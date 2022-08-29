Рейтинг языков программирования от издания IEEE Spectrum

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|2.9, Аноним (9), 16:39, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У него сейчас будут проблемы с выпаданием целых регионов применения. Согласно санкциям Госдепа.
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|4.17, Аноним (17), 16:57, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Они же мировой правительство они могут телепортироваться к тебе домой и тебя сожрать.
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|3.22, Степан (?), 17:03, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А почему бы и нет? Язык опенсорсных, давно можно из под линуксов энтих работать
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|4.28, Аноним (28), 17:15, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> давно можно из под линуксов энтих работать
Как бы да, но нет
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|5.40, Степан (?), 17:38, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну хз. Есть несколько знакомых, которые пишут на .net из под линухи - никаких проблем
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|6.44, Аноним (-), 17:51, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>знакомых, которые пишут на .net из под линухи - никаких проблем
C# и GNU/Linux несовместимы. Да и у Свободивцев неприязнь к копилефту.
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|6.58, Максимка (??), 18:44, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я вообще ботов для телеграма пишу на C#, которые потом на сервере работают, который на Debian
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|1.3, Аноним (3), 16:23, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> рейтинга популярности языков программирования
> ...
> HTML 17,97%
Без комментариев.
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|2.25, Аноним (25), 17:10, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы говорите что HTML невозможно программировать. По-моему вы просто жутко наелись конфет...
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|4.27, Аноним (25), 17:14, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы говорите что HTML невозможно программировать. По-моему вы просто жутко наелись конфет… Этот язык заводится из простого текстового редактора и для его исполнения нужен только веб-браузер, к вашему сведению сидя на Windows я писал в блокноте копию рабочего стола (писал например в функцию кнопки пуск т.е. ее смена на более светлую картинку и обратно, так же меню картиночное высвечивалось и прочее) Язык вполне удобный, но его не совершенство это минус
я за 9 дней освоил qt за 2 дня html и bash за 3, а в последствии наращивал знания если мне что-то очень надо я это сделаю. Сказал что в начале 2011 компилятор будет значит будет. Но именно в 2008 году я стал успешным человеком
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|5.38, Аноним (38), 17:28, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Про баш за 3 дня можно только посмеяться, да. То, что кто-то "освоил" кути за 9 дней, я даже не сомневаюсь.
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|5.46, Аноним (-), 17:54, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>сидя на Windows я писал в блокноте
Это какой-то позор! Почему ты не сидел на GNU/Linux, и не писал на VIm-е?
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|7.83, Аноним (-), 23:18, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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лесбиянки - это не так уж и плохо, даже если их несколько сразу...
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|5.84, Аноним (84), 00:04, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Инженеры иеее не знают что hypertext MARKUP language это язык разметки?
Пусть название расшифруют.
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|4.74, BrainFucker (ok), 21:45, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> HTML -- язык разметки, но не программирования.
В рейтинге он вполне себе уместен и это интересно видеть. Не переименовывать же из-за этого в "рейтинг языков программирования и прочей фигни, на которой что-то кодят".
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|4.86, Аноним (84), 00:07, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ассемблер это не один язык программирования.
Под каждую архитектуру свой ассемблер
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|1.4, Аноним (38), 16:25, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Похоже на правду. Есть надежда, что процент некачественного кода в экосистеме питона всё же упадёт, но пока только превращают в раковник ребята типа автора charset_normalizer (и автор requests в сговоре).
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|2.18, Аноним (17), 17:00, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Качественный код это тот который существует и работает. Всё остальное это твоя воображаемая «качественность», которая регулирует твоими гармонами. Попей табов и весь код станет «качественным».
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|3.24, Аноним (38), 17:10, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Некачественный код это тот треш который падает не там где положено и не так, как с этим можно работать. 99% кода из pypi. Плевать работает он там или нет, если его всё равно невозможно использовать.
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|4.49, Аноним (50), 18:01, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Падает он у тебя только потому что ты его не правильно используешь. У меня 99% из pypi работает и есть не просит.
