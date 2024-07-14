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Выпуск Whonix 17.2, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций

14.07.2024 08:17

Доступен выпуск дистрибутива Whonix 17.2, нацеленного на предоставление гарантированной анонимности, безопасности и защиты частной информации. Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и использует Tor для обеспечения анонимности. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены образы виртуальных машин в формате ova для VirtualBox (2.1 ГБ c Xfce и 1.4 ГБ консольный). Образ также может быть сконвертирован для использования с гипервизором KVM.

Особенностью Whonix является разделение дистрибутива на два отдельно запускаемых компонента - Whonix-Gateway с реализацией сетевого шлюза для анонимных коммуникаций и Whonix-Workstation с рабочим столом. Оба компонента поставляются внутри одного загрузочного образа. Выход в сеть из окружения Whonix-Workstation производится только через шлюз Whonix-Gateway, что изолирует рабочее окружение от прямого взаимодействия с внешним миром и допускает использование только фиктивных сетевых адресов. Подобный подход позволяет защитить пользователя от утечки реального IP-адреса в случае взлома web-браузера и даже при эксплуатации уязвимости, дающей атакующему root-доступ к системе.

Взлом Whonix-Workstation позволят атакующему получить только фиктивные сетевые параметры, так как реальный IP и параметры DNS скрыты за границей сетевого шлюза, работающего на базе Whonix-Gateway, который направляет трафик только через Tor. При этом следует учитывать, что компоненты Whonix рассчитаны на запуск в форме гостевых систем, т.е. не исключена возможность эксплуатации критических 0-day уязвимостей в платформах виртуализации, которые могут предоставить доступ к хост-системе. В связи с этим, не рекомендуется запускать Whonix-Workstation на том же компьютере, что и Whonix-Gateway.

В Whonix-Workstation по умолчанию предоставляется пользовательское окружение Xfce. В поставку включены такие программы, как VLC, Tor Browser, Thunderbird+TorBirdy, Pidgin и т.д. В поставке Whonix-Gateway можно найти набор серверных приложений, в том числе Apache httpd, ngnix и IRC-серверы, которые могут использоваться для организации работы скрытых сервисов Tor. Возможен проброс поверх Tor туннелей для Freenet, i2p, JonDonym, SSH и VPN. Сравнение Whonix с Tails, Tor Browser, Qubes OS TorVM и corridor можно найти на данной странице. При желании, пользователь может обойтись только Whonix-Gateway и подключить через него свои обычные системы, в том числе Windows, что даёт возможность обеспечить анонимный выход для уже находящихся в обиходе рабочих станций.

Основные изменения:

  • Обновлены сборки на базе компонентов защищённого дистрибутива Kicksecure, расширяющего Debian дополнительными механизмами и настройками для повышения безопасности (AppArmor для изоляции, установка обновлений через Tor, использование PAM-модуля tally2 для защиты от подбора паролей, расширение энтропии для RNG, отключение suid, отсутствие открытых сетевых портов по умолчанию, использование рекомендаций от проекта KSPP (Kernel Self Protection Project), добавление защиты от утечки сведений об активности CPU и т.п.).
  • Обеспечено подключение к сети Tor по умолчанию (без вызова мастера подключения при первой загрузке). Пользователям, которым необходимо прямое подключение к сети, предлагается отдельно вызывать ACW (Anon Connection Wizard).
  • Межсетевой экран Whonix-Firewall переведён c iptables на nftables.
  • Улучшена поддержка IPv6.
  • Продолжена работа над экспериментальной Live-сборкой Whonix-Host, оснащённой инсталлятором. Сборка основана на окружении Kicksecure и рассчитана на предоставление защищённого хост-окружения для запуска виртуальных машин с "Whonix-Gateway" и "Whonix-Workstation".
  • Обновлены версии Tor и Tor Browser.
  • Внесены изменения для поддержки децентрализованной P2P-сети Bisq 2, предназначенной для обмена и торговли криптовалютами.
  • Обновлены шаблоны для ОС Qubes. Осуществлён переход с pulseaudio на pipewire. Для направления трафика через Tor задействован tinyproxy и протокол SOCKS.
  • При запуске под управлением гипервизора KVM размер ОЗУ в параметрах виртуальной машины Whonix-Gateway увеличен до 1280 MB, а Whonix-Workstation - до 2048 MB, что соответствует ранее использовавшимся настройкам для VirtualBox.


