Выпуск дистрибутива Tails 6.7

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.7 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian 12, поставляемого с рабочим столом GNOME 43 и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии обновлены Tor Browser 13.5.3, почтовый клиент Thunderbird 115.15.0 и приложение для обмена файлами OnionShare 2.6, в котором появилась возможность создания анонимных чатов.



