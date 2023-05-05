Mozilla начала тестирование собственной социальной сети на базе платформы Mastodon

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|1.1, Аноним (1), 09:01, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Это они в самый сочный сезон попали, ещё никто на этом рынке не пробовал себя, точно взлетит.
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|2.3, Аноним (1), 09:04, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да, блин, среди первых же твитов:
I'm Rayne, & I want to share my art with you! I'm a Black, queer, disabled photographer, & my passion is nature macro photography.
[...]
Get physical prints here!
link
For digital prints and a tip jar
link
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|3.67, Аноним (67), 15:00, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> I'm Rayne, & I want to share my art with you! I'm a Black, queer, disabled, blind amputee photographer, & my passion is mature macro photography
//fixed for greater justice
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|3.69, AleksK (ok), 15:37, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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DeepL переводит queer как "п*дик". Вот что значит правильно обучать нейросеть ))
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|2.33, Аноним (33), 10:32, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Пихать неудачное название Мозилла во все продукты плохая маркетинговая идея. Надо придумывать новое название. Точно не взлетит. Инфа сотка.
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|3.58, freehck (ok), 14:13, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пихать неудачное название Мозилла во все продукты плохая маркетинговая идея.
Почему не удачное. Бьёт прямо в цель! =)
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|1.2, Джон Вик (?), 09:02, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+21 +/–
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>запрещены уничижительные выражения, издевательства, оскорбительные и вызывающие ненависть высказывания, связанные с такими темами как пол, возраст, язык, семейное положение, национальность, раса, социальный статус, место проживания, религия и другие физические, социальные и культурные атрибуты
Не успел родиться, а уже похоронен
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|2.6, kusb (?), 09:26, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эти ограничения - беда, даже если их нет.
Лишние правила - боль.
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|2.59, freehck (ok), 14:14, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> запрещены уничижительные выражения, издевательства, оскорбительные и вызывающие ненависть высказывания, связанные с такими темами как пол, возраст, язык, семейное положение, национальность, раса, социальный статус, место проживания, религия и другие физические, социальные и культурные атрибуты
> Не успел родиться, а уже похоронен
Если она федеративная, то как они этого добьются?
Ноды что ли обрубать будут?
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|3.63, Аноним (67), 14:43, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если она федеративная, то как они этого добьются?
встроенным банлистом
и выкидыванием из аппсторов всех клиентов, которые этот банлист не поддерживают
уже проходили это с мастодоном. ссылки лень искать.
хуже содомита бывает только лицемерный содомит
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|2.39, BrainFucker (ok), 10:39, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В mastodon/fediverse можно общаться без браузера через curl по протоколу ActivityPub. Браузер не нужен.
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|3.53, Аноним (53), 13:30, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В mastodon/fediverse можно общаться без браузера через curl по протоколу ActivityPub. Браузер
> не нужен.
Тут не про сам mastodon как таковой, а про их фуфыксный загончик, как я понял, чисто для обоснования и стимуляции заведения мурзила-аккаунта.
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|4.62, BrainFucker (ok), 14:26, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> загончик
Ну, mastodon позволяет общаться и комментировать записи на других серверах fediverse (в т.ч. friendica и т.п.), также пользователи других серверов могут комментировать твои записи. И всё это не вылазя со своих серверов. Сеть федеративная.
Разрабы Vivaldi браузера тоже недавно запустили свой инстанс мастодона.
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|1.10, Аноним (10), 09:32, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да так со всеми компаниями. Дайте нам донатов, а то мы бедные бомжи. А потом бах и типа "расширяют бизнес" за твой счет. А отдача? Ты же задонатил, тебе же тоже должно что то перепасть? Не не. Пользуйся новой услугой, которая тебе не нужна, и приноси нам еще больше бабла.
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|1.13, Аноним (13), 09:43, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Поднять инстанс Мастодона и "создание собственной социальной сети" это немного разные вещи, нет?
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|2.20, Аноним (20), 09:53, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для пресс-релиза можно и приукрасить.
...да и в отчете годовом можно напротив "поднять инстанс Мастодона" будент не красиво большую цифру написать, а вот если там "создание собственной социальной сети"
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|2.54, Аноним (53), 13:32, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поднять инстанс Мастодона и "создание собственной социальной сети" это немного разные вещи,
> нет?
Главное - громко заявить.
сладкие сказки маркетолухов - они такие.
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|1.14, penetrator (?), 09:44, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Правила общения в Mozilla.social построены на основе системы ценностей сообщества Mozilla
и
Применение объединённых децентрализованных социальных сетей
не сочетаются
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|2.55, Мимокрокодил (?), 13:38, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Правила общения в Mozilla.social построены на основе системы ценностей сообщества Mozilla
> и
> Применение объединённых децентрализованных социальных сетей
> не сочетаются
Это норма ®™
В головах сжв-деградантов запросто сочетается несочетаемое для здорового человека.
Типа кричать Аллаху Акбар на ЛГБТ-парадах, будучи его устроителем, потому что они против угнетения мигрантов.
Угнетать и травить белых европейцев, ведь "стрелочка не поворачивается"© и так можно, "это другое"©™.
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|1.19, Alexey Torgashin (?), 09:53, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще-то есть уже правые соцсети . А только они и нужны. Это gab, parler, truth. Лучшая это gab.
Во вторых . Соцсеть от Мозилла не будет правой . Потому что миллионы долларов им даёт Гугл. И он сразу же надавит - ах вы правую соцсеть ?? Получай сокращение миллионов!
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|2.35, Аноним (33), 10:34, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты хотябы иногда вылезаешь из своей скорлупы? Parler закрыт с концами.
