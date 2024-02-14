Mozilla уволит около 60 сотрудников и сосредоточит внимание на AI-технологиях в Firefox

Следом за назначением нового руководителя, компания Mozilla намерена уволить около 60 сотрудников и изменить стратегию развития продуктов. С учётом того, что по публичным отчётам в компании Mozilla работает от 500 до 1000 человек, увольнения коснутся 5-10% персонала. Это четвёртая массовая волна увольнений - в 2020 году было уволено 320 (250 + 70) работников, а в 2017 - 50.

Из направлений на которых планируется сосредоточить внимание отмечается применение AI-технологий в Firefox, например, интеграция разработок недавно купленной компании Fakespot. С целью оптимизации рабочих процессов планируется объединить вместе команды, занимающиеся сервисом Pocket, подготовкой контента и искусственным интеллектом. Сокращение не затронет MDN (Mozilla Developer Network), Mozilla Ads и Fakespot. Изменений также не намечено в отделах, занимающихся юридической, финансовой, операционной и маркетинговой деятельностью.

Среди продуктов, инвестиции в которые будут сокращены упоминаются Mozilla VPN, сервис анонимных email-адресов Firefox Relay, анализатор утечек персональных данных Mozilla Monitor Plus и социальная сеть Mozilla.social. Данные сервисы не будут закрыты, но число работающих над ними сотрудников будет уменьшено. Под полное закрытие подпадает Mozilla Hubs, система 3D-чатов с элементами виртуальной реальности.

Например, изначально на продвижение платформы Mozilla.social были выделены значительные ресурсы, но анализ ситуации показал, что эти ресурсы избыточны и с поддержанием платформы может справиться гораздо меньшая команда, благодаря сокращению продвижения экспериментальных возможностей и сосредоточения на ключевой функциональности.

В сервисы, связанные с конфиденциальностью и безопасностью, инвестиции решено сократить из-за высокой конкуренции в данных сегментах рынка и сложности формирования уникального предложения.

Mozilla Hubs решено свернуть, так как последнее время отмечается потеря интереса пользователей к виртуальными 3D-мирам, в областях, отличных от игр и образования.



