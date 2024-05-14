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Релиз Firefox 126

14.05.2024 16:54

Состоялся релиз web-браузера Firefox 126 и сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 115.11.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 127, релиз которой намечен на 11 июня.

Основные новшества в Firefox 126:

  • В контекстное меню добавлена операция "Copy Link Without Site Tracking", позволяющая скопировать URL выбранной ссылки в буфер обмена, предварительно вырезав из него параметры запроса, которые используются для отслеживания переходов между сайтами. Например, при копировании ссылки будут удалены параметры mc_eid и fbclid, применяемые при переходе со страниц Facebook. Всего осуществляется вырезание более 300 параметров, применяемых для отслеживания, среди которых параметры, используемые в крупнейших интернет-магазинах.
  • Добавлена поддержка кодирования контента при помощи алгоритма сжатия Zstandard (zstd), помимо ранее поддерживаемых алгоритмов gzip, brotli и deflate. При отправке запросов Firefox теперь выставляет в HTTP-заголовке "Content-encoding" значение "gzip, deflate, br, zstd". Из крупных сайтов, поддерживающих отдачу сжатых данных в формате zstd, отмечается Facebook.
  • Добавлена экспериментальная возможность автоматизированного машинного перевода фрагментов текста, выделенных на странице (ранее поддерживался только перевод страницы целиком). Функция перевода вызывается через контекстное меню, показываемое при нажатии правой кнопки мыши на выделенном блоке текста. Для активации перевода фрагментов в about:config добавлена настройка browser.translations.select.enable.
  • Реализована передача дополнительной телеметрии с агрегированными счётчиками поисковых запросов разных категорий. Категории охватываются 20 обобщённых типов контента, например, спорт, бизнес и путешествия. Утверждается, что собираемая информация необходима для разработки новых возможностей поиска. Данные сохраняются без привязки к отдельным пользователям. Для удаления информации об IP-адресе пользователя применяется технология OHTTP (Oblivious-HTTP), обеспечивающая перенаправление зашифрованных HTTP-сообщений через дополнительные промежуточные узлы, так что конечный сервер получает запрос не от IP пользователя, а от IP транзитного узла.
  • Временно отключена добавленная в Firefox 125 возможность быстрого перехода по ссылке, сохранённой в буфере обмена (если во время нажатия на адресную строку в буфере обмена находится URL, автоматически данный URL показывался в качестве начальной рекомендации для перехода). В качестве причины отключения упоминаются проблемы с производительностью.
  • В сборках для macOS на компьютерах Mac с CPU M3 включено аппаратное ускорение декодирования видео в формате AV1.
  • Добавлен метод URL.parse(), возвращающий объект URL, представляющий ссылку, указанную в параметрах. В отличие от конструктора URL() новый метод в случае проблем с разбором возвращает null, вместо генерации исключения.
  • Включена поддержка CSS-свойства zoom, позволяющего уменьшать или увеличивать масштаб отдельных элементов. Для определения применённого к элементу уровня масштаба предложено свойство Element.currentCSSZoom, доступное только для чтения.
  • Добавлена возможность отражения состояния собственных HTML-элементов (custom element) в CSS через псевдо-класс ":state()". Функциональность реализована по аналогии с возможностью штатных HTML-элементов менять своё состояние в зависимости от взаимодействия с пользователем.
  • Добавлено свойство Selection.direction, определяющее направление выделения.
  • Добавлена поддержка API Screen Wake Lock, позволяющего web-приложению, например, мультимедийному проигрывателю, блокировать вызов хранителя экрана после длительной неактивности пользователя.
  • В API IndexedDB добавлен метод IDBFactory.databases для перебора имеющихся БД (возвращает массив объектов, содержащих имя и версию доступных БД).
  • В API Selection добавлена экспериментальная поддержка выделения, пересекающего границы теневого DOM. Включается через dom.shadowdom.selection_across_boundary.enabled в about:config.
  • В CSS добавлена экспериментальная функция shape(), позволяющая формировать фигуры с использованием CSS-свойств clip-path и offset-path. Включается через layout.css.basic-shape-shape.enabled в about:config.
  • Работа редактора стилей в инструментах web-разработчиков ускорена на 15-20%.
  • В инструментах для web-разработчиков добавлена настройка "Show split console" для включения/выключения режима, отображающего web-консоль одновременно с другими панелями.
  • В версии для Android решены проблемы с отображением панели с адресной строкой на устройствах со складными экранами. Для унификации с настольной версией настройки "Add-ons" переименованы в "Extensions".

