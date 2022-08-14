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Августовский рейтинг языков программирования TIOBE

14.08.2022 06:18

Компания TIOBE Software опубликовала августовский рейтинг популярности языков программирования, в котором по сравнению с августом 2021 года выделяется укрепление позиций языка Python, который переместился со второго на первое место. Языки Си и Java, соответственно сместились на второе и третье места, несмотря на продолжение роста популярности (популярность Python выросла на 3.56%, а Си и Java на 2.03% и 1.96%, соответственно). Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, QQ, Sohu, Bing, Amazon и Baidu.

Из изменений за год также отмечается рост популярности языков Assembly (поднялся с 9 на 8 место), SQL (с 10 на 9), Swift (с 16 на 11), Go (с 18 на 15), Object Pascal (с 11 на 13), Objective-C (с 22 на 14), Rust (с 26 на 22). Снизилась популярность языков PHP (с 8 на 10), R (с 14 на 16), Ruby (с 15 на 18), Fortran (с 13 на 19). Язык Kotlin вошёл в список Top 30. Недавно представленный язык Carbon занял 192 место.

В августовском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, тройка лидеров за год не изменилась: первое место занимает язык Python, далее следуют Java и JavaScript. Язык Rust поднялся с 17 на 13 место, TypeScript с 10 на 8 место, а Swift с 11 на 9. По сравнению с августом прошлого года также выросла популярность Go, Dart, Ada, Lua и Julia. Снизилась популярность Objective-C, Visual Basic, Perl, Groovy, Kotlin, Matlab.

В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Python, Java, PHP, C#, CSS, C++, TypeScript, Ruby, C. Из изменений за год отмечается переход C++ с пятого на седьмое место.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.tiobe.com/tiobe-in...)
  2. OpenNews: Январский рейтинг языков программирования TIOBE
  3. OpenNews: Python вырвался на первое место в рейтинге языков программирования TIOBE
  4. OpenNews: Си и Python сместили Java в рейтинге языков программирования Tiobe
  5. OpenNews: Rust вошёл в 20 самых популярных языков по рейтингу Redmonk
  6. OpenNews: Оценка типичных проблем с безопасностью для различных языков программирования
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57634-tiobe
Ключевые слова: tiobe, lang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (87) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:23, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А где же прогрессивный, безопасный раст?
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 07:35, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А где же прогрессивный, безопасный раст?

    Гусары, молчать! Его еще изучать надо, а тут вот для бакланов BASIC^W VB^W тьфу, питон то-есть подогнали.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 09:05, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ты не видел ни того, ни другого, если так пишешь. Например у пихона недокументированых приколов где-то столько же будет, как и документированых в ржавом. Оба требуют изучения, как в теории, так и на практике. И чемпион по детским неожиданностям здесь - явно пихон, потому я не считал бы его простым. Особенно когда пилишь софтину с сотнями файлов, которая уже более 10 лет в эксплуатации.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 09:53, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон это достойный продолжатель дела васика. И какая разница сколько там недокументированных приколов? В васиках тоже недокументированных приколов - было.

    И нет, кукуйте, питон 95% юзеров использует за "low entry barrier", "coded in a hour", "чтобы платить кодерам меньше", "еще не хватало - типы аннотировать". С понятными последствиями для качества "продукта" (жизнедеятельности) на этом.

    Как угодно но хруст радикально отличается по своим подходам и в одном ряду с пихоном рядом не стоял.

     
     
  • 5.47, Аноним (47), 10:50, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон - язык более высокого уровня, чем с/ява/бейсик и подобное. Этим действительно объясняется и низкий порог вхождения. Но от прошедших порог вхождения в программирование можно было бы ожидать осваивание в дальнейшем чего-то более продвинутого, лучшего с точки зрение местной аудитории. В массе же этого не происходит потому что см. первое предложение. Можно конечно выпиливать яхту лобзиком, а самолет напильником, но лучше использовать инструменты по задаче.
     
  • 5.68, Не программист (?), 12:11, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все дело в том, кто и для чего изучает Python Для профессиональных программист... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.11, Аноним (11), 08:45, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там же где его прогрессивные предшественники типа хаскель и скала
     
  • 2.14, Аноним (14), 08:50, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поднялся с 17 на 13 место.
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 08:52, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, это PYPL.
    Ну всё, теперь-то Расту точно хана.
     
  • 2.17, Аноним (17), 08:57, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Теперь главный пистон. Печально, что эту каку пытаются вдалбливать детям. Как в свое время паскаль - видимо, чем хуже, тем лучше.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 09:09, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Паскаль поднялся с 22 на 13 место.
     
