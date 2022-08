Рейтинг языков программирования от издания IEEE Spectrum

Журнал IEEE Spectrum, издаваемый Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), опубликовал новую редакцию рейтинга популярности языков программирования. Лидером рейтинга остаётся язык Python, после которого с незначительным отставанием следуют языки C, C++ и С#. По сравнению с прошлогодним рейтингом язык Java сместился со 2 на 5 место. Укрепление позиция отмечается для языков C# (поднялся с 6 на 4 место) и SQL (в прошлом рейтинге не входил в десятку лидеров, а в новом закрепился на 6 месте). По числу предложений от работодателей лидирует язык SQL, за которым следуют Java, Python, JavaScript, C#, С и C++. В рейтинге, учитывающем интерес к языкам программирования в форумах и социальных сетях, лидирует Python, за которым следуют Java, C, JavaScript, C++, C# и SQL. Язык Rust находится на 12 месте, в то время как в общем рейтинге он занимает 20 место, а в рейтинге интереса работодателей - 22. При расчёте рейтинга IEEE Spectrum использовано сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников. В основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming" на различных сайтах. Учтено число материалов, выдаваемых в поисковой выдаче Google (как при построении рейтинга TIOBE), параметры популярности поисковых запросов через Google Trends (как в рейтинге PYPL), упоминания в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и IEEE Job Site, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций (IEEE Xplore). Другие рейтинги популярности языков программирования: В августовском рейтинге компании TIOBE Software язык Python переместился со второго на первое место, а языки Си и Java, соответственно сместились на второе и третье места. Из изменений за год также отмечается рост популярности языков Assembly (поднялся с 9 на 8 место), SQL (с 10 на 9), Swift (с 16 на 11), Go (с 18 на 15), Object Pascal (с 22 на 13), Objective-C (с 23 на 14), Rust (с 26 на 22). Снизилась популярность языков PHP (с 8 на 10), R (с 14 на 16), Ruby (с 15 на 18), Fortran (с 13 на 19). Язык Kotlin вошёл в список Top 30. Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Wikipedia, YouTube, QQ, Sohu, Amazon и Baidu.

В августовском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, тройка лидеров за год не изменилась: первое место занимает язык Python, далее следуют Java и JavaScript. Язык Rust поднялся с 17 на 13 место, TypeScript с 10 на 8 место, а Swift с 11 на 9. По сравнению с августом прошлого года также выросла популярность Go, Dart, Ada, Lua и Julia. Снизилась популярность Objective-C, Visual Basic, Perl, Groovy, Kotlin, Matlab.

В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Python, Java, PHP, C#, CSS, C++, TypeScript, Ruby, C. Из изменений за год отмечается переход C++ с пятого на седьмое место.