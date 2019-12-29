Доступна операционная система Lilith 0.0.5, написанная на языке Crystal

2.13 , Аноним ( 13 ), 10:32, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Манямешная фекалия, это дети пилят, что ли? Лили́т (ивр. ‏לילית‏‎) — демоница в еврейской мифологии. В каббалистической теории — первая жена Адама. Лилит упоминается в Талмуде; как первая жена Адама, описывается в Алфавите Бен-Сира (700—1000 годы н. э.) и каббалистической Книге Зогар. Согласно преданию, расставшись с Адамом, Лилит стала злой демоницей, убивающей младенцев.

> командная оболочка adam 3.14 , Аноним ( 14 ), 10:43, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Плюс СПГС во все поля. Надо брать.

4.15 , Аноним ( 13 ), 11:01, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Астрономы, которые утверждают, что видели ее, указывают, что она в четыре раза меньше чем обычная Луна и в три раза дальше. Период вращения вокруг Земли — 119 дней, по 10 дней в каждом Знаке. Стала известной в 1918 году благодаря Сефариалу, а также Дельфин Джей после публикации эфемерид Темной Луны. Представляя собой пыльное облако, Темная Луна (Лилит) поглощает солнечный свет.

3.22 , Аноним ( 22 ), 11:53, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда графическая среда должна называться Хавва.

4.24 , Аноним ( 13 ), 12:05, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Тогда графическая среда должна называться Хавва. И писаться на Java.

5.29 , A.Stahl ( ok ), 12:41, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На Javva

3.30 , Аноним ( 30 ), 12:57, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это имя суккуба, которую в руках держит девочка на переднем плане.