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.whonix.org/t/wh...)
  2. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  3. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.2.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  4. OpenNews: Доступен Whonix 17, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  5. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61538-whonix
Ключевые слова: whonix
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 09:34, 14/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.11, Аноним (-), 10:37, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень нужный проект, пользуюсь буквально каждый день. Единственное, когда уже в теме, прямой выход через тор не особо канает, потому как реально все выходные ноды у различных агентств, да и большинство нод в блэклистах и фиг где полазишь, по итогу все равно нужен селфхост.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 10:41, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И воркстэтион на дебиан, это главный минус, приходится делать кастомный на генту или арче с переносом всех фич, или хотя бы близко к нему.
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:21, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >все выходные ноды у различных агентств

    Да, только для компрометации отдельно взятой цепочки необходимо чтобы все три узла "были в сговоре", а при наличии хотя бы одного нескомпрометированного узла невозможно связать пользователя и его действия, а так же деанонимизировать его.

     
     
  • 3.28, Анонимус_WSL2 (?), 12:27, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >невозможно связать пользователя и его действия, а так же деанонимизировать его.

    Тем временем аноним с опеннета, пользующийся тором исключительно для того, что бы посмотреть почту на майлру и залогиниться во вконтактик и телеграм.

     
     
  • 4.42, Аноним (19), 12:58, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это, конечно, глупо. Особенно, если авторизация происходит в НЕанонимный аккаунт. Тем не менее любая авторизация автоматически переводит пользователя из анонимного в псевдоанонимный "режим" при котором лучше воздержаться от взаимодействия со сторонними сервисами до окончания сессии.
     
  • 3.41, Аноним (41), 12:55, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, только для компрометации отдельно взятой цепочки необходимо чтобы все три узла "были в сговоре", а при наличии хотя бы одного нескомпрометированного узла невозможно связать пользователя и его действия, а так же деанонимизировать его.

    Достаточно первого и последнего, дальше по корреляции трафика найти.
    А если первая нода селфхост, то её можно и не считать.

     

  • 1.18, Швондик (?), 11:17, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему в формате ova для VirtualBox, а не в ISO ?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:28, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему ты не читаешь дальше первого абзаца?
     
     
  • 3.38, Швондик (?), 12:51, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я читал, но не понял
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 13:09, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как студент на экзамене. Не знал и забыл.
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:38, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Товарищи, у вас на прямую, без тора, reddit еще открывается?
     
     
  • 2.24, Аноним (19), 11:40, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То открывается, то нет.
     
     
  • 3.25, Аноним (19), 11:45, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще иногда old.reddit.com открывается, а reddit.com нет.
     
  • 2.26, Телеметрия (?), 11:57, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из России открывается,но переводить станички не дает.
     
  • 2.46, Аноним (44), 13:16, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше расскажите что случилось с прнхабом. Он открывается но видосы тормозят. Но через самый медленный впн всё норм это как?
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 14:24, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, РКН так ютуб блокирует. Просто замедялет скорость передачи всех медиаданных до неприличных значений. Та же история, что была с телегой: блокировали её, а падало всё остальное.
     

  • 1.27, Швондик (?), 12:21, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а МАС-адрес прятать не нужно? достаточно только IP?
     
  • 1.29, Аноним (33), 12:31, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я всегда думал, что коммуникации это что-то вроде инженерных колодцев, трубопроводов и т.п. Каким боком тут дистробутив линукс?
     
     
  • 2.32, Аноним (44), 12:39, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Анонимная коммуникация это когда на знаешь где труба зарыта.  
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:49, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ты с кем-то разговариваешь это коммуникация. Я вот теперь не могу когда со мною коммуницируют.
     
     
  • 3.40, Аноним (33), 12:54, 14/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.43, Аноним (43), 13:07, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    название какое-то неприличное
     
  • 1.47, Аноним (33), 13:23, 14/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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