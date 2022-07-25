Выпуск языка программирования Crystal 1.5

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|3.64, Аноним (64), 20:00, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Самый емкий и самый информативный комментарий, наглядно показывающий всю спецификацию обсуждаемого языка.
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|1.3, Аноним (3), 16:35, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Миру программирования, каким мы его знали, приходит конец. Такая скорость выпуска новых япов похожа на конвульсии умирающего монстра... Наверное профессии программиста скоро не станет.
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|2.5, Аноним (5), 16:44, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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То ли дело, раньше, да? Один другого угрёбищнее, работает только на ~1 платформе… И новых не меньше всё равно, при этом, не понятно, куда бежать и что учить.
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|3.9, Neon (??), 16:53, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно подумать, что сейчас все эти поделия не угрёбищные. С вырвиглазным синтаксисом, с меняющимися с каждой версией API и отсутствием всякой совместимости между версиями
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|3.10, Аноним (3), 16:58, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Раньше было чистое поле. Люди исследовали, искали. Сейчас все превращается в сумасшедший дом. Go, Dart, Rust, Zig, Swift, Crystal, Hare, Carbon - и все на замену C. Зачем? Для кого? Для чего? И главное деньги выделяются, посмотрел на сайте кристала - одна фирма выделила 130 т. недружественных бумажек. Может это просто отмывание денег?
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|4.35, Аноним (35), 18:14, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А тебе то какая разница кто там на что деньги выделяет? Как будто у тебя сишку отнимают, пришли вахтеры опеннетовские разбухтелись опять
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|5.38, Аноним (3), 18:34, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ты тут разбухтелся, завидев мой вполне закономерный вопрос. На эти языки явно должна обратить внимание налоговая.
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|6.47, Аноним (35), 18:54, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Закономерный ответ: раз кто-то фандит значит кому-то надо, и налоги я уверен там уплачены (кстати, не тебе, расслабься). Реально как бабки у подъезда, все то их касается каким-то образом
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|2.8, Аноним (8), 16:52, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С подключением. Скорость появления новых языков, которые вызывают хоть сколько-нибудь видимую реакцию, никак не больше, чем ранее, скорее наоборот. А вот по значимости и охвату это всё, вообще , на уровне погрешности. То ли дело времена появления PHP, Python, Ruby, et cetera.
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|3.19, Аноним (19), 17:25, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Питон и руби очень долгое время после появления были уделом маргиналов. Мейнстримом были с, с++ и джава. До этого алгол, фортран, асм. Языки исправляли наболевшие проблемы, решали задачи более удобным или дешевым способом, в этом и есть прогресс - такова эволюция. И кто это отрицает - становится динозавром.
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|4.26, Аноним (5), 17:43, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Питон и руби долгое время после создания были не серьёзными игрушечными языками. Ну вот вроде как луа.
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|5.28, Аноним (19), 17:50, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все так - все должно настояться должным образом чтобы найти свою нишу
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|4.42, Аноним (42), 18:50, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно поэтому их всех сейчас игого и выпиливает на свалку истории в вебне. А больше они нигде себя особо и не проявили, кому нужны куски наколенщины с достоинством "зато кодер не напрягался".
Давайте так жратву готовить? Вывалить вам хавч в корыто, погреть слегка строительной горелкой - хавайте, дескать. Зато повар не напрягался!
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|5.71, Аноним (8), 20:26, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Голанг выпиливает пыху и пихтону на свалку истории? А ты смешной шиз.
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|2.68, fyjybv (?), 20:09, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С момента написания yacc и lexx и первого выпуска книги Ахо "Компиляторы" прошло больше тридцати лет, и каждый уважающий себя студент третьего курса программистского факультета за эти все годы считал своим долгом написать свой язычок программирования - ничего не изменилось, нет поводов для беспокойства - очередной N+1 ЯП - просто раньше интернеты были не так распространены :)
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|1.4, Аноним (4), 16:44, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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самый красивый go. только модули у него ужасно криво сделаны. вот его можно сделать заменой с++
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|2.7, Neon (??), 16:51, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Синтаксис Go просто ужасен и неприятен. Для тех, кто программировал на C,C++, Java, C#
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|4.24, Аноним (5), 17:37, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А стоит ли? Надо ещё разобраться, кого тут надо лечить. С одного края: паскаль, бейсик и лисп; и со второго: си, плюсы, жава, скала, сишарп и лисп.
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|6.34, Аноним (5), 18:09, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Lisp с обоих краёв?
Конечно, он не превзойдён в своих возможностях и все его должны хотя бы поизучать, без этого трудно осознавать многие серьёзные концепции других языков программирования. Но он не универсален, к сожалению. Хотя именно по этой причине, он, скорее всего, не свернёт мозги на бок.
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|3.33, Anonim (??), 18:07, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Синтаксис Go просто ужасен и неприятен. Для тех, кто программировал, хоть на перфокартах.
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|4.61, Аноним (62), 19:56, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Абсолютно нормальный синтаксис, и простой как палка. Язык можно не учить, а сразу программировать.
Решения в дизайне нестандартные, но это и к лучшему - новые концепции дают программисту развитие.
Тем, кто замшел в своих плюсцах, не понять. Вдолбили себе в голову, что можно выучить и всю жизнь на нем, непонятно главное с чего.
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|3.36, Аноним (36), 18:20, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Синтаксис не играет особой роли, дело пары месяцев привычки. Даже тот же cmake с каждым вторым словом капсом, через какое-то время регулярной работы с ним уже не так выбешивает.
