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Выпуск дистрибутива Tails 6.3 и браузера Tor Browser 13.0.15

16.05.2024 19:37

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.3 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian 12, поставляемого с рабочим столом GNOME 43 и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии:

  • Tor Browser обновлён до версии 13.0.15.
  • Отключён встроенный в Thunderbird PDF-просмотрщик, из-за выявления уязвимости (CVE-2024-4367), позволяющей добиться выполнения JavaScript-кода при обработке специально оформленных шрифтов. Для просмотра PDF-документов в Thunderbird теперь вызывается внешнее приложение Document Viewer.
  • В диалоге, показываемом после завершения автоматического обновления, по умолчанию теперь активна кнопка "Перезагрузить позднее", а не "Перезагрузить сейчас".
  • Решена проблема c настройкой некоторых принтеров, параметры которых ранее были сохранены в постоянном хранилище.
  • Устранена длительная задержка при переключении между экраном приветствия входа в систему и рабочим столом GNOME, когда не удаётся выполнить анонимизацию MAC-адреса.

В новой версии Tor Browser 13.0.15 выполнена синхронизация с кодовой базой Firefox 115.11.0 ESR, в которой устранено 7 уязвимостей. Решена проблема с удалением используемого в приватном режиме каталога IndexDB при закрытии браузера. Для проверки нового идентификатора задействован модуль HomePage. Налажено выставление фокуса на запрос аутентификации Onion-сервисов.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.2
  3. OpenNews: Релиз Firefox 126
  4. OpenNews: Релиз Tor Browser 13.0
  5. OpenNews: Результаты аудита Tor Browser и компонентов инфраструктуры Tor
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61192-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:58, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > приложение Document Viewer

    могли бы и ссылочку дать на него.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:03, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://apps.gnome.org/en/Evince/
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 20:25, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я думал адон мозиллы
     

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