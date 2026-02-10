Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.11.0 и C++-клиента i2pd 2.59

Представлен релиз анонимной сети I2P 2.11.0 и C++-клиента i2pd 2.59.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами). В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD. В новой версии I2P: Клиент отныне требует для работы Java 17.

Совершён переход на 12-ю версию веб-сервера Jetty.

Продолжена интеграция пост-квантовой криптографии. Для механизма обмена ключей алгоритмы пост-квантовой криптографии задействованы по умолчанию.

Введены дополнительные меры борьбы с DoS-атаками в связи с продолжающейся атакой неизвестных лиц на сеть I2P. Планируется корректирующий выпуск с расширенной защитой.

Интерфейс SAMv3 теперь поддерживает datagram 2 и 3 версии. Для C++-клиента i2pd можно выделить следующие изменения: Добавлена поддержка алгоритмов пост-квантовой криптографии (ML-KEM-512, ML-KEM-768, ML-KEM-1024) для протокола NTCP2. Работает при сборке с OpenSSL версии 3.5.0 и выше.

Добавлена локализация на язык эсперанто, филиппинский и финский. Обновлена локализация для иврита.

Добавлено нативное графическое приложение i2pd для ОС Haiku.

Ассоциирование UDP с SOCKS5-прокси.

Исправлен случайный сбой с NetDb, происходивший при остановке маршрутизатора.

Режим ограниченной сетевой доступности.

Множество исправлений в отношении datagram в интерфейсе SAM.

Внедрено ограничение на количество отправленных данных в формате datagram ради контроля целостности шифрованных сессий через UDP-туннели.

Исправлен ложно-положительный результат при запуске тестирования пира, вызванный ещё одним недавним тестированием.

Отныне маршрутизатор не будет устанавливать соединения с узлами, имеющими версию ниже 0.9.58.

Floodfill-ы отныне не могут быть узлами, обеспечивающими пробивание NAT.

Публикация реального порта при NAT типа full cone.

Добавлены параметры "i2p.streaming.maxConnsPerMinute" и "i2p.streaming.maxResends".

Добавлено использование списка доверенных узлов для первого узла в цепочке.

Увелечена производительности при большом количестве стримов.

Использование множества "долек" при чесночной маршрутизации для datagram. Datagram3 и 800 стали входящими тэгами по умолчанию.

Косметические исправления веб-консоли i2pd.

Обновлён список reseed-серверов.



