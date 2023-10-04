The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Firefox и Cloudflare включена поддержка ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике

04.10.2023 10:23

Компания Mozilla объявила о включении для пользователей стабильной ветки Firefox поддержки механизма ECH (Encrypted Client Hello), продолжающего развитие технологии ESNI (Encrypted Server Name Indication) и предназначенного для шифрования информации о параметрах TLS-сеансов, таких как запрошенное доменное имя. Изначально код для работы с ECH был добавлен в выпуск Firefox 85, но был отключён по умолчанию. В Chrome поддержку ECH начали постепенно включать, начиная с выпуска Chrome 115.

Так как помимо соединения с сервером утечка сведений о запрошенных доменах происходит через DNS, для полноценной защиты кроме ECH необходимо применение технологии DNS over HTTPS или DNS over TLS для шифрования DNS-трафика. Firefox не будет использовать ECH без включения DNS over HTTPS в настройках. Проверить поддержку ECH в браузере можно на данной странице.

Одним из факторов активации по умолчанию поддержки ECH в Firefox стало включение несколько дней назад компанией Cloudflare поддержки ECH в своей сети доставки контента. С практической стороны, так как данные о запрошенных хостах при применении ECH скрыты от анализа, для фильтрации и блокировки неугодных сайтов, использующих CDN Cloudflare, теперь потребуется блокировка всей сети Cloudflare, блокировка всех запросов с ECH или организация перехвата HTTPS при помощи подставных корневых сертификатов на системе пользователя.

Изначально для организации работы на одном IP-адресе нескольких HTTPS-сайтов применялось TLS-расширение SNI, при котором имя запрошенного хоста указывалось в сообщении ClientHello, передаваемом до установки шифрованного канала связи. Подобная особенность давала возможность на раннем этапе обработки соединения распределять запросы по виртуальным хостам, но также позволяла на стороне интернет-провайдера выборочно фильтровать HTTPS-трафик и анализировать какие сайты открывает пользователь, что не позволяло добиться полной конфиденциальности при применении HTTPS.

Для решения данной проблемы и исключения утечки сведений о запрашиваемом сайте позднее было предложено расширение ESNI, реализующее шифрование данных с именем хоста. В процессе внедрения ESNI было выявлено, что предложенный механизм не охватывает все возможные источники утечки данных о хосте и его применения недостаточно для обеспечения полной конфиденциальности HTTPS-сеансов. В частности, при возобновлении ранее установленного сеанса имя домена в открытом виде продолжало указываться в числе параметров TLS-расширения PSK (Pre-Shared Key). Кроме того, попытки внедрения ESNI выявили проблемы с совместимостью и масштабированием, которые мешали повсеместному распространению ESNI.

С учётом выявленных недостатков ESNI был разработан новый универсальный механизм ECH, допускающий шифрование параметров любых TLS-расширений. Технически главное отличие ECH от ESNI в том, что вместо отдельных полей шифруется сразу всё сообщение ClientHello. ECH подразумевает разделение ClientHello на два отдельных сообщения - шифрованное сообщение ClientHelloInner (SNI Inner) и незашифрованное базовое сообщение ClientHelloOuter (SNI Outer). В незашифрованном SNI Outer передаются не затрагивающие конфиденциальность данные, такие как версия TLS и список используемых шифров, а также общее имя домена, которое не пересекается с фактическим именем запрошенного домена. Например, для всех клиентов Cloudflare в незашифрованном SNI Outer указывается общий хост "cloudflare-ech.com", а фактическое имя запрошенного хоста передаётся в зашифрованном SNI Inner и не доступно для анализа.

ECH также использует иную схему распространения ключа для шифрования - информация об открытом ключе передаётся в DNS записи HTTPSSVC, а не в записи с типом TXT. Для получения и шифрования ключа применяется аутентифицированное сквозное шифрование на основе механизма HPKE (Hybrid Public Key Encryption). ECH также поддерживает безопасную повторную передачу ключа с сервера, что может применяться в случае ротации ключей на сервере и для решения проблем при получении устаревших ключей из кэша DNS.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/pr...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 115
  3. OpenNews: Релиз Firefox 85
  4. OpenNews: Mozilla, Cloudflare, Fastly и Apple работают над применением шифрования для SNI
  5. OpenNews: В CDN Cloudflare внедрена поддержка ESNI для шифрования имени хоста в HTTPS-трафике
  6. OpenNews: Китай начал блокировать HTTPS-соединения, устанавливаемые с TLS 1.3 и ESNI
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59869-ech
Ключевые слова: ech, https, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Евгений (??), 11:21, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Роскомнадзор будет недоволен ))
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:24, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кстати, все в курсе последних инициатив ?
    https://vc.ru/legal/865273
    https://vc.ru/services/864522
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:32, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну зачем ты так?
    opennet не для политикии и тут за полит. высказывания банят
    пусть людям будет сюрприз!
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 11:43, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Правда, непонятно, при чём тут политика. Но всё равно забанят.
     
