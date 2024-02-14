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Mozilla уволит около 60 сотрудников и сосредоточит внимание на AI-технологиях в Firefox

14.02.2024 11:01

Следом за назначением нового руководителя, компания Mozilla намерена уволить около 60 сотрудников и изменить стратегию развития продуктов. С учётом того, что по публичным отчётам в компании Mozilla работает от 500 до 1000 человек, увольнения коснутся 5-10% персонала. Это четвёртая массовая волна увольнений - в 2020 году было уволено 320 (250 + 70) работников, а в 2017 - 50.

Из направлений на которых планируется сосредоточить внимание отмечается применение AI-технологий в Firefox, например, интеграция разработок недавно купленной компании Fakespot. С целью оптимизации рабочих процессов планируется объединить вместе команды, занимающиеся сервисом Pocket, подготовкой контента и искусственным интеллектом. Сокращение не затронет MDN (Mozilla Developer Network), Mozilla Ads и Fakespot. Изменений также не намечено в отделах, занимающихся юридической, финансовой, операционной и маркетинговой деятельностью.

Среди продуктов, инвестиции в которые будут сокращены упоминаются Mozilla VPN, сервис анонимных email-адресов Firefox Relay, анализатор утечек персональных данных Mozilla Monitor Plus и социальная сеть Mozilla.social. Данные сервисы не будут закрыты, но число работающих над ними сотрудников будет уменьшено. Под полное закрытие подпадает Mozilla Hubs, система 3D-чатов с элементами виртуальной реальности.

Например, изначально на продвижение платформы Mozilla.social были выделены значительные ресурсы, но анализ ситуации показал, что эти ресурсы избыточны и с поддержанием платформы может справиться гораздо меньшая команда, благодаря сокращению продвижения экспериментальных возможностей и сосредоточения на ключевой функциональности.

В сервисы, связанные с конфиденциальностью и безопасностью, инвестиции решено сократить из-за высокой конкуренции в данных сегментах рынка и сложности формирования уникального предложения.

Mozilla Hubs решено свернуть, так как последнее время отмечается потеря интереса пользователей к виртуальными 3D-мирам, в областях, отличных от игр и образования.

  1. Главная ссылка к новости (https://techcrunch.com/2024/02...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
  3. OpenNews: На фоне реструктуризации из Mozilla уволено 70 сотрудников
  4. OpenNews: Mozilla увольняет 50 сотрудников, занимавшихся разработкой Firefox OS
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2022 год
  6. OpenNews: Митчелл Бейкер ушла с поста руководителя Mozilla Corporation
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60598-mozilla
Ключевые слова: mozilla
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:09, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот стоило Митчелл Бейкер уйти..
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:12, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    через пару лет:
    > компания Mozilla намерена уволить около 60 сотрудников занимающихся развитием AI

    может лучше браузером занятся?)

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:40, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За браузер платят независимо от его разработки.
    Да и получить премию за "новую фичу в браузере" сложнее чем за ещё один бесполезный сервис.
     

  • 1.6, AntonAlekseevich (ok), 11:16, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Mozilla Hubs решено свернуть, так как последнее время отмечается потеря интереса пользователей к виртуальными 3D-мирам, в областях, отличных от игр и образования.

    И потом Apple Мы поднимаем свои эксклюзивные сервисы для работы в VR способные работать через Apple Vision Pro.

     
     
  • 2.8, anonymous (??), 11:23, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сработает.
     

  • 1.7, uis (??), 11:21, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что ни гендир - всё увольняет. Прошлая вроде уволила четверть разрабов.
     
     
  • 2.9, Аноним ди (?), 11:27, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто не видят сопобов нарастить прибыль. В этом случае проводят сокращения.
     
  • 2.10, Аноним (1), 11:30, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если экстраполировать, то через какое-то количество гендиров, им придется нанимать гендира разработчика.
     

  • 1.11, name (??), 11:34, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда-то хороший броузер был. Пора начинать свой писать.
     
  • 1.12, X86 (ok), 11:36, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто будет движок servo делать? Или все?
     
  • 1.13, ryoken (ok), 11:36, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Изменений также не намечено в отделах, занимающихся юридической, финансовой, операционной и маркетинговой деятельностью.

    Кому нужны разрабы, в самом деле...

     

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