  • 3.25, Анон123 (?), 09:17, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Гонения на паскаль лишь подчеркивают сомнительную компетентность отдельных лиц
     
     
  • 4.61, Аноним (17), 11:52, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно. Искоренить пасквиля, и дело с концом.
     
  • 3.38, Аноним (35), 09:55, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В свое время бэйсик тоже так то был просто топчик. А теперь найди хоть одну софтину на этом. С питоном аналогично - период полураспада софта такой же.
     
  • 3.87, Аноним (87), 12:41, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идиот.
     
  • 2.28, annnon (?), 09:32, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Статью не читаю, комментарий пишу
    Второе изображение - 13  место
     
     
  • 3.39, Аноним (21), 09:56, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в котором используется Google Trends
     

  • 1.3, Mickey_Mouse (?), 08:02, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ассемблер популярнее SQL и PHP?!
     
     
  • 2.8, Аноним (11), 08:39, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Учитывая количество ассемблерных вставок в любой C/C++ библиотеки, то да популярнее, хотя и пользуемся им не напрямую а через Си API

    Также любой рантайм аля POSIX/Win32 это Си обвязка над ассемблерным кодом

     
     
  • 3.23, n00by (ok), 09:12, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрите хоть одну библиотеку, прежде чем писать. Многое, что не реализуемо средствами Си, делается интринсиками. Т.е. нужно знание «ассемблера», а не сам асм.
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 10:05, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посмотрел только что исходники OpenSSL и там что что не на Си то на ассемблере

    Пукемончики такие пукемончики

     
  • 3.88, Аноним (87), 12:43, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любую?ты идиот.
     
  • 2.10, Аноним (11), 08:42, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    SQL вообще непонятно что здесь делает ведь это DSL, а не ЯП общего назначения, разве что процедурные расширения типа PL/pg SQL имело бы смысл включать в рейтинг
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 12:04, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > SQL вообще непонятно что здесь делает

    Если полный по Тьюрингу, то имеет полное право.

     
  • 2.18, n00by (ok), 09:04, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Откройте для себя Дональда Кнута. Ну и студенты изучают, значит генерируют поисковые запросы. Это только в ООО «Научно-Технический Центр Информационных Технологий ...» нарисовал трендовый сет иконок, собрал пакетики -- и ты уже разработчик ОС.
     
     
  • 3.46, Хрюхрю (?), 10:46, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая бооооль, какая бооооль
    РОСА Линукс - n00by -- один - ноль
     
  • 3.77, Михрютка (ok), 12:16, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Откройте для себя Дональда Кнута.

    етот замшелый устаревший талмуд?

     

  • 1.7, Аноним (7), 08:33, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Java...садомазо...

    Delphi популярнее Go O_O Паскаль живее всех живых 🤭

     
     
  • 2.48, Аноним (48), 10:51, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что в этом не ожиданного, если простые вещи делаются делаются очень быстро для решения простых задач
     
  • 2.62, Аноним (62), 12:03, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тссс... мёртвый язык, никто не пишет, современные погромисты не осилили begin end.
     
  • 2.101, trdm (ok), 13:18, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TIOBE вобще показывает общую говенность официальной документации.
    чем она ХУЖЕ, тем больше рейтинг :)
     

  • 1.9, Аноним (9), 08:42, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Некорректный рейтинг, опирающийся на сумму поисковых предложений поисковиков.
     
  • 1.13, Аноним (11), 08:49, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Fortran с перлом популярнее раста, шах и мат радужные борроучекеры
     
  • 1.16, Аноним Анонимович Анонимов (?), 08:53, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Классический вижл бэйсик, фортран, делфи выше ржавчины, ох лол.
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 09:11, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это потому, что растаманы недостаточно сильно кричат про раст на каждом углу.
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 12:07, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну всё же нет благодаря крикам они хотя бы минимально в тренды входят. Народ как минимум гуглит смотрит про что это они кричат. Есть поддерживаемые языки без токсик коммьюнити, но про них вооообще никто не знает. Например быстрый и безопасный язык Odin https://github.com/odin-lang/Odin
     
     
  • 4.99, Аноним (99), 13:06, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это форк Го?
     

  • 1.24, Аноним (24), 09:15, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Раз тут все питонисты собрались, подскажите, как сделать проверку множественных условий в python и получение значений по нему, как можно короче. Типа

    {x < 20: 0, x<5: 1, x>3: 2, x=4: 3}. не горы текста с лямбдами и функциями, а просто словарик условий, по которому получается значение?

