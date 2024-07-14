Выпуск Whonix 17.2, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций

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|1.11, Аноним (-), 10:37, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очень нужный проект, пользуюсь буквально каждый день. Единственное, когда уже в теме, прямой выход через тор не особо канает, потому как реально все выходные ноды у различных агентств, да и большинство нод в блэклистах и фиг где полазишь, по итогу все равно нужен селфхост.
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|2.12, Аноним (-), 10:41, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И воркстэтион на дебиан, это главный минус, приходится делать кастомный на генту или арче с переносом всех фич, или хотя бы близко к нему.
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|2.19, Аноним (19), 11:21, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>все выходные ноды у различных агентств
Да, только для компрометации отдельно взятой цепочки необходимо чтобы все три узла "были в сговоре", а при наличии хотя бы одного нескомпрометированного узла невозможно связать пользователя и его действия, а так же деанонимизировать его.
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|3.28, Анонимус_WSL2 (?), 12:27, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>невозможно связать пользователя и его действия, а так же деанонимизировать его.
Тем временем аноним с опеннета, пользующийся тором исключительно для того, что бы посмотреть почту на майлру и залогиниться во вконтактик и телеграм.
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|4.42, Аноним (19), 12:58, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И это, конечно, глупо. Особенно, если авторизация происходит в НЕанонимный аккаунт. Тем не менее любая авторизация автоматически переводит пользователя из анонимного в псевдоанонимный "режим" при котором лучше воздержаться от взаимодействия со сторонними сервисами до окончания сессии.
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|3.41, Аноним (41), 12:55, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, только для компрометации отдельно взятой цепочки необходимо чтобы все три узла "были в сговоре", а при наличии хотя бы одного нескомпрометированного узла невозможно связать пользователя и его действия, а так же деанонимизировать его.
Достаточно первого и последнего, дальше по корреляции трафика найти.
А если первая нода селфхост, то её можно и не считать.
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|2.46, Аноним (44), 13:16, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше расскажите что случилось с прнхабом. Он открывается но видосы тормозят. Но через самый медленный впн всё норм это как?
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|3.48, Аноним (48), 14:24, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, РКН так ютуб блокирует. Просто замедялет скорость передачи всех медиаданных до неприличных значений. Та же история, что была с телегой: блокировали её, а падало всё остальное.
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|1.29, Аноним (33), 12:31, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я всегда думал, что коммуникации это что-то вроде инженерных колодцев, трубопроводов и т.п. Каким боком тут дистробутив линукс?
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|2.32, Аноним (44), 12:39, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Анонимная коммуникация это когда на знаешь где труба зарыта.
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|2.36, Аноним (36), 12:49, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда ты с кем-то разговариваешь это коммуникация. Я вот теперь не могу когда со мною коммуницируют.
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