А вот убогая система типов Го, отсутвие иммутабельности, раздражает намного дольше. Как, впрочем, и строки-списки в cmake.
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|2.43, Аноним (42), 18:51, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вот его можно сделать заменой с++
С неотключаемым GC - без шансов. Поэтому в ряде мест его хруст теснит, там, видите ли нет такого подарка в обязаловку.
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|2.44, Аноним (44), 18:52, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Деды, Пайк с этим, как его, каутским, хорошо стебанули гугл выкатив такую "красоту". Никто даже не врубился.
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|2.69, fyjybv (?), 20:16, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удивляют люди которые из года в год повторяют эту мантру насчет замены C++ на go даже не удосужившись поинтересоваться назначением go и его возможностями.
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|1.6, Neon (??), 16:49, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что за мода на вырвиглазный синтаксис ? На фига все эти def, end ?
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|2.11, Георгий (??), 17:02, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это из Ruby. Автор - японец, поэтому для него такие имена булевых функций лучше читались, чем IsSomething().
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|2.13, Аноним (13), 17:15, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас синдром утёнка, уважаемый. Что вам не так в использовании слов вместо иерографического письма C и плюсов, а то вообще их полного отсутствия?
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|3.18, Аноним (3), 17:24, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слова нужны для обозначений переменных, но никак начала и конца функций. Это противоречит человеческому естеству. Поэтому С взлетел, а паскаль и ныне там.
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|3.49, Аноним (42), 18:56, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Печатать меньше и логические блоки подсвечивать эстетичнее в силу симметрии открытия-закрытия. Бешеному принтеру RSI не болезнь?
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|2.21, Аноним (19), 17:28, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше чтобы што? Всегда определите компаратор - в каком контексте сравниваете, для каких задач
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|3.22, Ан (??), 17:35, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше чтобы што? Всегда определите компаратор - в каком контексте сравниваете, для
> каких задач
Эти два языка имеют схожий синтаксис и задачи, не придуривайся.
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|4.25, Аноним (5), 17:40, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нуу, кроме того что у эликсира вм и в любом случае функциональшина с упором на микросервисы, и сабж эдакие статически типизированные компилируемые руби.
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|3.48, Аноним (42), 18:55, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всегда определите компаратор - в каком контексте сравниваете, для каких задач
#define comparator //и чего должно было случиться? :)
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|1.37, anonima (?), 18:33, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уже ничто не сможет стать лучше, чем C++20. Пора бы вам всем уже смириться с этим положением вещей.
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|3.41, Аноним (3), 18:48, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На подходе C++23, у зига нет шансов выстоять в таком зигзаге его печальной судьбы
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|2.40, Аноним (3), 18:41, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Полностью согласен. С++20 - это венец творческой мысли яподелов, Страуструп можно смело уходить на заслуженный отдых. С++20 - это конец истории, больше никаких япов не должно быть, даже С++23 не нужен.
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|3.46, anonima (?), 18:54, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ещё далеко не конец! C++20 привносит новые техники, опережающие своё время: концепты, корутины, новые шаблонные техники с выполнением многих вещей в compile-time, что открывает перед нами чуть ли не принципиально иные парадигмы программирования!
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|4.53, Аноним (54), 19:04, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще...
1) Корутины умеет даже LWAN на лысом си так то. Игого вроде тоже умеет. Так что инновация все же врядли инновационная - корутины известны со времен царя гороха.
2) Извините но zig показал всем как compile time вычисления делать правильно: стандартным синтаксисом ЯП без горбатых костылей. Си++ это, имхо, слабо будет в нормальном виде, груз совместимости мешает.
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|5.55, anonima (?), 19:21, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну что же, тогда ждём stage3 и берём на вооружение вместе с C++, благо zig несёт в себе компилятор оного, и становимся просто непобедимым гуру в мире программирования. Допустим, мне что-то возразит по поводу C++ знакомый Rust'оман, а ему такой лихо показываю код на Zig, но не называя языка программирования, и он успокаивается. Красота! Буду уважать и изучать Zig. Спасибо!
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|4.70, Аноним (70), 20:18, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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корутины появились около 30 лет назад, или даже раньше.
Новые техники программирования, аха-ха-ха-ха
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|5.74, Аноним (74), 20:35, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато у нас есть стандарт языка! И вообще с++ начал слишком быстро развиваться!
*старческий бубнеж*
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|1.59, истина в последней инстанции (?), 19:49, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Всегда так забавно смотреть как эпичные неосиляторы нормальных сей или плюсов пытаются оправдать свою безграмотность, лень и неосиляторство придумкой всё новых и новых языков.
Уже каждый бездерь по языку убийце плюсов и сей написал.
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|1.60, Аноним (60), 19:55, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал я как-то скомпилять этот Кристал - нифига не получилось, очередная жуткая смузи-муть...
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|1.67, Аноним (64), 20:09, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот придумали как-то люди гвоздь. И ему на замену больше ничего не выдумывали. Умные ведь раньше были люди. В 90-е и 00-е уже придуманы все нужные для человечества япы. Сейчас не о языках программирования надо думать, а о том, что завтра жрать будем - еды уже на всех не хватает, господа.
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|2.76, Ачовсмысле (?), 21:02, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты давно мебель собирал в последний раз? Там тоже гвозди кругом или всё-таки есть "нюансы"?
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