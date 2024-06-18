Выпуск дистрибутива Tails 6.4

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.4 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian 12, поставляемого с рабочим столом GNOME 43 и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии обеспечено сохранение на USB-накопителе (в свободных секторах за пределами постоянного хранилища Tails) случайного seed-значения, используемого при инициализации пула энтропии для генератора псевдослучайных чисел на раннем этапе загрузки, на котором доступных источников энтропии может оказаться недостаточно для качественной генерации случайных чисел для криптографических нужд или когда необходимо избавиться от задержки на накопление энтропии (сохранённое перед завершением работы случайное число помогает восполнить недостаток энтропии при следующей загрузке).

В новой версии также осуществлён переход на использование адреса с HTTPS вместо onion-адреса для обращения к APT-репозиториям Debian и Tails, что позволило повысить надёжность автоматической установки выбранных пользователем дополнительных программ (Additional Software) при запуске Tails. Решены проблемы с разблокировкой области накопителя, предназначенной для постоянного хранения данных пользователя (Persistent Storage). В Thunderbird возвращён встроенный PDF-ридер, отключённый в прошлом выпуске. Обновлены версии Tor Browser 13.0.16, Tor 0.4.8.12 и Thunderbird 115.12.0.