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 126 устранена 21 уязвимость. Две уязвимости помечены как опасные. Первая опасная уязвимость (CVE-2024-4764) приводит к обращению к уже освобождённой области памяти при обработке нескольких WebRTC-потоков со звуком. Вторая опасная уязвимость (CVE-2024-4367) позволяет добиться выполнения JavaScript-кода при обработке во встроенном PDF-просмотрщике специально оформленных шрифтов. Ещё 9 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 125
  3. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка машинного перевода выделенных фрагментов текста
  4. OpenNews: Тестирование вертикальной панели вкладок и контейнеров вкладок
  5. OpenNews: Планы в отношении поддержки в Firefox второй и третьей версий манифеста Chrome
  6. OpenNews: В Firefox предложена дополнительная защита от отслеживания с использованием редиректов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61169-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 17:33, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Есть кто-то кто этим пользуется? Скажите, как оно?
     
     
  • 2.3, Ахз (?), 17:35, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Я пользовался до появления нормального браузера
     
  • 2.5, Anon3000 (?), 17:36, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Отлично
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:37, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Да, я тут. Все отлично, даже uBlock работает в отличие от, так называемого, нормального браузера.
    Интерфейс можно сделать компактным, да и вообще менять его в CSS как душе угодно в отличие от, так называемого, нормального браузера
     
     
  • 3.17, Xo (?), 17:48, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В норм браузере и ublock работает, и интерфейс искаропки годный.
    На то он и норм браузер в отличие от, так называемого, не норм браузера.
     
     
  • 4.19, Аноним (6), 17:51, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если мне не нужен uBlock?
    Что значит годный интерфейс искаропки? Годный для кого? Этот браузер потому и норм, что позволяет сделать индивидуальную годноту
     
     
  • 5.23, Xo (?), 17:56, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос был про работу ublock на норм браузере, оно там работает без проблем. Не нужен ublock не пользуйтесь.
    Искаропки интерфейс не жирный для пальцев, а компактный для стрелки, место не занимает. Минималистично выглядит, ничего лишнего, что там ещё настраивать надо?
     
     
  • 6.28, Аноним (28), 18:08, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак ты про йверфокс или какой-то другой браузер?
     
  • 6.29, Anon3000 (?), 18:10, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Минималистично выглядит

    Что "максималистичного" в интерфейсе FF?

     
     
  • 7.37, Xo (?), 18:42, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут ff, речь про норм браузер.
     
     
  • 8.38, Anon3000 (?), 18:46, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так FF же не норм Вот и интересуюсь, что в его интерфейсе максималистично... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.42, Xo (?), 18:52, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше ответил уже В хроме интерфейс компактный а в ФФ врубать компактмод надо, п... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.44, Anon3000 (?), 18:58, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, спасибо Только компактность и минималистичность не тождественны Это про ра... текст свёрнут, показать
     
  • 4.43, anonymous (??), 18:56, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Неправда. На хромом браузере под Android Ublock не работает, как и расширения в целом. А встроенный якобы блокировщик рекламы не блокирует толком ничего.

    В отличие от Firefox

     
     
  • 5.57, Аноним (57), 19:51, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    …А других браузеров под Android нет.
     
  • 4.50, Аноним (50), 19:04, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61019

    Это вот здесь годный интерфейс искарапки? Ты больной чтоли?

     
  • 4.54, Аноним (54), 19:21, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и интерфейс искаропки годный

    Ой ли...
    В обновлённом интерфейсе контекстное меню занимает половину fullhd экрана. Адресную строку раздули до 2,5-3 высот шрифта используемого в ней. Крестики с табов убрать нельзя. Таб бар совмещен с заголовком окна, из-за чего ценное место тратится на кнопки управления окном, которые еще и в 1,5 раза больше, чем у нативных окон. Да и в целом у всех элементов космические маргины/пэддинги.
    Покупай больше понитор, чтобы больше помещалось, чтобы через пару лет мы тебе элементы увеличили, чтобы тебе снова надо было покупать монитор побольше. Это же так футуристично, чтобы вкруг на 360 ты был облеплен 4к... нет 8к... нет 16к мониторами!

     
     
  • 5.55, Аноним (54), 19:23, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    П.С. Еще и плашка "new" в конекстном меню у нового функционала, которая не убирается и висит и будет еще висеть хрен знает сколько. Чо дальше? Ну, давайте туда еще рекламные банеры в это бедное контекстное меню будем пихать, может для этого его на полэкрана раздули? Хочешь скопировать что-то - смотри на энлардж ёр пинис.
     
  • 4.56, Флудер (?), 19:30, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на андроиде?
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:47, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да норм. Пользуюсь с 3 версии, когда были непонятки с версионированием, интерфейсом.
    Переходил на хром, но обратно вернулся. На Android местами разочаровывает, а вот на компе мозги не делает от слова совсем.
     
     
  • 3.49, Аноним (-), 19:02, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Салага. Я его использую Лису со 2 версии.

    >когда были непонятки с версионированием, интерфейсом.

    В третей версии непоняток с версионированием не было. Просто они решили взять за пример нумерацию Гугла Хрома. И внезапно перепрыгнули на четвёртую версию. Хотя должны были изменить 3.X.X вторую цифру в нумерации

     
  • 2.32, Аноним (32), 18:18, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отлично - пользуюсь со времён Netscape Navigator, примерно за пять лет до вашего рождения.
     
  • 2.36, Аноним (36), 18:35, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь, все нормально
     
  • 2.45, Нон (?), 18:59, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пойдет для скачивания гугл хрома или образа винды, так как гугл хром на линуксе перестал работать нормально.
     

  • 1.4, Аноним (6), 17:35, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И где те самые хваленные вертикальные табы? Всё, сдулись?
     
     
  • 2.26, Firefox User (?), 18:00, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего лучше Sideberry пока не придумано ни для одного браузера:
    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/sidebery/
     
     
  • 3.30, Аноним (28), 18:16, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они выглядят как на родные и к тому же слегка подтормаживают, особенно заметно тел при старте. А ещё там может быть майнер встроен, но это не точно
     
  • 3.48, Аноним (48), 19:02, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Microsoft Edge из каропки.
     
  • 2.46, Аноним (46), 19:02, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    waterfox поставь, новые фичи туда включают раньше
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:38, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где обещанная в 126 группировка табов?
     
     
  • 2.10, Banned (?), 17:44, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мало рамы. ФФ их выгрузил. Обнови железо.
     

  • 1.8, Rev (?), 17:43, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Единственный нормальный браузер.
     
     
  • 2.52, Аноним (-), 19:05, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению да, Единственный. Все остальные это шпионские программы притворяющиеся браузерами.
     

  • 1.15, Аноним (15), 17:48, 14/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.16, Аноним (16), 17:48, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В контекстном переводчике на русский переводить нельзя :)
     
  • 1.20, Аноним (20), 17:51, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В инструментах для web-разработчиков добавлена настройка "Show split console" для включения/выключения режима, отображающего web-консоль одновременно с другими панелями

    вроде есть уже

     
  • 1.31, Аноним (32), 18:17, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    +Thunderbird 115.10.2
     
  • 1.33, Аноним (33), 18:30, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для российской ОС «Аврора» создадут отечественный браузер на базе Chromium
     
     
  • 2.34, Аноним (33), 18:31, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Для российской ОС «Аврора» создадут отечественный браузер на базе Chromium

    В настоящее время в ОС используется движок Gecko от компании Mozilla, который не так хорошо справляется с работой веб-приложений.

     
     
  • 3.41, Аноним (41), 18:48, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как ты думаешь зачем выпускать новость что что-то выпустят, вместо того чтобы сделать новость когда реально выпустят и новость будет сигналом к началу широкого тестирования?
     
  • 2.40, Аноним (40), 18:48, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это хорошо?
     

  • 1.39, Аноним (41), 18:46, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как идут дела с переписыванием руст?
     
  • 1.51, Аноним (51), 19:04, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    - В контекстное меню добавлена операция "Copy Link Without Site Tracking"...

    - Реализована передача дополнительной телеметрии с агрегированными счётчиками поисковых запросов разных категорий.

    Понятно

     
  • 1.58, Serj (??), 19:52, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробовал спустя много лет вернуться на Firefox с Opera. Как этим вообще пользоваться для работы? Группировки вкладок нет, пространств нет, сайдбара нет... Это браузер для тех у кого не больше 10 вкладок в один моменты открыты? Может есть какие-то opesource расширения для всего этого? Только, пожалуйста, не в духе sideberry.
     
     
  • 2.60, Ivan_83 (ok), 20:21, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня около 2к вкладок открыто, норм вполне.
    Рабочие пространства есть в браузере, может они не совсем удобно интегрированны но есть, прямо из коробки.
     

  • 1.59, Ivan_83 (ok), 20:18, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализована передача дополнительной телеметрии с агрегированными счётчиками поисковых запросов разных категорий.

    Мозила пусть обломится.
    Я пропатчил порт так что у меня никакие ихние xpi не собираются и заблочил почти все домены мозиллы, так что ни телеметрия, ни эксперименты ни прочая не запрошенная мной активность не возможна.

     

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