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Выпуск языка программирования Zig 0.11.0

04.08.2023 21:40

После 8 месяцев разработки опубликован выпуск языка программирования Zig 0.11.0, развиваемого при поддержке организации Zig Software Foundation. Язык Zig предлагается в качестве современной замены C, который старается сохранить его достоинства (простота и гибкость использования, предсказуемость кодогенерации, экосистема и т.д.), в то же время добавляя новшества для более эргономичной и безопасной разработки. В частности, Zig содержит:

  • Современную систему типов, разработанную с учётом наработок других языков для большей безопасности, производительности и явности, чем в Си (опциональные типы вместо нулевых указателей, выравнивание по адресу как часть типа, целочисленные типы с размерностью от 0 до 65535 бит, кортежи, тип всех типов, тип-сумма и т.д.).
  • Ограниченную возможность выполнения кода во время компиляции (обе возможности вместе составляют основу метапрограммирования без макросов и препроцессора).

Основные новшества:

  • Существенно улучшен бэкенд для компиляции Zig в C, что позволило удалить старый компилятор на C++, предназначенный для раскрутки. Теперь раскрутка производится следующим образом:
    • 1) системным компилятором компилируется файл wasm2c.c, который позволяет транслировать .wasm файлы в представление на C,
    • 2) wasm2c транслирует файл zig1.wasm (содержащий урезанную копию самого Zig компилятора с единственным бэкендом для компиляции в C) в zig1.c, который затем вновь компилируется системным компилятором,
    • 3) zig1 использует актуальный исходный код с репозитория, чтобы скомпилировать его в zig2.c, который компилируется системой в zig2 (уже не урезанную копию Zig компилятора, stage2)
    • 4) zig2 (используя уже бэкенд для LLVM) компилирует финальный исполняемый файл zig (stage3). Данный способ раскрутки требует только zig1.wasm файл размером 2.6 МиБ и wasm2c.c размером 120 КиБ (не включая заголовочные файлы и compiler-rt), вместо старого компилятора на C++ исходным кодом в 126 МиБ (на данном этапе чистое использованное трансляции в C вместо промежуточного WASM требует 80 МиБ и является специфичным для архитектуры). Удаление старого компилятора также избавило разработчиков от необходимости сопровождать сразу две реализации и снизило требование к ОЗУ для сборки компилятора с 10-11 ГиБ до 3-4 ГиБ.
  • Представлен менеджер пакетов, предназначенный для экосистем Zig, C и C++, и неразрывно связанный с системой сборки build.zig. Информация о пакете записывается в файл build.zig.zon, который использует формат Zig Object Notation (подмножество синтаксиса Zig, поддерживающее анонимные структуры и массивы для создания обьектов в стиле JSON). По соображениям безопасности, было решено отказаться от централизированного репозитория пакетов (по типу PyPI и crates.io), вместо этого прописываются прямые ссылки на необходимый архив. На данный момент менеджер пакетов находится в зачаточном состоянии и может содержать критичные для проектов ошибки, но уже подходит для простых проектов. Пример использования для ffmpeg представлен здесь.
  • Значительно улучшена поддержка Plan9 в стандартной библиотеке и компоновщике, написанном на самом языке.
  • Синтаксис цикла for обновлён для поддержки нескольких итерируемых обьектов и симметрии (каждому обьекту теперь соотвествует его захваченное значение). Примеры нового синтаксиса можно просмотреть здесь. Отмечается, что новая форма более эргономична для сторонников Data-Oriented Design и для итерации числа по интервалу.
  • Улучшена совместимость с C: добавлена поддержка экспорта вариативных C функций (поддерживается не на всех платформах), добавлен тип c_char (для экспорта в тип char вместо uint8_t для используемого в Zig вместо него u8).
  • Улучшена корректность для оголённых функций (naked functions), для которых теперь запрещены явное указание возврата и вызовы функций во время выполнения (в целом рекомендуется использовать только встроенный ассемблер и логику во время компиляции).
  • Добавлена встроенная функция @inComptime(), которая возвращает true или false в зависимости от времени вызова функции, в которой находится @inComptime().
  • LLVM обновлён с 15 до 16 версии.
  • Множество других изменений в стандартной библиотеке, самом языке, системе сборки (в основном из-за нового менеджера пакетов) и т.д.


