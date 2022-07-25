Выпуск языка программирования Crystal 1.5

2.5 , Аноним ( 5 ), 16:44, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – То ли дело, раньше, да? Один другого угрёбищнее, работает только на ~1 платформе… И новых не меньше всё равно, при этом, не понятно, куда бежать и что учить.

3.9 , Neon ( ?? ), 16:53, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно подумать, что сейчас все эти поделия не угрёбищные. С вырвиглазным синтаксисом, с меняющимися с каждой версией API и отсутствием всякой совместимости между версиями

4.66 , Аноним ( 66 ), 20:07, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Rust решил все эти проблемы, возрадуйся, котик :3 // b.

3.10 , Аноним ( 3 ), 16:58, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Раньше было чистое поле. Люди исследовали, искали. Сейчас все превращается в сумасшедший дом. Go, Dart, Rust, Zig, Swift, Crystal, Hare, Carbon - и все на замену C. Зачем? Для кого? Для чего? И главное деньги выделяются, посмотрел на сайте кристала - одна фирма выделила 130 т. недружественных бумажек. Может это просто отмывание денег?

4.35 , Аноним ( 35 ), 18:14, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – А тебе то какая разница кто там на что деньги выделяет? Как будто у тебя сишку отнимают, пришли вахтеры опеннетовские разбухтелись опять

5.38 , Аноним ( 3 ), 18:34, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это ты тут разбухтелся, завидев мой вполне закономерный вопрос. На эти языки явно должна обратить внимание налоговая.

6.47 , Аноним ( 35 ), 18:54, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Закономерный ответ: раз кто-то фандит значит кому-то надо, и налоги я уверен там уплачены (кстати, не тебе, расслабься). Реально как бабки у подъезда, все то их касается каким-то образом

4.62 , Аноним ( 62 ), 19:57, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раньше? Это в 80х?

2.8 , Аноним ( 8 ), 16:52, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С подключением. Скорость появления новых языков, которые вызывают хоть сколько-нибудь видимую реакцию, никак не больше, чем ранее, скорее наоборот. А вот по значимости и охвату это всё, вообще , на уровне погрешности. То ли дело времена появления PHP, Python, Ruby, et cetera.

3.19 , Аноним ( 19 ), 17:25, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Питон и руби очень долгое время после появления были уделом маргиналов. Мейнстримом были с, с++ и джава. До этого алгол, фортран, асм. Языки исправляли наболевшие проблемы, решали задачи более удобным или дешевым способом, в этом и есть прогресс - такова эволюция. И кто это отрицает - становится динозавром.

4.26 , Аноним ( 5 ), 17:43, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Питон и руби долгое время после создания были не серьёзными игрушечными языками. Ну вот вроде как луа.

5.28 , Аноним ( 19 ), 17:50, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все так - все должно настояться должным образом чтобы найти свою нишу

4.42 , Аноним ( 42 ), 18:50, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Именно поэтому их всех сейчас игого и выпиливает на свалку истории в вебне. А больше они нигде себя особо и не проявили, кому нужны куски наколенщины с достоинством "зато кодер не напрягался". Давайте так жратву готовить? Вывалить вам хавч в корыто, погреть слегка строительной горелкой - хавайте, дескать. Зато повар не напрягался!

5.71 , Аноним ( 8 ), 20:26, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Голанг выпиливает пыху и пихтону на свалку истории? А ты смешной шиз.

2.68 , fyjybv ( ? ), 20:09, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С момента написания yacc и lexx и первого выпуска книги Ахо "Компиляторы" прошло больше тридцати лет, и каждый уважающий себя студент третьего курса программистского факультета за эти все годы считал своим долгом написать свой язычок программирования - ничего не изменилось, нет поводов для беспокойства - очередной N+1 ЯП - просто раньше интернеты были не так распространены :)

