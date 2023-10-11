Обновление Firefox 118.0.2

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|1.1, Бульдох (?), 09:35, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> оставалась неисправленной 23 года
Неужели переплюнули эпическую "Firefox уже запущен, но не отвечает"?
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|1.4, Аноним (4), 09:38, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне не нравится, как просмотрщики работают с минифицированными данными. Если что-то ищешь поиском, то указывает вообще не туда. Подвинуть курсор или выделить не реально. Парсер жсон тоже какой-то кривой.
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|2.33, 123 (??), 15:44, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В хромоге не лучше. Проще копировать и в редакторе смотреть.
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|2.11, Аноним (11), 10:24, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что? Очень полезное исправление, джва года ждал. Теперь можно снести хром наконец.
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|3.14, Аноним (14), 10:28, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подожди чуток и выйдет обнова с не менее важнецкими исправления и у вашего Хрома.
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|2.12, Аноним (12), 10:26, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это должно быть главной новостью наравне с языком из смайликов птиц.
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|2.27, Анонин (?), 12:09, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С одной стороны смешно, а с другой проблема была в OggDemuxer и могла вполне проявляться где угодно, где использовали ogg.
Просто тут не грузилась ни одна игра, вот юзверь и зарепортил.
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|2.15, Аноним (4), 10:31, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это значит, что исправлений не будет, сиди на багованной и уязвимой версии. А в чём проблема? Это ж не хромой, фф около часа компилируется на 15-летнем пк (до раста было минут 20).
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|3.16, Аноним (14), 10:34, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так багов из прогрессивной ветки еще в стабильную не завезли и исправлять нечего.
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|1.21, Anonim (??), 10:53, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Че там? Эти придурки спустя полгода уже починили U2F api? Ах да, все еще нет))
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|1.26, YetAnotherOnanym (ok), 11:32, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проблема примечательна тем, что оставалась неисправленной 23 года. Для исправления потребовался 5-строчный патч (...) Примечательно, что первый вариант патча привёл к регрессии
23 года жевать сопли и накосячить в 5 строчках. Сделали мой день. Зачот.
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|1.28, Аноним (28), 12:42, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В ветке Firefox 119 устранена ошибка, приводящая к оставлению на переднем плане всплывающих подсказок, в случае переключения на другое приложение по Alt+Tab. Проблема примечательна тем, что оставалась неисправленной 23 года.
Я джва...двадцать три года ждал исправления этого бага! (на самом деле 14 (почти 15) лет ждал, но это ситуацию не улучшает).
Это какой-то... позор. (с)
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|2.30, Аноним (-), 13:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иногда такое поведение, можно принять как дистрибутивную специфику, а не баг самой Лисы.
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|1.29, Сильвупьешка (?), 12:50, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Весь хайп вокруг исправления 23-летней ошибки? в x.org исправили уязвимость 1988 года.. много легаси накопилось в opensource
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|1.31, Аноним (31), 14:01, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В поставляемых в Ubuntu сборках Firefox в формате Snap реализована поддержка импорта данных из других браузеров.
Snap такой излолированный и потому такой безопасный, что надо дать программам побольше!
Сразу корень /, зачем полумеры?
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