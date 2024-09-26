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Проект Tor и дистрибутив Tails объявили об объединении

26.09.2024 22:42

Разработчики анонимной сети Tor и дистрибутива Tails объявили о слиянии проектов. Дальнейшая разработка дистрибутива Tails будет вестись в составе проекта Tor, что упростит совместную работу, повысит жизнеспособность, снизит накладные расходы и расширит возможности противодействия цифровым угрозам. Дистрибутив Tails (The Amnesic Incognito Live System) основан на пакетной базе Debian, поставляется с рабочим столом GNOME и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром.

Присоединившись к более крупной организации, отстаивающей те же идеи и имеющей общие цели, команда разработчиков Tails сможет не распылять внимание на решение рутинных организационных и инфраструктурных вопросов, а сосредоточиться только на разработке и улучшении дистрибутива. Отмечается, что проекты плотно сотрудничают с 2015 года и объединение стало естественным шагом после того как Tails перерос возможности своей организационной структуры.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/to...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.7
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
  4. OpenNews: Выпуск Arti 1.2, официальной реализации Tor на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск Tor Browser 13.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61939-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Avririon (ok), 23:04, 26/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Совет да любовь.
     
  • 2, Аноним (2), 23:12, 26/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3, Аноним (3), 23:24, 26/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Тор почти везде заблокирован, клаудфларе поверх каждого второго сайта, даркнет мёртв. Вопрос: Кому это нужно?
     
  • 4, cheburnator9000 (ok), 23:26, 26/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Я не пойму это пропаганда LGBT или как?
     

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