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|5.55, Аноним (38), 18:10, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну-ну, посмотрим, как ты запоёшь, когда понадобится сделать что-нибудь более интересное. Например, когда захочется использовать батарейки для доступа к каким-нибудь апи. Я уж не говорю о том, что requests пихают повсюду, и он ничерта не асинхронный.
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|6.65, Аноним (65), 20:31, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я этим профессионально занимают и за деньги. Всё там работает, то что не работает мы толкаем и оно начинает работать.
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|6.69, Аноним (69), 21:02, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> > requests пихают повсюду, и он ничерта не асинхронный
Так форкни, замени на httpx и расставь где надо async/await. Ты же питонист =))
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|7.70, Аноним (38), 21:09, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том и дело, это какой-то аутизм рефакторить косяки в батарейках я же не буду потом это сопровождать. Подозрительно часто приходится форки заводить и ещё чаще переписывать с нуля всё что реально переписать (потому что шли бы такие авторы к чёрту с таким кодом, кто знает что они решат "улучшить" завтра). А так бы здорово было не горы махрового легаси и студентоподелок, нарушающие все гайдлайны и здравый смысл, а качественные готовые батарейки.
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|8.71, Аноним (69), 21:31, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне кажется Вы говорите о двух принципиально разных случаях 1 Пакет с большой ... текст свёрнут, показать
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|1.5, Аноним (5), 16:27, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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по кол-ву запросов в гугл...
так вы посчитали мамкиных кодеров, а не реальную ситуацию...
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|2.7, Урри (ok), 16:34, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мамкин кодер обижается, что его не спросили? Так мамкину кодеру надо сначала научиться читать.
> При расчёте рейтинга IEEE Spectrum использовано сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных
источников. В основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming" на различных сайтах. Учтено число материалов, выдаваемых в поисковой выдаче Google (как при построении рейтинга TIOBE), параметры популярности поисковых запросов через Google Trends (как в рейтинге PYPL), упоминания в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и IEEE Job Site, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций (IEEE Xplore).
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|3.60, ыы (?), 18:49, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все правильно, мамкин кодер, не поняв что ему выдал гугл- полез в десятки а то и двадцатки и тридцатки источников в поисках все того же вопроса... И был посчитан... И python вылез в топы...
Потому что не мамкины кодеры - не задавали вопроса во всех этих десятках источников... Им хватило справки поставляемой с системой...
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|3.79, Аноним (78), 23:00, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> упоминания в Twitter
Этот показатель надо было вынести в отдельный рейтинг "Популярность среди социоб*ядей"
> число вопросов в Stack Overflow
Этот показатель надо было вынести в отдельный рейтинг "Популярность среди тупых"
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|4.88, Михрютка (ok), 01:00, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> полное отсутствие в SO, Linkedin, FB, Reddit, Twitter
выносим в рейтинг "Самый популярный среди аутистов и интровертов"
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|1.15, Аноним (15), 16:55, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну, сейчас начнётся. Опять не так считают, не тех сяитают, не туда смотрят, и «все мои знакомые прогают только на С, значит С на первом месте должен быть». Опеннет, отрицающий реальность — моё любимое комедийное шоу.
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|2.19, Аноним (17), 17:01, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Комментарии и есть реальность, а ты ведёшься на какую-то муть из непонятно кем накрученного проплаченного рейтинга. Хорошо что у Гугла с его Карбоном хватит купить себе место в десятке.
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|2.59, ыы (?), 18:45, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну что вы, отрицать ВАШУ реальность - с чего бы это :)
Вы так забавно в ней барахтаетесь :)
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|1.41, Аноним (41), 17:41, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Гонево все это. Не вижу единственный человеческий язык. Читаемый и без кучи ненужных знаков препинания. Паскаль.
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|1.57, ыы (?), 18:39, 29/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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а вот рейтинг самых высокооплачиваемых языков программирования выглядит несколько иначе.
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|1.87, Михрютка (ok), 00:54, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> По числу предложений от работодателей лидирует язык SQL, за которым следуют Java
lol you don't mess with HR
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