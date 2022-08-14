Августовский рейтинг языков программирования TIOBE

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|2.2, Аноним (-), 07:35, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А где же прогрессивный, безопасный раст?
Гусары, молчать! Его еще изучать надо, а тут вот для бакланов BASIC^W VB^W тьфу, питон то-есть подогнали.
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|3.19, Аноним (19), 09:05, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ты не видел ни того, ни другого, если так пишешь. Например у пихона недокументированых приколов где-то столько же будет, как и документированых в ржавом. Оба требуют изучения, как в теории, так и на практике. И чемпион по детским неожиданностям здесь - явно пихон, потому я не считал бы его простым. Особенно когда пилишь софтину с сотнями файлов, которая уже более 10 лет в эксплуатации.
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|4.35, Аноним (35), 09:53, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Питон это достойный продолжатель дела васика. И какая разница сколько там недокументированных приколов? В васиках тоже недокументированных приколов - было.
И нет, кукуйте, питон 95% юзеров использует за "low entry barrier", "coded in a hour", "чтобы платить кодерам меньше", "еще не хватало - типы аннотировать". С понятными последствиями для качества "продукта" (жизнедеятельности) на этом.
Как угодно но хруст радикально отличается по своим подходам и в одном ряду с пихоном рядом не стоял.
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|5.47, Аноним (47), 10:50, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Питон - язык более высокого уровня, чем с/ява/бейсик и подобное. Этим действительно объясняется и низкий порог вхождения. Но от прошедших порог вхождения в программирование можно было бы ожидать осваивание в дальнейшем чего-то более продвинутого, лучшего с точки зрение местной аудитории. В массе же этого не происходит потому что см. первое предложение. Можно конечно выпиливать яхту лобзиком, а самолет напильником, но лучше использовать инструменты по задаче.
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|2.11, Аноним (11), 08:45, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там же где его прогрессивные предшественники типа хаскель и скала
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|2.17, Аноним (17), 08:57, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Теперь главный пистон. Печально, что эту каку пытаются вдалбливать детям. Как в свое время паскаль - видимо, чем хуже, тем лучше.
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|3.25, Анон123 (?), 09:17, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Гонения на паскаль лишь подчеркивают сомнительную компетентность отдельных лиц
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|3.38, Аноним (35), 09:55, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В свое время бэйсик тоже так то был просто топчик. А теперь найди хоть одну софтину на этом. С питоном аналогично - период полураспада софта такой же.
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|2.28, annnon (?), 09:32, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Статью не читаю, комментарий пишу
Второе изображение - 13 место
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|2.8, Аноним (11), 08:39, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Учитывая количество ассемблерных вставок в любой C/C++ библиотеки, то да популярнее, хотя и пользуемся им не напрямую а через Си API
Также любой рантайм аля POSIX/Win32 это Си обвязка над ассемблерным кодом
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|3.23, n00by (ok), 09:12, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посмотрите хоть одну библиотеку, прежде чем писать. Многое, что не реализуемо средствами Си, делается интринсиками. Т.е. нужно знание «ассемблера», а не сам асм.
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|4.45, Аноним (45), 10:05, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Посмотрел только что исходники OpenSSL и там что что не на Си то на ассемблере
Пукемончики такие пукемончики
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|2.10, Аноним (11), 08:42, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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SQL вообще непонятно что здесь делает ведь это DSL, а не ЯП общего назначения, разве что процедурные расширения типа PL/pg SQL имело бы смысл включать в рейтинг
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|3.63, Аноним (63), 12:04, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> SQL вообще непонятно что здесь делает
Если полный по Тьюрингу, то имеет полное право.
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|2.18, n00by (ok), 09:04, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Откройте для себя Дональда Кнута. Ну и студенты изучают, значит генерируют поисковые запросы. Это только в ООО «Научно-Технический Центр Информационных Технологий ...» нарисовал трендовый сет иконок, собрал пакетики -- и ты уже разработчик ОС.
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|3.46, Хрюхрю (?), 10:46, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая бооооль, какая бооооль
РОСА Линукс - n00by -- один - ноль
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|1.7, Аноним (7), 08:33, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Java...садомазо...
