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Обновление Firefox 118.0.2

11.10.2023 08:43

Доступен корректирующий выпуск Firefox 118.0.2, в котором предложены следующие исправления:

  • Решены проблемы с загрузкой игр с сайта betsoft.com.
  • Устранены проблемы с выводом на печать некоторых SVG-изображений.
  • Устранено регрессивное изменение в ветке 118, из-за которого перестала работать обработка ответов "WWW-Authenticate: Negotiate" с других сайтов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых контекстах в WebRTC не работало декодирование видео в формате H.264.
  • Решены проблемы, мешавшие использованию функции Firefox Translations на некоторых страницах.
  • Устранены три проблемы, приводивших к аварийному завершению работы (две ошибки проявляются при запуске, а одна при нажатии кнопок "назад" или "вперёд").

Среди других недавних изменений в Firefox:

  • В ветке Firefox 119 устранена ошибка, приводящая к оставлению на переднем плане всплывающих подсказок, в случае переключения на другое приложение по Alt+Tab. Проблема примечательна тем, что оставалась неисправленной 23 года. Для исправления потребовался 5-строчный патч с проверкой активности фокуса на окне в коде перерисовки всплывающей подсказки, дополняющей проверку нахождения курсора мыши в заданной области. Примечательно, что первый вариант патча привёл к регрессии, из-за которой подсказки перестали показываться в боковой панели с закладками, если боковая панель не была в фокусе.
  • Включена по умолчанию поддержка Encrypted Client Hello.
  • На платформах Linux и Windows реализована возможность притягивания к углам экрана (автоматического выравнивания по углам) окна с видео в режиме "картинка в картинке" при удержании клавиши Ctrl при его перемещении.
  • В инструментах для разработчиков значительно (до 70%) ускорена работа отладчика при большом объёме исходных текстов.
  • Проведён рефакторинг отладчика, нацеленный на корректное срабатывание точек останова, привязанных к событию "unload".
  • Началась интеграция нового переносимого компонента для вывода контекстных подсказок в адресной строке, переписанного на языке Rust.
  • В поставляемых в Ubuntu сборках Firefox в формате Snap реализована поддержка импорта данных из других браузеров.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox и Cloudflare включена поддержка ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике
  3. OpenNews: В Firefox 119 будет изменено поведение при восстановлении сеанса
  4. OpenNews: В адресной строке Firefox 119 изменится отображение сайтов, открытых по HTTP и HTTPS
  5. OpenNews: В Firefox появится дополнительная защита от скрытой идентификации пользователей
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59903-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Бульдох (?), 09:35, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > оставалась неисправленной 23 года

    Неужели переплюнули эпическую "Firefox уже запущен, но не отвечает"?

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:37, 11/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –8 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:54, 11/10/2023 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:59, 11/10/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, Аноним (4), 09:38, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне не нравится, как просмотрщики работают с минифицированными данными. Если что-то ищешь поиском, то указывает вообще не туда. Подвинуть курсор или выделить не реально. Парсер жсон тоже какой-то кривой.
     
     
  • 2.33, 123 (??), 15:44, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хромоге не лучше. Проще копировать и в редакторе смотреть.
     

  • 1.7, Данные в так называемом поле Name (?), 10:06, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну хоть один раз упомянули Рюст. Значиться можно и обновиться.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:10, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Решены проблемы с загрузкой игр с сайта betsoft.com."

    Что? =)))

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:18, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1856145

    Steps to reproduce:

    go to
    https://betsoft.com/
    choose from top menu
    our games
    pick a category (eg table games)
    choose a game (Baccarat)
    Select to Play Demo

     
  • 2.11, Аноним (11), 10:24, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что? Очень полезное исправление, джва года ждал. Теперь можно снести хром наконец.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:28, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подожди чуток и выйдет обнова с не менее важнецкими исправления и у вашего Хрома.
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:26, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это должно быть главной новостью наравне с языком из смайликов птиц.
     
  • 2.27, Анонин (?), 12:09, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С одной стороны смешно, а с другой проблема была в OggDemuxer и могла вполне проявляться где угодно, где использовали ogg.
    Просто тут не грузилась ни одна игра, вот юзверь и зарепортил.
     

  • 1.13, Аноним (14), 10:27, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За что я есрку люблю так это за частое отсутстве 01 02 0100500.
     
     
  • 2.15, Аноним (4), 10:31, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это значит, что исправлений не будет, сиди на багованной и уязвимой версии. А в чём проблема? Это ж не хромой, фф около часа компилируется на 15-летнем пк (до раста было минут 20).
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 10:34, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так багов из прогрессивной ветки еще в стабильную не завезли и исправлять нечего.
     
     
  • 4.20, Аноним (4), 10:50, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато

    >оставалась неисправленной 23 года

     
     
  • 5.22, Аноним (14), 10:59, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорян. По-моему я пропустил статью про 23 года...%J
     

  • 1.21, Anonim (??), 10:53, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Че там? Эти придурки спустя полгода уже починили U2F api? Ах да, все еще нет))
     
  • 1.26, YetAnotherOnanym (ok), 11:32, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проблема примечательна тем, что оставалась неисправленной 23 года. Для исправления потребовался 5-строчный патч (...) Примечательно, что первый вариант патча привёл к регрессии

    23 года жевать сопли и накосячить в 5 строчках. Сделали мой день. Зачот.

     
  • 1.28, Аноним (28), 12:42, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В ветке Firefox 119 устранена ошибка, приводящая к оставлению на переднем плане всплывающих подсказок, в случае переключения на другое приложение по Alt+Tab. Проблема примечательна тем, что оставалась неисправленной 23 года.

    Я джва...двадцать три года ждал исправления этого бага! (на самом деле 14 (почти 15) лет ждал, но это ситуацию не улучшает).
    Это какой-то... позор. (с)

     
     
  • 2.30, Аноним (-), 13:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда такое поведение, можно принять как дистрибутивную специфику, а не баг самой Лисы.
     

  • 1.29, Сильвупьешка (?), 12:50, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Весь хайп вокруг исправления 23-летней ошибки? в x.org исправили уязвимость 1988 года.. много легаси накопилось в opensource
     
  • 1.31, Аноним (31), 14:01, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В поставляемых в Ubuntu сборках Firefox в формате Snap реализована поддержка импорта данных из других браузеров.

    Snap такой излолированный и потому такой безопасный, что надо дать программам побольше!
    Сразу корень /, зачем полумеры?

     
  • 1.32, Golangdev (?), 14:17, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > оставалась неисправленной 23 года

    Оно и понятно, если посмотреть https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=148624 место, где эта проблема возникла

    >  Component: XUL

     

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