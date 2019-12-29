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Доступна операционная система Lilith 0.0.5, написанная на языке Crystal

29.12.2019 09:14

Опубликован выпуск экспериментального проекта Lilith 0.0.5, развивающего операционную систему, ядро и инструментарий пространства пользователя в которой разрабатываются на языке Crystal (похожий на Ruby компилируемый язык со статической типизацией). Код распространяется под лицензией MIT.

Из возможностей отмечается:

  • Ядро для систем x86-64, частично поддерживающее POSIX и реализующее типовые системные вызовы Unix (open, read, write, spawn и т.п.);
  • Применение гибридного сборщика мусора;
  • Поддержка IDE/ATA;
  • Использование ФС FAT16;
  • Вытесняющая многозадачность;
  • Собственная стандартная Си-библиотека (libc), большая часть которой реализована на языке Crystal;
  • Поддержка интерпретаторов для языков Ruby (mirb, mruby) и Lua;
  • Написанные на языке Crystal командная оболочка adam и набор системных утилит (ls, hello, echo, cat, date, rm, mk);
  • Текстовый редактор kilo;
  • Наличие готового образа для запуска в QEMU ("qemu-system-x86_64 -hda disk.img -vga std -m 512M -serial stdio");
  • Простое графическое окружение на базе собственного оконного менеджера, панели cbar, эмулятора терминала cterm и файлового менеджера cfm. Поддерживается отображение обоев на рабочем столе.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ffwff/lilit...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust
  3. OpenNews: Язык Crystal пытается совместить производительность Си и удобство Ruby
  4. OpenNews: В рамках проекта PowerNex развивается ядро, написанное на языке D
  5. OpenNews: Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust
  6. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: crystal, lilith
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:29, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ммм ОС на языке с гц.

    >кспериментальный выпуск проекта

    не выпуск экспериментального проекта?

     
     
  • 2.20, netricks (?), 11:31, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю, там всё-таки gc как надстройка над аллокацией памяти. То есть, аллокацию нужно специально прописывать, а значит в тот же libc она у них не полезет.
     
     
  • 3.21, Аноним (1), 11:40, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я так понимаю, там всё-таки gc как надстройка над аллокацией памяти. То
    > есть, аллокацию нужно специально прописывать, а значит в тот же libc
    > она у них не полезет.

    Примерно как в той ОС на go?

     

  • 1.3, kravich (ok), 09:54, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новости прекрасно все
     
  • 1.4, б.б. (?), 09:54, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    - обои есть?
    - есть!
    - нескучные?
    - нескучные
    - так какого хрена тебе ещё от ОС надо
     
     
  • 2.5, б.б. (?), 09:55, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а вообще странно, 3.5 системных вызова, 5 утилит, зато WM с прозрачностью и файловым менеджером
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:05, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    О, лисапедный цирк - опять в городе!
    Oberon 1987, Inferno 1996, AOS/bluebottle/A2 2002 ...
    Не, не слышали...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:13, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слышали, только причем тут это, куколд?
     
     
  • 3.26, анонимус12345 (?), 12:15, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о, братишка, да ты в теме, я гляжу
     
  • 2.8, б.б. (?), 10:13, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у кого из них был графический вм с транспарентностью? :)
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:12, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    их миллион

    https://wiki.osdev.org/Projects

    помню в свое время, после menuet щупал visopsys, глянул, она еще живая  

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:14, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >x86-64 only
    >crystal
    >Makefile
    >аниме
    >вампиры

    нe нyжнo

     
     
  • 2.23, Weaboo (?), 12:00, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >вампиры

    *Суккуб

     

  • 1.10, Илья (??), 10:16, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А там аниме-картинки в комплекте?
    Обычно поля там, горы
     
     
  • 2.28, Адекват (ok), 12:40, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по идее должен быть велосипед.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:17, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Копирайт вместо копилефта? Но зачем? оО
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:25, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы бог-ногоед скрысить не сумел
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:24, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Манямешная фекалия, это дети пилят, что ли?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:32, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Манямешная фекалия, это дети пилят, что ли?

    Лили́т (ивр. ‏לילית‏‎) — демоница в еврейской мифологии. В каббалистической теории — первая жена Адама. Лилит упоминается в Талмуде; как первая жена Адама, описывается в Алфавите Бен-Сира (700—1000 годы н. э.) и каббалистической Книге Зогар. Согласно преданию, расставшись с Адамом, Лилит стала злой демоницей, убивающей младенцев.


    > командная оболочка adam

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:43, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плюс СПГС во все поля. Надо брать.
     
     
  • 4.15, Аноним (13), 11:01, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Астрономы, которые утверждают, что видели ее, указывают, что она в четыре раза меньше чем обычная Луна и в три раза дальше. Период вращения вокруг Земли — 119 дней, по 10 дней в каждом Знаке. Стала известной в 1918 году благодаря Сефариалу, а также Дельфин Джей после публикации эфемерид Темной Луны. Представляя собой пыльное облако, Темная Луна (Лилит) поглощает солнечный свет.
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:53, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда графическая среда должна называться Хавва.
     
     
  • 4.24, Аноним (13), 12:05, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Тогда графическая среда должна называться Хавва.

    И писаться на Java.

     
     
  • 5.29, A.Stahl (ok), 12:41, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Javva
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:57, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это имя суккуба, которую в руках держит девочка на переднем плане.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:02, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    WeebOS
     
  • 1.18, Аноним (18), 11:20, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Досту пена?
     
     
  • 2.25, kravich (ok), 12:14, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пена

    на поверхности океана теоретически возможных программных систем

     

  • 1.27, Fracta1L (ok), 12:21, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даже это быстрее станет готовым для десктопа, чем РеактОС
     
  • 1.31, Аноним (-), 12:59, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все мы дети Лилит.
     

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