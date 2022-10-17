Выпуск языка программирования Crystal 1.6

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|2.3, Аноним (3), 14:24, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Manas Technology Solutions, 84 codes, Nikola Motor Company, PlaceOS.
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|3.7, Анонус (?), 14:57, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>Nikola Motor Company
Это которая макеты электрогрузовиков под горку катала?
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|2.11, YetAnotherOnanym (ok), 16:06, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лишь бы ты им не пользовался. А то ныть начнёшь "сделайте мне то, добавьте мне это, как я привык в том одном-единственном языке, который сумел осилить".
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|1.12, inferrna (ok), 16:10, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Версия 1.6
>Изменена логика перегрузки
В нормальных языках такое делают или в версии 0.х, или в отдельной мажоронй ветке. А тут кто-то через полгода из реп накатит, а потом будет попу вазелином мазать.
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|2.19, iiiypuk (?), 16:57, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такие вещи там грамотно проектрируют.
Я компилировал код с фичами из новых версий старым компилятором и ничего не ломалось.
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|2.37, Аноним (37), 19:06, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда у языка пользователей целое ничего, это не имеет значения.
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|2.17, Имя (?), 16:48, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А какова его "фишка"?
Golang позиционировался изначально, одна задача - одно решение.
А здесь одна задача и тысяча и одна ночь на решение (выбор одного решения из тысячи).
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|3.30, Аноним (-), 18:13, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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то есть ты не знаешь фишку, но берешься судить. классика опеннета
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|1.34, Аноним (-), 18:38, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Макросыыы.. а идея была непло.. а что за идея была ? Сделать руби ? Почти получилось
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|2.39, Аноним (39), 19:31, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Идея была сделать руби со статической типизацией (и соответственно настолько быстрый насколько позволит LLVM).
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|1.41, Golangdev (?), 19:52, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть ли интероперабельность с C ?
Т. е. могу ли я в Crystal заюзать любую C либу, как в Kotlin любую Java-либу ?
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|2.42, kipar (?), 20:13, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интероперабельность с С есть почти у всех языков. Во всяком случае, с бекендом LLVM для этого особых усилий не надо - просто скорми линкеру сишные библиотеки.
Вопрос только в том насколько хорош автоматический конвертер заголовков для этого языка. У кристалла он с одной стороны неплохой (библиотеки типа GSL или LAPACK я конвертил с минимумом ручных правок), а с другой - эээ, слегка мертвый? судя по https://github.com/crystal-lang/crystal_lib/issues/2 есть какой-то альтернативный скрипт, но я его завести так и не смог, так что пользуюсь бинарником конвертера скомиленным еще три года назад.
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|2.43, Аноним (43), 20:26, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет конечно. Потому что из jar-файла Kotlin может прочитать все классы, интерфейсы и методы со всеми типами. А вот из C-библиотеки ничего кроме имени функции автоматически не получишь. Ни аргументов, ни типов.
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