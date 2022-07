Выпуск языка программирования Crystal 1.5

Опубликован релиз языка программирования Crystal 1.5, разработчики которого пытаются совместить удобство разработки на языке Ruby с высокой производительностью приложений, свойственной языку Си. Синтаксис Crystal близок к языку Ruby, но не полностью совместим с ним, несмотря на то, что без переработки выполняются некоторые ruby-программы. Код компилятора написан на языке Crystal и распространяется под лицензией Apache 2.0. В языке применяется статическая проверка типов, реализованная без необходимости явного указания типов переменных и аргументов методов в коде. Программы на Crystal компилируются в исполняемые файлы, с вычислением макросов и генерацией кода во время компиляции. В программах на языке Crystal допускается подключение биндингов, написанных на языке Си. Распараллеливание выполнения кода осуществляется при помощи ключевого слова "spawn", которое позволяет запустить фоновую задачу в асинхронном режиме, не блокируя основной поток, в виде легковесных потоков, именуемых файберами (Fiber). Стандартная библиотека предоставляет большой набор типовых функций, в том числе средства для обработки CSV, YAML, и JSON, компоненты для создания HTTP-серверов и поддержки WebSocket. В процессе разработки удобно использовать команду "crystal play" которая формирует web-интерфейс (по умолчанию localhost:8080) для интерактивного выполнения кода на языке Crystal. Основные изменения: В компилятор добавлена проверка соответствия имён аргументов в реализации абстрактного метода и в его определении. В случае несоответствия имён теперь выводится предупреждение: abstract class FooAbstract abstract def foo(number : Int32) : Nil end class Foo < FooAbstract def foo(name : Int32) : Nil p name end end 6 | def foo(name : Int32) : Nil ^--- Warning: positional parameter 'name' corresponds to parameter 'number' of the overridden method FooAbstract#foo(number : Int32), which has a different name and may affect named argument passing

При присвоении аргументу нетипизированного метода значения переменной, данный аргумент теперь ограничивается типом этой переменной. class Foo @x : Int64 def initialize(x) @x = x # параметр x получит тип @x end end

Разрешено добавление аннотаций в параметры методов или макросов. def foo(@[MaybeUnused] x); end # OK

Добавлена поддержка использования констант в качестве индексов и имён в кортежах. KEY = "s" foo = {s: "String", n: 0} puts foo[KEY].size

В API File для удаления файлов и каталогов добавлены новые методы File#delete? и Dir#delete?, возвращающие false в случае отсутствия файла или каталога.

Усилена защита метода File.tempfile, который теперь не допускает нулевые символы в стоках, формирующих имя файла.

Добавлена переменная окружения NO_COLOR, отключающая выделение цветом в выводе компилятора и интерпретатора.

Значительно улучшена работа в режиме интерпретатора.