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Релиз Firefox 85

26.01.2021 18:30

Состоялся релиз web-браузера Firefox 85. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 78.7.0. На стадию бета-тестирования перешла ветка Firefox 86, релиз которой намечен на 23 февраля.

Основные новшества:

  • Добавлена дополнительная защита от методов отслеживания перемещений пользователя между сайтами, основанных на хранении идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies"). Защита основана на применении сегментирования сети (Network Partitioning), суть которого в добавлении дополнительного признака к ключу, применяемому для извлечения объектов из браузерных кэшей.

    В частности, помимо URL добавлена привязка к первичному домену, с которого открыта основная страница, что ограничивает область охвата кэша для скриптов отслеживания перемещений только текущим сайтом (скрипт из iframe не сможет проверить загружался ли ресурс с другого сайта). Ценой сегментирования является снижение эффективности кэширования, приводящее к незначительному увеличению времени загрузки страницы (максимум на 1.32%, но для 80% сайтов на 0.09-0.75%). Для выключения нового метода защиты в about:config предусмотрена настройка privacy.partition.network_state.

  • Упрощён интерфейс для сохранения закладок на сайты и доступа к закладкам. На странице открытия новой вкладки по умолчанию включён показ панели закладок. По умолчанию предлагается сохранять закладки в панель закладок, а не в раздел "Other bookmarks". Кроме того, Firefox теперь запоминает выбранное в прошлый раз местоположение закладок и при попытке сохранения новой закладки предлагает его по умолчанию.
  • В менеджере паролей предоставлена возможность удаления разом всех отфильтрованных учётных записей, без необходимости отдельного удаления каждого элемента, показанного в списке. Функция доступна через контекстное меню "...".
  • Вместо механизма ESNI (Encrypted Server Name Indication) для шифрования информации о параметрах TLS-сеансов, таких как запрошенное доменное имя, реализована поддержка спецификации ECH (Encrypted Client Hello), которая продолжает развитие ESNI и находится на стадии черновика, претендующего на роль стандарта IETF. Ключевое отличие ECH от ESNI в том, что в ECH вместо отдельного поля шифруется всё сообщение ClientHello, что позволяет блокировать утечки через поля, которые не охватывает ESNI. Для управления включением ECH в about:config предложены настройки "network.dns.echconfig.enabled" и "network.dns.use_https_rr_as_altsvc".
  • В Linux по умолчанию активирован движок композитинга WebRender для сеанса пользовательского окружения GNOME, использующего протокол Wayland. В прошлом выпуске поддержка WebRender была активирована для GNOME в окружении X11. Использование WebRender в Linux пока ограничено видеокартами AMD и Intel, так как при работе в системах с проприетарным драйвером NVIDIA и свободным драйвером Noveau наблюдаются нерешённые проблемы. WebRender написан на языке Rust и позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры. Для принудительного включения в about:config следует активировать настройку "gfx.webrender.enabled" или запустить Firefox с выставленной переменной окружения MOZ_WEBRENDER=1.
  • Предоставлена возможность отключения переопределения дополнениями домашней страницы и экрана открытия новой вкладки без отключения всего дополнения. В настройках метода обработки новой вкладки или домашней страницы (about:preferences#home) теперь можно явно выбрать дополнение в качестве обработчика или вернуть обработчики по умолчанию.
  • При выводе на печать появилась возможность указания нескольких произвольных диапазонов страниц, разделённых запятой, например, "1-5,10-15".
  • Прекращена поддержка плагина Adobe Flash. Сопровождение технологии Flash было официально завершено компанией Adobe 31 декабря 2020 года. Напомним, что возможность запуска плагина Adobe Flash была отключена по умолчанию ещё в Firеfox 69, но сохранялась опция для индивидуального включения Flash для конкретных сайтов. Flash оставался последним NPAPI-плагином, поддержка которого сохранялась в Firefox после перевода API NPAPI в разряд устаревших. Поддержка Silverlight, Java, Unity, Gnome Shell Integration и NPAPI-плагинов с поддержкой мультимедийных кодеков была прекращена в Firefox 52, выпущенном в 2016 году.


