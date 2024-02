Релиз Firefox 123

Состоялся релиз web-браузера Firefox 123 и сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 115.8.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 124, релиз которой намечен на 19 марта. Основные новшества в Firefox 123: На страницу Firefox View, упрощающую доступ к ранее просматриваемому содержимому, интегрирована возможность поиска по содержимому всех показанных секций c текущими вкладками, недавно открытыми вкладками, недавно закрытыми вкладками, вкладками с других устройств и историей посещений.

Добавлена экспериментальная возможность отображения эскизов страниц при наведения курсора на вкладки. Помимо эскиза в информационный блок о вкладке также добавлено упоминание показанной во вкладке ссылки. По умолчанию предпросмотр эскизов отключён и требует активации настройки "browser.tabs.cardPreview.enabled" в about:config.

Добавлен интерфейс ("Web Compatibility Reporting Tool") для отправки разработчикам Firefox уведомлений о проблемах с отображением сайтов и расхождениях в поведении при работе с сайтами по сравнению с другими браузерами. Для отправки уведомления в меню "Help" добавлен пункт "Report Site Issue", который перенаправляет на сервис webcompat.com.

В конфигуратор в секцию "Поиск" ("Search") добавлены настройки адресной строки.

Во встроенном переводчике реализована поддержка не только перевода видимого текста, но и перевода всплывающих подсказок и заполнителей форм ввода.

Оставлена нерешённой проблема с некорректным отображением эскизов в диалоге открытия файлов, проявляющаяся на системах со старыми CPU AMD. Если вместо эскизов отображаются чёрные квадраты рекомендуется обновить графические драйверы для GPU AMD.

В сборках для Linux осуществлён переход с использования API GdkCursorType на gdk_cursor_new_from_name, что решило проблему с отображением пустого курсора в тестовых выпусках GNOME 46 при использовании темы пиктограмм adwaita-icon-theme, применяемой по умолчанию в GNOME и GTK. Проблема вызвана прекращением поддержки в adwaita-icon-theme классических X-курсоров.

В инструментах для web-разработчиков в панели отслеживания сетевой активности появилась возможность сохранения на диск содержимого ответа на запрос (в контекстное меню добавлена кнопка "Save Response As").

В реализации кода ответа HTTP - 103 ("Early Hints"), применяемого для упреждающего вывода заголовков, включена обработка атрибутов Preload и Modulepreload в HTTP-заголовке Link. Код 103 позволяет информировать клиента о содержании некоторых HTTP-заголовков сразу после запроса, не дожидаясь пока сервер выполнит все связанные с запросом операции и начнёт отдачу контента. Подобным образом через упреждающую передачу заголовка Link (например, "Link: </style.css>; rel=preload; as=style") можно сообщать подсказки о связанных с отдаваемой страницей элементах, которые могут быть предварительно загружены. Получив информацию о подобных ресурсах, браузер приступит к их загрузке, не дожидаясь окончания отдачи основной страницы, что позволяет сократить общее время обработки запроса.

В SVG в градиентах, настраиваемых при помощи элементов <linearGradient> и <radialGradient>, добавлена поддержка интерполяции цветов с использованием линейного цветового пространства RGB. Выбор цветового пространства для интерполяции осуществляется при помощи атрибута color-interpolation, который может принимать значения "auto", "sRGB и "linearRGB".

В SVG-элементе feImage, обеспечивающем извлечение изображения из внешнего источника, реализован откат на использование ширины в 300px и высоты в 150px, в случае если размер исходного корневого элемента задан в процентах (ранее подобные элементы не отрисовывались).

При перенаправлении звука на другой устройство при помощи метода setSinkId() обеспечено применение подавления эха к звуку, полученному с микрофона.

Включена поддержка API Declarative Shadow DOM для создания новых корневых веток в Shadow DOM, например, чтобы отделить импортируемый сторонний стиль элемента и связанную с ним подветку DOM от основного документа. Предложенный декларативный API позволяет обойтись для открепления веток DOM только HTML без необходимости написания кода на JavaScript.

В версии для Android для защиты от пассивной идентификации пользователей и повышения совместимости с некоторыми сайтами параметры navigator.platform, navigator.oscpu и заголовок User-Agent теперь включают значение "x86_64" на системах с архитектурой ARM64 и "armv81" на системах ARM32 и x86. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 122 устранено 32 уязвимости (24 помечены как опасные). 23 уязвимости (22 собраны под CVE-2024-1553 и CVE-2024-1557) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Уязвимость CVE-2024-1547 позволяет показать в контексте другого сайта alert-диалог злоумышленника.