В Firefox и Cloudflare включена поддержка ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике

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|3.4, Аноним (4), 11:32, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ну зачем ты так?
opennet не для политикии и тут за полит. высказывания банят
пусть людям будет сюрприз!
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|4.5, Аноним (5), 11:43, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Правда, непонятно, при чём тут политика. Но всё равно забанят.
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|5.6, Аноним (6), 11:46, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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действительно, всем известно что законы появляются сами собой случайно, как квантовые флуктуации вакуума
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|6.43, Аноним (4), 14:13, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не поверишь, но иногда кажется что именно так и происходит)
"Законнопроект был рожден из квантовых флуктуаций вакуума в голове народного избранника."
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|7.55, Аноним (55), 14:44, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне кажется ты не понимаешь, что закон целенаправленно направлен против тебя. И все это знают, но ты ничего не делаешь, только включаешь хохмы.
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|3.8, Ivan1986 (?), 11:56, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну с первым - как будто яндекс такси до этого не сливало все
а со вторым, их магазины пошлют в пешее эротическое, так что это просто их очередная хотелка
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|2.32, Аноним (32), 13:01, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Роскомнадзор уже себя показывал слоном в посудной лавке. Если что, блокируем всё, что на этом IP.
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|1.7, Аноним (7), 11:51, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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хотел бы я посмотреть в глаза тому человеку, который придумал палить имя хоста в https
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|2.12, Аноним (12), 12:10, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты лучше вопросом задайся, какого хрена ESNI была свёрнута до внедрения ECH, оставив всех без защиты на переходный период, а сам переходный период растянули на несколько лет после фактической готовности всего.
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|3.13, Аноним (12), 12:11, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И было ли это сделано умышленно: парочка авторитарных параш единым фромнтом пообещали блокировать все сайты, где ECH будет. В настоящее время же ввиду особой недружественности этих авторитарных параш блокировки всех подряд - это дело решённое, можно не опасаться, всё, что они заблокируют за наличие ECH: проблемы второ(сортно)го мира весь остальной мир не волнуют и никогда не волновали, а волновали только потоки денег и нефти оттуда (и текущие события - это прямое следствие такого подхода), а сейчас поток денег перекрыт, так что пофиг на блокировки, только бесполезная нагрузка на сетвера снизится.
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|2.38, Аноним (38), 13:33, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так https не для анонимности придумали а чтобы номер кредитной карточки не палить
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|2.26, Пряник (?), 12:40, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открой Wireshark, настрой показ только HTTPS и открой сайт. Хм, вроде бы трафик шифруется, окда, но почему имя сайта прямым текстом? О, ужас! Все видят, как я захожу на непотребные сайты?
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|4.37, Егор (??), 13:31, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для того чтобы DPI клиента не расстраивались что не могут узнать имя хоста.
Ну тот кто надо — знал куда пойти чтобы узнать имя хоста ))
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|1.14, Аноним (14), 12:15, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кажется пора озаботиться памятью в роутере - скоро списки банов по IP расширятся.
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|1.16, Аноним (16), 12:20, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С этой штукой некоторые заблокированные сайты открываются. Например, рутрекер
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|2.25, Аноним (14), 12:39, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ведь их не только как DNS используют...
Времена нынче в сети не спокойные - за них много кто перебрался, кто не готов тянуть лямку БОЛЬШОГО платного антидоса и/или WAF.
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|1.18, Аноним (18), 12:20, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Так как помимо соединения с сервером утечка сведений о запрошенных доменах происходит через DNS, для полноценной защиты кроме ECH необходимо применение технологии DNS over HTTPS или DNS over TLS для шифрования DNS-трафика. Firefox не будет использовать ECH без включения DNS over HTTPS в настройках.
Перевод: если вы хотите что-то скрыть, надо сначала это отдать провайдеру этого самого DNS over HTTPS. А что что это вы? Скрываете что-то?
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|2.20, пох. (?), 12:24, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Угу, вся суть их борьбы.
ВРАГИ могут (а могут и не) видеть твои dns запросы! Поэтому отдавай-ка их нам, чтобы их видели МЫ (мы хорошие! мамой клянемся!)
После этого можешь уже включать свою ненужно ech - мы и так знаем уже, куда ты собрался и зачем.
(а клаудшмарь присмотрит, чтоб чего лишнего там не подсмотрел)
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|2.21, Аноним (21), 12:24, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это в мозилле неадекватные/вредоносные решения приняли. К счастью обходится локальным DNSCryptProxy.
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|2.22, Аноним (22), 12:25, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что мешает пользоваться десятками DoH-апстримов, владельцам которых похер на тебя? Никто не заставляет пользоваться именно Cloudflare или Google DNS.
