Результаты аудита Tor Browser и компонентов инфраструктуры Tor

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|1.2, Аноним (2), 21:31, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Мой маленький вброс: большинство узлов Тора запущены с использованием systemd. Теперь прошу опеннетных экспертов доказать несостоятельность сети из-за этого параметра.
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|2.13, Минона (ok), 22:27, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> большинство узлов Тора запущены с использованием …
… параметра ядра init=
😎
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|2.66, Пряник (?), 09:47, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ещё Linux и кучу других системных библиотек и сервисов. Тем не менее весь интернет на этом держится. Почему именно systemd смутил?
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|3.70, Алиса (??), 11:12, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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гугель у себя в сервисах пости полностью игнорирует сустам-ди. А причина простая - контейнеры. Если не джокеры, то пубернетис, если не пубернетис, то у них есть что-то ещё на эту тему. И свой супервайзор для обеспечения работы этого поделия. А гугл - это приличный кусок интернета.
Тоже самое касается aws. Там тоже как-то параллельно относятся к сустам-ди, он им не интересен, потому что задач для этого поделия у них нет.
А вот Лёлику и в его лице майкрософту сустам-ди интересен в лице политики "не можешь победить - возглавь и уничтожь изнутри".
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|4.76, Пряник (?), 12:19, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Причём у них конкуренция схожих технологий даже внутри компании есть. Вообще стремиться быть лучше кого-то - тупизм. Никогда не нужно себя ни с кем сравнивать вообще.
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|4.105, voiceofreason (?), 16:42, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не можешь победить - возглавь и уничтожь изнутри
Чем уничтожить, тем что кривов...нные баш-портянки заменили на ini-файлы в 10 строчек?
С красноглазым зоопарком линукс дальше не поедет никуда. 20 лет пытается. Без разницы кто стандартизировать всё будет, каноникал, шапка, Патрег. Шапка очевидно хочет уже вылезти из этой гик-песочницы и линукс с GUI хоть куда-то пропихивать.
Для любителей эстетики 1970ых и умственного онанизма всё есть, никто не отнимает, пилите из сорцов что хотите сами. Но мейнстримом это уже никогда не будет.
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|2.92, Аноним (92), 13:40, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ХЗ насчёт через systemd. У меня он запускается как: /etc/init.d/tor start
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|2.108, Аноним (108), 18:00, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мой маленький вброс: большинство узлов Тора запущены с использованием systemd. Теперь прошу опеннетных экспертов доказать несостоятельность сети из-за этого параметра.
из тогь, что сразу режет глаза:
"Эксплуатация уязвимости сводится к замене размещаемого в каталоге /tmp исполняемого файла."
сыстемды специально сделан так, чтобы в системе были файловые системы одновременно доступны для записи и исполнения.
в дистрах с сыстемды заложена уязвимость:
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|3.111, Аноним (111), 18:20, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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# mount |grep -v -E '(noexec|ro)'
Тест на монтирование дисков. Ничего не должен выводить. И какой дистр с сыстемды его проходит?
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|4.115, Аноним (115), 19:56, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы непоняли.
Не ro, а запись для other (в общем месте, куда и системные файлы при установке попадают и исполняются позже) и возможность выполнить.
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|2.6, Аноним (6), 21:57, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кажется невидия при закачке драйверов и еще что-то саковерфлоу-подобное еще было, больше за лет пять не сталкивался. Небольшое количество капчу решать просят если через тор заходишь. В остальном все нормально.
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|3.16, Аноним (5), 22:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> капчу решать просят
Вижу капчу на входе, сразу закрываю сайт.
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|4.25, Аноним (25), 23:16, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Вижу капчу на входе, сразу закрываю сайт.
а как тогда вы написали это сообщение? на этом портале аноны только через капчу
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|5.65, Аноним (65), 09:45, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну он написал "капчу на входе". Здесь всё-таки капчу анонимам надо вводить при постинге.
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|5.94, Аноним (92), 13:42, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пускает без капчи. Но все посты, сделанные через TOR, помечаются как скрытые модератором сразу.
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|6.114, Аноним (114), 19:02, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не все, а только те, которые короче определенного количества букв.
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|4.78, Аноним (78), 12:24, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шпионский вредоносный фингерпринтинговый скрипт - это не каптча.
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|3.54, Бывалый смузихлёб (?), 06:04, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С тором ещё есть забавная штука
В зависимости от того в какой стране выходная нода - поисковики вроде утка-утка-иди или даже гугела ведут себя по разному
В иных случаях речь об огромном количестве контента который не выдаётся в других странах по требованию регуляторов
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|2.7, Не по ГОСТу (?), 22:09, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плюс ЮТ тот же не посмотришь, наверно,.. (тут стоит проверять .onion-адреса Invidious)
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|4.96, Аноним (92), 13:46, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут по-разному бывает: то проигрыает без вопросов, то "Извиняй, братан, с вашего адреса зафиксирована подозрительная активность."
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|3.14, Аноним (14), 22:40, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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invidio.us - ютуб без рекламы (те же файлы, те же url после домена), отлично работает через тор.
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|4.38, Аноним (6), 00:01, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Tor hidden service. За 5 минут создаётся onion домен, например чтобы в умый дом к себе домой снаружи заходить или ещё что угодно.
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|5.40, Аноним (40), 00:48, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тор делает NAT traversal. Хостишься ты все равно на какой-то своей железяке.
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|6.46, Аноним (5), 02:20, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он наверное имел введу бесплатный домен из несвязанного набора букв, а не хостинг.
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|7.57, Аноним (6), 08:26, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, разумеется речь о домене. Первые символов 8, приблизительно, в домене можно и любые свои сделать, но остальные - да, абракадабра будет, но зато это публичный ключ там встроен и не нужно никакие SSL сертификаты донастраивать, все из коробки есть.
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|2.27, Аноним (-), 23:33, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Объясните зачем нужен Tor если его почти все сайты блокируют.
А вот чтобы обнаруживать такие спайварные сайты и нужен, если кто-то не ОК насчет анонимизатора - это сразу намекает на их отношение к приваси и что они с персональными данными делают :)
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|4.80, Аноним (78), 12:27, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, невыгодны. Если не знаешь об бэкдорах Tor Browser, позволяющих исполнять JavaScript.
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|3.74, Аноним (74), 11:53, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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TOR скорее политический проект, а не анонимизатор. Я против TOR, но не против реальных анонимизаторов, в особенности если он будет в штатах.
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|4.75, Аноним (74), 12:17, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Сделайте свой анонимизатор для распространения криминала и прикрытия разведки у ... большой текст свёрнут, показать
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|5.110, Аноним (110), 18:17, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>свой анонимизатор
оксюморон. Анонимизатор предполагает анонимность. Если им пользуется 1 человек, то какая же это анонимность?
>ой мы это контролировать не можем, ой что же делать, как его начать контролировать?
Этот вой, в том числе в отношении Tor, был, есть и будет.
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|5.112, Аноним (112), 18:27, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насчёт же тиктока и хуавея инсируаци обоснованны. Меры против них слили когда их Трамп предложил только потому, что хотели Трампа унизить, мол вот он, никакой ни лидер, ничего не решает, не смотря на то, что так делать - это выстрел себе в ногу. Зато когда Дементно-коррупционно-кокаинового поставили, то живо всё приняли. Позор, что Трампу, которому пришлось под коррупционеров прогибаться, что всей американской элите, поголовно погрязшей в коррупции. Но даже такой Трамп был лучше, чем демпартия, отсюда и нужны были скомпрометированные выборы 2020 года.
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|2.42, foo (?), 01:12, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ровно наоборот, КАЖДЫЙ УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ САЙТ ИМЕЕТ ЗЕРКАЛО В СЕТИ TOR - от реп дебиан до реддит и нью йорк таймс.
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|2.52, Аноним (52), 05:42, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Объясните зачем нужен Tor если его почти все сайты блокируют.
Я заметил, что его блокируют исключительно русскоязычные сайты.
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|3.60, Аноним (6), 08:46, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это скорее просто все иностранные IP блочат, т.к. задалбывают ддосами и т.п.
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|2.62, Аноним (62), 09:05, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Объясните зачем нужен Tor <<<
Лично я его использую для скачивания книг с Генезиса.
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|2.73, Аноним (74), 11:47, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для криминала. TOR позволяет некоторую анонимизацию и обход блокировок. Соответственно в этой сети есть все что запрещено — торговля людьми, наркотиками, непосредственно криминал и торговля данными или другой киберкриминал.
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|3.85, BeLord (ok), 12:34, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для анонимности нужен анонимный девайс, потом возможно подключения к левой сети из которой можно выйти в сеть, при этом в ПО которым пользуешься не должно быть закладок, а ты сам лично должен обеспечить мероприятия, чтобы не засветить свою геопозицию и так далее, при этом одна маленькая оплошность и тебя засекли. В перечисленном выше ТОR слабый помощник-))))
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|3.89, Аноним (78), 12:46, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раскрою тебе секрет: свобода слова криминализирована во всех государствах. Осуществление своего права на свободу слова везде является криминалом. Неосуществление - скотством. Есть 2 стула...
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|2.81, Пряник (?), 12:28, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они блокируют ноды-выходы из сети Tor. Их IP не являются тайной и любой может блокировать. Но если все в мире запустят ноды-выходы, то сайтам станет бесмысленно их блокировать.
