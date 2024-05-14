Релиз Firefox 126

|
|
|
|2.3, Ахз (?), 17:35, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Я пользовался до появления нормального браузера
|
|2.6, Аноним (6), 17:37, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
|
Да, я тут. Все отлично, даже uBlock работает в отличие от, так называемого, нормального браузера.
Интерфейс можно сделать компактным, да и вообще менять его в CSS как душе угодно в отличие от, так называемого, нормального браузера
|
|
|
|3.17, Xo (?), 17:48, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
В норм браузере и ublock работает, и интерфейс искаропки годный.
На то он и норм браузер в отличие от, так называемого, не норм браузера.
|
|
|
|4.19, Аноним (6), 17:51, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А если мне не нужен uBlock?
Что значит годный интерфейс искаропки? Годный для кого? Этот браузер потому и норм, что позволяет сделать индивидуальную годноту
|
|
|
|5.23, Xo (?), 17:56, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вопрос был про работу ublock на норм браузере, оно там работает без проблем. Не нужен ublock не пользуйтесь.
Искаропки интерфейс не жирный для пальцев, а компактный для стрелки, место не занимает. Минималистично выглядит, ничего лишнего, что там ещё настраивать надо?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|9.42, Xo (?), 18:52, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Выше ответил уже В хроме интерфейс компактный а в ФФ врубать компактмод надо, п... текст свёрнут, показать
|
|4.43, anonymous (??), 18:56, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Неправда. На хромом браузере под Android Ublock не работает, как и расширения в целом. А встроенный якобы блокировщик рекламы не блокирует толком ничего.
В отличие от Firefox
|
|4.54, Аноним (54), 19:21, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и интерфейс искаропки годный
Ой ли...
В обновлённом интерфейсе контекстное меню занимает половину fullhd экрана. Адресную строку раздули до 2,5-3 высот шрифта используемого в ней. Крестики с табов убрать нельзя. Таб бар совмещен с заголовком окна, из-за чего ценное место тратится на кнопки управления окном, которые еще и в 1,5 раза больше, чем у нативных окон. Да и в целом у всех элементов космические маргины/пэддинги.
Покупай больше понитор, чтобы больше помещалось, чтобы через пару лет мы тебе элементы увеличили, чтобы тебе снова надо было покупать монитор побольше. Это же так футуристично, чтобы вкруг на 360 ты был облеплен 4к... нет 8к... нет 16к мониторами!
|
|
|
|5.55, Аноним (54), 19:23, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
П.С. Еще и плашка "new" в конекстном меню у нового функционала, которая не убирается и висит и будет еще висеть хрен знает сколько. Чо дальше? Ну, давайте туда еще рекламные банеры в это бедное контекстное меню будем пихать, может для этого его на полэкрана раздули? Хочешь скопировать что-то - смотри на энлардж ёр пинис.
|
|2.13, Аноним (13), 17:47, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Да норм. Пользуюсь с 3 версии, когда были непонятки с версионированием, интерфейсом.
Переходил на хром, но обратно вернулся. На Android местами разочаровывает, а вот на компе мозги не делает от слова совсем.
|
|
|
|3.49, Аноним (-), 19:02, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Салага. Я его использую Лису со 2 версии.
>когда были непонятки с версионированием, интерфейсом.
В третей версии непоняток с версионированием не было. Просто они решили взять за пример нумерацию Гугла Хрома. И внезапно перепрыгнули на четвёртую версию. Хотя должны были изменить 3.X.X вторую цифру в нумерации
|
|2.32, Аноним (32), 18:18, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Отлично - пользуюсь со времён Netscape Navigator, примерно за пять лет до вашего рождения.
|
|2.45, Нон (?), 18:59, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Пойдет для скачивания гугл хрома или образа винды, так как гугл хром на линуксе перестал работать нормально.
|
|
|
|
|
|3.30, Аноним (28), 18:16, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они выглядят как на родные и к тому же слегка подтормаживают, особенно заметно тел при старте. А ещё там может быть майнер встроен, но это не точно
|
|
|
|2.52, Аноним (-), 19:05, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К сожалению да, Единственный. Все остальные это шпионские программы притворяющиеся браузерами.
|
|1.20, Аноним (20), 17:51, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В инструментах для web-разработчиков добавлена настройка "Show split console" для включения/выключения режима, отображающего web-консоль одновременно с другими панелями
вроде есть уже
|
|1.33, Аноним (33), 18:30, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Для российской ОС «Аврора» создадут отечественный браузер на базе Chromium
|
|
|
|2.34, Аноним (33), 18:31, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Для российской ОС «Аврора» создадут отечественный браузер на базе Chromium
В настоящее время в ОС используется движок Gecko от компании Mozilla, который не так хорошо справляется с работой веб-приложений.
|
|
|
|3.41, Аноним (41), 18:48, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Как ты думаешь зачем выпускать новость что что-то выпустят, вместо того чтобы сделать новость когда реально выпустят и новость будет сигналом к началу широкого тестирования?
|
|1.51, Аноним (51), 19:04, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
- В контекстное меню добавлена операция "Copy Link Without Site Tracking"...
- Реализована передача дополнительной телеметрии с агрегированными счётчиками поисковых запросов разных категорий.
Понятно
|
|1.58, Serj (??), 19:52, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Попробовал спустя много лет вернуться на Firefox с Opera. Как этим вообще пользоваться для работы? Группировки вкладок нет, пространств нет, сайдбара нет... Это браузер для тех у кого не больше 10 вкладок в один моменты открыты? Может есть какие-то opesource расширения для всего этого? Только, пожалуйста, не в духе sideberry.
|
|
|
|2.60, Ivan_83 (ok), 20:21, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня около 2к вкладок открыто, норм вполне.
Рабочие пространства есть в браузере, может они не совсем удобно интегрированны но есть, прямо из коробки.
|
|1.59, Ivan_83 (ok), 20:18, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Реализована передача дополнительной телеметрии с агрегированными счётчиками поисковых запросов разных категорий.
Мозила пусть обломится.
Я пропатчил порт так что у меня никакие ихние xpi не собираются и заблочил почти все домены мозиллы, так что ни телеметрия, ни эксперименты ни прочая не запрошенная мной активность не возможна.
|