бы такие авторы к чёрту с таким кодом, кто знает что они решат "улучшить" завтра). А так бы здорово было не горы махрового легаси и студентоподелок, нарушающие все гайдлайны и здравый смысл, а качественные готовые батарейки.
     
     
  • 8.71, Аноним (69), 21:31, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется Вы говорите о двух принципиально разных случаях 1 Пакет с большой ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:27, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    по кол-ву запросов в гугл...
    так вы посчитали мамкиных кодеров, а не реальную ситуацию...
     
     
  • 2.7, Урри (ok), 16:34, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мамкин кодер обижается, что его не спросили? Так мамкину кодеру надо сначала научиться читать.

    > При расчёте рейтинга IEEE Spectrum использовано сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных

    источников. В основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming" на различных сайтах. Учтено число материалов, выдаваемых в поисковой выдаче Google (как при построении рейтинга TIOBE), параметры популярности поисковых запросов через Google Trends (как в рейтинге PYPL), упоминания в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и IEEE Job Site, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций (IEEE Xplore).

     
     
  • 3.31, microsoft (?), 17:18, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодца, ты почти погромист, копи-пастить научился.
     
     
  • 4.37, Аноним (17), 17:27, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё можете себе уже его брать джуном.
     
  • 3.60, ыы (?), 18:49, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все правильно,  мамкин кодер, не поняв что ему выдал гугл- полез в десятки а то и двадцатки и тридцатки источников в поисках все того же вопроса... И был посчитан... И python вылез в топы...

    Потому что не мамкины кодеры - не задавали вопроса во всех этих десятках источников... Им хватило справки поставляемой с системой...

     
  • 3.79, Аноним (78), 23:00, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > упоминания в Twitter

    Этот показатель надо было вынести в отдельный рейтинг "Популярность среди социоб*ядей"

    > число вопросов в Stack Overflow

    Этот показатель надо было вынести в отдельный рейтинг "Популярность среди тупых"

     
     
  • 4.88, Михрютка (ok), 01:00, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > полное отсутствие в SO, Linkedin, FB, Reddit, Twitter

    выносим в рейтинг "Самый популярный среди аутистов и интровертов"

     

  • 1.8, Аноним (8), 16:36, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    In Rust We Trust
     
  • 1.13, Аноним (17), 16:50, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро на первом месте будет язык Carbon.
     
     
  • 2.33, microsoft (?), 17:19, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Год 200891 ?
     
     
  • 3.51, Аноним (50), 18:03, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас баг в голове товарищ Майкрософт.
     

  • 1.15, Аноним (15), 16:55, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, сейчас начнётся. Опять не так считают, не тех сяитают, не туда смотрят, и «все мои знакомые прогают только на С, значит С на первом месте должен быть». Опеннет, отрицающий реальность — моё любимое комедийное шоу.
     
     
  • 2.19, Аноним (17), 17:01, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Комментарии и есть реальность, а ты ведёшься на какую-то муть из непонятно кем накрученного проплаченного рейтинга. Хорошо что у Гугла с его Карбоном хватит купить себе место в десятке.  
     
     
  • 3.34, microsoft (?), 17:21, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупать не надо, система промыта и зомбированна, все "само" сложится.
     
     
  • 4.36, Аноним (17), 17:26, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мы уже видим как вы свой C# вытянули.
     
  • 2.59, ыы (?), 18:45, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну что вы, отрицать ВАШУ реальность - с чего бы это :)
    Вы так забавно в ней барахтаетесь :)
     
  • 2.80, Аноним (78), 23:02, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что по телеку показывают - для тебя тоже "реальность"?
     

  • 1.23, Mickey_Mouse (?), 17:06, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Assembly - 5.73, Rust - 5.01.
     
  • 1.41, Аноним (41), 17:41, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гонево все это. Не вижу единственный человеческий язык. Читаемый и без кучи ненужных знаков препинания. Паскаль.
     
     
  • 2.76, Аноним (-), 22:10, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же Ruby? А как же Julia?.....
     

  • 1.45, Аноним (45), 17:53, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох, уж эти рейтинги!🤦
     
  • 1.47, ИмяХ (?), 17:56, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, почему в списке есть HTML и SQL, но нету Excel
     
  • 1.48, Ан (??), 17:57, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раст на одном уровне с Перлом. Там ему и место.
     
  • 1.54, Аноним (54), 18:07, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вообще-то самые популярные языки это С и С++
     
  • 1.57, ыы (?), 18:39, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а вот рейтинг самых высокооплачиваемых языков программирования выглядит несколько иначе.
     
  • 1.62, Аноним (-), 19:32, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро раст всех вытеснит!
     
     
  • 2.72, Аноним (72), 21:42, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Карбон вытеснить твой сраст
     

  • 1.63, kai3341 (ok), 19:52, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рейтинг RedMonk сильнее коррелирует с моими наблюдениями
     
  • 1.64, Аноним Анонимович Анонимов (?), 20:19, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    PHP -0.8%
    Rust +0.8%

    Хммммм.

     
     
  • 2.73, Аноним (72), 21:43, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подкрутили счетчик в нужную сторону.  
     

  • 1.81, Аноним (78), 23:03, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Рейтинги - для шкoлoты и вкатышей
     
  • 1.87, Михрютка (ok), 00:54, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По числу предложений от работодателей лидирует язык SQL, за которым следуют Java

    lol you don't mess with HR

     

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