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Обновление Firefox 123.0.1

05.03.2024 21:11

Доступен корректирующий выпуск Firefox 123.0.1, в котором предложены следующие исправления:

  • Решена проблема с недоступностью системных словарей на платформе Linux при установке Firefox из пакета в формате Flatpak.
  • Налажено отображение в адресной строке пиктограммы с языком, на который встроенный переводчик выполнил перевод страницы.
  • Решена проблема с некорректным отображением цветных конических градиентов в Canvas2D на платформе Windows.
  • Устранено регрессивное изменение, из-за которого перестало генерироваться событие onChange при очистке значения в поле textarea.
  • Устранено регрессивное изменение в JIT-движке, приводившее к некорректному inline-развёртыванию строк.
  • Исправлена ошибка, приводившая к неконтрастному отображению текста при выделении строк в панели Storage в инструментах для разработчиков.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 123
  3. OpenNews: Mozilla уволит около 60 сотрудников и сосредоточит внимание на AI-технологиях в Firefox
  4. OpenNews: Во вкладках Firefox появится функция предпросмотра эскиза сайта
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60733-firefox
Ключевые слова: firefox
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