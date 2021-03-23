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Доступен язык программирования Crystal 1.0

23.03.2021 08:56

Состоялся релиз языка программирования Crystal 1.0. Выпуск отмечен как первый значительный релиз, который подвёл итоги 8 лет работы и ознаменовал стабилизацию языка и готовность для использования в рабочих проектах. В ветке 1.x будет поддерживаться обратная совместимость и гарантируется отсутствие изменений в языке и стандартной библиотеке, негативно влияющих на сборку и работу существующего кода.

Выпуски 1.0.y будут включать лишь корректирующие исправления, а версии 1.x.0 будут предлагать новую функциональность и значительные изменения, сохраняя при этом совместимостью с кодом. Новые идеи и потенциально несовместимые изменения будут развиваться в отдельной ветке, на базе которой в последующем будет сформирован выпуск Crystal 2.0. Некоторые возможности Crystal 1.0 объявлены как предварительные и несмотря на наличие в ветке 1.0, они не подпадают под официальную поддержку. Среди таких возможностей моногопоточность, работа на платформе Windows, использование на системах с процессорами ARM.

Напомним, что разработчики Crystal пытаются совместить удобство разработки на языке Ruby с высокой производительностью приложений, свойственной языку Си. Синтаксис Crystal близок к языку Ruby, но не полностью совместим с ним, несмотря на то, что без переработки выполняются некоторые ruby-программы. Код компилятора написан на языке Crystal и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В языке применяется статическая проверка типов, реализованная без необходимости явного указания типов переменных и аргументов методов в коде. Программы на Crystal компилируются в исполняемые файлы, с вычислением макросов и генерацией кода во время компиляции. В программах на языке Crystal допускается подключение биндингов, написанных на языке Си. Распараллеливание выполнения кода осуществляется при помощи ключевого слова "spawn", которое позволяет запустить фоновую задачу в асинхронном режиме, не блокируя основной поток, в виде легковесных потоков, именуемых файберами (Fiber).

Стандартная библиотека предоставляет большой набор типовых функций, в том числе средства для обработки CSV, YAML, и JSON, компоненты для создания HTTP-серверов и поддержки WebSocket. В процессе разработки удобно использовать команду "crystal play" которая формирует web-интерфейс (по умолчанию localhost:8080) для интерактивного выполнения кода на языке Crystal.

Основные изменения:

  • В кортежах разрешено индексированное обращение к элементам разных типов, так как компилятор имеет информацию о том, какого типа каждый элемент. Например: 
    
   tuple = {1, "hello", 'x'}
   v = tuple[0..1] # выдаст {1, "hello"}
   typeof(v)       # => Tuple(Int32, String)
  • В строковых и символьных литералах запрещено использование суррогатных сокращений в escape-последовательностях Unicode, таких как "\uD834". Для кодирования произвольных значений следует использовать нотацию "\x".
  • В стандартной библиотеке удалена большая порция определений, макросов и методов, ранее помеченных устаревшими. Включая методы Set, StaticArray#[], YAML.new, HTTP::Request, HTTP::WebSocket,Hash#delete_if, Process#kill и т.д.
  • В макросах getter и property теперь обязательно требуется указание возвращаемого типа.
  • Метод округления по умолчанию изменён на TIES_EVEN ("округление банкира", до ближайшего целого, а для пограничных ситуаций до ближайшего чётного числа). В Number#round добавлен параметр RoundingMode, позволяющий выбрать метод округления. Среди доступных методов: TIES_EVEN, TIES_AWAY, TO_ZERO, TO_POSITIVE, TO_NEGATIVE.
  • В коллекциях обеспечена работа Enumerable#flat_map и Iterator#flat_map с элементами смешанных типов.
  • При сериализации последовательностей Enum теперь используются представление в форме строк с подчёркиванием.
  • Типы, определённые в модуле XML, переведены с использования struct на class.
  • Из соображений безопасности прекращено декодирование имён Cookie, а также кодирование и декодирование значений Cookie (перекодирование переложено на плечи фреймворков и приложений). Метод HTTP::Cookies.from_headers разделён на два варианта для серверов и клиентов.


  1. Главная ссылка к новости (https://crystal-lang.org/2021/...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Haxe 4.2
  3. OpenNews: Анализ зависимости безопасности кода от используемого языка программирования
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 1.4.0
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 3.0
  6. OpenNews: Доступна операционная система Lilith 0.0.5, написанная на языке Crystal
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54813-crystal
Ключевые слова: crystal
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, анон (?), 09:47, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    работа на windows? это когда они успели?!
     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 10:07, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://github.com/crystal-lang/crystal/issues/5430
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:55, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кто пользуется? Как там с GC дела?
     
  • 1.3, InuYasha (??), 10:02, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Krystal :3

    PS: typeof() - это то, чего так адски не хватает в Си/Плюшах!

