The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Facebook выделил C++, Rust, Python и Hack в качестве предпочтительных языков программирования

29.07.2022 10:10

Компания Facebook/Meta (запрещена в РФ) опубликовала список языков программирования, рекомендуемых инженерам при разработке внутренних серверных компонентов Facebook и полностью поддерживаемых в инфраструктуре компании. По сравнению с прошлыми рекомендациями в список включён язык Rust, который дополнил ранее применяемые C++, Python и Hack (развиваемый Facebook вариант PHP со статической типизацией). Для поддерживаемых языков в Facebook разработчикам предоставляется готовый инструментарий для редактирования, отладки, сборки и развёртывания проектов, а также необходимый набор библиотек и компоненты для обеспечения переносимости.

В зависимости от областей применения работникам Facebook даются следующие рекомендации:

  • Использование C++ или Rust для проектов, требующих высокой производительности, таких как бэкенд-сервисы.
  • Использование Rust для инструментов командной строки.
  • Использование Hack для бизнес-логики и приложений, не сохраняющих своё состояние (stateless).
  • Использование Python для приложений машинного обучения, анализа и обработки данных, создания сервисов для Instagram.
  • Для отдельных специфичных областей допускается использование Java, Erlang, Haskell и Go.


  1. Главная ссылка к новости (https://engineering.fb.com/202...)
  2. OpenNews: Facebook открыл код транслятора из языка Hack в PHP. Обновление PHP 5.6.3, 5.5.19 и 5.4.35
  3. OpenNews: Проект Wikipedia перешёл на использование HHVM для выполнения PHP-кода
  4. OpenNews: Facebook открыл код среды разработки Nuclide
  5. OpenNews: Выпуск виртуальной машины HHVM 4.0 с прекращением поддержки PHP
  6. OpenNews: Разработчики PHP предложили P++, диалект со строгой типизацией
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57569-facebook
Ключевые слова: facebook, lang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (76) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:28, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А как же TS/JS в React?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 10:33, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пустое
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:13, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    []
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:58, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > рекомендуемых инженерам при разработке внутренних серверных компонентов
     
     
  • 3.55, Anonymous007 (?), 14:22, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Nodejs : Am I a joke to you?
     
  • 3.56, Аноним (56), 14:24, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а, ну тогда node.js
     

  • 1.3, D (?), 10:31, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ого, даже Erlang до сих пор допустим.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:46, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для отдельных специфичных областей
     
     
  • 3.16, pashev.ru (?), 10:49, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Читай — наговнокоженное когда-то легаси.
     
  • 3.17, D (?), 10:53, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, я помню что WhatsApp и их мессенджер был писан на Erlang'е, но чтобы что-то новое.
     
     
  • 4.30, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:49, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они его вроде переписывают на с++ с корутинами.
     
     
  • 5.34, D (?), 11:53, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно ссылочку, интересно
     
     
  • 6.76, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:51, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно ссылочку, интересно

    Я смотрел вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=KmhueUsqUwY В конце в секциях вопросов было вопрос про сравнение с Erlang, на что был ответ, что это nda. Тайм код точно не скажу.

     
  • 2.42, Аноним (42), 13:06, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ejabberd тот же топчик и весьма популярен и незаменим, так что ничего удивительного. А так хз, кому оно надо.
     
     
  • 3.45, Андрей (??), 13:17, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А так хз, кому оно надо.

    Так же для его форка (или клона) вотсап.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:32, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как же Java?
     
     
  • 2.12, Аноним (13), 10:45, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Для отдельных специфичных областей допускается
     
  • 2.26, Sw00p aka Jerom (?), 11:22, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сахарбек его не осилил:)
     

  • 1.5, vitalif (ok), 10:32, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Кастрировать их за их кривое folly надо, c++ у них бл.. предпочитаемый
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 10:34, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    сюда что, приходят помандеть?
     
     
  • 3.10, n00by (ok), 10:40, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он из криокамеры пришел, очевидно же: озвученное им пожелание сбылось и давно.
     
  • 3.43, Аноним (-), 13:07, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > сюда что, приходят помандеть?

    С разморозкой, анон! Хотя стоп, кажется это было всегда. Ты наверное новый посетитель?

     
  • 2.31, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:49, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему кривой?
     

  • 1.8, Вас (?), 10:34, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    похоже  reason похоронили
     
  • 1.9, anonymous (??), 10:34, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Использование C++" - всё еще достоин!
     
  • 1.11, РАСТОМАН (?), 10:44, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Раст, давай - покажи им там всем, я верю в тебя!
     
     
  • 2.14, РАСТОМАН (?), 10:46, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Верю в тебя и пишу на тебе всякий код!
     
     
  • 3.21, Без аргументов (?), 11:07, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Покажи твой код
     
     
  • 4.24, РАСТОМАН (?), 11:14, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    println!("Rust is good programming language, {}!", baby);
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 12:04, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из баша не работает! Видать ты гoвнокодер.
     
     
  • 6.39, РАСТОМАН (?), 12:28, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да... Идиотов все больше и больше... Это же кусок кода, его надо обернуть в мейн-функцию, скомпилировать и только потом полученный бинарь запускать в твоем баше. Ты видно больной на всю башку.
     
     
  • 7.40, РАСТОМАН (?), 12:31, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Да, и еще на заметку всем идиотам - если будете запускать этот код, не забудьте инициализировать переменную baby.
     
     
  • 8.46, ыы (?), 13:30, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    короче без напильника не работает ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.50, Анонн (?), 13:41, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве линуксоидам это в новинку ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.52, ыы (?), 13:50, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    значит не дорос еще до промышленного использования ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.61, Аноним (61), 16:00, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так поэтому фейсбуке везде и венда ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.47, ыы (?), 13:32, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...
    "для инструментов командной строки"
    ...
    в серьезные вещи его как и следовало ожидать не пускают...
     
     
  • 3.57, Аноним (56), 14:29, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо товарищ ыы, git оказывается это несерьезная поделка
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 16:13, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А rust пустили в git?
     
     
  • 5.75, Аноним (56), 17:48, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    речь не об этом
    товарищ ыы утверждает что инструменты командной строки это всё несерьезные вещи
    git - это инструментов командной строки

    выходит, что следуя логике товарищи ыы - git это тоже несерьезная вещ

     

  • 1.15, Аноним (15), 10:48, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А как же родной php (не запрещенный в дружественных и недружественных станах)?
     
     
  • 2.18, D (?), 10:54, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там написано про Hack, который является собственной реализацией PHP.
     
     
  • 3.28, Sw00p aka Jerom (?), 11:25, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    импортозамещенный пхп как там поживает? забыл даже как он называется хммм
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 13:50, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да так ничо https://github.com/VKCOM/kphp как-то без тебя справляются
     
     
  • 5.65, Sw00p aka Jerom (?), 16:13, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да так ничо https://github.com/VKCOM/kphp как-то без тебя справляются

    пасиб

     

  • 1.22, Без аргументов (?), 11:10, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Понятно, что принципы не позволяют использовать Go-ogle. Но всреакт и прочие раки слишком давно свистят на горе безумных.
     
  • 1.25, YetAnotherOnanym (ok), 11:21, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мнение Фейсбука очень важно для нас.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 12:19, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но ваше мнение для фейсбука ещё важнее.
     
  • 2.79, Аноним (79), 18:38, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая, что ФБ на сдачу с пары модных соцсеточек занимается по хардкору айпи-транзитом, стоит прислушиваться. А то так может оказаться, что AS есть, а пиринга нет, и чебурнет настанет даже без всяких инициатив правительства спецопераций.
     

  • 1.27, Golangdev (?), 11:24, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ох ё*ушки, фейсбук благословил целых 4 языка
     
  • 1.29, Аноним (-), 11:31, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Компания Meta (запрещённая в РФ) использует Rust для своей террористической деятельности. Надо запретить Rust.
     
     
  • 2.49, X86 (ok), 13:35, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для террористической деятельности они используют цензуру, блокируя одну информацию и продвигая другую, а языки программирования тут ни при чем.
     
     
  • 3.62, Anonima (?), 16:00, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блокируя пропаганду и продвигая свободу слова, пофиксил негодяя.
     
     
  • 4.66, Аноним (64), 16:16, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продвигать свободу блокируя. Молодцы! А как иначе свободу продвигать, кроме как лишая этой свободы?
     
  • 4.78, Аноним (78), 17:56, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тогда в личных сообщениях нельзя отправить ссылку на этот сайт? Так и пишут что запрещено правилами сайта. О какой свободе ты говоришь?
    https://prism-break.org/en/
     
     
  • 5.80, Аноним (80), 18:38, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путай свободу слова и свободу пропаганды. По ссылке типичная пропаганда
     

  • 1.32, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:51, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, что go не в рекомендуемых
     
     
  • 2.53, Аноним (51), 13:52, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Go это конкурирующая компания лол. Еще бы они на нем что-то делали.  
     
     
  • 3.74, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:39, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Go это конкурирующая компания лол. Еще бы они на нем что-то делали.

    Но С++ и Rust они тоже не делают? Хотя возможно их люди в комитетах присутствуют.

     
  • 2.58, th3m3 (ok), 14:59, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку от Go? Когда есть Rust.
     
     
  • 3.73, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:38, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А толку от Go? Когда есть Rust.

    Ну go в разы проще + из горутины из коробки.

     

  • 1.33, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:52, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Во многих проектах у них ещё ocaml, почему его нет?
     
     
  • 2.44, Аноним (-), 13:08, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эзотерический шибко.
     

  • 1.36, Аноним (35), 12:07, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что они там пилят на пхп 20 лет?
     
     
  • 2.48, ыы (?), 13:33, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ядро всего..
     

  • 1.59, Hck3r (?), 15:44, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно warp перестали юзать или переписали?
    https://github.com/facebookarchive/warp

    Есть кто с ФБ?

     
     
  • 2.60, Аноним (61), 15:58, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Последний коммит 7 лет назад. Или до тебя плохо доходит?
     
  • 2.68, я из фейсбука (?), 16:35, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы обсуждали это с Марком, он не одобрил
     

  • 1.63, Аноним (63), 16:03, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Facebook выделил
    > C++, Rust, Python и Hack

    Теперь понятно, кто заразу разносит.
    Одни корпорации одну заразу разносят, другие - другую.

     
  • 1.67, Аноним (67), 16:18, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а где пометка "экстремистская организация" ?
     
  • 1.69, Alexey Tor 35 (?), 16:50, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Постойте, ребятки, откуда это Hack  в списке языков? Это потому что он ваш, фейсбуковый? ААаааа, ну тогда даааа. А так - посмотрите на популярность лексера Hack для Сублиме Текст - что-то очень жиденько.  Hacklang by albertxing 46 Installs. 46 инсталляций. Последняя правка 5 месяцев назад. Жиденько.
     
     
  • 2.71, Аноним (71), 17:03, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потому что это простой пхп, только чуть быстрый.  
     

  • 1.70, Аноним (71), 17:02, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока вы тут фигней страдаете там стековерфлоу прилёг.  
     
     
  • 2.72, Аноним (23), 17:34, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот был бы на расте... черт, не в ту новость пишу.
     
     
  • 3.77, Аноним (56), 17:52, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, кто знает, может они прям в эту секунду загружают новый бек на расте
     

  • 1.81, Аноним (80), 18:44, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У расто-веб-макак формошлепов праздник, лицокнига разрешил писать консольные hello world на ржавом
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру