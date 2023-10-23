В ночных сборках Firefox появилась поддержка машинного перевода на русский и украинский языки

2.7 , pavlinux ( ok ), 12:35, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дык,... $ git clone https://searchfox.org/mozilla-central/source

$ vi где-надо/Makefile ... и понеслось свои хотелки удовлетворять

3.9 , Аноним ( 1 ), 12:50, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Преимущество - мне не надо покупать новый комп. На всё остальное мне пофиг.

3.12 , Аноним ( 12 ), 12:57, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так sse41 это чисто политическое решение, все ежедневно востребованные инструкции в sse42.

4.35 , Аноним ( 35 ), 13:36, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – SSE 4.1 — это до сих пор нехилый парк машин на Core 2.

2.10 , Аноним ( 12 ), 12:55, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Т.е. процессоры до 2006 года? Даже твоя любимая венда дропнула всё что было до, а проприетарь давно более новые хочет. Я напоминаю, там всего около пары лет было как они появились на рынке, и если ты купил новенький сырой процессор на свежей архитектуре, то это только ты лоханулся. На тебя можно показывать пальцем и смеяться. Или ты купил бу, когда этот мусор активно сливали те, кому производительность на самом деле важна? Тогда тем более, уже было известно, что это мусор.

3.23 , Аноним ( 1 ), 13:14, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отольются кошке мышкины слёзки. Не обижайся, когда твой хлам дропнут через месяц/неделю/день после покупки, под предлогом технического прогресса, а на деле - просто потому что ты — раб, обязанный покупать.

4.29 , Анонин ( ? ), 13:21, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ахаха, зато ты не-раб))

Вот только у тебя ничего не работает и все что ты можешь - придти повонять тут.

Пока еще можешь.

4.31 , Аноним ( 12 ), 13:26, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Отольются кошке мышкины слёзки. Не обижайся, когда твой хлам дропнут через месяц/неделю/день

> после покупки, под предлогом технического прогресса, а на деле - просто

> потому что ты — раб, обязанный покупать. Когда-то это случится. Уже 10 лет я ощущаю себя не совсем полноценно и гражданином второго сорта как раз из-за отсутствующих векторных инструкций, а так в остальном всё устраивает. Вместе с тем, был период 5 лет, когда это железо было самым модным и лучшим (и до сих пор не утратило актуальность до конца). Так что это действительно про "лоханулся", нужно смотреть, что покупаешь.

2.13 , Аноним ( 35 ), 13:00, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Считаю, что владельцев Pentium-4 для Mozilla нет вообще.

3.28 , Аноним ( 1 ), 13:17, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разумеется. Пользователи браузера там уже давно не в приоритете.

4.34 , Аноним ( 35 ), 13:34, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пользователи с Pentium-4 — безусловно.