  • Добавлен CSS-псевдокласс ":focus-visible", который использует ту же эвристику, что применяется браузером при принятии решения о показе индикатора смены фокуса. Ранее доступный псевдокласс ":focus" не делает различия между сменой фокуса через клавиатуру или мышь. При помощи ":focus-visible" можно организовать показ разных индикаторов фокуса при активации мышью или клавиатурой. Например, можно привязать изменение стиля при наведении фокуса мышью, без клика.

    Для отладки изменения фокуса в интерфейс инспектирования страниц (Page Inspector/Rules View) добавлен переключатель, позволяющий включать стили ":focus-visible" для выбранных элементов в дополнение к псевдоклассам ":hover", ":active", ":focus", ":focus-within" и ":visited".

  • В предоставляемом в web-конcоли многострочном режиме редактирования кода появилась кнопка "{}" для форматирования конструкций JavaScript.
  • В тег link добавлена поддержка атрибута rel='preload', управляющего упреждающей загрузкой контента (например, <link rel="preload" href="style.css" as="style">). Через preload можно организовать загрузку ресурсов, не дожидаясь когда они будут запрошены, например, можно сразу загрузить определённые файлы CSS, скрипты, видео и картинки. Компания Google продвигает использование тега <link rel="preload"> вместо технологии Server Push.
  • В CSS-свойство "touch-action" добавлен параметр "pinch-zoom", позволяющий настроить обработку жеста "масштабирование щипком".
  • В версии для Android для дополнений на базе WebExtensions реализована поддержка API browsingData, которое позволяет удалять накопленные в процессе навигации данные, такие как данные форм, cookie, пароли, загрузки, содержимое кэша, история посещений.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 85 устранено 33 уязвимости, из которых 25 помечены как опасные. 23 уязвимости (собраны под CVE-2021-23964 и CVE-2021-23965) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

Перешедшая на стадию бета-тестирования ветка Firefox 86 примечательна включением по умолчанию поддержки формата изображений AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1. Добавлена возможность просмотра локальных HTML-страниц в режиме читателя. Включена поддержка открытия нескольких окон с видео в режиме Picture-in-Picture.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2021...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla работает над новым оформлением Firefox
  3. OpenNews: В Firefox, Chrome, Edge и Safari заблокирован сертификат, используемый для перехвата трафика в Казахстане
  4. OpenNews: Релиз Firefox 84
  5. OpenNews: Реализация программной отрисовки для WebRender
  6. OpenNews: В ночных сборках Firefox заметно увеличена производительность JIT-компиляции
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54467-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Fracta1L (ok), 18:40, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > 23 уязвимости вызваны проблемами работы с памятью

    Классика.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:43, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты лучше расскажи почему компания автор раста, не смогла на нём написать продовый движек серво и выгнала всю команду раста на мороз?
     
     
  • 3.8, Анонимъ (?), 18:58, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Почему это не смогла? WebRender вполне себе в проде. Алсо там ведь ещё и Samsung ведь есть.
    И что значит выгнала? Экосистема Rust уже давно самодостаточная.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 19:19, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Методичку не поменяли. Так и запишем.
     
     
  • 5.28, zzz (??), 20:04, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кто о чем, а интели о методичках
     
  • 3.14, Пригожин (?), 19:24, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что телеметрозилла решила "оптимизировать" расходы и выгнала всех разрабов на мороз. Остались лишь одни транснегрофеминистки, которые в очередной раз будут переизобретать адресную строку.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 19:32, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    К сожалению, это так
     
     
  • 5.30, огурчики (?), 20:08, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сожаление - это когда капля говна в бочке мёда. А когда бочка говна - это хорошо, перегниёт, потом огурчики польём, вырастут - съедим.
     
     
  • 6.43, Аноним (43), 20:34, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вот сам и ешь свои пахнущие говном огурчики.
     
  • 2.10, Леголас (ok), 19:13, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не классика, а ирония, что продукт Mozilla не переписан на 100% на этом твоём ненаглядном Rust -- как же так, чувак?
     
     
  • 3.13, Аноним (11), 19:22, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раст был сразу заявлен как язык на котором напишут servo. И если бы они смогли серво написать, то к языку было бы ровно ноль вопросов. Но написать на этом сложно вывернутом dsl движек они так и не смгли. Так и текут на своём gecko.
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:29, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Покажи свой код.
     
     
  • 3.39, Русские (?), 20:26, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    -[------->+<]>.--[->+++++<]>+.+++++.[--->+<]>---.+[----->+<]>+.-------------.-[->+++<]>.-[--->++<]>--.[--->+<]>---.------------.[--->+<]>--.
     
