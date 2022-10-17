The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск языка программирования Crystal 1.6

17.10.2022 13:53

Опубликован релиз языка программирования Crystal 1.6, разработчики которого пытаются совместить удобство разработки на языке Ruby с высокой производительностью приложений, свойственной языку Си. Синтаксис Crystal близок к языку Ruby, но не полностью совместим с ним, несмотря на то, что без переработки выполняются некоторые ruby-программы. Код компилятора написан на языке Crystal и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В языке применяется статическая проверка типов, реализованная без необходимости явного указания типов переменных и аргументов методов в коде. Программы на Crystal компилируются в исполняемые файлы, с вычислением макросов и генерацией кода во время компиляции. В программах на языке Crystal допускается подключение биндингов, написанных на языке Си. Распараллеливание выполнения кода осуществляется при помощи ключевого слова "spawn", которое позволяет запустить фоновую задачу в асинхронном режиме, не блокируя основной поток, в виде легковесных потоков, именуемых файберами (Fiber).

Стандартная библиотека предоставляет большой набор типовых функций, в том числе средства для обработки CSV, YAML, и JSON, компоненты для создания HTTP-серверов и поддержки WebSocket. В процессе разработки удобно использовать команду "crystal play" которая формирует web-интерфейс (по умолчанию localhost:8080) для интерактивного выполнения кода на языке Crystal.

Основные изменения:

  • Изменена логика перегрузки - при перегрузке объединения типов теперь рассматриваются раньше одиночных типов. Например, выполнение нижеприведённого кода теперь выведет значение true, а не 'а', как было в прошлых выпусках. 
    
   module Foo(T)
   end

   class Bar1
     include Foo(Int32)
   end

   class Bar2
     include Foo(Int32)
   end

   def foo(x : Foo(Int32))
     'a'
   end

   def foo(x : Bar1 | Bar2)
     true
   end

   foo(Bar1.new)
  • Для всех платформ реализованы методы #system_echo и #system_raw, что позволило перевести в разряд устаревших макросы FileDescriptor "cooked_from_tc_mode!", "noecho_from_tc_mode!" и "raw_from_tc_mode!", а методы #noecho! и #raw! теперь возвращают nil вместо значения LibC.tcsetattr.
  • Улучшен API File, который теперь возвращает внутренний объект (возвращается File::Info вместо Crystal::System::FileInfo).
  • Улучшена работа в режиме интерпретатора. Для включения поддержки интерпретатора можно использовать команду "make interpreter = 1".
  • В компилятор и стандартную библиотеку включены новые оптимизации производительности.
  • Улучшена поддержка платформы Windows в компиляторе, в том числе для Windows добавлена возможность сборки интерпретатора и поддержка Mutex.
  • Добавлена поддержка Unicode 15.0 и реализован API для нормализации последовательностей Unicode.


  1. Главная ссылка к новости (https://crystal-lang.org/2022/...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Crystal 1.5
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 1.6.0
  4. OpenNews: Дрю ДеВолт представил язык системного программирования Hare
  5. OpenNews: Сотрудник Google развивает язык программирования Carbon, нацеленный на замену C++
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Julia 1.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57926-crystal
Ключевые слова: crystal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:59, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Этим кто-то пользуется? Кажется оно ещё мертвее Ruby
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:15, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    я

    я им пользуюсь

     
     
  • 3.8, dullish (ok), 15:02, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    больной_ушлёпок.webm
     
  • 3.10, Аноним (10), 15:15, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А спишь ты на потолке?  
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:24, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Manas Technology Solutions, 84 codes, Nikola Motor Company, PlaceOS.
     
     
  • 3.7, Анонус (?), 14:57, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Nikola Motor Company

    Это которая макеты электрогрузовиков под горку катала?

     
  • 2.11, YetAnotherOnanym (ok), 16:06, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лишь бы ты им не пользовался. А то ныть начнёшь "сделайте мне то, добавьте мне это, как я привык в том одном-единственном языке, который сумел осилить".
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:55, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я пользуюсь
     

  • 1.4, penetrator (?), 14:25, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    удобство разработки на языке Ruby

    поржал

     
  • 1.9, Аноним (10), 15:14, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да этим только легаси ускорять.
     
  • 1.12, inferrna (ok), 16:10, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Версия 1.6
    >Изменена логика перегрузки

    В нормальных языках такое делают или в версии 0.х, или в отдельной мажоронй ветке. А тут кто-то через полгода из реп накатит, а потом будет попу вазелином мазать.

     
     
  • 2.19, iiiypuk (?), 16:57, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие вещи там грамотно проектрируют.

    Я компилировал код с фичами из новых версий старым компилятором и ничего не ломалось.

     
  • 2.37, Аноним (37), 19:06, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда у языка пользователей целое ничего, это не имеет значения.
     

  • 1.14, Skullnet (ok), 16:24, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший язык программирования, но его не распиарили так как Go.
     
     
  • 2.17, Имя (?), 16:48, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А какова его "фишка"?
    Golang позиционировался изначально, одна задача - одно решение.
    А здесь одна задача и тысяча и одна ночь на решение (выбор одного решения из тысячи).
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 18:13, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    то есть ты не знаешь фишку, но берешься судить. классика опеннета
     
     
  • 4.36, lflfl (?), 19:06, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тыж не рассказываешь.
     

  • 1.34, Аноним (-), 18:38, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Макросыыы.. а идея была непло.. а что за идея была ? Сделать руби ? Почти получилось
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 19:31, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идея была сделать руби со статической типизацией (и соответственно настолько быстрый насколько позволит LLVM).
     

  • 1.35, Носитель штанов (?), 19:01, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ювелирам привет! Остальным соболезную...
     
  • 1.38, Аноним (38), 19:30, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разве из помеси питона с паскалем может получиться что-то хорошее?
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 19:31, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это про Nim. Crystal это скорее помесь С с Ruby.
     

  • 1.41, Golangdev (?), 19:52, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли интероперабельность с C ?

    Т. е. могу ли я в Crystal заюзать любую C либу, как в Kotlin любую Java-либу ?

     
     
  • 2.42, kipar (?), 20:13, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интероперабельность с С есть почти у всех языков. Во всяком случае, с бекендом LLVM для этого особых усилий не надо - просто скорми линкеру сишные библиотеки.
    Вопрос только в том насколько хорош автоматический конвертер заголовков для этого языка. У кристалла он с одной стороны неплохой (библиотеки типа GSL или LAPACK я конвертил с минимумом ручных правок), а с другой - эээ, слегка мертвый? судя по https://github.com/crystal-lang/crystal_lib/issues/2 есть какой-то альтернативный скрипт, но я его завести так и не смог, так что пользуюсь бинарником конвертера скомиленным еще три года назад.
     
  • 2.43, Аноним (43), 20:26, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет конечно. Потому что из jar-файла Kotlin может прочитать все классы, интерфейсы и методы со всеми типами. А вот из C-библиотеки ничего кроме имени функции автоматически не получишь. Ни аргументов, ни типов.
     

  • 1.44, Аноним (44), 21:17, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что может быть лучше старого доброго раста.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру