Доступен язык программирования Crystal 1.0

|
|
|
|2.7, Аноним (7), 10:10, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> typeof() - это то, чего так адски не хватает в Си/Плюшах!
GType type = G_OBJECT_TYPE (put_your_object_here);
|
|2.14, Ононимус (?), 11:13, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
typeof есть в гнутом и шланге и даже в крошке tcc, т.е. во всех нормальных компиляторах
|
|1.5, Аноним (5), 10:08, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"У нас тут Большой Релиз 1.0 с долгосрочной поддеркой и обратной совместимостью. Только половина фич - экспериментальная, если не работают - мы не виноваты. А потом мы их может быть еще и дропнем, ХЗ." Спрашивается - куда переться было? Очередная погоня за циферкой? В хроме уже 89 а у нас 1.0 еще не было? Честно бы сказали - у нас тут 0.9rc1, как определимся - что будем поддерживать, а что нет - будет 1.0.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 10:18, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Если реализовывать все фичи, которые хочется, язык никогда не выйдет из rc. Они реализовали тот минимум, которого, по их мнению, достаточно для первой версии, остальное в последующих
|
|
|
|3.11, Аноним (11), 10:43, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Анон наверно о том, что не стоило включать нестабильные фичи в стабильную ветку. Сначала нужно обкатать и протестировать в отдельном бранче, и уже потом добавлять в релиз.
|
|3.12, Леголас (ok), 10:51, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> остальное в последующих
главное, что бы блюли обратную совместимость
|
|
|
|2.10, Злюка (?), 10:39, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже захотелось вспомнить молодость и снова поиграть в Elite
|
|1.13, Аноним (13), 11:13, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Очень хороший язык. Особенно нравицца как они автоматически выводят ADT. Это классно.
|
|
|
|
|
|
|
|4.22, Урри (ok), 12:05, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ракета выглядит немного излишне усложненной по сравнению со схемой. Это не мешает?
|
|
|
|5.24, Аноним (18), 12:17, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
C++ тоже выглядит излишне усложненным в сравнении с Си. Однако, танцоров меньше не становится.
|
|1.21, Урри (ok), 12:02, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Тот редкий случай, когда новый язык можно только приветствовать.
|
|
|
|2.31, Аноним (31), 12:39, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Урри: Конкурент Си не нужен!
Также Урри: Конкурент Си нужен, ура!
Урри и двойные стандарты - друзья навек ^^
|
|
|
|3.36, Omnom (?), 12:54, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не конкурент Си. У него нет конкурентов в настоящий момент.
|
|1.26, Аноним (25), 12:27, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>без необходимости явного указания типов переменных и аргументов методов в коде
Моё личное мнение, что это скорее минус, чем плюс. Всегда лучше чётко понимать с каким типом данных мы сейчас работаем.
|
|
|
|2.32, Аноним (7), 12:42, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
SimpleBeanFactoryAwareAspectInstanceFactory simpleBeanFactoryAwareAspectInstanceFactory = new SimpleBeanFactoryAwareAspectInstanceFactory();
|
|1.33, Chloride (?), 12:43, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
У них сайт набит JS, это несерьёзно для языка программирования, претендующего на лавры Си.
|
|1.35, Слушатель экспертов (?), 12:52, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Нужно слушать экспертов opennet!
Им видней, кто дурак а кто нет!
Ведь если эксперт сказал, что дураки те, кто ценит своё время, значит так и есть.
Если эксперт с opennet скажет тебе перевести ему миллион долларов, ты ему их переведешь.
Ведь эксперты opennet - важные уважаемые люди в мир
|