     
  • 4.50, псевдонимус (?), 21:03, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть кто-то пишет нормальный читаемый код на современном минималистичном языке )
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:44, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как проверить, работает ли Encrypted Client Hello?
     
     
  • 2.41, 123 (??), 20:30, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Esni cloud flare checker
     

  • 1.5, VINRARUS (ok), 18:45, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О, пришло время чистить кашу.
     
  • 1.6, Посылаетесь нахер (?), 18:45, 26/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 18:51, 26/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.12, Джо (?), 19:21, 26/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.29, zzz (??), 20:07, 26/01/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.23, AnonPlus (?), 19:56, 26/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.9, Аноним (9), 19:06, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я дисковый кеш полностью вырубил, чтобы тормозиЛЛа не дёргала SSD, теперь этот Network Partitioning будет это делать в обход настроек, не сейчас так позже?
     
     
  • 2.24, AnonPlus (?), 19:57, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты вырубил кэш, почему тебя парит его разделение? У тебя его вообще нет.
     
     
  • 3.27, нухз (?), 20:04, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозилла непредсказуема в своём идиотизме, вчера был esni, сегодня уже другое, где гарантии что они не дропнут отключение кеша вообще
     
     
  • 4.31, zzz (??), 20:08, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >где гарантии что

    Первый симптом шизофрении.

     
     
  • 5.33, нухз (?), 20:11, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Выпей смузи, отправь пожертвование Мозилле для BLM
     
     
  • 6.38, zzz (??), 20:25, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Симптомы усугубляются. Ты не шали, пей, что доктор прописал, а то узнаешь, что такое дозировка оланзапина и вальдоксана, на ночь аминазин.
     
     
  • 7.42, нухз (?), 20:33, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ты специалист по лекарствам, на колено уже стал, белого выключил и покаялся?
     
     
  • 8.48, zzz (??), 20:48, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Канеш, с шизофрениками надо держать ухо востро... текст свёрнут, показать
     
  • 2.55, Ilya Indigo (ok), 21:09, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo vim /etc/fstab
    tmpfs /root/.cache tmpfs nodev,nosuid,noexec,mode=0700,size=2G 0 0
    tmpfs /home/USER_NAME/.cache tmpfs nodev,nosuid,noexec,mode=0700,uid=1000,size=2G 0 0

    И нет никакой проблемы кеширования в любом адекватном пользовательском приложении!
    Но Вы можете продолжать кушать кактус.

     
  • 2.61, Аноним (61), 21:28, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может лучше нормальный SSD купить? На технологиях немного свежее неолита
     
  • 2.62, rvs2016 (ok), 21:32, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я дисковый кеш полностью вырубил

    Но как?

     

  • 1.17, Аноним (17), 19:37, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В тег link добавлена поддержка атрибута rel='preload', управляющего упреждающей загрузкой контента

    Опять ещё одну хрень выключать. Скачайте уже себе весь гугловский cdn при установке и успокойтесь.

     
  • 1.18, Аноним (18), 19:39, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На первом скриншоте адресная строка не 'опухшая', могу ли я надеяться?
     
     
  • 2.19, vz_2 (?), 19:45, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, такая же байда
     
  • 2.20, vz_2 (?), 19:45, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поможет ui.prefersReducedMotion = 1
     
     
  • 3.21, Аноним (18), 19:49, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И впрямь, как-то я последний раз с этим не справился, спасибо.
     
  • 2.25, нухз (?), 20:01, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    browser.urlbar.accessibility.tabToSearch.announceResults false
    browser.urlbar.autoFill false
    browser.urlbar.ctrlCanonizesURLs false
    browser.urlbar.dnsResolveSingleWordsAfterSearch 0
    browser.urlbar.filter.javascript false
    browser.urlbar.maxRichResults 0
    browser.urlbar.richSuggestions.tail false
    browser.urlbar.speculativeConnect.enabled false
    browser.urlbar.suggest.bookmark false
    browser.urlbar.suggest.history false
    browser.urlbar.suggest.openpage false
    browser.urlbar.suggest.searches false
    browser.urlbar.suggest.topsites false
    browser.urlbar.trimURLs false
    browser.urlbar.update2 false
    browser.urlbar.update2.disableOneOffsHorizontalKeyNavigation false
    browser.urlbar.update2.localOneOffs false
    browser.urlbar.update2.oneOffsRefresh false
    browser.urlbar.update2.restyleBrowsingHistoryAsSearch false
    browser.urlbar.update2.tabToComplete false
     

  • 1.22, Аноним (22), 19:52, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новые зоны выпустили корпорасты. Ура! Все в about:config отключать ненужное.
     
  • 1.26, Лисобог (?), 20:02, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и хорошо, ну и замечательно, что вышел. Очень сильно ждали!

    Главное теперь UI новый запилить, и идеальный браузер будет готов, даже представить не могу, что ещё нужно будет в него добавлять.

     
     
  • 2.32, Потому что могут (?), 20:09, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как UI, а вот табы будут снова переделывать, да.
     
  • 2.34, Аноним (34), 20:12, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > даже представить не могу, что ещё нужно будет в него добавлять.

    Телеметрию жэж! С рандомизцией времени отправки желательно. И в отдельном потоке.

     
  • 2.51, Николай (??), 21:05, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переводчик им бы запилить, который годами ждем...
     

  • 1.35, SoystemD (?), 20:20, 26/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.36, Аноним (36), 20:23, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Mozilla в агонии. Увольняет разработчиков, команду безопасности, команду MDN => Quantum в Apache, MDN в открытое плаванье ... Телеметрии всё больше, реклама и платные услуги на New Tab всё ближе ... И это на фоне официальной поддержки цензуры в США в официальном блоге. Собрать бы уволенных разработчиков в какой-нибудь LibreWebFoundation и форкнуть по типу истории с OpenOffice, а там с миру по донату + европейских грантов можно налутать (они рады будут против гугла вписаться) и можно будет сделать Librefox Great Again.
     
     
  • 2.40, zzz (??), 20:27, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда гугл ежегодно отправляет на свалку десятки проектов - тебя это не смущает? Не видишь в этом агонии? Близкого конца?
     
     
  • 3.44, Даунбаснипабедим (?), 20:37, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не видишь в этом агонии? Близкого конца?

    Донёсся голос из параши

     
     
  • 4.46, zzz (??), 20:46, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любо-дорого посмотреть, как горит у свидетелей святага Хрома
     
  • 3.54, псевдонимус (?), 21:08, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него ресурсов в десятки раз больше чем у лисы.

    Что скажешь про неадекватное поведение лисьего руководства?

     
  • 2.53, Николай (??), 21:06, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде же есть форки и LibreWolf, Waterfox
     

  • 1.37, Аноним (37), 20:23, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не написали что появилась тестовая возможность собрать с поддержкой движка хрома вместо мозиловского?
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 20:43, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, можно?
     
  • 2.56, псевдонимус (?), 21:10, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезно? Пруф бы. Если подтвердится, тогда можно готовить гробовой камень:-(
     

  • 1.47, Аноним (47), 20:48, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, а как сделать так, чтобы адресная строка у новой вкладке не была толстой? Как её вернуть к нормальному размеру.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 20:59, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кушай, что дают. После истории с покетом, адекваты бросили этот комбайн. Почему ты ещё мучаешься?
     
     
  • 3.52, псевдонимус (?), 21:06, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем заменить?
     
     
  • 4.59, Маздай (?), 21:22, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ослом
     
     
  • 5.63, псевдонимус (?), 21:34, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем он хорошь? Уг.
     

  • 1.57, Николай (??), 21:13, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    Ничего интересного, ну ждем лето, там новый дизайн завезут с 2017 года, ну и оптимизацию....
     
  • 1.58, Аноним (58), 21:13, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    10 лет имплементили позможности для трекинга пользователей и полигон для баго дыреней, теперь их с гордостью закрывают
     
  • 1.60, rvs2016 (ok), 21:24, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > На странице открытия новой вкладки
    > по умолчанию включён показ панели закладок

    Во! А как этому умолчанию шею скрутить?
    А то я закладки умею открывать и обычным способом из меню и поэтому на страницу открытия новой вкладки мне не надо загромождать дубликатами команд из меню и прочих частей браузера (хорошо, что ещё не из всей операционной системы да других программ), но не смотря на это мне на страницу открытия новой вкладки панель закладок всё-равно впаривают.

     

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