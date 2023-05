Mozilla начала тестирование собственной социальной сети на базе платформы Mastodon

2.3 , Аноним ( 1 ), 09:04, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да, блин, среди первых же твитов: I'm Rayne, & I want to share my art with you! I'm a Black, queer, disabled photographer, & my passion is nature macro photography.

3.67 , Аноним ( 67 ), 15:00, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > I'm Rayne, & I want to share my art with you! I'm a Black, queer, disabled, blind amputee photographer, & my passion is mature macro photography //fixed for greater justice

3.69 , AleksK ( ok ), 15:37, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – DeepL переводит queer как "п*дик". Вот что значит правильно обучать нейросеть ))

2.33 , Аноним ( 33 ), 10:32, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Пихать неудачное название Мозилла во все продукты плохая маркетинговая идея. Надо придумывать новое название. Точно не взлетит. Инфа сотка.

3.58 , freehck ( ok ), 14:13, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пихать неудачное название Мозилла во все продукты плохая маркетинговая идея. Почему не удачное. Бьёт прямо в цель! =)