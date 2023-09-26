Релиз Firefox 118

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|1.1, Иван (??), 16:55, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–21 +/–
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Я в шоке. Что-то в последнее время ФФ стал тормозить всё больше. Я внимательно изучил проблему. Оказывается виноват пакет fficx_0.21.xz, в нём баг и разработчики оффициально заявили, что исправлять не будут. Он встроен в ядро и его выковырять нельзяи он есть в Ubuntu, Manjaro, Arch, Gentoo, Slackware, Fedora, SUSE, Mandriva. Я 3 года искал дистр без него (даже ноутбук не выдержал, сломался), но наконец-то нашёл. Это ZorinOS. Я когда его установил я приятно удивился - интерфейс красивый, работает молниеносно, предустановлены только ПОЛЕЗНЫЕ утилиты. И вообще ним приятно пользоваться. Так что если чем-то недовольны - бегом качать ZorinOS! Он идеальный и в нём нет НИ ОДНОЙ ошибки. И Фокс работает быстро и шустро)
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|2.6, Аноним (6), 17:10, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты только что сейчас это придумал. Попробуй быть убедительнее, у тебя не получается.
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|5.15, Иван (??), 17:20, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что вы могли подумать? Какое враньё? Это на само деле так
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|3.22, Ржомба (?), 17:42, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное, аноним имеет в виду, что нынешняя реализация вкладок в Ff УГ. Собственно, поддерживаю. Раньше было лучше.
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|2.9, Аноним (6), 17:15, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С чего бы? В отличие от хрома, у него нормально ускорение работает, не отваливается после каждого апдейта. Да и в целом более эффективно работает. Он никогда не потеряет пользователей, которые выбирали его изначально по вполне определённым причинам (вроде user.js), а чем меньше хомячья, тем лучше для всех.
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|3.18, Аноним (18), 17:30, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> а чем меньше хомячья, тем лучше для всех
Это вот какая-то удивительная аберрация сознания.
Хотя, возможно, в руководство мозиллы она тоже проникла, судя по их усилиям.
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|4.21, Аноним (6), 17:35, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну сам посуди. Пока не было хомячья, не было зондов и дрм, не было необходимости пропихивать бэкдоры и сомнительные апи, не было столько малвари в аддонах (и их никто не выкупал/воровал)…
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|4.33, Аноним (6), 18:26, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Софтрендер тормозит, а просмотр видео жрёт больше ядер процессора, чем существует в природе.
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|1.5, Аноним (4), 17:07, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ФФ будет работать на искусственном дыхании и поставлять версии только в музей, но всё равно постарается обогнать по номеру версии хром.
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|1.12, BlackRot (ok), 17:16, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Честно сказать устанавливая себе второй браузер в систему предпочитаю после хрома ставить edge
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|2.20, Аноним (18), 17:32, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но зачем два хромонога в системе? Точнее, не так — зачем тогда сам хром?
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|2.23, Аноним (23), 17:42, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вендузятники они такие, даже на православные ОС тащят свой кал.
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|1.17, Константавр (ok), 17:28, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В адресной строке добавлен показ рекомендуемых пользователю браузерных дополнений, выбранных на основе вводимых ключевых слов. Возможность пока включена только для пользователей из США.
Что это за бред???
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|2.24, Ржомба (?), 17:45, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не бред, это bloatware. А как ты хотел? Дальше будет еще хуже.
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|2.25, Аноним (6), 17:52, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дополнениями пользуется примерно 1% пользователей. При этом, поисковик выдаёт аддоны для хрома и рекламирует магазин хрома. Так понятно?
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|2.28, КО (?), 17:57, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Переводит только сайты
А в принципе уже не важно
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