Delphi популярнее Go O_O Паскаль живее всех живых 🤭
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|2.48, Аноним (48), 10:51, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что в этом не ожиданного, если простые вещи делаются делаются очень быстро для решения простых задач
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|2.62, Аноним (62), 12:03, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тссс... мёртвый язык, никто не пишет, современные погромисты не осилили begin end.
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|2.101, trdm (ok), 13:18, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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TIOBE вобще показывает общую говенность официальной документации.
чем она ХУЖЕ, тем больше рейтинг :)
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|1.9, Аноним (9), 08:42, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Некорректный рейтинг, опирающийся на сумму поисковых предложений поисковиков.
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|2.22, Аноним (21), 09:11, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это потому, что растаманы недостаточно сильно кричат про раст на каждом углу.
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|3.65, Аноним (65), 12:07, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну всё же нет благодаря крикам они хотя бы минимально в тренды входят. Народ как минимум гуглит смотрит про что это они кричат. Есть поддерживаемые языки без токсик коммьюнити, но про них вооообще никто не знает. Например быстрый и безопасный язык Odin https://github.com/odin-lang/Odin
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|1.24, Аноним (24), 09:15, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Раз тут все питонисты собрались, подскажите, как сделать проверку множественных условий в python и получение значений по нему, как можно короче. Типа
{x < 20: 0, x<5: 1, x>3: 2, x=4: 3}. не горы текста с лямбдами и функциями, а просто словарик условий, по которому получается значение?
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|2.31, Аноним (31), 09:43, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поскольку у тебя на входе x постоянно разный, тебе придётся генерировать этот словарик при каждой проверке - а это жутко неэффективно. Почему же просто не отделаться длинным if, красивенько разнеся его на несколько линий?
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|3.43, Аноним (24), 10:03, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вот и хочется завернуть оператор, как функцию :) чтобы вызывать его по условию. накостылял в одну строку bgi = 0 if pp > 10 else 1 if pp > 2.5 else 2 if pp > 1 else 3 if pp < -10 else 4 if pp < -2.5 else 5 if pp < -1 else 6 if pp < 0 else None
но хотелось бы покороче и покрасивше :)
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|2.32, Аноним (32), 09:46, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гирлянда if/elif/else либо новомодный match/case.
Можно и в однострочник завернуть типа val1 if cond else val2.
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|2.70, Аноним (65), 12:13, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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АААА держите тут школьник наговнокодить решил!!!!
Функцию проверки лучше напиши в отдельном файле и там по строчкам красиво ифами все распиши как можно проще. А в том месте где вызываешь у тебя будет просто функция с аргументами. Можешь даже свои пределы задать как аргументы если они у тебя могут изменяться.
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|3.100, Аноним (24), 13:08, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там весь скрипт 15 строк на python3 и 5 строк на shell, зато он делает своё дело и делает это хорошо. Когда я в него через несколько месяцев полезу, хотелось бы считать его в память одним залпом, а не разбираться в функциях.
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|1.26, InuYasha (??), 09:21, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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М-да. Что они пытаются себе доказать? Ну, пересчитали попугаев. Ведь очевидно же что популярный != хороший. Как и музыка, как и всё остальное...
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|2.34, Аноним (21), 09:50, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> популярный != хороший. Как и музыка, как и всё остальное...
как и раст, его популярность не означает, что он хороший.
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|3.81, Gedweb (ok), 12:19, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он популярный в поджигании пятой точки некоторой аудитории. Тот же Golang более популярен.
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|2.36, Аноним (32), 09:54, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А хорошее значит обязательно непопулярное? Логику поднатаскай сначала прежде чем программиста из себя корчить
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|3.64, Аноним (64), 12:06, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор комментария выше использовал оператор != (не равно). То есть, речь о том что хорошее и популярное -- это два разных множества, что могут (но не обязаны) иметь пересечения. Соответственно, хорошее и непопулярное -- это тоже два множества, что могут (но не обязаны) иметь пересечения.
