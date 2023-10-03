В Firefox 119 будет изменено поведение при восстановлении сеанса

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|1.1, Аноним (1), 12:32, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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За 20 лет справились с такой задачей как восстановление сеанса. Развивается наш браузер...
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|2.4, Аноним (4), 12:50, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Восстановление сеанса и раньше было. А то, что изменили, на минорщину тянет.
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|3.10, Аноним (1), 13:26, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сделать нормально то так и не получилось до сегодняшнего дня. Хотя в ФФ так во всем он всегда какой-то недоделанный.
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|4.21, Аноним (21), 14:12, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нормально это непонятно как. Чтобы скроллинг был убогий как в хроме? Или нормально это поломать аппаратное декодирование видео как в хроме?
Или нормально это запрет на использование дополнений позволяющих не удалять содержимое кеша чтобы оставить на накопителе видео?
Или нормально это неотключаемый тормозной скроллинг?
Недоделанность это про то что все технологии должны были остаться как в 1995-м?
Или недоделанность это добавление нового функционала?
Ты ппохоже типичный критикан неспособный даже обосновать критику.
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|5.24, voiceofreason (?), 14:16, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Аппаратное видео и так под линуксом нормально не работает нигде. Под фф чуть менее не работает, но это погоды не делает. В шинде ни с тем, ни с другим никто не сношается с about:config, подбором версий драйверов, библиотек. Установил браузер и работает.
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|5.25, Бульдох (?), 14:17, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После 102 версии поломали твой любимый скроллинг и узнай уже наконец про режим инкогнито недоделок из 1995 года.
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|3.28, Аноним2 (?), 14:42, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Собственно за 20 лет было 2 мажорщины: ломание аддонов и квантум.
В остальном кровати передвигали.
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|1.2, Аноним (2), 12:35, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> и просматривать их список в режиме Firfox View
Ничего не понятно, но куда интереснее было бы в меню ссылки видеть возможность открыть сразу в Reader View mode
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|1.3, Аноним (3), 12:46, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все для удобства, но с некоторой потерей конфиденциальности... Удалил? Забыл? А мы найдем ))
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|2.5, Аноним (5), 12:56, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чужим свой комп не даю, параль на вход, шифрование раздела и т.п. Кто это мы?
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|3.8, Аноним (8), 13:16, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не беспокойся, когда к тебе придут специально обученные люди, ты сам и комп включишь, и пароль введёшь правильный, и расшифруешь всё, до последнего бита.
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|3.7, Аноним (7), 13:15, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вряд ли. Это не про закрытие браузера, это про восстановление после неожиданного завершения. Ну вот типа как я закрываю браузер через xkill, чтобы не ждать пока он раздуплится из свопа. Автор новости не понял, о чём речь, там про вкладки в закрытых окнах. Сейчас восстанавливает только активные окна и история закрытия вкладок в каждом из них раздельная, информация о закрытых окнах и вкладках в них не сохраняется в бэкапе сессии. В общем, затея сомнительная.
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|3.9, 000110 (?), 13:24, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По идее эти настройки регулируются в about:config
А значит, если гвоздями не приколотят, все будет отключаться
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|3.31, Аноним (31), 15:19, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каким чудом, если он крэшнулся? Пользуй "Private Window" (не помню как в оф. русском переводе), и будет счастье.
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|2.15, оно ним (?), 13:52, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надуманная проблема. Если заботишься о конфиденциальности — прежде всего не пускай посторонних за комп под своим аккаунтом.
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|1.16, YetAnotherOnanym (ok), 13:53, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Учитывая, что ФФ ведёт список недавно закрытых вкладок также и в приватном режиме, товарищ майор наверняка одобрит.
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|2.19, Аноним (19), 14:07, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В приватном режиме список никуда не сохраняется, как только ты закрываешь окно приватного просмотра данные о восстановлении вкладок удаляются.
