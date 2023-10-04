В Firefox и Cloudflare включена поддержка ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике

Компания Mozilla объявила о включении для пользователей стабильной ветки Firefox поддержки механизма ECH (Encrypted Client Hello), продолжающего развитие технологии ESNI (Encrypted Server Name Indication) и предназначенного для шифрования информации о параметрах TLS-сеансов, таких как запрошенное доменное имя. Изначально код для работы с ECH был добавлен в выпуск Firefox 85, но был отключён по умолчанию. В Chrome поддержку ECH начали постепенно включать, начиная с выпуска Chrome 115. Так как помимо соединения с сервером утечка сведений о запрошенных доменах происходит через DNS, для полноценной защиты кроме ECH необходимо применение технологии DNS over HTTPS или DNS over TLS для шифрования DNS-трафика. Firefox не будет использовать ECH без включения DNS over HTTPS в настройках. Проверить поддержку ECH в браузере можно на данной странице. Одним из факторов активации по умолчанию поддержки ECH в Firefox стало включение несколько дней назад компанией Cloudflare поддержки ECH в своей сети доставки контента. С практической стороны, так как данные о запрошенных хостах при применении ECH скрыты от анализа, для фильтрации и блокировки неугодных сайтов, использующих CDN Cloudflare, теперь потребуется блокировка всей сети Cloudflare, блокировка всех запросов с ECH или организация перехвата HTTPS при помощи подставных корневых сертификатов на системе пользователя. Изначально для организации работы на одном IP-адресе нескольких HTTPS-сайтов применялось TLS-расширение SNI, при котором имя запрошенного хоста указывалось в сообщении ClientHello, передаваемом до установки шифрованного канала связи. Подобная особенность давала возможность на раннем этапе обработки соединения распределять запросы по виртуальным хостам, но также позволяла на стороне интернет-провайдера выборочно фильтровать HTTPS-трафик и анализировать какие сайты открывает пользователь, что не позволяло добиться полной конфиденциальности при применении HTTPS. Для решения данной проблемы и исключения утечки сведений о запрашиваемом сайте позднее было предложено расширение ESNI, реализующее шифрование данных с именем хоста. В процессе внедрения ESNI было выявлено, что предложенный механизм не охватывает все возможные источники утечки данных о хосте и его применения недостаточно для обеспечения полной конфиденциальности HTTPS-сеансов. В частности, при возобновлении ранее установленного сеанса имя домена в открытом виде продолжало указываться в числе параметров TLS-расширения PSK (Pre-Shared Key). Кроме того, попытки внедрения ESNI выявили проблемы с совместимостью и масштабированием, которые мешали повсеместному распространению ESNI. С учётом выявленных недостатков ESNI был разработан новый универсальный механизм ECH, допускающий шифрование параметров любых TLS-расширений. Технически главное отличие ECH от ESNI в том, что вместо отдельных полей шифруется сразу всё сообщение ClientHello. ECH подразумевает разделение ClientHello на два отдельных сообщения - шифрованное сообщение ClientHelloInner (SNI Inner) и незашифрованное базовое сообщение ClientHelloOuter (SNI Outer). В незашифрованном SNI Outer передаются не затрагивающие конфиденциальность данные, такие как версия TLS и список используемых шифров, а также общее имя домена, которое не пересекается с фактическим именем запрошенного домена. Например, для всех клиентов Cloudflare в незашифрованном SNI Outer указывается общий хост "cloudflare-ech.com", а фактическое имя запрошенного хоста передаётся в зашифрованном SNI Inner и не доступно для анализа. ECH также использует иную схему распространения ключа для шифрования - информация об открытом ключе передаётся в DNS записи HTTPSSVC, а не в записи с типом TXT. Для получения и шифрования ключа применяется аутентифицированное сквозное шифрование на основе механизма HPKE (Hybrid Public Key Encryption). ECH также поддерживает безопасную повторную передачу ключа с сервера, что может применяться в случае ротации ключей на сервере и для решения проблем при получении устаревших ключей из кэша DNS.