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 09:43, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поскольку у тебя на входе x постоянно разный, тебе придётся генерировать этот словарик при каждой проверке - а это жутко неэффективно. Почему же просто не отделаться длинным if, красивенько разнеся его на несколько линий?
     
     
  • 3.43, Аноним (24), 10:03, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот и хочется завернуть оператор, как функцию :) чтобы вызывать его по условию. накостылял в одну строку             bgi = 0 if pp > 10 else 1 if pp > 2.5 else 2 if pp > 1 else 3 if pp < -10 else 4 if pp < -2.5 else 5 if pp < -1 else 6 if pp < 0  else None

    но хотелось бы покороче и покрасивше :)

     
     
  • 4.49, Аноним (47), 10:54, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://peps.python.org/pep-0636/#appendix-a-quick-intro
     
  • 2.32, Аноним (32), 09:46, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гирлянда if/elif/else либо новомодный match/case.
    Можно и в однострочник завернуть типа val1 if cond else val2.
     
  • 2.70, Аноним (65), 12:13, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АААА держите тут школьник наговнокодить решил!!!!

    Функцию проверки лучше напиши в отдельном файле и там по строчкам красиво ифами все распиши как можно проще. А в том месте где вызываешь у тебя будет просто функция с аргументами. Можешь даже свои пределы задать как аргументы если они у тебя могут изменяться.


     
     
  • 3.100, Аноним (24), 13:08, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там весь скрипт 15 строк на python3 и 5 строк на shell, зато он делает своё дело и делает это хорошо. Когда я в него через несколько месяцев полезу, хотелось бы считать его в память одним залпом, а не разбираться в функциях.
     

  • 1.26, InuYasha (??), 09:21, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    М-да. Что они пытаются себе доказать? Ну, пересчитали попугаев. Ведь очевидно же что популярный != хороший. Как и музыка, как и всё остальное...
     
     
  • 2.34, Аноним (21), 09:50, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > популярный != хороший. Как и музыка, как и всё остальное...

    как и раст, его популярность не означает, что он хороший.

     
     
  • 3.72, Аноним (65), 12:14, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже его непопулярность не знает, что он хороший!
     
  • 3.81, Gedweb (ok), 12:19, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он популярный в поджигании пятой точки некоторой аудитории. Тот же Golang более популярен.
     
  • 2.36, Аноним (32), 09:54, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А хорошее значит обязательно непопулярное? Логику поднатаскай сначала прежде чем программиста из себя корчить
     
     
  • 3.64, Аноним (64), 12:06, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор комментария выше использовал оператор != (не равно). То есть, речь о том что хорошее и популярное -- это два разных множества, что могут (но не обязаны) иметь пересечения. Соответственно, хорошее и непопулярное -- это тоже два множества, что могут (но не обязаны) иметь пересечения.
     
  • 2.56, BrainFucker (ok), 11:33, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ведь очевидно же что популярный != хороший.

    Составители рейтинга этого и не утверждают, это ты сделал такой вывод. А рейтинг популярности тоже полезен.

     

  • 1.27, Аноним (27), 09:31, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Visual Basic популярнее JavaScript? Серьезно О_о?
     
     
  • 2.33, Аноним (21), 09:49, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя удивляет огромное кол-во приложений под винду?!
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 11:52, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В них уже C# давненько доминирует.
     
     
  • 4.75, Аноним (65), 12:14, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоей параллельной реальности?
     

  • 1.29, Онаним (?), 09:33, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Миллиарды мух знают, что в мире реально популярно.
     
  • 1.37, Аноним (37), 09:55, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну, то что Python на первом месте это неудивительно, ибо сейчас это язык номер один, который используется для обучения программированию (вот и гуглят всё подрят); ну а где Python там и божественный Си.
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 11:35, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только в случае обучения: не программист, но несколько Python'овских скриптов написал и, естественно, кое-что пришлось гуглить.
     

  • 1.40, Аноним (40), 09:56, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда перешли на простые языки, прогресс в программировании прекратился.
    Если на десктопе это незаметно, то на ноуте в автономность прям серьёзно заметное отличие.


     
     
  • 2.76, Аноним (65), 12:15, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Батарею поменяй. Или ноут новый купи.
     
     
  • 3.84, Аноним (84), 12:24, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Счёт на оплату куда переслать? Ближайшему питонисту/жабоскриптеру?
     
     
  • 4.95, Аноним (95), 12:56, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работу себе найди нормальную, уходи со своего фортрана на нормальный язык.


     

  • 1.42, YetAnotherOnanym (ok), 10:02, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > укрепление позиций языка Python, который переместился со второго на первое место

    А шо вы хотели? Кризис, рецессия, безработица, миллионы офисных креветок с холодных звонков переключаются на разработку софта.

