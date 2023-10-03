В Firefox 119 будет изменено поведение при восстановлении сеанса

В следующем выпуске Firefox решено изменить некоторые настройки, связанные с восстановлением прерванного сеанса после выхода из браузера. В отличие от прошлых выпусков между сеансами начнут сохраняться сведения не только об активных вкладках, но и о недавно закрытых вкладках, что позволит восстанавливать случайно закрытые вкладки после перезапуска и просматривать их список в режиме Firefox View. По умолчанию будут сохраняться данные о 25 последних вкладках, открытых за последние 7 дней. Также будут учитываться данные о вкладках в закрытых окнах и обрабатываться список закрытых вкладок в контексте сразу всех окон, а не только текущего окна. Кроме того, в Firefox 119 будет предложен обновлённый интерфейс страницы Firefox View, упрощающей доступ к ранее просматриваемому содержимому. На странице Firefox View в одном месте собрана информации об активных вкладках, недавно просмотренных страницах, закрытых вкладках и вкладках с других устройств. В будущей версии в Firefox View появится информация о всех вкладках, открытых в любых окнах, а также будет добавлена возможность просмотра истории посещений с сортировкой по дате или сайту. Для определённого процента пользователей Firefox включена возможность импорта дополнений из Chrome и браузеров на базе движка Chromium, после активации который в диалоге импорта данных из других браузеров ("Import Data" на странице about:preferences#general) появится опция для переноса дополнений. Для переноса задействован список из 71 дополнения, в котором сопоставлены идентификаторы одинаковых дополнений, существующих для Chrome и Firefox. Если при импорте данных из Chrome присутствуют дополнения из списка, то в Firefox вместо версии дополнения для Chrome устанавливается родной для Firefox вариант. Из изменений также отмечается оптимизация производительности при работе с сайтами, использующими фреймворк Vue.js 3.0, и улучшение работы при поставке Firefox в пакетах в формате Snap. В snap-пакете с Firefox реализована поддержка использования родного для Ubuntu диалога выбора файлов при доступе к данным других браузеров, а также поддержка определения доступных возможностей на основе установленной версии xdg-desktop-portal.