  1. Главная ссылка к новости (https://ziglang.org/download/0...)
  2. OpenNews: В языке программирования Zig обеспечена поддержка самораскрутки (bootstraping)
Автор новости: BratishkaErik
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59554-zig
Ключевые слова: zig
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 22:20, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "замена <s>неоСиленного</s> ненавистного Си" здорового программиста.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 23:26, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зиговать отлично позволяет, так понимаю?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 01:06, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немцы этих ваших приколов не понимают чуть менее чем полностью. Потому что Zig произносится как циг и означает "очень (неперечислимо) много", примерно как до одной известной конечности. А тот  зиг который зигуют - это  Sieg (победа).
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 02:09, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А вот гуглопереводчик что думает:

    https://translate.google.ru/?sl=de&tl=ru&text=zig&op=translate

    Явно говорит зиг!

     
  • 4.35, Аноньимъ (ok), 02:22, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Потому что Zig произносится как циг и означает "очень (неперечислимо) много"

    Ага, примерно столько нужно ОЗУ чтобы собрать компилятор этого безобразия.
    Которое еще при сборке тащит что-то из интернета с какого-то репозитория.

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:21, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде бы здорово, но язык не production ready.
     
     
  • 2.8, Витюшка (?), 22:35, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он уже используется активно в production. В том числе в стартапах.

    https://bun.sh
    https://tigerbeetle.com

     
     
  • 3.20, Васян (?), 23:25, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что это за мусор?
    И кстати побрейся.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 00:06, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bun это такой никому неизвестный мусор с 43к звёзд на гитхабе
     
     
  • 5.39, Анончик (?), 05:15, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам рассказать как накручивать звезды на гитхабе?
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:28, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я помню день, когда он только появился. Уже лет 10 прошло и, видимо, пора признать, что популярней D ему не стать. Ну, правда, ncdu тот Васян на этот язык переписал зачем-то, так что уже успешнее ржавчины в определённом смысле.

    >требование к ОЗУ для сборки компилятора с 10-11 ГиБ до 3-4 ГиБ

    кек

     
     
  • 2.6, Витюшка (?), 22:33, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему? 10 лет это не срок, от "появления".

    Автор ушёл с работы и начал заниматься языком года 2-3 назад full-time. Появилась команда. Дизайн языка очень сильно изменился.

    До этого это можно было считать экспериментальным домашним (хоть и интересным) проектом.

    Поэтому яркое будущее этого языка (несомненно) ещё впереди.

     
  • 2.9, Аноним (9), 22:36, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > кек

    Скорее всего это предназначено специально для data-man'а, который на ЛОРе каждый раз про это ныл.

     
  • 2.10, Анонимик (?), 22:37, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > кек

    Скорее всего это предназначено специально для data-man'а, который на ЛОРе каждый раз про это ныл.

     

  • 1.4, Витюшка (?), 22:28, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Задавайте вопросы, если интересно. Язык более чем Production Ready для многих сфер.
     
     
  • 2.23, Анонин (?), 23:50, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Назовите тогда для каких, хотя бы парочку?
     
     
  • 3.28, Витюшка (?), 00:45, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Везде где есть подходящие библиотеки (или желание написать свои).

    Embedded, базы данных, языки программирования (на нём уже написано несколько виртуальных машин). И так далее.

    По сути ограничения - отсутствие библиотек (и нежелание их писать). Суперкритичный performance (аллокатор не самый топ пока).

    И отсутствие платформ каких-то.
    А так можно прямо сейчас брать и будет работать.

    Критичных багов (show stopper) не встречал.

