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Релиз Firefox 123

20.02.2024 19:01

Состоялся релиз web-браузера Firefox 123 и сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 115.8.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 124, релиз которой намечен на 19 марта.

Основные новшества в Firefox 123:

  • На страницу Firefox View, упрощающую доступ к ранее просматриваемому содержимому, интегрирована возможность поиска по содержимому всех показанных секций c текущими вкладками, недавно открытыми вкладками, недавно закрытыми вкладками, вкладками с других устройств и историей посещений.
  • Добавлена экспериментальная возможность отображения эскизов страниц при наведения курсора на вкладки. Помимо эскиза в информационный блок о вкладке также добавлено упоминание показанной во вкладке ссылки. По умолчанию предпросмотр эскизов отключён и требует активации настройки "browser.tabs.cardPreview.enabled" в about:config.
  • Добавлен интерфейс ("Web Compatibility Reporting Tool") для отправки разработчикам Firefox уведомлений о проблемах с отображением сайтов и расхождениях в поведении при работе с сайтами по сравнению с другими браузерами. Для отправки уведомления в меню "Help" добавлен пункт "Report Site Issue", который перенаправляет на сервис webcompat.com.
  • В конфигуратор в секцию "Поиск" ("Search") добавлены настройки адресной строки.
  • Во встроенном переводчике реализована поддержка не только перевода видимого текста, но и перевода всплывающих подсказок и заполнителей форм ввода.
  • Оставлена нерешённой проблема с некорректным отображением эскизов в диалоге открытия файлов, проявляющаяся на системах со старыми CPU AMD. Если вместо эскизов отображаются чёрные квадраты рекомендуется обновить графические драйверы для GPU AMD.
  • В сборках для Linux осуществлён переход с использования API GdkCursorType на gdk_cursor_new_from_name, что решило проблему с отображением пустого курсора в тестовых выпусках GNOME 46 при использовании темы пиктограмм adwaita-icon-theme, применяемой по умолчанию в GNOME и GTK. Проблема вызвана прекращением поддержки в adwaita-icon-theme классических X-курсоров.
  • В инструментах для web-разработчиков в панели отслеживания сетевой активности появилась возможность сохранения на диск содержимого ответа на запрос (в контекстное меню добавлена кнопка "Save Response As").
  • В реализации кода ответа HTTP - 103 ("Early Hints"), применяемого для упреждающего вывода заголовков, включена обработка атрибутов Preload и Modulepreload в HTTP-заголовке Link. Код 103 позволяет информировать клиента о содержании некоторых HTTP-заголовков сразу после запроса, не дожидаясь пока сервер выполнит все связанные с запросом операции и начнёт отдачу контента. Подобным образом через упреждающую передачу заголовка Link (например, "Link: </style.css>; rel=preload; as=style") можно сообщать подсказки о связанных с отдаваемой страницей элементах, которые могут быть предварительно загружены. Получив информацию о подобных ресурсах, браузер приступит к их загрузке, не дожидаясь окончания отдачи основной страницы, что позволяет сократить общее время обработки запроса.
  • В SVG в градиентах, настраиваемых при помощи элементов <linearGradient> и <radialGradient>, добавлена поддержка интерполяции цветов с использованием линейного цветового пространства RGB. Выбор цветового пространства для интерполяции осуществляется при помощи атрибута color-interpolation, который может принимать значения "auto", "sRGB и "linearRGB".
  • В SVG-элементе feImage, обеспечивающем извлечение изображения из внешнего источника, реализован откат на использование ширины в 300px и высоты в 150px, в случае если размер исходного корневого элемента задан в процентах (ранее подобные элементы не отрисовывались).
  • При перенаправлении звука на другой устройство при помощи метода setSinkId() обеспечено применение подавления эха к звуку, полученному с микрофона.
  • Включена поддержка API Declarative Shadow DOM для создания новых корневых веток в Shadow DOM, например, чтобы отделить импортируемый сторонний стиль элемента и связанную с ним подветку DOM от основного документа. Предложенный декларативный API позволяет обойтись для открепления веток DOM только HTML без необходимости написания кода на JavaScript.
  • В версии для Android для защиты от пассивной идентификации пользователей и повышения совместимости с некоторыми сайтами параметры navigator.platform, navigator.oscpu и заголовок User-Agent теперь включают значение "x86_64" на системах с архитектурой ARM64 и "armv81" на системах ARM32 и x86.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 122 устранено 32 уязвимости (24 помечены как опасные). 23 уязвимости (22 собраны под CVE-2024-1553 и CVE-2024-1557) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Уязвимость CVE-2024-1547 позволяет показать в контексте другого сайта alert-диалог злоумышленника.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 122
  3. OpenNews: Во вкладках Firefox появится функция предпросмотра эскиза сайта
  4. OpenNews: Mozilla уволит около 60 сотрудников и сосредоточит внимание на AI-технологиях в Firefox
  5. OpenNews: Mozilla ввела в строй каталог дополнений для Android-версии Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60631-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:16, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    WebXR не поддерживает, WebGPU не поддерживает, PWA практически не поддерживает. Всё это закончится тем, что разработчики просто забьют на этот браузер и он отправится туда же, где сейчас находятся Dillo, Lynx и Links.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:31, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кроме WebGPU (который пока еще черновик, и полноценно еще не поддерживается нигде) остальные особо не интересны, WebXR нужен буквально паре человек (и работа над ним ведется), а PWA - это скорее важно для чего-то вроде ChromeOS или смартфонов (как раз для смартфонов Firefox его поддерживает, хоть и частично). И это все разработки в первую очередь Google, понятно, что они у них появились раньше.
     
