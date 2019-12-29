Доступна операционная система Lilith 0.0.5, написанная на языке Crystal

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|1.1, Аноним (1), 09:29, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ммм ОС на языке с гц.
>кспериментальный выпуск проекта
не выпуск экспериментального проекта?
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|2.20, netricks (?), 11:31, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так понимаю, там всё-таки gc как надстройка над аллокацией памяти. То есть, аллокацию нужно специально прописывать, а значит в тот же libc она у них не полезет.
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|3.21, Аноним (1), 11:40, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я так понимаю, там всё-таки gc как надстройка над аллокацией памяти. То
> есть, аллокацию нужно специально прописывать, а значит в тот же libc
> она у них не полезет.
Примерно как в той ОС на go?
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|1.4, б.б. (?), 09:54, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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- обои есть?
- есть!
- нескучные?
- нескучные
- так какого хрена тебе ещё от ОС надо
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|2.5, б.б. (?), 09:55, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а вообще странно, 3.5 системных вызова, 5 утилит, зато WM с прозрачностью и файловым менеджером
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|1.6, Аноним (6), 10:05, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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О, лисапедный цирк - опять в городе!
Oberon 1987, Inferno 1996, AOS/bluebottle/A2 2002 ...
Не, не слышали...
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|2.8, б.б. (?), 10:13, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у кого из них был графический вм с транспарентностью? :)
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|2.13, Аноним (13), 10:32, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Манямешная фекалия, это дети пилят, что ли?
Лили́т (ивр. לילית) — демоница в еврейской мифологии. В каббалистической теории — первая жена Адама. Лилит упоминается в Талмуде; как первая жена Адама, описывается в Алфавите Бен-Сира (700—1000 годы н. э.) и каббалистической Книге Зогар. Согласно преданию, расставшись с Адамом, Лилит стала злой демоницей, убивающей младенцев.
> командная оболочка adam
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|4.15, Аноним (13), 11:01, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Астрономы, которые утверждают, что видели ее, указывают, что она в четыре раза меньше чем обычная Луна и в три раза дальше. Период вращения вокруг Земли — 119 дней, по 10 дней в каждом Знаке. Стала известной в 1918 году благодаря Сефариалу, а также Дельфин Джей после публикации эфемерид Темной Луны. Представляя собой пыльное облако, Темная Луна (Лилит) поглощает солнечный свет.
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|4.24, Аноним (13), 12:05, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тогда графическая среда должна называться Хавва.
И писаться на Java.
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|3.30, Аноним (30), 12:57, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это имя суккуба, которую в руках держит девочка на переднем плане.
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|2.25, kravich (ok), 12:14, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>пена
на поверхности океана теоретически возможных программных систем
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