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|2.56, BrainFucker (ok), 11:33, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ведь очевидно же что популярный != хороший.
Составители рейтинга этого и не утверждают, это ты сделал такой вывод. А рейтинг популярности тоже полезен.
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|1.37, Аноним (37), 09:55, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну, то что Python на первом месте это неудивительно, ибо сейчас это язык номер один, который используется для обучения программированию (вот и гуглят всё подрят); ну а где Python там и божественный Си.
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|2.58, Аноним (58), 11:35, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только в случае обучения: не программист, но несколько Python'овских скриптов написал и, естественно, кое-что пришлось гуглить.
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|1.40, Аноним (40), 09:56, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда перешли на простые языки, прогресс в программировании прекратился.
Если на десктопе это незаметно, то на ноуте в автономность прям серьёзно заметное отличие.
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|3.84, Аноним (84), 12:24, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Счёт на оплату куда переслать? Ближайшему питонисту/жабоскриптеру?
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|4.95, Аноним (95), 12:56, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работу себе найди нормальную, уходи со своего фортрана на нормальный язык.
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|1.42, YetAnotherOnanym (ok), 10:02, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> укрепление позиций языка Python, который переместился со второго на первое место
А шо вы хотели? Кризис, рецессия, безработица, миллионы офисных креветок с холодных звонков переключаются на разработку софта.
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|1.50, Аноним (63), 11:03, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на основе ... поисковых запросов в ... YouTube
И что именно ищут на таком ресурсе те, кто ищут "python", "rust", "go"?
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|2.52, Аноним (52), 11:21, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И что именно ищут на таком ресурсе те, кто ищут "python", "rust", "go"?
Как что ищут?
Гениальные, сложные, многолетние курсы "Язык *** за час".
Или "От новичка до сеньора за час" :))
Еще они же там ищут курсы "Панацея от всех бед", "Таблетка от всех бед", "Гениальный рецепт счастья" и тому подобное.
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|3.55, Аноним (63), 11:32, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> YouTube
> "за час"
Очень-очень мало людей на этом ресурсе смотрят видео ролики длиннее 5 минут. Какой час?
С таким же "успехом" можно строить статистику по языкам программирования по просмотрам во всяких тиктоках и террористических инстаграммах.
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|1.51, Аноним (52), 11:14, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А где самый гениальный язык "Kubiki"?
А, он вне конкуренции, на голову выше всех языков в таблицах.
Ведь на нем можно даже писать такие сложные конструкции, как:
"Ма-ма мы-ла ра-му!" :))
А после изучения языка "Kubiki" многие становятся академиками, генеральными конструкторами, великими писателями, гнералами, учеными и прочими врачами, инженерами, учителями.
А некоторым, редким гениям, даже удаеется стать программистами! О как!
Приглашаю всех на суперкурсы языка "Kubiki". :))
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|1.54, Ан (??), 11:30, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Рейтинг, основанный на выдаче поисковиков? Зачем это на опеннете?
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|5.97, Аноним (95), 13:02, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. по факту ты ни в чём не разбираешься. Или разбираешься во всем, но плохо, без глубокого погружения. Хотя по твоим комментариям это итак понятно.
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|1.60, Аноним (60), 11:52, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм, вот бы в яндекс задумались: если поисковый запрос распознаётся как "программистский", тогда его помечать особым образом и уточнять иконкой о каком именно языке идёт речь, это привносило бы понимание для людей которые ищут о правильности поисковой выдачи, тогда бы обратной связи было бы больше
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|1.71, Аноним (35), 12:13, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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где html и css? им самое место в рейтинге с sql, matlab, javascript и прочими не языками программирования
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|1.94, Аноним (95), 12:55, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мало кто про это написал, но рейтинг всего лишь говорить что те кто пишут на C да даже на Ассемблере не могут писать без гугления и по факту пишут на стековефлоу.
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|1.102, user90 (?), 13:26, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну мы знаем, кто пишет на петоне)) Школота, которой тут 90%.
Лисп красивее. Но там и сложности.
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