     
  • 5.6, Аноним (6), 11:46, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    действительно, всем известно что законы появляются сами собой случайно, как квантовые флуктуации вакуума
     
     
  • 6.43, Аноним (4), 14:13, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не поверишь, но иногда кажется что именно так и происходит)
    "Законнопроект был рожден из квантовых флуктуаций вакуума в голове народного избранника."
     
     
  • 7.55, Аноним (55), 14:44, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется ты не понимаешь, что закон целенаправленно направлен против тебя. И все это знают, но ты ничего не делаешь, только включаешь хохмы.
     
  • 3.8, Ivan1986 (?), 11:56, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну с первым - как будто яндекс такси до этого не сливало все
    а со вторым, их магазины пошлют в пешее эротическое, так что это просто их очередная хотелка
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:01, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Роскомнадзор уже себя показывал слоном в посудной лавке. Если что, блокируем всё, что на этом IP.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:51, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    хотел бы я посмотреть в глаза тому человеку, который придумал палить имя хоста в https
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:10, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты лучше вопросом задайся, какого хрена ESNI была свёрнута до внедрения ECH, оставив всех без защиты на переходный период, а сам переходный период растянули на несколько лет после фактической готовности всего.
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 12:11, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И было ли это сделано умышленно: парочка авторитарных параш единым фромнтом пообещали блокировать все сайты, где ECH будет. В настоящее время же ввиду особой недружественности этих авторитарных параш блокировки всех подряд - это дело решённое, можно не опасаться, всё, что они заблокируют за наличие ECH: проблемы второ(сортно)го мира весь остальной мир не волнуют и никогда не волновали, а волновали только потоки денег и нефти оттуда (и текущие события - это прямое следствие такого подхода), а сейчас поток денег перекрыт, так что пофиг на блокировки, только бесполезная нагрузка на сетвера снизится.
     
  • 2.38, Аноним (38), 13:33, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так https не для анонимности придумали а чтобы номер кредитной карточки не палить
     
  • 2.49, Аноним (49), 14:22, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В почтовых протоколах та же проблема
     

  • 1.10, Чи (?), 12:03, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ничего не понял, но пусть будет
     
     
  • 2.26, Пряник (?), 12:40, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой Wireshark, настрой показ только HTTPS и открой сайт. Хм, вроде бы трафик шифруется, окда, но почему имя сайта прямым текстом? О, ужас! Все видят, как я захожу на непотребные сайты?
     
     
  • 3.31, Чи (?), 13:01, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непонятно назначение поля  SNI Outer
     
     
  • 4.37, Егор (??), 13:31, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того чтобы DPI клиента не расстраивались что не могут узнать имя хоста.
    Ну тот кто надо — знал куда пойти чтобы узнать имя хоста ))
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:15, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кажется пора озаботиться памятью в роутере - скоро списки банов по IP расширятся.
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:20, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С этой штукой некоторые заблокированные сайты открываются. Например, рутрекер
     
     
  • 2.27, Пряник (?), 12:42, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дак он и так открывается. Там же атомикхарт выложен.
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:20, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    cf в россии не жить, переносите сайты у кого там днс
     
     
  • 2.25, Аноним (14), 12:39, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь их не только как DNS используют...

    Времена нынче в сети не спокойные - за них много кто перебрался, кто не готов тянуть лямку БОЛЬШОГО платного антидоса и/или WAF.

     

  • 1.18, Аноним (18), 12:20, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Так как помимо соединения с сервером утечка сведений о запрошенных доменах происходит через DNS, для полноценной защиты кроме ECH необходимо применение технологии DNS over HTTPS или DNS over TLS для шифрования DNS-трафика. Firefox не будет использовать ECH без включения DNS over HTTPS в настройках.

    Перевод: если вы хотите что-то скрыть, надо сначала это отдать провайдеру этого самого DNS over HTTPS. А что что это вы? Скрываете что-то?

     
     
  • 2.20, пох. (?), 12:24, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Угу, вся суть их борьбы.
    ВРАГИ могут (а могут и не) видеть твои dns запросы! Поэтому отдавай-ка их нам, чтобы их видели МЫ (мы хорошие! мамой клянемся!)

    После этого можешь уже включать свою ненужно ech - мы и так знаем уже, куда ты собрался и зачем.
    (а клаудшмарь присмотрит, чтоб чего лишнего там не подсмотрел)

     
  • 2.21, Аноним (21), 12:24, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в мозилле неадекватные/вредоносные решения приняли. К счастью обходится локальным DNSCryptProxy.
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:25, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает пользоваться десятками DoH-апстримов, владельцам которых похер на тебя? Никто не заставляет пользоваться именно Cloudflare или Google DNS.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:27, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что oblivious-версии DNSCrypt и DOH никто не поддерживает - работа серверов стоит денег, а себе в убыток никто не работает.
     
  • 3.46, пох. (?), 14:18, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что мешает пользоваться десятками DoH-апстримов

    а кто мешает вообще отъе6аться от меня и не интересоваться чем я пользуюсь?

    Я вполне способен сам оценить, нужна мне эта ненужность или как нибудь так обойдусь.
    (анализировать миллиард запросов с рекурсивного ресолвера, пытаясь как-то привязать их к конкретной сессии - так себе идея, если что, а до него я не очень переживаю)

    > Никто не заставляет пользоваться именно Cloudflare или Google DNS.