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|3.116, Аноним (116), 20:01, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но если все в мире запустят ноды-выходы
Придется строить больше тюрем
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|2.12, Аноним (12), 22:26, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Всё ещё 30% узлов принадлежит АНБ?
а если бы они принадлежали ФСБ, тебе было бы спокойнее?
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|1.41, Аноним (40), 00:50, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Из незначительных уязвимостей в Tor Browser отмечается возможность обхода запрета выполнения JavaScript при выставлении высшего уровня защиты
Похоже на серьезную дыру.
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|2.69, Алиса (??), 11:04, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если фуррифоку, на котором основан тор-бровзер запретить понимать javascript, он сломается. Там энная часть потрохов работает на js или его диалектах.
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|3.83, Аноним (78), 12:32, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В потрохах действительно не выключается. Но потроха привилегерованные и стнаницы их изменять не могут даже хитрыми трюками, применяется taint analysis в рантайме - то, чего нам так не хватает в Python и NodeJS. Выполнение JS веб-страницами - выключается, это фича самого Firefox, а не Tor Browser.
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|2.71, Аноним (71), 11:36, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет.
Как здесь любят говорить, это _специальное_ технологическое отверстие.
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|2.98, Аноним (92), 13:56, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтоб Жопаскрипт не беспокоил утечкой IP, запрети правилом файервола юзеру, под которым TOR-браузер, ходить в инет напрямую.
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|3.99, Аноним (71), 14:07, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да поставь логирование в правила, что бы знать какая зараза суётся куда не надо.
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|1.53, Аноним (52), 05:46, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В России наружу трафик пускают только через одну товарищ-майоровскую входную ноду. Даже смена "идентичности" не помогает. Трафик идёт по одному и тому же маршруту. И это плохо.
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|2.59, Аноним (59), 08:43, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В конфиге можно запретить все ноды из россии, белорусси, украины и других мест куда дотягивается родная гебня. Разве это не помогает?
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|3.64, Аноним (-), 09:21, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем их запрещать? Пусть работают и помогают нашей общей скрытосети.
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|3.93, Аноним (-), 13:40, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Входная товарищ-майоровская нода из Франции и IP всегда один и тот же. Про конфиги спасибо. Ты не понял, трафик специально идёт через одну ноду.
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|2.67, Bonbon (?), 09:55, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не может такого быть by design. Проксировать может любая нода, а вот выходы идут через trusted nodes.
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|1.77, Аноним (78), 12:21, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Из незначительных уязвимостей в Tor Browser отмечается возможность обхода запрета выполнения JavaScript при выставлении высшего уровня защиты
Всё что надо знать о проекте Tor.
У них не в первый раз такой бэкдор. Я не понимаю, если честно, как такое возможно, если Safest отключает JavaScript через javascript.enabled. Только если либо бэкдор/уязвимость в самом Firefox присутствовал(а), либо если Tor Project эту часть кода Firefox пропатчил и внёс бэкдор (а вот этому уже нет никакого оправдания).
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|3.104, Аноним (104), 16:40, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бесполезный совет. Для деанона ему достаточно через Tor собранную инфу переслать, и никакой Qubes + Whonix не поможет. Это если без взлома браузера. А JS существенно расширяет возможности по его взлому... Не говоря уже о том, что и сам Tor, и Firefox при стандартной поставке торбраузера запускаются от одного и того же пользователя - нет у них прав пользователей в системе создавать.
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|2.118, Аноним (116), 20:05, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не думал, что речь идет о no-script?
причем кому нужен браузер, который ничего совсем не видит?
там где нужно открываешь скрипты.
это не баг, а фича
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|1.106, iCat (ok), 16:56, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Даже интересно стало: что должно быть раскрыто для того, чтобы поколебать устойчивый миф про возможность анонимности в интернет?
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|2.109, Аноним (109), 18:14, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что должно быть раскрыто
Не стесняйся, выкладывай, что есть.
tor - очень хорошо помогает при апдейте прог и антивирусных баз.
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|2.120, Аноним (114), 20:33, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучшая анонимность это взломанный вайфай с паролем 12345678 из соседнего дома. Я не знаю кем надо быть чтобы в наше время светить перед провайдером своими данными. За интернет не плачу с 2006 года со времён как начал интересоваться вардрайвингом.
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|1.113, крокодил мимо.. (?), 18:40, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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извините за оффтоп, есть вопрос:
- офф. сборки сабжа для Windows и сборки во многих дистрибутивах идут без lzma и без lzstd, почему?
можно ссылку на девов, если была такая дискуссия.. не могу найти..
спс..
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