В адресной строке Firefox 119 изменится отображение сайтов, открытых по HTTP и HTTPS

В выпуске Firefox 119, намеченном на 24 октября, будет изменена индикация защищённых и незащищённых соединений к сайту. При открытии сайтов с использованием HTTPS в адресной строке будет убрано отображение префикса "https://", а для сайтов, открытых по HTTP без шифрования соединения, начнёт показываться префикс "http://" и помимо пиктограммы с перечёркнутым замком появится отдельное текстовое примечание "Not Secure". Например, при открытии "https://www.opennet.ru" будет показываться "www.opennet.ru", а при открытии "httр://www.opennet.ru" - "Not Secure httр://www.opennet.ru".

В более ранних выпусках Firefox изменение можно протестировать при помощи настроек browser.urlbar.trimHttps, "security.insecure_connection_text.enabled" и "security.insecure_connection_text.pbmode.enabled" в about:config. В Firefox 119 значение по умолчанию для данных настроек будет инвертировано, а настройки security.insecure_connection_icon.enabled и security.insecure_connection_icon.pbmode.enabled будут удалены, так как разработчики не видят смысла в опциональном отключении пиктограммы с замком. В качестве причины изменения упоминается переход к более заметной индикации незашифрованных соединений, на фоне внедрения большинством сайтов использования HTTPS (т.е. смещение акцента с выделения защищённых соединений на пометку незащищённых).