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:10, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > typeof() - это то, чего так адски не хватает в Си/Плюшах!

    GType type = G_OBJECT_TYPE (put_your_object_here);

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:22, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В с++ нет GType
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:11, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А decltype() не то?
     
  • 2.14, Ононимус (?), 11:13, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    typeof есть в гнутом и шланге и даже в крошке tcc, т.е. во всех нормальных компиляторах
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:08, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "У нас тут Большой Релиз 1.0 с долгосрочной поддеркой и обратной совместимостью. Только половина фич - экспериментальная, если не работают - мы не виноваты. А потом мы их может быть еще и дропнем, ХЗ." Спрашивается - куда переться было? Очередная погоня за циферкой? В хроме уже 89 а у нас 1.0 еще не было? Честно бы сказали - у нас тут 0.9rc1, как определимся - что будем поддерживать, а что нет - будет 1.0.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:18, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Если реализовывать все фичи, которые хочется, язык никогда не выйдет из rc. Они реализовали тот минимум, которого, по их мнению, достаточно для первой версии, остальное в последующих
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:43, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон наверно о том, что не стоило включать нестабильные фичи в стабильную ветку. Сначала нужно обкатать и протестировать в отдельном бранче, и уже потом добавлять в релиз.
     
  • 3.12, Леголас (ok), 10:51, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  остальное в последующих

    главное, что бы блюли обратную совместимость

     

  • 1.6, Леголас (ok), 10:09, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    чёрный многогранник зачётный (:
     
     
  • 2.10, Злюка (?), 10:39, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже захотелось вспомнить молодость и снова поиграть в Elite
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:13, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хороший язык. Особенно нравицца как они автоматически выводят ADT. Это классно.
     
  • 1.15, acroobar (?), 11:33, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Не нужно, есть Go, Rust, C++, Nim, Haskell
     
     
  • 2.16, Аноним (13), 11:44, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    на скольки из них ты работаешь?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:51, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Lisp/Racket моё все.
     
     
  • 4.22, Урри (ok), 12:05, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ракета выглядит немного излишне усложненной по сравнению со схемой. Это не мешает?
     
     
  • 5.24, Аноним (18), 12:17, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C++ тоже выглядит излишне усложненным в сравнении с Си. Однако, танцоров меньше не становится.
     

  • 1.17, Аноним (-), 11:46, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то руби. Наверное рубисты оценят, есть тут среди мужиков рубисты ?
     
     
  • 2.19, Иваня (?), 12:01, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     
  • 2.20, Урри (ok), 12:01, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что, кто ж в таком открыто признается.
     

  • 1.21, Урри (ok), 12:02, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тот редкий случай, когда новый язык можно только приветствовать.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:39, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Урри: Конкурент Си не нужен!
    Также Урри: Конкурент Си нужен, ура!

    Урри и двойные стандарты - друзья навек ^^

     
     
  • 3.36, Omnom (?), 12:54, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не конкурент Си. У него нет конкурентов в настоящий момент.
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:09, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем это, если есть Nim, который не взлетел?
     
     
  • 2.27, Аноним (18), 12:29, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кристал быстрее чем Nim.
     

  • 1.26, Аноним (25), 12:27, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>без необходимости явного указания типов переменных и аргументов методов в коде

    Моё личное мнение, что это скорее минус, чем плюс. Всегда лучше чётко понимать с каким типом данных мы сейчас работаем.

     
     
  • 2.32, Аноним (7), 12:42, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SimpleBeanFactoryAwareAspectInstanceFactory simpleBeanFactoryAwareAspectInstanceFactory = new SimpleBeanFactoryAwareAspectInstanceFactory();
     

  • 1.28, Аноним (28), 12:30, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Типизированный луа? Очень и очень нужно (сарказм).
     
     
  • 2.34, Аноним (13), 12:45, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты сам себя похоришь этим комментарием
    /ничего общего с Луа/
     
  • 2.37, Слушатель экспертов (?), 12:54, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз такой эксперт как вы говорит что не нужно, Значит не нужно.
    Полностью поддерживаю!
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:31, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это как-то связано с Crystal Reports?
     
  • 1.30, Аноним (30), 12:36, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько градусов?
     
  • 1.33, Chloride (?), 12:43, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У них сайт набит JS, это несерьёзно для языка программирования, претендующего на лавры Си.
     
  • 1.35, Слушатель экспертов (?), 12:52, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно слушать экспертов opennet!

    Им видней, кто дурак а кто нет!
    Ведь если эксперт сказал, что дураки те, кто ценит своё время, значит так и есть.
    Если эксперт с opennet скажет тебе перевести ему миллион долларов, ты ему их переведешь.
    Ведь эксперты opennet - важные уважаемые люди в мир

     
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