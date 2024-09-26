Проект Tor и дистрибутив Tails объявили об объединении

Разработчики анонимной сети Tor и дистрибутива Tails объявили о слиянии проектов. Дальнейшая разработка дистрибутива Tails будет вестись в составе проекта Tor, что упростит совместную работу, повысит жизнеспособность, снизит накладные расходы и расширит возможности противодействия цифровым угрозам. Дистрибутив Tails (The Amnesic Incognito Live System) основан на пакетной базе Debian, поставляется с рабочим столом GNOME и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром.

Присоединившись к более крупной организации, отстаивающей те же идеи и имеющей общие цели, команда разработчиков Tails сможет не распылять внимание на решение рутинных организационных и инфраструктурных вопросов, а сосредоточиться только на разработке и улучшении дистрибутива. Отмечается, что проекты плотно сотрудничают с 2015 года и объединение стало естественным шагом после того как Tails перерос возможности своей организационной структуры.



