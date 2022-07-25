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Выпуск языка программирования Crystal 1.5

25.07.2022 16:17

Опубликован релиз языка программирования Crystal 1.5, разработчики которого пытаются совместить удобство разработки на языке Ruby с высокой производительностью приложений, свойственной языку Си. Синтаксис Crystal близок к языку Ruby, но не полностью совместим с ним, несмотря на то, что без переработки выполняются некоторые ruby-программы. Код компилятора написан на языке Crystal и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В языке применяется статическая проверка типов, реализованная без необходимости явного указания типов переменных и аргументов методов в коде. Программы на Crystal компилируются в исполняемые файлы, с вычислением макросов и генерацией кода во время компиляции. В программах на языке Crystal допускается подключение биндингов, написанных на языке Си. Распараллеливание выполнения кода осуществляется при помощи ключевого слова "spawn", которое позволяет запустить фоновую задачу в асинхронном режиме, не блокируя основной поток, в виде легковесных потоков, именуемых файберами (Fiber).

Стандартная библиотека предоставляет большой набор типовых функций, в том числе средства для обработки CSV, YAML, и JSON, компоненты для создания HTTP-серверов и поддержки WebSocket. В процессе разработки удобно использовать команду "crystal play" которая формирует web-интерфейс (по умолчанию localhost:8080) для интерактивного выполнения кода на языке Crystal.

Основные изменения:

  • В компилятор добавлена проверка соответствия имён аргументов в реализации абстрактного метода и в его определении. В случае несоответствия имён теперь выводится предупреждение: 
    
   abstract class FooAbstract
     abstract def foo(number : Int32) : Nil
   end

   class Foo < FooAbstract
     def foo(name : Int32) : Nil
       p name
     end
   end

   6 | def foo(name : Int32) : Nil
               ^---
   Warning: positional parameter 'name' corresponds to parameter 'number' 
   of the overridden method FooAbstract#foo(number : Int32), which has a different 
   name and may affect named argument passing
  • При присвоении аргументу нетипизированного метода значения переменной, данный аргумент теперь ограничивается типом этой переменной. 
    
   class Foo
     @x : Int64

     def initialize(x)
       @x = x # параметр x получит тип @x
     end
   end
  • Разрешено добавление аннотаций в параметры методов или макросов. 
    
   def foo(@[MaybeUnused] x); end  # OK
  • Добавлена поддержка использования констант в качестве индексов и имён в кортежах. 
    
   KEY = "s"
   foo = {s: "String", n: 0}

   puts foo[KEY].size
  • В API File для удаления файлов и каталогов добавлены новые методы File#delete? и Dir#delete?, возвращающие false в случае отсутствия файла или каталога.
  • Усилена защита метода File.tempfile, который теперь не допускает нулевые символы в стоках, формирующих имя файла.
  • Добавлена переменная окружения NO_COLOR, отключающая выделение цветом в выводе компилятора и интерпретатора.
  • Значительно улучшена работа в режиме интерпретатора.


  1. Главная ссылка к новости (https://crystal-lang.org/2022/...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Julia 1.7
  3. OpenNews: Доступен язык программирования Crystal 1.0
  4. OpenNews: Доступна операционная система Lilith 0.0.5, написанная на языке Crystal
  5. OpenNews: В языке программирования Zig обеспечена поддержка самораскрутки (bootstraping)
  6. OpenNews: Дрю ДеВолт представил язык системного программирования Hare
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57549-crystal
Ключевые слова: crystal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:28, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Красивое
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 19:07, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кошмарное.
     
     
  • 3.64, Аноним (64), 20:00, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самый емкий и самый информативный комментарий,  наглядно показывающий всю спецификацию обсуждаемого языка.
     
  • 3.65, Аноним (65), 20:01, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Среднячок
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:35, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Миру программирования, каким мы его знали,  приходит конец. Такая скорость выпуска новых япов похожа на конвульсии умирающего монстра... Наверное профессии программиста скоро не станет.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:44, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    То ли дело, раньше, да? Один другого угрёбищнее, работает только на ~1 платформе… И новых не меньше всё равно, при этом, не понятно, куда бежать и что учить.
     
