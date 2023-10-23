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В ночных сборках Firefox появилась поддержка машинного перевода на русский и украинский языки

23.10.2023 11:40

В ночных сборках Firefox, на базе которых 21 ноября будет сформирован выпуск Firefox 120, расширен список языковых моделей во встроенной системе машинного перевода, включённой по умолчанию, начиная с выпуска Firefox 118. Помимо изначально доступных моделей для английского, болгарского, датского, немецкого, французского, испанского, польского, итальянского и португальского языков, для тестирования предложены модели для русского, украинского, эстонского, финского, исландского, каталонского, норвежского, персидского, чешского и венгерского языков.

О времени интеграции дополнительных языков в стабильную ветку не сообщается (модели могут быть доставлены отдельно от релизов после достижения необходимого уровня готовности). Встроенная в Firefox система перевода, которая выполняет перевод на локальной системе пользователя без обращения к внешним облачным сервисам, основана на открытом движке Bergamot. Движок представляет собой обвязку над фреймворком машинного перевода Marian, в котором применяется рекуррентная нейронная сеть (RNN) и языковые модели на основе трансформеров.

Из изменений в ночных сборках дополнительно можно отметить новую кнопку для быстрой очистки сеанса приватного просмотра, нажатие на которую приведёт к закрытию всех окон и вкладок в режиме приватного просмотра, и удалению связанных с ними Cookiе, истории и данных. Кроме того, в браузере предоставлена возможность поиска во всех открытых вкладках, используя префикс "%" в адресной строке, независимо от активного контейнера.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 118.0.2
  3. OpenNews: В Firefox и Cloudflare включена поддержка ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике
  4. OpenNews: В Firefox 119 будет изменено поведение при восстановлении сеанса
  5. OpenNews: Релиз Firefox 118
  6. OpenNews: В адресной строке Firefox 119 изменится отображение сайтов, открытых по HTTP и HTTPS
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59978-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:08, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Пока нет без SSE4.1 - считайте что нет вообще.
     
     
  • 2.7, pavlinux (ok), 12:35, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дык,...

    $ git clone https://searchfox.org/mozilla-central/source
    $ vi где-надо/Makefile ...

    и понеслось свои хотелки удовлетворять

     
     
  • 3.9, Аноним (1), 12:50, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Преимущество - мне не надо покупать новый комп. На всё остальное мне пофиг.
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:57, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так sse41 это чисто политическое решение, все ежедневно востребованные инструкции в sse42.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 13:36, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SSE 4.1 — это до сих пор нехилый парк машин на Core 2.
     
  • 2.10, Аноним (12), 12:55, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. процессоры до 2006 года? Даже твоя любимая венда дропнула всё что было до, а проприетарь давно более новые хочет. Я напоминаю, там всего около пары лет было как они появились на рынке, и если ты купил новенький сырой процессор на свежей архитектуре, то это только ты лоханулся. На тебя можно показывать пальцем и смеяться. Или ты купил бу, когда этот мусор активно сливали те, кому производительность на самом деле важна? Тогда тем более, уже было известно, что это мусор.
     
     
  • 3.23, Аноним (1), 13:14, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отольются кошке мышкины слёзки. Не обижайся, когда твой хлам дропнут через месяц/неделю/день после покупки, под предлогом технического прогресса, а на деле - просто потому что ты — раб, обязанный покупать.
     
     
  • 4.29, Анонин (?), 13:21, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха, зато ты не-раб))
    Вот только у тебя ничего не работает и все что ты можешь - придти повонять тут.
    Пока еще можешь.
     
  • 4.31, Аноним (12), 13:26, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отольются кошке мышкины слёзки. Не обижайся, когда твой хлам дропнут через месяц/неделю/день
    > после покупки, под предлогом технического прогресса, а на деле - просто
    > потому что ты — раб, обязанный покупать.

    Когда-то это случится. Уже 10 лет я ощущаю себя не совсем полноценно и гражданином второго сорта как раз из-за отсутствующих векторных инструкций, а так в остальном всё устраивает. Вместе с тем, был период 5 лет, когда это железо было самым модным и лучшим (и до сих пор не утратило актуальность до конца). Так что это действительно про "лоханулся", нужно смотреть, что покупаешь.

     
  • 2.13, Аноним (35), 13:00, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Считаю, что владельцев Pentium-4 для Mozilla нет вообще.
     
     
  • 3.28, Аноним (1), 13:17, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется. Пользователи браузера там уже давно не в приоритете.
     
     
  • 4.34, Аноним (35), 13:34, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователи с Pentium-4 — безусловно.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:08, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Как они собрались переводить вна укромову, если сами щирые постоянно изобретают новые слова типа "Вхурделило"
     
     
  • 2.4, dullish (ok), 12:19, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Элементарно! Сетка будет придумывать новые смешные слова, в похожем стиле, по ходу дела. Ну... то есть всё будет, примерно, как и сейчас в оффлайне.
     
  • 2.5, Lost Inside (ok), 12:26, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть мнение, что украинцы как-нибудь сами, без сопливых, разберутся со своими локализациями.
     
     
  • 3.8, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:39, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучшая локализация для них - это русский.
     
     
  • 4.14, Аноним (35), 13:01, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Денацификаторы такие денацификаторы.
     
  • 4.15, dullish (ok), 13:01, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем так категорично? Ещё польский, венгерский, русинский...
     
  • 4.17, Аноним (17), 13:04, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, а вот и пациент, который точно знает что для кого лучше.
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:03, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас конечно у них нет дел важнее чем о мозилле думать. Глупость же сморозил.
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:38, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новые слова? А ничего что этому новому слову, лет так 800.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:31, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    S3 победили. Встроенно это наверное лучше чем расширение,такая инновация...
     
  • 1.11, Аноним (35), 12:57, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    По-прежнему не понимаю, какой смысл в локальном переводчике в _браузере_.
     
     
  • 2.18, Cucumber (?), 13:07, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы сервера мозиллы не нагружать
     
     
  • 3.20, Аноним (35), 13:10, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для мозиллы-то понятно, а для юзера? Ведь очевидно, что локальному переводчику до облачного никогда не дорасти.
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:10, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот вы жалуетесь что всё в гугл отправляется, а когда сделали чтобы не отправлялось. Вы снова недовольны.
     
     
  • 3.26, Аноним (35), 13:16, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я — не жалуюсь. Паранойи должнл быть в меру. Очешуительно гуглу интересно, какой кусок текста перевёл юзер с таким-то айпи.
     
  • 3.27, Аноним (6), 13:17, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только сча понял в чем разница. Збс.
     

  • 1.19, Аноним (21), 13:07, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу добавить поддержку Сибирского и Меджусловянского языков!
     
     
  • 2.22, Аноним (17), 13:13, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавляй, разрешаю.
     

  • 1.24, Тара769с Григо769рович (?), 13:14, 23/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.25, Вован (??), 13:16, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Несколько кривовато переводит, причём по сравнению с гуглтранслейтом 🙁
     
  • 1.30, Аноним (30), 13:25, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В украинском языке одно правило - працуй не як маскаль во и все их правила ))
     
  • 1.32, Аноним (32), 13:27, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то браузер был простой программой, теперь это монстр пожирающий ресурсы устройств.
     
     
  • 2.33, Аноним (35), 13:33, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никто не мешает использовать NetSurf, например.
     

  • 1.37, Аноним (37), 13:38, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сало в урине!
     

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