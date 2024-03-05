Обновление Firefox 123.0.1

Доступен корректирующий выпуск Firefox 123.0.1, в котором предложены следующие исправления: Решена проблема с недоступностью системных словарей на платформе Linux при установке Firefox из пакета в формате Flatpak.

Налажено отображение в адресной строке пиктограммы с языком, на который встроенный переводчик выполнил перевод страницы.

Решена проблема с некорректным отображением цветных конических градиентов в Canvas2D на платформе Windows.

Устранено регрессивное изменение, из-за которого перестало генерироваться событие onChange при очистке значения в поле textarea.

Устранено регрессивное изменение в JIT-движке, приводившее к некорректному inline-развёртыванию строк.

Исправлена ошибка, приводившая к неконтрастному отображению текста при выделении строк в панели Storage в инструментах для разработчиков.