     
  • 3.9, Neon (??), 16:53, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать, что сейчас все эти поделия не угрёбищные. С вырвиглазным синтаксисом, с меняющимися с каждой версией API и отсутствием всякой совместимости между версиями
     
     
  • 4.66, Аноним (66), 20:07, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Rust решил все эти проблемы, возрадуйся, котик :3

    // b.

     
  • 3.10, Аноним (3), 16:58, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Раньше было чистое поле. Люди исследовали,  искали. Сейчас все превращается в сумасшедший дом. Go,  Dart,  Rust,  Zig, Swift, Crystal,  Hare, Carbon - и все на замену  C. Зачем? Для кого? Для чего? И главное деньги выделяются,  посмотрел на сайте кристала - одна фирма выделила 130 т. недружественных бумажек. Может это просто отмывание денег?
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 18:14, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А тебе то какая разница кто там на что деньги выделяет? Как будто у тебя сишку отнимают, пришли вахтеры опеннетовские разбухтелись опять
     
     
  • 5.38, Аноним (3), 18:34, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты тут разбухтелся,  завидев мой вполне закономерный вопрос. На эти языки явно должна обратить внимание налоговая.
     
     
  • 6.47, Аноним (35), 18:54, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закономерный ответ: раз кто-то фандит значит кому-то надо, и налоги я уверен там уплачены (кстати, не тебе, расслабься). Реально как бабки у подъезда, все то их касается каким-то образом
     
  • 4.62, Аноним (62), 19:57, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше? Это в 80х?
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:52, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С подключением. Скорость появления новых языков, которые вызывают хоть сколько-нибудь видимую реакцию, никак не больше, чем ранее, скорее наоборот. А вот по значимости и охвату это всё, вообще , на уровне погрешности. То ли дело времена появления PHP, Python, Ruby, et cetera.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 17:25, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Питон и руби очень долгое время после появления были уделом маргиналов. Мейнстримом были с, с++ и джава. До этого алгол, фортран, асм. Языки исправляли наболевшие проблемы, решали задачи более удобным или дешевым способом, в этом и есть прогресс - такова эволюция. И кто это отрицает - становится динозавром.
     
     
  • 4.26, Аноним (5), 17:43, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон и руби долгое время после создания были не серьёзными игрушечными языками. Ну вот вроде как луа.
     
     
  • 5.28, Аноним (19), 17:50, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все так - все должно настояться должным образом чтобы найти свою нишу
     
  • 4.42, Аноним (42), 18:50, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно поэтому их всех сейчас игого и выпиливает на свалку истории в вебне. А больше они нигде себя особо и не проявили, кому нужны куски наколенщины с достоинством "зато кодер не напрягался".

    Давайте так жратву готовить? Вывалить вам хавч в корыто, погреть слегка строительной горелкой - хавайте, дескать. Зато повар не напрягался!

     
     
  • 5.71, Аноним (8), 20:26, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Голанг выпиливает пыху и пихтону на свалку истории? А ты смешной шиз.
     
  • 2.68, fyjybv (?), 20:09, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С момента написания yacc и lexx и первого выпуска книги Ахо "Компиляторы" прошло больше тридцати лет, и каждый уважающий себя студент третьего курса программистского факультета за эти все годы считал своим долгом написать свой язычок программирования - ничего не изменилось, нет поводов для беспокойства - очередной N+1 ЯП - просто раньше интернеты были не так распространены :)
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:44, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    самый красивый go. только модули у него ужасно криво сделаны. вот его можно сделать заменой с++
     
     
  • 2.7, Neon (??), 16:51, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Синтаксис Go просто ужасен и неприятен. Для тех, кто программировал на C,C++, Java, C#
     
     
  • 3.16, а (?), 17:19, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    это ложь
     
  • 3.17, Товарисч (?), 17:22, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тех, кто программировал на С, С++, Java и C# уже не вылечить.
     
     
  • 4.24, Аноним (5), 17:37, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А стоит ли? Надо ещё разобраться, кого тут надо лечить. С одного края: паскаль, бейсик и лисп; и со второго: си, плюсы, жава, скала, сишарп и лисп.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 17:57, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Lisp с обоих краёв?
     
     
  • 6.34, Аноним (5), 18:09, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Lisp с обоих краёв?

    Конечно, он не превзойдён в своих возможностях и все его должны хотя бы поизучать, без этого трудно осознавать многие серьёзные концепции других языков программирования. Но он не универсален, к сожалению. Хотя именно по этой причине, он, скорее всего, не свернёт мозги на бок.

