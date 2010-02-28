The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Firefox добавлена поддержка машинного перевода выделенных фрагментов текста

09.04.2024 08:51

В ночных сборках Firefox, на базе которых 14 мая будет сформирован выпуск Firefox 126, появилась возможность автоматизированного машинного перевода фрагментов текста, выделенных на странице (ранее поддерживался только перевод страницы целиком). Функция перевода вызывается через контекстное меню, показываемое при нажатии правой кнопки мыши на выделенном блоке текста. Для активации перевода фрагментов в about:config добавлена настройка browser.translations.select.enable, которая по умолчанию отключена.

Кроме того, в ночных сборках доступна возможность перевода на русский, украинский и эстонский языки, которые в стабильны сборках могут использоваться только в качестве исходных языков, с которых осуществляется перевод. Для перевода задействована встроенная в Firefox система перевода, которая выполняет перевод на локальной системе пользователя без обращения к внешним облачным сервисам. Система основана на открытом движке Bergamot, который представляет собой обвязку над фреймворком машинного перевода Marian, применяющим рекуррентную нейронную сеть (RNN) и языковые модели на основе трансформеров.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 123.0.1. Добавление русского языка в систему перевода
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox появилась поддержка машинного перевода на русский и украинский языки
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox включена поддержка машинного перевода
  5. OpenNews: Mozilla подготовила для Firefox дополнение с системой машинного перевода
  6. OpenNews: В Firefox появится поддержка перевода страниц при помощи Google Translate
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60956-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, paulus (ok), 09:04, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    не прошло и 200 версий фокса...
     
     
  • 2.3, Shura (??), 09:10, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А в остальных браузерах что, давно уже есть?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 09:34, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из тех что знаю, в Яндекс Браузере точно есть.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 09:49, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оффлайн перевод?
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:04, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неправильно переводит 2+2, это что за мода такая?
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:11, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Качество того перевода, конечно…
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 09:13, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нет чего-то вроде rikai chan для произвольных языков? Это же удобно.
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:19, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж полезнее, чем обрабатывать просто тупо скрипты сайтов на своих мощностях.
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 09:24, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у бинга, например, бесплатный апи без регистрации (в коде страницы используется, можно вытащить врмененный токен). У гугла что-то мутное, но у гт есть периодически отваливающиеся недокументированные эндпоинты и публичный апи (по-моему, недокументированный). Просто отправляешь текст, тебе текст в ответ (или жсон с полями).
     
     
  • 4.13, Аноним (8), 09:28, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя терминал, чтобы онлайн переводить? или жалко мощности?
     
     
  • 5.16, Аноним (5), 09:33, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Локально невозможно перевести, в этом проблема. Прикрутить бы gpt4, было бы вообще идеально.
     
  • 5.17, Аноним (17), 09:33, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя терминал, что мощности для скриптов жалко?
     
  • 4.20, Аноним (18), 09:36, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >недокументированные эндпоинты

    Объясните значение слова эндпоинт. Встречал его в различных контекстах, включая физическое устройство.

     
     
  • 5.24, Аноним (5), 09:43, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У слова много значений, но в данном контексте это функция/вызов в апи (то, что доступно по url).
     

  • 1.10, scriptkiddis (?), 09:25, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так это работает полностью в оффлайне или как всегда?
     
     
  • 2.14, Аноним (28), 09:28, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключал кабель - переводит с отключенным
     
     
  • 3.22, _kp (ok), 09:40, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переводит? Да неужели допилили. Пару недель назад смотрел, так и не было перевода
     
     
  • 4.26, Аноним (28), 09:46, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    переводит уже пол года.
     
  • 2.21, _kp (ok), 09:38, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну врут же. Нет там перевода!
    Втроенный перевод - неродившийся труп, плюс пранируют похерить дополнение Firefox Translations.
    Басни пишут.

     

  • 1.11, Аноним (28), 09:26, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На 32х битной убунте 14.04 десятилетней давности эта фишка уже работает. Удобнее чем всю страницу переводить, ИМХО...

    нотариально заверенный скриншот
    https://i.ibb.co/0Mv04fj/1404.png

     
  • 1.12, nebularia (ok), 09:27, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А русский (и ещё несколько языков, которые были в бете) так и не добавили(
     
     
  • 2.15, Аноним (28), 09:29, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня есть. пруф выше
     
     
  • 3.23, nebularia (ok), 09:40, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, в Nightly кажется добавили. Ну отлично тогда
     

  • 1.19, Аноним (19), 09:35, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего не с инглиша на русский?
     
     
  • 2.25, Аноним (28), 09:44, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а у опеннета уже есть англицкая версия?
     
     
  • 3.27, Аноним (19), 09:46, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда 124 ставил,там нельзя было переводить на русский,а такой переводчик бесполезен для меня.
     
     
  • 4.29, Аноним (28), 09:50, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почти полгода уже как En-Ru и Ru-En работает...
     
     
  • 5.30, Аноним (19), 09:52, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пару недель назад пробовал.
     
     
  • 6.31, Аноним (28), 09:54, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59978

    23.10.2023 - тестировал на старой убунте 14.04 - работало и En-Ru и Ru-En

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру