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Выпуск дистрибутива Tails 6.7

10.09.2024 21:59

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.7 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian 12, поставляемого с рабочим столом GNOME 43 и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии обновлены Tor Browser 13.5.3, почтовый клиент Thunderbird 115.15.0 и приложение для обмена файлами OnionShare 2.6, в котором появилась возможность создания анонимных чатов.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 13.5
  3. OpenNews: Проект Tor опубликовал приложение для обмена файлами OnionShare 2.3
  4. OpenNews: Выпуск Whonix 17.2, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61841-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:16, 10/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    >почтовый клиент Thunderbird

    Это тот, который домой звонит?

     

  • 2, Аноним (2), 23:21, 10/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    20.04 небось
     

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