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|2.20, Аноним (20), 14:11, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ФФ ведёт список недавно закрытых вкладок также и в приватном режиме
Этой фичи часто не хватает в хроме. Ибо в инкогнито я могу случайно закрыть вкладку, а переоткрыть уже не могу. Если фф очищает список при закрытии всего инкогнито-окна, то он все делает правильно.
Но в целом фф не нужен. <=== дежурная ремарка, чтоб фф-фанатики не забывались
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|3.35, rvs2016 (ok), 16:55, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но в целом фф не нужен
С учётом того, что в последнее десятилетие расплодились всякие там мессенджеры так, что молодёжь теперь уже начинает не знать слово "сайт", браузеры молодому поколению нужны теперь уж не так, как к ним привыкли те мы, которые с 90-х годов знают слова типа (тсс...) world wide web...! :-)
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|1.18, Аноним (18), 14:04, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> оптимизация производительности при работе с сайтами, использующими фреймворк Vue.js 3.0
Оптимизация браузера под хипстер-фреймворки. В интересные времена живём.
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|1.26, Тот_ещё_аноним (ok), 14:25, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сугубо имхо, использовал разные счетчики и рейтинги
Доля фф в мире по оптимистичным оценкам менее 2,5%
В РФ несколько больше, до 6%, за счет включения фф в РФ дистрибутивы
Потеря пользователей около 30% каждый год
На этом фоне ускорение vue и чего-то там про snap... Ну, ладно
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|2.29, Аноним2 (?), 14:45, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Там и без этого и так понятно что ФФ антимонопольная ширма для гугла.
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|3.40, Аноним (19), 17:03, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не сходится, фф активно вставляет палки в колеса хрому оставляя полноценную поддержку блокировщиков рекламы, в последнее время подтянули производительность в бенчмарках, теперь он не только в реальных условиях быстрее хрома, но и в бенчмарках, если бы он былантимо6оподьгй прокладкой google быне позволила так унижать свой хромой браузер.
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|2.38, Аноним (19), 16:59, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет у фф потери пользователей, просто его пользовательская база расширяется с меньшей скоростью чем у хромоклонов.
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|2.41, пох. (?), 17:04, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На этом фоне ускорение vue и чего-то там про snap...
самое то чем и надо на этом фоне. Не hevc же ж в самом деле.
Занимал бы не 2.5, а 80% - тогда бы уже vue ломали бы себе головы как его ускорить, а у разработчиков было бы время и вдохновение заниматься браузером. Хотя... вряд ли.
Вот если бы на рынке не было ни одного (включая клоны) браузера с долей больше 20%, тогда бы еще может быть.
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|2.42, пох. (?), 17:05, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так эта... квантум (со всем вот этим) недавно бомжам на свалку оттащили. Изменение!
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|1.32, Аноним (-), 15:28, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обновился с 102 esr на 115 esr и теперь иконки расширений прячутся в другую иконку. Залез туда, вытащил их обратно на панель, через некоторое время глядь, опять пропали. Все через жопу делают.
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|1.33, rvs2016 (ok), 16:42, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В отличие от прошлых выпусков между сеансами
> начнут сохраняться сведения не только
> об активных вкладках, но и
> о недавно закрытых вкладках
А почему это в отличие?
Разве раньше закрытые вкладки в сеансах не запоминались?
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|1.34, Агл (?), 16:45, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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скрыл панель вкладок сверху вместе с меню и пользуюсь treestyletab, а кнопка "firefox view" была там. и в "настройка панели инструментов" ее тоже теперь не видно. Все, что придумал это сделать домашней about:firefoxview, а как кнопку на нее вывести непонятно
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|1.39, Аноним (39), 17:02, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда прочитал название новости, почему-то вспомнилось:
- Испугались?
- Обоср$#(*$!
Аж внутри всё ёкнуло, испугался, что опять что-то нужное сломают )
К счастью, не то, что не сломали, а даже прикрутили полезное ))
Mozilla, вы ли это!? :)
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|1.43, Аноним (43), 17:16, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ФФ, чтобы сохранять сессию, пишет гигабайты в файл, даже если ничего не делаешь. Вот с этим надо что-то делать.
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