     
  • 3.33, Anonim (??), 18:07, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Синтаксис Go просто ужасен и неприятен. Для тех, кто программировал, хоть на перфокартах.
     
     
  • 4.61, Аноним (62), 19:56, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Абсолютно нормальный синтаксис, и простой как палка. Язык можно не учить, а сразу программировать.
    Решения в дизайне нестандартные, но это и к лучшему - новые концепции дают программисту развитие.
    Тем, кто замшел в своих плюсцах, не понять. Вдолбили себе в голову, что можно выучить и всю жизнь на нем, непонятно главное с чего.
     
     
  • 5.73, Аноним (73), 20:35, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плюсы каждые три года - новый язык с другими парадигмами.
     
  • 3.36, Аноним (36), 18:20, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Синтаксис не играет особой роли, дело пары месяцев привычки. Даже тот же cmake с каждым вторым словом капсом, через какое-то время регулярной работы с ним уже не так выбешивает.

    А вот убогая система типов Го, отсутвие иммутабельности, раздражает намного дольше. Как, впрочем, и строки-списки в cmake.

     
  • 2.43, Аноним (42), 18:51, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вот его можно сделать заменой с++

    С неотключаемым GC - без шансов. Поэтому в ряде мест его хруст теснит, там, видите ли нет такого подарка в обязаловку.

     
  • 2.44, Аноним (44), 18:52, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деды, Пайк с этим, как его, каутским, хорошо стебанули гугл выкатив такую "красоту". Никто даже не врубился.
     
  • 2.69, fyjybv (?), 20:16, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивляют люди которые из года в год повторяют эту мантру насчет замены C++ на go даже не удосужившись поинтересоваться назначением go и его возможностями.
     
  • 2.75, Двачер Обыкновенный Опеннетовский (?), 21:00, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заменой C++ он никогда не станет, но у него есть шанс стать "C++ для веба"
     

  • 1.6, Neon (??), 16:49, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за мода на вырвиглазный синтаксис ? На фига все эти def, end ?
     
     
  • 2.11, Георгий (??), 17:02, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это из Ruby. Автор - японец, поэтому для него такие имена булевых функций лучше читались, чем IsSomething().
     
     
  • 3.50, Аноним (42), 18:57, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы кто? В каком месте begin и end - булевские функции?!
     
  • 2.12, Аноним (3), 17:04, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработку этих языков заказывают офтальмологические фирмы.
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:15, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас синдром утёнка, уважаемый. Что вам не так в использовании слов вместо иерографического письма C и плюсов, а то вообще их полного отсутствия?
     
     
  • 3.18, Аноним (3), 17:24, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слова нужны для обозначений переменных, но никак начала и конца функций. Это противоречит человеческому естеству. Поэтому С взлетел,  а паскаль и ныне там.
     
  • 3.49, Аноним (42), 18:56, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Печатать меньше и логические блоки подсвечивать эстетичнее в силу симметрии открытия-закрытия. Бешеному принтеру RSI не болезнь?
     
  • 2.15, Аноним (19), 17:18, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что основано на руби
     
  • 2.27, Георгий (??), 17:44, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем, суффиксы ?!= это просто допустимая часть имени метода. То как они применяются, определяется соглашением об именовании. Вот тут можно подробнее почитать: https://docs.ruby-lang.org/en/master/syntax/methods_rdoc.html#label-Method+Nam
     

  • 1.14, Ан (??), 17:17, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Elixir лучше /discuss
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 17:28, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше чтобы што? Всегда определите компаратор - в каком контексте сравниваете, для каких задач
     
     
  • 3.22, Ан (??), 17:35, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше чтобы што? Всегда определите компаратор - в каком контексте сравниваете, для
    > каких задач

    Эти два языка имеют схожий синтаксис и задачи, не придуривайся.

     
     
  • 4.25, Аноним (5), 17:40, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нуу, кроме того что у эликсира вм и в любом случае функциональшина с упором на микросервисы, и сабж эдакие статически типизированные компилируемые руби.
     