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|3.43, Аноним (43), 11:24, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтение опеннетовских растосрачей прямо в клиенте Мастодона, ммм~
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|2.49, анон (?), 12:50, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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История gab прямой пример тому, что мастодонт мертв.
Пока всех пережила ирка в екза и интранетах.
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|3.50, пох. (?), 12:57, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пока всех пережила ирка в екза и интранетах.
это она ненадолго - пользователям уже под 60, она умрет вместе с этим старичьем
Пережила отчасти кстати и потому что не было никаких "админов инстансов" рвавшихся создать прекрасный новый мир как оно там... на основе системы ценностей сообщества Mozilla и все в том же духе.
Не нравится канал - можешь создать себе рядом точно такой же со своими ценностями (и сколько угодно ждать когда ж к тебе валом повалит пипл)
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|4.57, анон (?), 14:11, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>она умрет вместе с этим старичьем
Ты явно не в мейнстриме ойти, иди хлебни смузи на хабре под очередным политпостом.
Весь трешак и неконтролируемая анархия в том же китае там свободно обитает в таком огромном количестве и предлагает такой огромный спектр услуг без регистрации и смс, что кпк уже волосы все вырвала и все локти обглодала. А в странах первого мира анб с цру уже просто не гнушаются пытками простых граждан, чтобы хоть как-то поиметь рычаги давления в подобных сетях.
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|4.60, Аноним (-), 14:19, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не нравится канал - можешь создать себе рядом точно такой же со своими ценностями (и сколько угодно ждать когда ж к тебе валом повалит пипл)
Так в современных инкарнациях то же самое, только слово "канал" заменяешь на "инстанс". Что, собственно, и сделала мозилла в топике новости: им не понравись ценности других инстансов, поэтому они сделали свой.
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|5.64, пох. (?), 14:51, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет, потому что канал - оставался в той же самой сети одним из многих - и его бы нашли если бы искали.
А твой васян-инстанс останется у тебя на локалхосте и на него никогда и никто не зайдет.
А зайдет так выйдет потому что делать там у тебя нечего.
> Что, собственно, и сделала мозилла
нет. Это как поднять собственный irc server. Никому не нужен и никто никогда им пользоваться не будет.
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|2.36, Аноним (33), 10:35, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что ты за это больше донатов заплатишь? Да не донаты уже пришли спасибо всем. С браузером же уже все всё понятно что он только на помойку годится.
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|1.27, soarin (ok), 10:10, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тут два вопроса возникают.
Но на оба начнётся…
Так что наверно лучше промолчать 🤨 А так и сказать нечего.
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|1.30, Аноним (30), 10:15, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если не нравится переписываться с живыми людьми, читайте произведения умерших, пишите сочинение для еще не родившихся.
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|2.42, 1 (??), 11:20, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну дык и умершим не дают покоя ... Запрещая хижину дяди Тома и Каплссона
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|3.51, Аноним (30), 13:05, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мировую классику можно и в оригиналах и в переводах найти. Это с российскими авторами проблема. Схватку с ненавистью Льва Константинова почитайте, дух захватывает с первой страницы.
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|1.45, beck (??), 11:42, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Похоже, что комментаторы не понимают цели этого проекта.
Она не в том, чтобы подвинуть фейсбук. Цель в том, что занять поляну повесточкой, создавая информационный шум от кастратов и прочих педерастов с педофилами, с тем, чтобы любые адекватные начинания остались незамеченным.
На это мозиле и денег дадут, благо для хозяев дискурса это какмкоробок спичек купить.
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|2.48, пох. (?), 12:37, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с педофилами, с тем, чтобы любые адекватные начинания остались незамеченным.
это вот ты сейчас - дристадонт обозвал адекватным начинанием, да?
> Цель в том, что занять поляну повесточкой, создавая информационный шум от кастратов и прочих
> педерастов
не то вот что существующие-то инстансы? Wait... oh, shi...
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|1.46, КО (?), 12:16, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Mastodon
Потверждено: Let's Encrypt
>Mozilla.Mastodon
Потверждено: Google Trust Services LLC
Подстилка.
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|1.52, Аноним (53), 13:27, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Ключевым отличием Mozilla.social от других подобных социальных сетей является собственная политика модерирования. По мнению представителей Mozilla, децентрализованные социальные площадки, в правилах которых заявлен нейтралитет к содержимому, способствуют проявлению злоупотреблений, травли и нападков на участников."
Ну ясно, решили на горбу федерализации выкатить подконтрольный себе загончик с сжв и леваками которым также как в левацких же ресурсах поперёк слова не скажи, расходимся!
На федерализацию можно было и не переезжать.
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|1.56, Golangdev (?), 13:51, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> требует заполнение заявки на
... госуслугах, простите))
развели бюрократию, создают ненужный сервис, да ещё чтобы туда с заявкой
пшли в пень, кому нужно - тот свой мастодон поднимет
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|2.65, пох. (?), 14:52, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> пшли в пень, кому нужно - тот свой мастодон поднимет
и будет там общаться сам с собой.
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|1.66, Пенгуин (?), 14:59, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну ок, запустили свой собственный сервер в Mastodon, молодцы.
Главное, чтобы не глючило.
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|1.71, Аноним (71), 16:34, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Правила общения в Mozilla.social построены на основе системы ценностей сообщества Mozilla, определённых в манифесте Mozilla и сводящихся к таким качествам, как человеческое достоинство, сотрудничество, инклюзивность, безопасность и возможность самовыражения
>если подобное самовыражение не наносит вред другим участникам
Правильно ли я понимаю, что они запретят чудиков-извращенцев, если я стану участником?
Или что они понимают под "вредом"? Шарлиэдбо -- вредители в их понимании или нет?
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