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|3.24, Аноним (24), 12:27, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То, что oblivious-версии DNSCrypt и DOH никто не поддерживает - работа серверов стоит денег, а себе в убыток никто не работает.
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|3.46, пох. (?), 14:18, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что мешает пользоваться десятками DoH-апстримов
а кто мешает вообще отъе6аться от меня и не интересоваться чем я пользуюсь?
Я вполне способен сам оценить, нужна мне эта ненужность или как нибудь так обойдусь.
(анализировать миллиард запросов с рекурсивного ресолвера, пытаясь как-то привязать их к конкретной сессии - так себе идея, если что, а до него я не очень переживаю)
> Никто не заставляет пользоваться именно Cloudflare или Google DNS.
кроме той мелочи что настройка запрятана среди миллиарда невразумительных заклинаний about:config А не находится там где должна быть в меню нормальной программы - file/settings
Поэтому поинт мразилы совершенно очевиден - миллионы баранов которые до того НЕ сливали инфу куда они ходят (потому что их провайдер зарабатывает другим способом) - теперь ее радостно сольют.
Зато беббебебезопастно!
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|2.30, Аноним (16), 12:56, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Cloudflare больше пользователей, чем у местного провайдера. Легче "затеряться в толпе". Да и к тому же, что будет, если они узнают на какие сайты я захожу?
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|3.47, пох. (?), 14:19, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Наоборот - среди толпы местных провайдеров из полутора калек инженеров - затеряться гораздо проще чем в бездонном big data хренилище клаудшманы. Но ты продолжай, продолжай веровать что она работает за идею и ради всего хорошего против всего плохого.
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|4.54, Аноним (16), 14:44, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бла бла бла одни эмоции. Какая вообще разница ради чего они там работают? В России всё что шифрует воспринимают как обход блокировок, а не для защиты.
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|6.59, Аноним (16), 14:52, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не можешь ничего написать вменяемого - лучше промолчи. Не стоит позориться ещё сильнее.
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|2.33, Аноним (33), 13:20, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага
Надо отдать
А провайдером DoH выступаю я сам...
Представляешь какая штука?
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|4.39, Аноним (33), 13:39, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Can I use ECH with any DoH provider?
Yes! All DoH servers, whether locally hosted or via provided by online services, can be used to fetch ECH records.
А ты дальше выдумывай свои глупости
Но никому их не рассказывай
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|3.56, timur.davletshin (ok), 14:45, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ага
> Надо отдать
> А провайдером DoH выступаю я сам...
> Представляешь какая штука?
Свой на роутере подними. Только смысла это мало будет иметь, если роутер DNS запросы будет через 53 порт слать. А вообще на эту тему в багзилле был баг.
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|1.19, Анонэнэнэ (?), 12:24, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Провайдер теперь не будет видеть, на какие сайты я захожу? А в какой версии это включат?
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|2.23, Аноним (21), 12:25, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можешь прямо сейчас включить через about:config. Даже не блокируется через ТСПУ пока.
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|1.34, Аноним (34), 13:20, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Другая сторона всех этих защит - проблемы с фильтрацией рекламных и вредоносных доменов средствами PiHole и т.п.
Пришлось все эти протоколы банить, чтобы смартфоны, телевизоры и т.п. в обход локального DNS не ходили.
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|2.40, Аноним (40), 13:54, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть когда большенство перейдет у Вас ничего работать не будет?
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|3.41, Аноним (34), 14:04, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В локалке все трюки с попыткой отресолвить рекламные и прочие домены через защищенный днс - не получаются и все дружно по фоллбэку идут старым протоколом ресолвить на локальный Pi-Hole с блокировкой рекламы. Если не реклама, то контейнер с pi-hole идет на pfSence и там через защищенный протокол отресолвливает без возможности подмены провайлером. Еще возможно что-то настроено в браузере, возможно там что-то все-таки палится в заголовке, не помню уже (меня больше ресолвинг и блокировка рекламы интересовала, чем скрытие того, что посещаешь)
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|1.44, Аноним (44), 14:15, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Джва года ждал! Как в мобильном Firerox включить? Не могу найти настройку.
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|2.48, пох. (?), 14:20, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они и есть твой современный интернет. Ну пока еще не окончательно весь.
Но это ненадолго.
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|1.50, Аноним (50), 14:26, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то не робит на desktop Firefox 118.0.1 :-(
Не знаю что включить - всё остальное работает.
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|2.51, th3m3 (ok), 14:36, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже не работает. Был прописан DoH от nextdns, поменял на Cloudflare, перезагрузил браузер, захожу на страницу проверки и пишет, что нет у меня Secure SNI. Может нужно активировать в about:config что-то.
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|2.52, timur.davletshin (ok), 14:37, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зайти в about:config, набрать echconfig и выставить в true. Ну про то, что DoH должен быть, уже писали.
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