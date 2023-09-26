Релиз Firefox 118

Состоялся релиз web-браузера Firefox 118 и сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 115.3.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 119, релиз которой намечен на 24 октября. Основные новшества в Firefox 118: Включена по умолчанию самодостаточная система автоматизированного машинного перевода с одного языка на другой, выполняющая перевод на локальной системе пользователя без обращения к внешним облачным сервисам. В системе перевода задействован открытый движок Bergamot, представляющий собой обвязку над фреймворком машинного перевода Marian, в котором применяется рекуррентная нейронная сеть (RNN) и языковые модели на основе трансформеров. Предоставляются модели для английского, болгарского, датского, немецкого, французского, испанского, польского, итальянского и португальского языков (русского в списке нет, но старую модель можно загрузить с GitHub).

Реализация API Web Audio переведена на использование математической библиотеки FDLIBM, что позволило усилить защиту от применения косвенных методов идентификации пользователей.

Для дополнительной защиты от косвенной идентификации пользователей в режиме приватного просмотра доступные для использования на сайтах шрифты ограничены системными шрифтами и шрифтами из штатных языковых наборов.

При открытии в Firefox сервиса Google Meet обеспечена работа визуальных эффектов и добавлена поддержка размытия фона.

В адресной строке добавлен показ рекомендуемых пользователю браузерных дополнений, выбранных на основе вводимых ключевых слов. Возможность пока включена только для пользователей из США.

В CSS добавлено 10 новых математических функций: abs() , sign() , round() , mod() , rem() , pow() , sqrt() , hypot() , log() и exp() .

, , , , , , , , и . В CSS-свойстве font-size-adjust реализован параметр "from-font", указывающий об использовании метрик шрифта, взятых из первого доступного шрифта.

В HTTP-заголовке Permissions-Policy добавлена поддержка значения publickey-credentials-get, разрешающего использование API Web Authentication для получения учётных данных на основе открытого ключа (navigator.credentials.get({publicKey})).

По умолчанию включён механизм ORB (Opaque Response Blocking), позиционируемый как замена механизма CORB (Cross-Origin Read Blocking) для блокирования загрузки ресурсов при запросе со стороннего домена.

Добавлена поддержка HTML-элемента "<search>", определяющего группу элементов, используемых для организации поиска или фильтрации содержимого (например, внутри <search> можно разместить элементы с формой отправки поискового запроса и отображаемыми результатами поиска).

В MathML объявлены устаревшими все значения атрибута mathvariant, отличные от "normal".

В версии для Android предоставлена возможность вывода страницы на печать. При нажатии на закреплённый ярлык его содержимое теперь открывается в существующей вкладке, если URL в уже открытой вкладке совпадает с URL ярлыка. Кнопка очистки связанных с сайтом локальных данных перемещена из раздела "Browsing history and site data" в меню "Cookies and site data". Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 118 устранено 16 уязвимостей. 13 уязвимостей (8 объединено под CVE-2023-5176), которые помечены как опасные, вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