    кроме той мелочи что настройка запрятана среди миллиарда невразумительных заклинаний about:config А не находится там где должна быть в меню нормальной программы - file/settings

    Поэтому поинт мразилы совершенно очевиден - миллионы баранов которые до того НЕ сливали инфу куда они ходят (потому что их провайдер зарабатывает другим способом) - теперь ее радостно сольют.
    Зато беббебебезопастно!

      

     
     
  • 4.58, Аноним (55), 14:49, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь уехать из страны, но не можешь уехать от Фаерфокса.
     
  • 2.30, Аноним (16), 12:56, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Cloudflare больше пользователей, чем у местного провайдера. Легче "затеряться в толпе". Да и к тому же, что будет, если они узнают на какие сайты я захожу?
     
     
  • 3.47, пох. (?), 14:19, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наоборот - среди толпы местных провайдеров из полутора калек инженеров - затеряться гораздо проще чем в бездонном big data хренилище клаудшманы. Но ты продолжай, продолжай веровать что она работает за идею и ради всего хорошего против всего плохого.

     
     
  • 4.54, Аноним (16), 14:44, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бла бла бла одни эмоции. Какая вообще разница ради чего они там работают? В России всё что шифрует воспринимают как обход блокировок, а не для защиты.
     
     
  • 5.57, пох. (?), 14:46, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не живи в оппе.

     
     
  • 6.59, Аноним (16), 14:52, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не можешь ничего написать вменяемого - лучше промолчи. Не стоит позориться ещё сильнее.
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:20, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага
    Надо отдать
    А провайдером DoH выступаю я сам...
    Представляешь какая штука?
     
     
  • 3.36, Аноним (18), 13:28, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А для тебя ECH не включается, лол. Попробуй.
     
     
  • 4.39, Аноним (33), 13:39, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Can I use ECH with any DoH provider?

    Yes! All DoH servers, whether locally hosted or via provided by online services, can be used to fetch ECH records.

    А ты дальше выдумывай свои глупости
    Но никому их не рассказывай

     
     
  • 5.42, Аноним (18), 14:09, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, если так. Но ты всё-таки проверь.
     
  • 3.56, timur.davletshin (ok), 14:45, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага
    > Надо отдать
    > А провайдером DoH выступаю я сам...
    > Представляешь какая штука?

    Свой на роутере подними. Только смысла это мало будет иметь, если роутер DNS запросы будет через 53 порт слать. А вообще на эту тему в багзилле был баг.

     

  • 1.19, Анонэнэнэ (?), 12:24, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Провайдер теперь не будет видеть, на какие сайты я захожу? А в какой версии это включат?
     
     
  • 2.23, Аноним (21), 12:25, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь прямо сейчас включить через about:config. Даже не блокируется через ТСПУ пока.
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:55, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а впн-провайдеры тоже что-ли теперь не увидят как я на иксхамстер хожу?
     
  • 1.34, Аноним (34), 13:20, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Другая сторона всех этих защит - проблемы с фильтрацией рекламных и вредоносных доменов средствами PiHole и т.п.
    Пришлось все эти протоколы банить, чтобы смартфоны, телевизоры и т.п. в обход локального DNS не ходили.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 13:54, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть когда большенство перейдет у Вас ничего работать не будет?
     
     
  • 3.41, Аноним (34), 14:04, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В локалке все трюки с попыткой отресолвить рекламные и прочие домены через защищенный днс - не получаются и все дружно по фоллбэку идут старым протоколом ресолвить на локальный Pi-Hole с блокировкой рекламы. Если не реклама, то контейнер с pi-hole идет на pfSence и там через защищенный протокол отресолвливает без возможности подмены провайлером. Еще возможно что-то настроено в браузере, возможно там что-то все-таки палится в заголовке, не помню уже (меня больше ресолвинг и блокировка рекламы интересовала, чем скрытие того, что посещаешь)
     

  • 1.44, Аноним (44), 14:15, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Джва года ждал! Как в мобильном Firerox включить? Не могу найти настройку.
     
  • 1.45, Аноним (45), 14:18, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Cloudflare это рак современного интернета
     
     
  • 2.48, пох. (?), 14:20, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они и есть твой современный интернет. Ну пока еще не окончательно весь.
    Но это ненадолго.
     

  • 1.50, Аноним (50), 14:26, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то не робит на desktop Firefox 118.0.1 :-(

    Не знаю что включить - всё остальное работает.

     
     
  • 2.51, th3m3 (ok), 14:36, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже не работает. Был прописан DoH от nextdns, поменял на Cloudflare, перезагрузил браузер, захожу на страницу проверки и пишет, что нет у меня Secure SNI. Может нужно активировать в about:config что-то.
     
  • 2.52, timur.davletshin (ok), 14:37, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зайти в about:config, набрать echconfig и выставить в true. Ну про то, что DoH должен быть, уже писали.
     
     
  • 3.53, th3m3 (ok), 14:41, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спс! Заработал!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру