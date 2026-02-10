The OpenNET Project / Index page

Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.11.0 и C++-клиента i2pd 2.59

10.02.2026 17:32 (MSK)

Представлен релиз анонимной сети I2P 2.11.0 и C++-клиента i2pd 2.59.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).

В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В новой версии I2P:

  • Клиент отныне требует для работы Java 17.
  • Совершён переход на 12-ю версию веб-сервера Jetty.
  • Продолжена интеграция пост-квантовой криптографии. Для механизма обмена ключей алгоритмы пост-квантовой криптографии задействованы по умолчанию.
  • Введены дополнительные меры борьбы с DoS-атаками в связи с продолжающейся атакой неизвестных лиц на сеть I2P. Планируется корректирующий выпуск с расширенной защитой.
  • Интерфейс SAMv3 теперь поддерживает datagram 2 и 3 версии.

Для C++-клиента i2pd можно выделить следующие изменения:

  • Добавлена поддержка алгоритмов пост-квантовой криптографии (ML-KEM-512, ML-KEM-768, ML-KEM-1024) для протокола NTCP2. Работает при сборке с OpenSSL версии 3.5.0 и выше.
  • Добавлена локализация на язык эсперанто, филиппинский и финский. Обновлена локализация для иврита.
  • Добавлено нативное графическое приложение i2pd для ОС Haiku.
  • Ассоциирование UDP с SOCKS5-прокси.
  • Исправлен случайный сбой с NetDb, происходивший при остановке маршрутизатора.
  • Режим ограниченной сетевой доступности.
  • Множество исправлений в отношении datagram в интерфейсе SAM.
  • Внедрено ограничение на количество отправленных данных в формате datagram ради контроля целостности шифрованных сессий через UDP-туннели.
  • Исправлен ложно-положительный результат при запуске тестирования пира, вызванный ещё одним недавним тестированием.
  • Отныне маршрутизатор не будет устанавливать соединения с узлами, имеющими версию ниже 0.9.58.
  • Floodfill-ы отныне не могут быть узлами, обеспечивающими пробивание NAT.
  • Публикация реального порта при NAT типа full cone.
  • Добавлены параметры "i2p.streaming.maxConnsPerMinute" и "i2p.streaming.maxResends".
  • Добавлено использование списка доверенных узлов для первого узла в цепочке.
  • Увелечена производительности при большом количестве стримов.
  • Использование множества "долек" при чесночной маршрутизации для datagram. Datagram3 и 800 стали входящими тэгами по умолчанию.
  • Косметические исправления веб-консоли i2pd.
  • Обновлён список reseed-серверов.


  • 1.2, dannyD (?), 18:50, 10/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    все это классно, только там пусто, как в 1995 год попал :(
     
     
  • 2.4, мелстрой (?), 18:56, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заполни
     
  • 2.10, Аноним (-), 20:04, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорость низкая. Народ разбалован быстрым интернетом.
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:55, 10/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Реализация вообще отличная. Если бы скорости туда.
     
  • 1.6, EuPhobos (ok), 19:41, 10/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро будет актуально )
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 20:06, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Ш2з детектится дпи, плюс список узлов доступен любому желающему. Сеть не забанили только потому что в ней никого нет.
     
  • 2.18, Аноним (18), 21:14, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я помню orignal (разраб i2pd) в ксакеп статью писал. Там всё очень плохо - тем, кто сидит на проводе ничего не мешает замкнуть все соединения юзера на все свои sybil-ноды (а неподставные вообще до роутера юзера не дойдут). В Tor же список нод грузится с сервера централизованно. Заблочить можно, подделать - нет.
     
  • 2.24, Джон Титор (ok), 22:26, 10/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, th3m3 (ok), 19:53, 10/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора видать возвращаться. Лет 10 назад пробовал. Поди ничего не изменилось особо :)
     

