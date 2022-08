Августовский рейтинг языков программирования TIOBE

2.31 , Аноним ( 31 ), 09:43, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Поскольку у тебя на входе x постоянно разный, тебе придётся генерировать этот словарик при каждой проверке - а это жутко неэффективно. Почему же просто не отделаться длинным if, красивенько разнеся его на несколько линий?

вот и хочется завернуть оператор, как функцию :) чтобы вызывать его по условию. накостылял в одну строку bgi = 0 if pp > 10 else 1 if pp > 2.5 else 2 if pp > 1 else 3 if pp < -10 else 4 if pp < -2.5 else 5 if pp < -1 else 6 if pp < 0 else None но хотелось бы покороче и покрасивше :)

https://peps.python.org/pep-0636/#appendix-a-quick-intro

Гирлянда if/elif/else либо новомодный match/case.

Можно и в однострочник завернуть типа val1 if cond else val2.

Можно и в однострочник завернуть типа val1 if cond else val2.

АААА держите тут школьник наговнокодить решил!!!! Функцию проверки лучше напиши в отдельном файле и там по строчкам красиво ифами все распиши как можно проще. А в том месте где вызываешь у тебя будет просто функция с аргументами. Можешь даже свои пределы задать как аргументы если они у тебя могут изменяться.

Там весь скрипт 15 строк на python3 и 5 строк на shell, зато он делает своё дело и делает это хорошо. Когда я в него через несколько месяцев полезу, хотелось бы считать его в память одним залпом, а не разбираться в функциях.