     
     
  • 2.78, Аноним (65), 12:16, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага вон из фейсбука и гугла по выгоняли тупарей куда им еще идти теперь? https://www.business-standard.com/article/international/too-many-employees-but
     

  • 1.50, Аноним (63), 11:03, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на основе ... поисковых запросов в ... YouTube

    И что именно ищут на таком ресурсе те, кто ищут "python", "rust", "go"?

     
     
  • 2.52, Аноним (52), 11:21, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И что именно ищут на таком ресурсе те, кто ищут "python", "rust", "go"?

    Как что ищут?
    Гениальные, сложные, многолетние курсы "Язык *** за час".
    Или "От новичка до сеньора за час"  :))

    Еще они же там ищут курсы "Панацея от всех бед", "Таблетка от всех бед", "Гениальный рецепт счастья" и тому подобное.

     
     
  • 3.55, Аноним (63), 11:32, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > YouTube
    > "за час"

    Очень-очень мало людей на этом ресурсе смотрят видео ролики длиннее 5 минут. Какой час?

    С таким же "успехом" можно строить статистику по языкам программирования по просмотрам во всяких тиктоках и террористических инстаграммах.

     
     
  • 4.74, Аноним (52), 12:14, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому я там столько смайликов наставил. :))
     
  • 2.53, Аноним (21), 11:30, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "как погромировать на расте"
     
     
  • 3.79, Аноним (52), 12:18, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если "прогромировать" :), то только на здрассьте  :))
     
     
  • 4.96, Аноним (95), 13:00, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программировать за здрасте и до свидания это в госы.  
     

  • 1.51, Аноним (52), 11:14, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А где самый гениальный язык "Kubiki"?
    А, он вне конкуренции, на голову выше всех языков в таблицах.
    Ведь на нем можно даже писать такие сложные конструкции, как:
    "Ма-ма мы-ла ра-му!"  :))

    А после изучения языка "Kubiki" многие становятся академиками, генеральными конструкторами, великими писателями, гнералами, учеными и прочими врачами, инженерами, учителями.

    А некоторым, редким гениям, даже удаеется стать программистами! О как!

    Приглашаю всех на суперкурсы языка "Kubiki".  :))

     
     
  • 2.83, Аноним (65), 12:22, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы еще на Рефале по программировал.
     
     
  • 3.91, Аноним (52), 12:53, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за идею- Завтра же начну!  :))
    Считай, уже начал!
     

  • 1.54, Ан (??), 11:30, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Рейтинг, основанный на выдаче поисковиков? Зачем это на опеннете?
     
     
  • 2.57, BrainFucker (ok), 11:34, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы насадки на швабру в комментах побугуртили, очевидно же.
     
     
  • 3.73, Аноним (35), 12:14, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы вроде больше по бутылкам спецы
     
     
  • 4.85, BrainFucker (ok), 12:28, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, на самом деле фулстак, насаживать вас можем на что угодно.
     
     
  • 5.97, Аноним (95), 13:02, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. по факту ты ни в чём не разбираешься. Или разбираешься во всем, но плохо, без глубокого погружения. Хотя по твоим комментариям это итак понятно.  
     
     
  • 6.98, BrainFucker (ok), 13:03, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всяко побольше тебя )
     

  • 1.60, Аноним (60), 11:52, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм, вот бы в яндекс задумались: если поисковый запрос распознаётся как "программистский", тогда его помечать особым образом и уточнять иконкой о каком именно языке идёт речь, это привносило бы понимание для людей которые ищут о правильности поисковой выдачи, тогда бы обратной связи было бы больше
     
  • 1.71, Аноним (35), 12:13, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где html и css? им самое место в рейтинге с sql, matlab, javascript и прочими не языками программирования
     
  • 1.80, Аноним (80), 12:18, 14/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.82, Аноним (82), 12:22, 14/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.86, Михрютка (ok), 12:30, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    этим гаврикам еще порнхаб в свою пузомерку добавить надо для пущей красоты.

    не знаю, как с программированием, но лекции по матану там есть.

    PS кто б сомневался

    https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph62e7da8cb0419

     
  • 1.94, Аноним (95), 12:55, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мало кто про это написал, но рейтинг всего лишь говорить что те кто пишут на C да даже на Ассемблере не могут писать без гугления и по факту пишут на стековефлоу.  
     
  • 1.102, user90 (?), 13:26, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну мы знаем, кто пишет на петоне)) Школота, которой тут 90%.
    Лисп красивее. Но там и сложности.
     

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