Релиз Firefox 126

2.3 , Ахз ( ? ), 17:35, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Я пользовался до появления нормального браузера

2.5 , Anon3000 ( ? ), 17:36, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Отлично

2.6 , Аноним ( 6 ), 17:37, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +13 + / – Да, я тут. Все отлично, даже uBlock работает в отличие от, так называемого, нормального браузера.

Интерфейс можно сделать компактным, да и вообще менять его в CSS как душе угодно в отличие от, так называемого, нормального браузера

3.17 , Xo ( ? ), 17:48, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В норм браузере и ublock работает, и интерфейс искаропки годный.

На то он и норм браузер в отличие от, так называемого, не норм браузера.

4.19 , Аноним ( 6 ), 17:51, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если мне не нужен uBlock?

Что значит годный интерфейс искаропки? Годный для кого? Этот браузер потому и норм, что позволяет сделать индивидуальную годноту

5.23 , Xo ( ? ), 17:56, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос был про работу ublock на норм браузере, оно там работает без проблем. Не нужен ublock не пользуйтесь.

Искаропки интерфейс не жирный для пальцев, а компактный для стрелки, место не занимает. Минималистично выглядит, ничего лишнего, что там ещё настраивать надо?

6.28 , Аноним ( 28 ), 18:08, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дак ты про йверфокс или какой-то другой браузер?

6.29 , Anon3000 ( ? ), 18:10, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Минималистично выглядит Что "максималистичного" в интерфейсе FF?

7.37 , Xo ( ? ), 18:42, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Причём тут ff, речь про норм браузер.

8.38 , Anon3000 ( ? ), 18:46, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну так FF же не норм Вот и интересуюсь, что в его интерфейсе максималистично... 9.42 , Xo ( ? ), 18:52, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Выше ответил уже В хроме интерфейс компактный а в ФФ врубать компактмод надо, п... 10.44 , Anon3000 ( ? ), 18:58, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ок, спасибо Только компактность и минималистичность не тождественны Это про ра... 4.43 , anonymous ( ?? ), 18:56, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Неправда. На хромом браузере под Android Ublock не работает, как и расширения в целом. А встроенный якобы блокировщик рекламы не блокирует толком ничего. В отличие от Firefox

5.57 , Аноним ( 57 ), 19:51, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – …А других браузеров под Android нет.

4.50 , Аноним ( 50 ), 19:04, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61019 Это вот здесь годный интерфейс искарапки? Ты больной чтоли?

4.54 , Аноним ( 54 ), 19:21, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и интерфейс искаропки годный Ой ли...

В обновлённом интерфейсе контекстное меню занимает половину fullhd экрана. Адресную строку раздули до 2,5-3 высот шрифта используемого в ней. Крестики с табов убрать нельзя. Таб бар совмещен с заголовком окна, из-за чего ценное место тратится на кнопки управления окном, которые еще и в 1,5 раза больше, чем у нативных окон. Да и в целом у всех элементов космические маргины/пэддинги.

Покупай больше понитор, чтобы больше помещалось, чтобы через пару лет мы тебе элементы увеличили, чтобы тебе снова надо было покупать монитор побольше. Это же так футуристично, чтобы вкруг на 360 ты был облеплен 4к... нет 8к... нет 16к мониторами!

5.55 , Аноним ( 54 ), 19:23, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – П.С. Еще и плашка "new" в конекстном меню у нового функционала, которая не убирается и висит и будет еще висеть хрен знает сколько. Чо дальше? Ну, давайте туда еще рекламные банеры в это бедное контекстное меню будем пихать, может для этого его на полэкрана раздули? Хочешь скопировать что-то - смотри на энлардж ёр пинис.

4.56 , Флудер ( ? ), 19:30, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И на андроиде?

2.13 , Аноним ( 13 ), 17:47, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да норм. Пользуюсь с 3 версии, когда были непонятки с версионированием, интерфейсом.

Переходил на хром, но обратно вернулся. На Android местами разочаровывает, а вот на компе мозги не делает от слова совсем.

3.49 , Аноним ( - ), 19:02, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Салага. Я его использую Лису со 2 версии. >когда были непонятки с версионированием, интерфейсом. В третей версии непоняток с версионированием не было. Просто они решили взять за пример нумерацию Гугла Хрома. И внезапно перепрыгнули на четвёртую версию. Хотя должны были изменить 3.X.X вторую цифру в нумерации

2.32 , Аноним ( 32 ), 18:18, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Отлично - пользуюсь со времён Netscape Navigator, примерно за пять лет до вашего рождения.

2.36 , Аноним ( 36 ), 18:35, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я пользуюсь, все нормально

2.45 , Нон ( ? ), 18:59, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пойдет для скачивания гугл хрома или образа винды, так как гугл хром на линуксе перестал работать нормально.

