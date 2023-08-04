Выпуск языка программирования Zig 0.11.0

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|3.31, Аноним (31), 01:06, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Немцы этих ваших приколов не понимают чуть менее чем полностью. Потому что Zig произносится как циг и означает "очень (неперечислимо) много", примерно как до одной известной конечности. А тот зиг который зигуют - это Sieg (победа).
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|4.35, Аноньимъ (ok), 02:22, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Потому что Zig произносится как циг и означает "очень (неперечислимо) много"
Ага, примерно столько нужно ОЗУ чтобы собрать компилятор этого безобразия.
Которое еще при сборке тащит что-то из интернета с какого-то репозитория.
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|1.3, Аноним (3), 22:28, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я помню день, когда он только появился. Уже лет 10 прошло и, видимо, пора признать, что популярней D ему не стать. Ну, правда, ncdu тот Васян на этот язык переписал зачем-то, так что уже успешнее ржавчины в определённом смысле.
>требование к ОЗУ для сборки компилятора с 10-11 ГиБ до 3-4 ГиБ
кек
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|2.6, Витюшка (?), 22:33, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему? 10 лет это не срок, от "появления".
Автор ушёл с работы и начал заниматься языком года 2-3 назад full-time. Появилась команда. Дизайн языка очень сильно изменился.
До этого это можно было считать экспериментальным домашним (хоть и интересным) проектом.
Поэтому яркое будущее этого языка (несомненно) ещё впереди.
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|2.9, Аноним (9), 22:36, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> кек
Скорее всего это предназначено специально для data-man'а, который на ЛОРе каждый раз про это ныл.
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|2.10, Анонимик (?), 22:37, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> кек
Скорее всего это предназначено специально для data-man'а, который на ЛОРе каждый раз про это ныл.
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|1.4, Витюшка (?), 22:28, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Задавайте вопросы, если интересно. Язык более чем Production Ready для многих сфер.
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|3.28, Витюшка (?), 00:45, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Везде где есть подходящие библиотеки (или желание написать свои).
Embedded, базы данных, языки программирования (на нём уже написано несколько виртуальных машин). И так далее.
По сути ограничения - отсутствие библиотек (и нежелание их писать). Суперкритичный performance (аллокатор не самый топ пока).
И отсутствие платформ каких-то.
А так можно прямо сейчас брать и будет работать.
Критичных багов (show stopper) не встречал.
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|1.5, BratishkaErik (ok), 22:33, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Релиз жирнющий, поэтому расписано только самое заманчивое, а то новость слишком длинной получалась :)
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|2.12, Витюшка (?), 22:41, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор новости в том числе и контрибьютер в репозиторий Zig. Так что задавайте вопросы))))
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|4.29, Витюшка (?), 00:46, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да кто там смотреть будет коммиты, Васян ты или нет))) Зато какая строчка в резюме.
Осталось подождать когда язык выстрелит)
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|1.7, Аноним (7), 22:35, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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С критики остаётся разве что то, что нет пока версии 1.0, а ведь там даже LLVM собираются заменить. Из этого следует, что если хочется писать что-то крупное, то надо принимать участие в разработке языка собственно, хотя это в чём-то плюс ведь можно оказать влияние. А так сообщество распределенное, неагрессивное. Код очень читаемый и нет особых спецсимволов, с полпинка можно скачать и изучить. Вместо полного переписывания можно потихоньку переписывать внедряя в существующий проект на Си и упрощая его сборку. Идеи распространены интересные вроде data-oriented design. Нравится.
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|2.11, Витюшка (?), 22:38, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё верно. Основная большая претензия - нет нормального (быстрого) аллокатора памяти (основного, написанного на Zig, без линковки с libc).
И async/suspend и вот это вот всё.
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|4.30, Витюшка (?), 00:55, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше чем ничего. Но я жду топовый аллокатор, который там понаобещали, скинув кучу ссылок на текущий state of the art.
И типа там требования - чтобы он был самым быстрым среди всех известных. Многопоточный и тп.
Но пока и BinnedAllocator буду рад.
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|2.32, Анончик (?), 02:04, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да мы тут постоянно занимаемся этими модными вещями, с сентября на уроках детей дронами управлять будут учить. Круто, можно, молодежно. У нас теперь каждая бабка знает что такое дрон, как он летает и что внуку подарить на новый год.
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|1.27, Аноньимъ (ok), 00:43, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Язык Zig предлагается в качестве современной замены C
Ох.
>который старается сохранить его достоинства
Ох.
>простота и гибкость использования
65 wat?
>предсказуемость кодогенерации
Ахахаххаха!
>экосистема
Пфффф
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