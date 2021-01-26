Релиз Firefox 85

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|2.3, Аноним (3), 18:43, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты лучше расскажи почему компания автор раста, не смогла на нём написать продовый движек серво и выгнала всю команду раста на мороз?
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|3.8, Анонимъ (?), 18:58, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Почему это не смогла? WebRender вполне себе в проде. Алсо там ведь ещё и Samsung ведь есть.
И что значит выгнала? Экосистема Rust уже давно самодостаточная.
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|3.14, Пригожин (?), 19:24, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что телеметрозилла решила "оптимизировать" расходы и выгнала всех разрабов на мороз. Остались лишь одни транснегрофеминистки, которые в очередной раз будут переизобретать адресную строку.
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|5.30, огурчики (?), 20:08, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сожаление - это когда капля говна в бочке мёда. А когда бочка говна - это хорошо, перегниёт, потом огурчики польём, вырастут - съедим.
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|2.10, Леголас (ok), 19:13, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не классика, а ирония, что продукт Mozilla не переписан на 100% на этом твоём ненаглядном Rust -- как же так, чувак?
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|3.13, Аноним (11), 19:22, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раст был сразу заявлен как язык на котором напишут servo. И если бы они смогли серво написать, то к языку было бы ровно ноль вопросов. Но написать на этом сложно вывернутом dsl движек они так и не смгли. Так и текут на своём gecko.
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|3.39, Русские (?), 20:26, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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-[------->+<]>.--[->+++++<]>+.+++++.[--->+<]>---.+[----->+<]>+.-------------.-[->+++<]>.-[--->++<]>--.[--->+<]>---.------------.[--->+<]>--.
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|1.9, Аноним (9), 19:06, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я дисковый кеш полностью вырубил, чтобы тормозиЛЛа не дёргала SSD, теперь этот Network Partitioning будет это делать в обход настроек, не сейчас так позже?
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|2.24, AnonPlus (?), 19:57, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты вырубил кэш, почему тебя парит его разделение? У тебя его вообще нет.
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|3.27, нухз (?), 20:04, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мозилла непредсказуема в своём идиотизме, вчера был esni, сегодня уже другое, где гарантии что они не дропнут отключение кеша вообще
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|6.38, zzz (??), 20:25, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Симптомы усугубляются. Ты не шали, пей, что доктор прописал, а то узнаешь, что такое дозировка оланзапина и вальдоксана, на ночь аминазин.
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|7.42, нухз (?), 20:33, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да ты специалист по лекарствам, на колено уже стал, белого выключил и покаялся?
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|2.55, Ilya Indigo (ok), 21:09, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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sudo vim /etc/fstab
tmpfs /root/.cache tmpfs nodev,nosuid,noexec,mode=0700,size=2G 0 0
tmpfs /home/USER_NAME/.cache tmpfs nodev,nosuid,noexec,mode=0700,uid=1000,size=2G 0 0
И нет никакой проблемы кеширования в любом адекватном пользовательском приложении!
Но Вы можете продолжать кушать кактус.
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|2.61, Аноним (61), 21:28, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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может лучше нормальный SSD купить? На технологиях немного свежее неолита
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|1.17, Аноним (17), 19:37, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В тег link добавлена поддержка атрибута rel='preload', управляющего упреждающей загрузкой контента
Опять ещё одну хрень выключать. Скачайте уже себе весь гугловский cdn при установке и успокойтесь.
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|2.25, нухз (?), 20:01, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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browser.urlbar.accessibility.tabToSearch.announceResults false
browser.urlbar.autoFill false
browser.urlbar.ctrlCanonizesURLs false
browser.urlbar.dnsResolveSingleWordsAfterSearch 0
browser.urlbar.filter.javascript false
browser.urlbar.maxRichResults 0
browser.urlbar.richSuggestions.tail false
browser.urlbar.speculativeConnect.enabled false
browser.urlbar.suggest.bookmark false
browser.urlbar.suggest.history false
browser.urlbar.suggest.openpage false
browser.urlbar.suggest.searches false
browser.urlbar.suggest.topsites false
browser.urlbar.trimURLs false
browser.urlbar.update2 false
browser.urlbar.update2.disableOneOffsHorizontalKeyNavigation false
browser.urlbar.update2.localOneOffs false
browser.urlbar.update2.oneOffsRefresh false
browser.urlbar.update2.restyleBrowsingHistoryAsSearch false
browser.urlbar.update2.tabToComplete false
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|1.22, Аноним (22), 19:52, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Новые зоны выпустили корпорасты. Ура! Все в about:config отключать ненужное.
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|1.26, Лисобог (?), 20:02, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и хорошо, ну и замечательно, что вышел. Очень сильно ждали!
Главное теперь UI новый запилить, и идеальный браузер будет готов, даже представить не могу, что ещё нужно будет в него добавлять.
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|2.34, Аноним (34), 20:12, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> даже представить не могу, что ещё нужно будет в него добавлять.
Телеметрию жэж! С рандомизцией времени отправки желательно. И в отдельном потоке.
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|1.36, Аноним (36), 20:23, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Mozilla в агонии. Увольняет разработчиков, команду безопасности, команду MDN => Quantum в Apache, MDN в открытое плаванье ... Телеметрии всё больше, реклама и платные услуги на New Tab всё ближе ... И это на фоне официальной поддержки цензуры в США в официальном блоге. Собрать бы уволенных разработчиков в какой-нибудь LibreWebFoundation и форкнуть по типу истории с OpenOffice, а там с миру по донату + европейских грантов можно налутать (они рады будут против гугла вписаться) и можно будет сделать Librefox Great Again.
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|2.40, zzz (??), 20:27, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А когда гугл ежегодно отправляет на свалку десятки проектов - тебя это не смущает? Не видишь в этом агонии? Близкого конца?
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|4.46, zzz (??), 20:46, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любо-дорого посмотреть, как горит у свидетелей святага Хрома
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|3.54, псевдонимус (?), 21:08, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У него ресурсов в десятки раз больше чем у лисы.
Что скажешь про неадекватное поведение лисьего руководства?
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|1.37, Аноним (37), 20:23, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему не написали что появилась тестовая возможность собрать с поддержкой движка хрома вместо мозиловского?
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|1.47, Аноним (47), 20:48, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, а как сделать так, чтобы адресная строка у новой вкладке не была толстой? Как её вернуть к нормальному размеру.
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|2.49, Аноним (49), 20:59, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кушай, что дают. После истории с покетом, адекваты бросили этот комбайн. Почему ты ещё мучаешься?
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|1.57, Николай (??), 21:13, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ничего интересного, ну ждем лето, там новый дизайн завезут с 2017 года, ну и оптимизацию....
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|1.58, Аноним (58), 21:13, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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10 лет имплементили позможности для трекинга пользователей и полигон для баго дыреней, теперь их с гордостью закрывают
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|1.60, rvs2016 (ok), 21:24, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> На странице открытия новой вкладки
> по умолчанию включён показ панели закладок
Во! А как этому умолчанию шею скрутить?
А то я закладки умею открывать и обычным способом из меню и поэтому на страницу открытия новой вкладки мне не надо загромождать дубликатами команд из меню и прочих частей браузера (хорошо, что ещё не из всей операционной системы да других программ), но не смотря на это мне на страницу открытия новой вкладки панель закладок всё-равно впаривают.
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