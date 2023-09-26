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Релиз Firefox 118

26.09.2023 16:27

Состоялся релиз web-браузера Firefox 118 и сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 115.3.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 119, релиз которой намечен на 24 октября.

Основные новшества в Firefox 118:

  • Включена по умолчанию самодостаточная система автоматизированного машинного перевода с одного языка на другой, выполняющая перевод на локальной системе пользователя без обращения к внешним облачным сервисам. В системе перевода задействован открытый движок Bergamot, представляющий собой обвязку над фреймворком машинного перевода Marian, в котором применяется рекуррентная нейронная сеть (RNN) и языковые модели на основе трансформеров. Предоставляются модели для английского, болгарского, датского, немецкого, французского, испанского, польского, итальянского и португальского языков (русского в списке нет, но старую модель можно загрузить с GitHub).
  • Реализация API Web Audio переведена на использование математической библиотеки FDLIBM, что позволило усилить защиту от применения косвенных методов идентификации пользователей.
  • Для дополнительной защиты от косвенной идентификации пользователей в режиме приватного просмотра доступные для использования на сайтах шрифты ограничены системными шрифтами и шрифтами из штатных языковых наборов.
  • При открытии в Firefox сервиса Google Meet обеспечена работа визуальных эффектов и добавлена поддержка размытия фона.
  • В адресной строке добавлен показ рекомендуемых пользователю браузерных дополнений, выбранных на основе вводимых ключевых слов. Возможность пока включена только для пользователей из США.
  • В CSS добавлено 10 новых математических функций: abs(), sign(), round(), mod(), rem(), pow(), sqrt(), hypot(), log() и exp().
  • В CSS-свойстве font-size-adjust реализован параметр "from-font", указывающий об использовании метрик шрифта, взятых из первого доступного шрифта.
  • В HTTP-заголовке Permissions-Policy добавлена поддержка значения publickey-credentials-get, разрешающего использование API Web Authentication для получения учётных данных на основе открытого ключа (navigator.credentials.get({publicKey})).
  • По умолчанию включён механизм ORB (Opaque Response Blocking), позиционируемый как замена механизма CORB (Cross-Origin Read Blocking) для блокирования загрузки ресурсов при запросе со стороннего домена.
  • Добавлена поддержка HTML-элемента "<search>", определяющего группу элементов, используемых для организации поиска или фильтрации содержимого (например, внутри <search> можно разместить элементы с формой отправки поискового запроса и отображаемыми результатами поиска).
  • В MathML объявлены устаревшими все значения атрибута mathvariant, отличные от "normal".
  • В версии для Android предоставлена возможность вывода страницы на печать. При нажатии на закреплённый ярлык его содержимое теперь открывается в существующей вкладке, если URL в уже открытой вкладке совпадает с URL ярлыка. Кнопка очистки связанных с сайтом локальных данных перемещена из раздела "Browsing history and site data" в меню "Cookies and site data".

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 118 устранено 16 уязвимостей. 13 уязвимостей (8 объединено под CVE-2023-5176), которые помечены как опасные, вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox появится дополнительная защита от скрытой идентификации пользователей
  3. OpenNews: В адресной строке Firefox 119 изменится отображение сайтов, открытых по HTTP и HTTPS
  4. OpenNews: Релиз Firefox 117
  5. OpenNews: В Firefox реализована возможность импорта дополнений из других браузеров
  6. OpenNews: В ночных сборках Firefox включена поддержка машинного перевода
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59821-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иван (??), 16:55, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –21 +/
    Я в шоке. Что-то в последнее время ФФ стал тормозить всё больше. Я внимательно изучил проблему. Оказывается виноват пакет fficx_0.21.xz, в нём баг и разработчики оффициально заявили, что исправлять не будут. Он встроен в ядро и его выковырять нельзяи он есть в Ubuntu, Manjaro, Arch, Gentoo, Slackware, Fedora, SUSE, Mandriva. Я 3 года искал дистр без него (даже ноутбук не выдержал, сломался), но наконец-то нашёл. Это ZorinOS. Я когда его установил я приятно удивился - интерфейс красивый, работает молниеносно, предустановлены только ПОЛЕЗНЫЕ утилиты. И вообще ним приятно пользоваться. Так что если чем-то недовольны - бегом качать ZorinOS! Он идеальный и в нём нет НИ ОДНОЙ ошибки. И Фокс работает быстро и шустро)
     
     
  • 2.2, Василий (??), 17:01, 26/09/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:10, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты только что сейчас это придумал. Попробуй быть убедительнее, у тебя не получается.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 17:15, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в чём ему быть убедительнее?
     