     

  • 1.5, BratishkaErik (ok), 22:33, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Релиз жирнющий, поэтому расписано только самое заманчивое, а то новость слишком длинной получалась :)
     
     
  • 2.12, Витюшка (?), 22:41, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор новости в том числе и контрибьютер в репозиторий Zig. Так что задавайте вопросы))))
     
     
  • 3.14, BratishkaErik (ok), 22:47, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какой я там контрибьютор) Так, Васян
     
     
  • 4.17, Васян (?), 23:24, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты побрился?
     
     
  • 5.26, Аноньимъ (ok), 00:28, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Где нужно побриться чтобы котрибьютить в Zig?
     
  • 4.29, Витюшка (?), 00:46, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кто там смотреть будет коммиты, Васян ты или нет))) Зато какая строчка в резюме.

    Осталось подождать когда язык выстрелит)

     

  • 1.7, Аноним (7), 22:35, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С критики остаётся разве что то, что нет пока версии 1.0, а ведь там даже LLVM собираются заменить. Из этого следует, что если хочется писать что-то крупное, то надо принимать участие в разработке языка собственно, хотя это в чём-то плюс ведь можно оказать влияние. А так сообщество распределенное, неагрессивное. Код очень читаемый и нет особых спецсимволов, с полпинка можно скачать и изучить. Вместо полного переписывания можно потихоньку переписывать внедряя в существующий проект на Си и упрощая его сборку. Идеи распространены интересные вроде data-oriented design. Нравится.
     
     
  • 2.11, Витюшка (?), 22:38, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё верно. Основная большая претензия - нет нормального (быстрого) аллокатора памяти (основного, написанного на Zig, без линковки с libc).

    И async/suspend и вот это вот всё.

     
     
  • 3.13, BratishkaErik (ok), 22:47, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нет нормального (быстрого) аллокатора памяти (основного, написанного на Zig, без линковки с libc).

    Вскоре может появиться, и уже используется в [[https://github.com/zigtools/zls ZLS]]: https://github.com/ziglang/zig/pull/16402

    > И async/suspend и вот это вот всё.

    Ну тут да, понаделали делов...

     
     
  • 4.18, Васян (?), 23:24, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Побрейся
     
     
  • 5.25, Xo (?), 00:19, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помойся
     
  • 4.30, Витюшка (?), 00:55, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше чем ничего. Но я жду топовый аллокатор, который там понаобещали, скинув кучу ссылок на текущий state of the art.

    И типа там требования - чтобы он был самым быстрым среди всех известных. Многопоточный и тп.

    Но пока и BinnedAllocator буду рад.

     

  • 1.15, Аноним (15), 23:04, 04/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.16, Самогонщик (?), 23:23, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому и зачем это нужно?
     
  • 1.19, Ганс. (?), 23:25, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Zig Heil!
     
  • 1.21, cheburnator9000 (ok), 23:26, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я слышал нынче в россии это вроде как модно.
     
     
  • 2.32, Анончик (?), 02:04, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да мы тут постоянно занимаемся этими модными вещями, с сентября на уроках детей дронами управлять будут учить. Круто, можно, молодежно. У нас теперь каждая бабка знает что такое дрон, как он летает и что внуку подарить на новый год.
     
  • 2.36, Аноним (36), 02:34, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так пытаемся не отставать от соседей. Восьмилетку за год!
     

  • 1.27, Аноньимъ (ok), 00:43, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Язык Zig предлагается в качестве современной замены C

    Ох.

    >который старается сохранить его достоинства

    Ох.

    >простота и гибкость использования

    65 wat?

    >предсказуемость кодогенерации

    Ахахаххаха!

    >экосистема

    Пфффф

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 03:45, 05/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.38, Анончик (?), 05:14, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вашем лексиконе нехватает Waaagh!
     

  • 1.40, Иваня (?), 05:30, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше уж Golang, чем этот Zig. Он многое скопировал именно с Golang!
     
  • 1.42, Аноним (42), 05:58, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем это если уже есть rust?
     

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