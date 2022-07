Facebook выделил C++, Rust, Python и Hack в качестве предпочтительных языков программирования

Компания Facebook/Meta (запрещена в РФ) опубликовала список языков программирования, рекомендуемых инженерам при разработке внутренних серверных компонентов Facebook и полностью поддерживаемых в инфраструктуре компании. По сравнению с прошлыми рекомендациями в список включён язык Rust, который дополнил ранее применяемые C++, Python и Hack (развиваемый Facebook вариант PHP со статической типизацией). Для поддерживаемых языков в Facebook разработчикам предоставляется готовый инструментарий для редактирования, отладки, сборки и развёртывания проектов, а также необходимый набор библиотек и компоненты для обеспечения переносимости. В зависимости от областей применения работникам Facebook даются следующие рекомендации: Использование C++ или Rust для проектов, требующих высокой производительности, таких как бэкенд-сервисы.

Использование Rust для инструментов командной строки.

Использование Hack для бизнес-логики и приложений, не сохраняющих своё состояние (stateless).

Использование Python для приложений машинного обучения, анализа и обработки данных, создания сервисов для Instagram.

Для отдельных специфичных областей допускается использование Java, Erlang, Haskell и Go.