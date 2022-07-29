Facebook выделил C++, Rust, Python и Hack в качестве предпочтительных языков программирования

4.24 , РАСТОМАН ( ? ), 11:14, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – println!("Rust is good programming language, {}!", baby);

5.35 , Аноним ( 35 ), 12:04, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Из баша не работает! Видать ты гoвнокодер.

6.39 , РАСТОМАН ( ? ), 12:28, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да... Идиотов все больше и больше... Это же кусок кода, его надо обернуть в мейн-функцию, скомпилировать и только потом полученный бинарь запускать в твоем баше. Ты видно больной на всю башку.

7.40 , РАСТОМАН ( ? ), 12:31, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Да, и еще на заметку всем идиотам - если будете запускать этот код, не забудьте инициализировать переменную baby.

8.46 , ыы ( ? ), 13:30, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать короче без напильника не работает ... 9.50 , Анонн ( ? ), 13:41, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А разве линуксоидам это в новинку ... 10.52 , ыы ( ? ), 13:50, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать значит не дорос еще до промышленного использования ... 11.61 , Аноним ( 61 ), 16:00, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так поэтому фейсбуке везде и венда ...