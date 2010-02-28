В Firefox добавлена поддержка машинного перевода выделенных фрагментов текста

В ночных сборках Firefox, на базе которых 14 мая будет сформирован выпуск Firefox 126, появилась возможность автоматизированного машинного перевода фрагментов текста, выделенных на странице (ранее поддерживался только перевод страницы целиком). Функция перевода вызывается через контекстное меню, показываемое при нажатии правой кнопки мыши на выделенном блоке текста. Для активации перевода фрагментов в about:config добавлена настройка browser.translations.select.enable, которая по умолчанию отключена.

Кроме того, в ночных сборках доступна возможность перевода на русский, украинский и эстонский языки, которые в стабильны сборках могут использоваться только в качестве исходных языков, с которых осуществляется перевод. Для перевода задействована встроенная в Firefox система перевода, которая выполняет перевод на локальной системе пользователя без обращения к внешним облачным сервисам. Система основана на открытом движке Bergamot, который представляет собой обвязку над фреймворком машинного перевода Marian, применяющим рекуррентную нейронную сеть (RNN) и языковые модели на основе трансформеров.