  • 2.11, timur.davletshin (ok), 19:50, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WebXR, WebGPU? Почему мне это нужно? PWA - что это вообще? Похоже, вы просто теребонькаете на акронимы и галочки в тестах.
     
     
  • 3.24, Осуждатель (?), 21:12, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кичиться тем, что не знаешь, что такое PWA в 2024 году должно быть стыдно.
     
  • 3.29, Вы забыли заполнить поле (?), 21:40, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >PWA - что это вообще?

    Polywinylacetate

     
  • 3.31, Аноним (31), 21:42, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кичатся этим )
     
     
  • 4.33, Аноним (31), 21:44, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё почти все по разным правилам ПСВ и ПСЖ произносят 😁👌
     

  • 1.2, Аноним (-), 19:18, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Оставлена нерешённой проблема с некорректным отображением эскизов в диалоге открытия файлов,
    > проявляющаяся на системах со старыми CPU AMD

    Странное какое-то новшество :). Таких инноваций у них - вся багзилла.

     
  • 1.3, Аноним (3), 19:21, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шрифты сломали https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1880901

    Не для всех, только для тех, у кого microsoft шрифты стоят.

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 19:49, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пффф... какие-то линуксопроблемы...
    Зачем вообще ставить мелкософтофские шрифты на линь?
    Плюс, как он легально их установил? Если никак - то баг заслуженно отправится в wontfix.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 20:21, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    WSL как бы наверняка так может и это единственно правильный способ серфить под шиндой в связи с тотальной уязвимостью оной.
     
  • 2.13, timur.davletshin (ok), 19:53, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Шрифты сломали https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1880901
    > Не для всех, только для тех, у кого microsoft шрифты стоят.

    У меня Arial нормально на Slashdot прогрузился.

     
     
  • 3.20, Аноним (19), 20:26, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нашел чем гордиться. Либератионы в те же пиксели ппо размеру лезут и для низкого разрешения экрана санс более чем пригоден. Бросай курить рабский гербарий.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 21:10, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам ломай глаза об свои Либератионы во имя швaбоды.
     

  • 1.7, Аноним (7), 19:44, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но зачем менять интерфейс туда-сюда?
     
  • 1.8, Аноним (7), 19:47, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Только посмотрите сколько место отъедают панели (сверху) от самого сайта!
    Это браузер для планшета, но не для дисктопа - говоря о популярности браузера.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:05, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верхняя пустая панель с названием на скриншотах действительно выглядит лишней, но у меня её и нет ни на федоре, ни на винде. Хз, откуда она там взялась.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 21:16, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Её можно включить. "Настройка панели инструментов" > "Заголовок"
     

  • 1.9, darkshvein (ok), 19:49, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а тперь кислотный тест!
    подсовываем старый проблемный кеш,
    смотрим время запуска жирнолиса!
     
     
  • 2.17, A.Stahl (ok), 20:11, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ха, а если в бинарике заменить случайным образом 7 байт, то браузер может вообще не запуститься!
     
     
  • 3.18, kusb (?), 20:19, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них неподходящая структура чтобы эволюционировать.
     
  • 3.21, darkshvein (ok), 21:01, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ха, а если в бинарике заменить случайным образом 7 байт, то браузер
    > может вообще не запуститься!

    а причём здесь бинарник? мне интересно, научился ли фф корректно работать с собственным кешем, но, видимо нет.

     
     
  • 4.27, A.Stahl (ok), 21:21, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > мне интересно, научился ли фф корректно работать с
    > собственным кешем, но, видимо нет.

    Научился ли ФФ работать со старым проблемным кешем?

     
  • 2.26, Аноним (25), 21:20, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > старый проблемный кеш

    Золотые крюгерранды?

     

  • 1.22, Аноним (22), 21:01, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обращать внимание на нумерацию версий сабжа ТЕПЕРЬ - такое себе.. Они и 333 легко напишут, да только за этими циферками пустота.
     
  • 1.28, ваноним (?), 21:38, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Нужна приватность на всех устройствах?

    Не проблема. Загрузите мобильный Firefox.
    Введите свой адрес электронной почты..."

     
  • 1.30, Анонист (?), 21:41, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скроллинг в гноме через тачпад когда починят?
     
  • 1.32, paulus (ok), 21:43, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможно ли уменьшить огромные вкладки с мелким шрифтом, без доп. расширений/тем?
    Во встроенном переводчике реализована поддержка перевода выделенного текста?
     

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