     
  • 4.10, Ананий (?), 17:16, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во вранье
     
     
  • 5.13, Аноним (8), 17:17, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он уже достал со своей зоринос. Интересно, зачем он  это делает
     
  • 5.15, Иван (??), 17:20, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что вы могли подумать? Какое враньё? Это на само деле так
     
  • 2.35, dannyD (?), 18:27, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    типичный <городской сумашедший>.
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:02, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какое же УГ эти вкладки
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:15, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждой страничке по отдельному окну лучше?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 17:23, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По рабочему столу
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 17:31, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по монитору
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 18:02, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По компьютеру ;)
     
  • 3.22, Ржомба (?), 17:42, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, аноним имеет в виду, что нынешняя реализация вкладок в Ff УГ. Собственно, поддерживаю. Раньше было лучше.
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:04, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    ФФ с растом версии будет только больше терять пользователей.
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 17:15, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С чего бы? В отличие от хрома, у него нормально ускорение работает, не отваливается после каждого апдейта. Да и в целом более эффективно работает. Он никогда не потеряет пользователей, которые выбирали его изначально по вполне определённым причинам (вроде user.js), а чем меньше хомячья, тем лучше для всех.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:30, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > а чем меньше хомячья, тем лучше для всех

    Это вот какая-то удивительная аберрация сознания.
    Хотя, возможно, в руководство мозиллы она тоже проникла, судя по их усилиям.

     
     
  • 4.21, Аноним (6), 17:35, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну сам посуди. Пока не было хомячья, не было зондов и дрм, не было необходимости пропихивать бэкдоры и сомнительные апи, не было столько малвари в аддонах (и их никто не выкупал/воровал)…
     
  • 3.32, Аноним (32), 18:24, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нормальном браузере нечего ускорять.
     
     
  • 4.33, Аноним (6), 18:26, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Софтрендер тормозит, а просмотр видео жрёт больше ядер процессора, чем существует в природе.
     
  • 3.34, мсчмчс (?), 18:26, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что? А когда в фирефоксе появилось ускорение?
     

  • 1.5, Аноним (4), 17:07, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ФФ будет работать на искусственном дыхании и поставлять версии только в музей, но всё равно постарается обогнать по номеру версии хром.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:17, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >постарается обогнать по номеру

    И не только:
    https://www.phoronix.com/news/Firefox-Faster-SunSpider

     

  • 1.12, BlackRot (ok), 17:16, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Честно сказать устанавливая себе второй браузер в систему предпочитаю после хрома ставить edge
     
     
  • 2.20, Аноним (18), 17:32, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но зачем два хромонога в системе? Точнее, не так — зачем тогда сам хром?
     
  • 2.23, Аноним (23), 17:42, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вендузятники они такие, даже на православные ОС тащят свой кал.
     

  • 1.17, Константавр (ok), 17:28, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В адресной строке добавлен показ рекомендуемых пользователю браузерных дополнений, выбранных на основе вводимых ключевых слов. Возможность пока включена только для пользователей из США.

    Что это за бред???

     
     
  • 2.24, Ржомба (?), 17:45, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не бред, это bloatware. А как ты хотел? Дальше будет еще хуже.
     
  • 2.25, Аноним (6), 17:52, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополнениями пользуется примерно 1% пользователей. При этом, поисковик выдаёт аддоны для хрома и рекламирует магазин хрома. Так понятно?
     

  • 1.26, КО (?), 17:55, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и как переводчик?
    Кто попробовал?
     
     
  • 2.28, КО (?), 17:57, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Переводит только сайты

    А в принципе уже не важно

     
  • 2.29, Аноним (29), 17:58, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чудесно.

    https://translate.google.com/

     

  • 1.27, Аноним (29), 17:55, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо Google LLC, что она продолжает припаривать мертвеца.
     
  • 1.31, Аноним (31), 18:22, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что на этот раз выпилили?
     

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