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В адресной строке Firefox 119 изменится отображение сайтов, открытых по HTTP и HTTPS

19.09.2023 22:07

В выпуске Firefox 119, намеченном на 24 октября, будет изменена индикация защищённых и незащищённых соединений к сайту. При открытии сайтов с использованием HTTPS в адресной строке будет убрано отображение префикса "https://", а для сайтов, открытых по HTTP без шифрования соединения, начнёт показываться префикс "http://" и помимо пиктограммы с перечёркнутым замком появится отдельное текстовое примечание "Not Secure". Например, при открытии "https://www.opennet.ru" будет показываться "www.opennet.ru", а при открытии "httр://www.opennet.ru" - "Not Secure httр://www.opennet.ru".

В более ранних выпусках Firefox изменение можно протестировать при помощи настроек browser.urlbar.trimHttps, "security.insecure_connection_text.enabled" и "security.insecure_connection_text.pbmode.enabled" в about:config. В Firefox 119 значение по умолчанию для данных настроек будет инвертировано, а настройки security.insecure_connection_icon.enabled и security.insecure_connection_icon.pbmode.enabled будут удалены, так как разработчики не видят смысла в опциональном отключении пиктограммы с замком. В качестве причины изменения упоминается переход к более заметной индикации незашифрованных соединений, на фоне внедрения большинством сайтов использования HTTPS (т.е. смещение акцента с выделения защищённых соединений на пометку незащищённых).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Инициатива по форсированию протокола HTTPS в Chrome
  3. OpenNews: Google отменил скрытие поддоменов "www" и "m", но намерен стандартизировать их особый статус
  4. OpenNews: В Chrome 90 утверждено использование HTTPS по умолчанию в адресной строке
  5. OpenNews: В Chrome решено убрать индикатор замка из адресной строки
  6. OpenNews: В Firefox 75 будут убраны https:// и www из выпадающего блока адресной строки
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59781-firefox
Ключевые слова: firefox, https
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:28, 19/09/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда нечем заняться.
     
  • 2, Songo (ok), 22:32, 19/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Опять свистоперделками занимаются.
    Лучше бы Веб-стандарты подтянули к последним изменениям.
     
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