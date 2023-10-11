Обновление Firefox 118.0.2

Доступен корректирующий выпуск Firefox 118.0.2, в котором предложены следующие исправления: Решены проблемы с загрузкой игр с сайта betsoft.com.

Устранены проблемы с выводом на печать некоторых SVG-изображений.

Устранено регрессивное изменение в ветке 118, из-за которого перестала работать обработка ответов "WWW-Authenticate: Negotiate" с других сайтов.

Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых контекстах в WebRTC не работало декодирование видео в формате H.264.

Решены проблемы, мешавшие использованию функции Firefox Translations на некоторых страницах.

Устранены три проблемы, приводивших к аварийному завершению работы (две ошибки проявляются при запуске, а одна при нажатии кнопок "назад" или "вперёд"). Среди других недавних изменений в Firefox: В ветке Firefox 119 устранена ошибка, приводящая к оставлению на переднем плане всплывающих подсказок, в случае переключения на другое приложение по Alt+Tab. Проблема примечательна тем, что оставалась неисправленной 23 года. Для исправления потребовался 5-строчный патч с проверкой активности фокуса на окне в коде перерисовки всплывающей подсказки, дополняющей проверку нахождения курсора мыши в заданной области. Примечательно, что первый вариант патча привёл к регрессии, из-за которой подсказки перестали показываться в боковой панели с закладками, если боковая панель не была в фокусе.

Включена по умолчанию поддержка Encrypted Client Hello.

На платформах Linux и Windows реализована возможность притягивания к углам экрана (автоматического выравнивания по углам) окна с видео в режиме "картинка в картинке" при удержании клавиши Ctrl при его перемещении.

В инструментах для разработчиков значительно (до 70%) ускорена работа отладчика при большом объёме исходных текстов.

Проведён рефакторинг отладчика, нацеленный на корректное срабатывание точек останова, привязанных к событию "unload".

Началась интеграция нового переносимого компонента для вывода контекстных подсказок в адресной строке, переписанного на языке Rust.

В поставляемых в Ubuntu сборках Firefox в формате Snap реализована поддержка импорта данных из других браузеров.



