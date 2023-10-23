В ночных сборках Firefox появилась поддержка машинного перевода на русский и украинский языки

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|3.9, Аноним (1), 12:50, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Преимущество - мне не надо покупать новый комп. На всё остальное мне пофиг.
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|3.12, Аноним (12), 12:57, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так sse41 это чисто политическое решение, все ежедневно востребованные инструкции в sse42.
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|2.10, Аноним (12), 12:55, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. процессоры до 2006 года? Даже твоя любимая венда дропнула всё что было до, а проприетарь давно более новые хочет. Я напоминаю, там всего около пары лет было как они появились на рынке, и если ты купил новенький сырой процессор на свежей архитектуре, то это только ты лоханулся. На тебя можно показывать пальцем и смеяться. Или ты купил бу, когда этот мусор активно сливали те, кому производительность на самом деле важна? Тогда тем более, уже было известно, что это мусор.
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|3.23, Аноним (1), 13:14, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отольются кошке мышкины слёзки. Не обижайся, когда твой хлам дропнут через месяц/неделю/день после покупки, под предлогом технического прогресса, а на деле - просто потому что ты — раб, обязанный покупать.
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|4.29, Анонин (?), 13:21, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахаха, зато ты не-раб))
Вот только у тебя ничего не работает и все что ты можешь - придти повонять тут.
Пока еще можешь.
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|4.31, Аноним (12), 13:26, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Отольются кошке мышкины слёзки. Не обижайся, когда твой хлам дропнут через месяц/неделю/день
> после покупки, под предлогом технического прогресса, а на деле - просто
> потому что ты — раб, обязанный покупать.
Когда-то это случится. Уже 10 лет я ощущаю себя не совсем полноценно и гражданином второго сорта как раз из-за отсутствующих векторных инструкций, а так в остальном всё устраивает. Вместе с тем, был период 5 лет, когда это железо было самым модным и лучшим (и до сих пор не утратило актуальность до конца). Так что это действительно про "лоханулся", нужно смотреть, что покупаешь.
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|3.28, Аноним (1), 13:17, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разумеется. Пользователи браузера там уже давно не в приоритете.
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|1.2, Аноним (2), 12:08, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Как они собрались переводить вна укромову, если сами щирые постоянно изобретают новые слова типа "Вхурделило"
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|2.4, dullish (ok), 12:19, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Элементарно! Сетка будет придумывать новые смешные слова, в похожем стиле, по ходу дела. Ну... то есть всё будет, примерно, как и сейчас в оффлайне.
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|2.5, Lost Inside (ok), 12:26, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть мнение, что украинцы как-нибудь сами, без сопливых, разберутся со своими локализациями.
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|3.16, Аноним (16), 13:03, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас конечно у них нет дел важнее чем о мозилле думать. Глупость же сморозил.
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|1.6, Аноним (6), 12:31, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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S3 победили. Встроенно это наверное лучше чем расширение,такая инновация...
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|1.11, Аноним (35), 12:57, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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По-прежнему не понимаю, какой смысл в локальном переводчике в _браузере_.
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|3.20, Аноним (35), 13:10, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для мозиллы-то понятно, а для юзера? Ведь очевидно, что локальному переводчику до облачного никогда не дорасти.
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|2.21, Аноним (21), 13:10, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот вы жалуетесь что всё в гугл отправляется, а когда сделали чтобы не отправлялось. Вы снова недовольны.
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|3.26, Аноним (35), 13:16, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я — не жалуюсь. Паранойи должнл быть в меру. Очешуительно гуглу интересно, какой кусок текста перевёл юзер с таким-то айпи.
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|1.25, Вован (??), 13:16, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Несколько кривовато переводит, причём по сравнению с гуглтранслейтом 🙁
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|1.30, Аноним (30), 13:25, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В украинском языке одно правило - працуй не як маскаль во и все их правила ))
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|1.32, Аноним (32), 13:27, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-то браузер был простой программой, теперь это монстр пожирающий ресурсы устройств.
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