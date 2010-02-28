В Firefox добавлена поддержка машинного перевода выделенных фрагментов текста

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|2.7, Аноним (5), 09:13, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему нет чего-то вроде rikai chan для произвольных языков? Это же удобно.
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|2.8, Аноним (8), 09:19, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уж полезнее, чем обрабатывать просто тупо скрипты сайтов на своих мощностях.
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|3.9, Аноним (5), 09:24, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну у бинга, например, бесплатный апи без регистрации (в коде страницы используется, можно вытащить врмененный токен). У гугла что-то мутное, но у гт есть периодически отваливающиеся недокументированные эндпоинты и публичный апи (по-моему, недокументированный). Просто отправляешь текст, тебе текст в ответ (или жсон с полями).
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|5.16, Аноним (5), 09:33, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Локально невозможно перевести, в этом проблема. Прикрутить бы gpt4, было бы вообще идеально.
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|4.20, Аноним (18), 09:36, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>недокументированные эндпоинты
Объясните значение слова эндпоинт. Встречал его в различных контекстах, включая физическое устройство.
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|5.24, Аноним (5), 09:43, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У слова много значений, но в данном контексте это функция/вызов в апи (то, что доступно по url).
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|3.22, _kp (ok), 09:40, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переводит? Да неужели допилили. Пару недель назад смотрел, так и не было перевода
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|2.21, _kp (ok), 09:38, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну врут же. Нет там перевода!
Втроенный перевод - неродившийся труп, плюс пранируют похерить дополнение Firefox Translations.
Басни пишут.
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|3.27, Аноним (19), 09:46, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда 124 ставил,там нельзя было переводить на русский,а такой переводчик бесполезен для меня.
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