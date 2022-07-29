Facebook выделил C++, Rust, Python и Hack в качестве предпочтительных языков программирования

|
|
|
|2.19, Аноним (19), 10:58, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> рекомендуемых инженерам при разработке внутренних серверных компонентов
|
|
|
|
|
|3.17, D (?), 10:53, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не, я помню что WhatsApp и их мессенджер был писан на Erlang'е, но чтобы что-то новое.
|
|2.42, Аноним (42), 13:06, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ejabberd тот же топчик и весьма популярен и незаменим, так что ничего удивительного. А так хз, кому оно надо.
|
|
|
|3.45, Андрей (??), 13:17, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А так хз, кому оно надо.
Так же для его форка (или клона) вотсап.
|
|1.5, vitalif (ok), 10:32, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Кастрировать их за их кривое folly надо, c++ у них бл.. предпочитаемый
|
|
|
|
|
|3.10, n00by (ok), 10:40, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он из криокамеры пришел, очевидно же: озвученное им пожелание сбылось и давно.
|
|3.43, Аноним (-), 13:07, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> сюда что, приходят помандеть?
С разморозкой, анон! Хотя стоп, кажется это было всегда. Ты наверное новый посетитель?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.39, РАСТОМАН (?), 12:28, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Да... Идиотов все больше и больше... Это же кусок кода, его надо обернуть в мейн-функцию, скомпилировать и только потом полученный бинарь запускать в твоем баше. Ты видно больной на всю башку.
|
|
|
|7.40, РАСТОМАН (?), 12:31, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Да, и еще на заметку всем идиотам - если будете запускать этот код, не забудьте инициализировать переменную baby.
|
|2.47, ыы (?), 13:32, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
...
"для инструментов командной строки"
...
в серьезные вещи его как и следовало ожидать не пускают...
|
|
|
|
|
|
|
|5.75, Аноним (56), 17:48, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
речь не об этом
товарищ ыы утверждает что инструменты командной строки это всё несерьезные вещи
git - это инструментов командной строки
выходит, что следуя логике товарищи ыы - git это тоже несерьезная вещ
|
|1.15, Аноним (15), 10:48, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
А как же родной php (не запрещенный в дружественных и недружественных станах)?
|
|
|
|2.18, D (?), 10:54, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Там написано про Hack, который является собственной реализацией PHP.
|
|1.22, Без аргументов (?), 11:10, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Понятно, что принципы не позволяют использовать Go-ogle. Но всреакт и прочие раки слишком давно свистят на горе безумных.
|
|
|
|2.79, Аноним (79), 18:38, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Учитывая, что ФБ на сдачу с пары модных соцсеточек занимается по хардкору айпи-транзитом, стоит прислушиваться. А то так может оказаться, что AS есть, а пиринга нет, и чебурнет настанет даже без всяких инициатив правительства спецопераций.
|
|1.29, Аноним (-), 11:31, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Компания Meta (запрещённая в РФ) использует Rust для своей террористической деятельности. Надо запретить Rust.
|
|
|
|2.49, X86 (ok), 13:35, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Для террористической деятельности они используют цензуру, блокируя одну информацию и продвигая другую, а языки программирования тут ни при чем.
|
|
|
|
|
|4.66, Аноним (64), 16:16, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Продвигать свободу блокируя. Молодцы! А как иначе свободу продвигать, кроме как лишая этой свободы?
|
|
|
|5.80, Аноним (80), 18:38, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не путай свободу слова и свободу пропаганды. По ссылке типичная пропаганда
|
|
|
|2.53, Аноним (51), 13:52, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Go это конкурирующая компания лол. Еще бы они на нем что-то делали.
|
|1.63, Аноним (63), 16:03, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Facebook выделил
> C++, Rust, Python и Hack
Теперь понятно, кто заразу разносит.
Одни корпорации одну заразу разносят, другие - другую.
|
|1.69, Alexey Tor 35 (?), 16:50, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Постойте, ребятки, откуда это Hack в списке языков? Это потому что он ваш, фейсбуковый? ААаааа, ну тогда даааа. А так - посмотрите на популярность лексера Hack для Сублиме Текст - что-то очень жиденько. Hacklang by albertxing 46 Installs. 46 инсталляций. Последняя правка 5 месяцев назад. Жиденько.
|
|
|
|
|
|3.77, Аноним (56), 17:52, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну, кто знает, может они прям в эту секунду загружают новый бек на расте
|
|1.81, Аноним (80), 18:44, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У расто-веб-макак формошлепов праздник, лицокнига разрешил писать консольные hello world на ржавом
|