Релиз Firefox 123

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|1.1, Аноним (1), 19:16, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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WebXR не поддерживает, WebGPU не поддерживает, PWA практически не поддерживает. Всё это закончится тем, что разработчики просто забьют на этот браузер и он отправится туда же, где сейчас находятся Dillo, Lynx и Links.
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|2.5, Аноним (5), 19:31, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кроме WebGPU (который пока еще черновик, и полноценно еще не поддерживается нигде) остальные особо не интересны, WebXR нужен буквально паре человек (и работа над ним ведется), а PWA - это скорее важно для чего-то вроде ChromeOS или смартфонов (как раз для смартфонов Firefox его поддерживает, хоть и частично). И это все разработки в первую очередь Google, понятно, что они у них появились раньше.
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|2.11, timur.davletshin (ok), 19:50, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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WebXR, WebGPU? Почему мне это нужно? PWA - что это вообще? Похоже, вы просто теребонькаете на акронимы и галочки в тестах.
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|1.2, Аноним (-), 19:18, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Оставлена нерешённой проблема с некорректным отображением эскизов в диалоге открытия файлов,
> проявляющаяся на системах со старыми CPU AMD
Странное какое-то новшество :). Таких инноваций у них - вся багзилла.
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|2.10, Аноним (-), 19:49, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пффф... какие-то линуксопроблемы...
Зачем вообще ставить мелкософтофские шрифты на линь?
Плюс, как он легально их установил? Если никак - то баг заслуженно отправится в wontfix.
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|3.19, Аноним (19), 20:21, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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WSL как бы наверняка так может и это единственно правильный способ серфить под шиндой в связи с тотальной уязвимостью оной.
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|3.20, Аноним (19), 20:26, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нашел чем гордиться. Либератионы в те же пиксели ппо размеру лезут и для низкого разрешения экрана санс более чем пригоден. Бросай курить рабский гербарий.
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|1.8, Аноним (7), 19:47, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Только посмотрите сколько место отъедают панели (сверху) от самого сайта!
Это браузер для планшета, но не для дисктопа - говоря о популярности браузера.
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|2.16, Аноним (16), 20:05, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Верхняя пустая панель с названием на скриншотах действительно выглядит лишней, но у меня её и нет ни на федоре, ни на винде. Хз, откуда она там взялась.
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|3.25, Аноним (25), 21:16, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Её можно включить. "Настройка панели инструментов" > "Заголовок"
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|1.9, darkshvein (ok), 19:49, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а тперь кислотный тест!
подсовываем старый проблемный кеш,
смотрим время запуска жирнолиса!
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|2.17, A.Stahl (ok), 20:11, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ха, а если в бинарике заменить случайным образом 7 байт, то браузер может вообще не запуститься!
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|3.21, darkshvein (ok), 21:01, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ха, а если в бинарике заменить случайным образом 7 байт, то браузер
> может вообще не запуститься!
а причём здесь бинарник? мне интересно, научился ли фф корректно работать с собственным кешем, но, видимо нет.
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|4.27, A.Stahl (ok), 21:21, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> мне интересно, научился ли фф корректно работать с
> собственным кешем, но, видимо нет.
Научился ли ФФ работать со старым проблемным кешем?
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|1.22, Аноним (22), 21:01, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Обращать внимание на нумерацию версий сабжа ТЕПЕРЬ - такое себе.. Они и 333 легко напишут, да только за этими циферками пустота.
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|1.28, ваноним (?), 21:38, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Нужна приватность на всех устройствах?
Не проблема. Загрузите мобильный Firefox.
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|1.32, paulus (ok), 21:43, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Возможно ли уменьшить огромные вкладки с мелким шрифтом, без доп. расширений/тем?
Во встроенном переводчике реализована поддержка перевода выделенного текста?
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