  • 3.32, Аноним (30), 18:00, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По умолчанию Rust :)
     
  • 3.48, Аноним (42), 18:55, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всегда определите компаратор - в каком контексте сравниваете, для каких задач

    #define comparator //и чего должно было случиться? :)

     
  • 2.45, Аноним (42), 18:52, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Elixir лучше /discuss

    А за яп такой - /discuss? :)

     
  • 2.63, Аноним (63), 19:58, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эскобара теорема. /thread
     

  • 1.20, trickybestia (ok), 17:26, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Многопоточность (нормальную, а не на зелёных потоках) так и не завезли. Жаль.
     
  • 1.37, anonima (?), 18:33, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже ничто не сможет стать лучше, чем C++20. Пора бы вам всем уже смириться с этим положением вещей.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 18:39, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zig передаёт тебе привет.

    Он УЖЕ лучше чем С++20.

     
     
  • 3.41, Аноним (3), 18:48, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На подходе C++23, у зига нет шансов выстоять в таком зигзаге его печальной судьбы
     
  • 3.72, YetAnotherOnanym (ok), 20:34, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он там уже съел, наконец, эту свою русалку?
     
  • 2.40, Аноним (3), 18:41, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полностью согласен. С++20 - это венец творческой мысли яподелов,  Страуструп можно смело уходить на заслуженный отдых. С++20 - это конец истории,  больше никаких япов не должно быть,  даже С++23 не нужен.
     
     
  • 3.46, anonima (?), 18:54, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ещё далеко не конец! C++20 привносит новые техники, опережающие своё время: концепты, корутины, новые шаблонные техники с выполнением многих вещей в compile-time, что открывает перед нами чуть ли не принципиально иные парадигмы программирования!
     
     
  • 4.53, Аноним (54), 19:04, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще...
    1) Корутины умеет даже LWAN на лысом си так то. Игого вроде тоже умеет. Так что инновация все же врядли инновационная - корутины известны со времен царя гороха.
    2) Извините но zig показал всем как compile time вычисления делать правильно: стандартным синтаксисом ЯП без горбатых костылей. Си++ это, имхо, слабо будет в нормальном виде, груз совместимости мешает.
     
     
  • 5.55, anonima (?), 19:21, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что же, тогда ждём stage3 и берём на вооружение вместе с C++, благо zig несёт в себе компилятор оного, и становимся просто непобедимым гуру в мире программирования. Допустим, мне что-то возразит по поводу C++ знакомый Rust'оман, а ему такой лихо показываю код на Zig, но не называя языка программирования, и он успокаивается. Красота! Буду уважать и изучать Zig. Спасибо!
     
  • 4.70, Аноним (70), 20:18, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    корутины появились около 30 лет назад, или даже раньше.

    Новые техники программирования, аха-ха-ха-ха

     
     
  • 5.74, Аноним (74), 20:35, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато у нас есть стандарт языка! И вообще с++ начал слишком быстро развиваться!
    *старческий бубнеж*
     
  • 2.52, аноним228 (?), 19:00, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Две стопки кристалла этому господину!
     

  • 1.51, Аноним (51), 18:59, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >удобство разработки на языке Ruby

    /0

     
  • 1.59, истина в последней инстанции (?), 19:49, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всегда так забавно смотреть как эпичные неосиляторы нормальных сей или плюсов пытаются оправдать свою безграмотность, лень и неосиляторство придумкой всё новых и новых языков.

    Уже каждый бездерь по языку убийце плюсов и сей написал.

     
  • 1.60, Аноним (60), 19:55, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал я как-то скомпилять этот Кристал - нифига не получилось, очередная жуткая смузи-муть...
     
  • 1.67, Аноним (64), 20:09, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот придумали как-то люди гвоздь. И ему на замену больше ничего не выдумывали. Умные ведь раньше были люди. В 90-е и 00-е уже придуманы все нужные для человечества япы. Сейчас не о языках программирования надо думать,  а о том,  что завтра жрать будем - еды уже на всех не хватает,  господа.
     
     
  • 2.76, Ачовсмысле (?), 21:02, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты давно мебель собирал в последний раз? Там тоже гвозди кругом или всё-таки есть "нюансы"?
     
     
  • 3.78, microsoft (?), 21:14, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виляй дальше, но ты первый без жратвы останешься, и начнешь скулить
     

  • 1.77, microsoft (?), 21:13, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда выпустят champagne?
     

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