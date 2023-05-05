The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Mozilla начала тестирование собственной социальной сети на базе платформы Mastodon

05.05.2023 08:10

Компания Mozilla объявила о начале ограниченного бета-тестирования социальной сети Mozilla.social, построенной на основе свободной платформы Mastodon, предоставляющей возможность ведения микроблогов в стиле Twitter и позволяющей создавать объединённые (federated) сети из разрозненных серверов, единая структура связей в которых образуется через применение набора протоколов ActivityPub. Подключение новых участников к Mozilla.social пока ограничено и требует заполнение заявки на попадание в список ожидания. Работа осуществляется в привязке к учётной записи в Firefox Account.

Применение объединённых децентрализованных социальных сетей Fediverse, в которых пользователи разных серверов, имеющих свои правила, могут общаться друг с другом, позволяет не зависеть от политики отдельных компаний и работать в интересах людей, а не удовлетворять потребности акционеров. Ключевым отличием Mozilla.social от других подобных социальных сетей является собственная политика модерирования. По мнению представителей Mozilla, децентрализованные социальные площадки, в правилах которых заявлен нейтралитет к содержимому, способствуют проявлению злоупотреблений, травли и нападков на участников.

Правила общения в Mozilla.social построены на основе системы ценностей сообщества Mozilla, определённых в манифесте Mozilla и сводящихся к таким качествам, как человеческое достоинство, сотрудничество, инклюзивность, безопасность и возможность самовыражения, если подобное самовыражение не наносит вред другим участникам. При общении в Mozilla.social запрещены уничижительные выражения, издевательства, оскорбительные и вызывающие ненависть высказывания, связанные с такими темами как пол, возраст, язык, семейное положение, национальность, раса, социальный статус, место проживания, религия и другие физические, социальные и культурные атрибуты.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.1
  3. OpenNews: Доступен Freedombone 4.0, дистрибутив для создания домашних серверов
  4. OpenNews: Проект Debian анонсировал сервисы Debian Social
  5. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 7.0
  6. OpenNews: Выпуск Mastodon 3.5, платформы для создания децентрализованных социальных сетей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59079-mozilla
Ключевые слова: mozilla, mastodon, activitypub
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:01, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Это они в самый сочный сезон попали, ещё никто на этом рынке не пробовал себя, точно взлетит.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 09:04, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, блин, среди первых же твитов:

    I'm Rayne, & I want to share my art with you! I'm a Black, queer, disabled photographer, & my passion is nature macro photography.
    [...]
    Get physical prints here!
    link

    For digital prints and a tip jar
    link

     
     
  • 3.67, Аноним (67), 15:00, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > I'm Rayne, & I want to share my art with you! I'm a Black, queer, disabled, blind amputee photographer, & my passion is mature macro photography

    //fixed for greater justice

     
  • 3.69, AleksK (ok), 15:37, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    DeepL переводит queer как "п*дик". Вот что значит правильно обучать нейросеть ))
     
  • 2.33, Аноним (33), 10:32, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Пихать неудачное название Мозилла во все продукты плохая маркетинговая идея. Надо придумывать новое название. Точно не взлетит. Инфа сотка.
     
     
  • 3.58, freehck (ok), 14:13, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пихать неудачное название Мозилла во все продукты плохая маркетинговая идея.

    Почему не удачное. Бьёт прямо в цель! =)

     

  • 1.2, Джон Вик (?), 09:02, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    >запрещены уничижительные выражения, издевательства, оскорбительные и вызывающие ненависть высказывания, связанные с такими темами как пол, возраст, язык, семейное положение, национальность, раса, социальный статус, место проживания, религия и другие физические, социальные и культурные атрибуты

    Не успел родиться, а уже похоронен

     
     
  • 2.5, Oprichnina (?), 09:20, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Соевики захватили любимую мозилу.
     
  • 2.6, kusb (?), 09:26, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эти ограничения - беда, даже если их нет.
    Лишние правила - боль.
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:29, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ограничения совсем как в детском саду.
     
  • 2.59, freehck (ok), 14:14, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> запрещены уничижительные выражения, издевательства, оскорбительные и вызывающие ненависть высказывания, связанные с такими темами как пол, возраст, язык, семейное положение, национальность, раса, социальный статус, место проживания, религия и другие физические, социальные и культурные атрибуты
    > Не успел родиться, а уже похоронен

    Если она федеративная, то как они этого добьются?
    Ноды что ли обрубать будут?

     
     
  • 3.63, Аноним (67), 14:43, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если она федеративная, то как они этого добьются?

    встроенным банлистом

    и выкидыванием из аппсторов всех клиентов, которые этот банлист не поддерживают

    уже проходили это с мастодоном. ссылки лень искать.

    хуже содомита бывает только лицемерный содомит

     

  • 1.7, жявамэн (ok), 09:27, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    мда.
    очередное ненужно вместо того чтобы браузер делать
     
     
  • 2.39, BrainFucker (ok), 10:39, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В mastodon/fediverse можно общаться без браузера через curl по протоколу ActivityPub. Браузер не нужен.
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 13:30, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В mastodon/fediverse можно общаться без браузера через curl по протоколу ActivityPub. Браузер
    > не нужен.

    Тут не про сам mastodon как таковой, а про их фуфыксный загончик, как я понял, чисто для обоснования и стимуляции заведения мурзила-аккаунта.

     
     
  • 4.62, BrainFucker (ok), 14:26, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > загончик

    Ну, mastodon позволяет общаться и комментировать записи на других серверах fediverse (в т.ч. friendica и т.п.), также пользователи других серверов могут комментировать твои записи. И всё это не вылазя со своих серверов. Сеть федеративная.

    Разрабы Vivaldi браузера тоже недавно запустили свой инстанс мастодона.

     

  • 1.10, Аноним (10), 09:32, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да так со всеми компаниями. Дайте нам донатов, а то мы бедные бомжи. А потом бах и типа "расширяют бизнес" за твой счет. А отдача? Ты же задонатил, тебе же тоже должно что то перепасть? Не не. Пользуйся новой услугой, которая тебе не нужна, и приноси нам еще больше бабла.
     
  • 1.13, Аноним (13), 09:43, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поднять инстанс Мастодона и "создание собственной социальной сети" это немного разные вещи, нет?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:53, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для пресс-релиза можно и приукрасить.

    ...да и в отчете годовом можно напротив "поднять инстанс Мастодона" будент не красиво большую цифру написать, а вот если там "создание собственной социальной сети"

     
  • 2.24, Дмитрий (??), 10:05, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, похоже один из тысяч инстансов
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 10:17, 05/05/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.54, Аноним (53), 13:32, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поднять инстанс Мастодона и "создание собственной социальной сети" это немного разные вещи,
    > нет?

    Главное - громко заявить.
    сладкие сказки маркетолухов - они такие.

     

  • 1.14, penetrator (?), 09:44, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правила общения в Mozilla.social построены на основе системы ценностей сообщества Mozilla

    и

    Применение объединённых децентрализованных социальных сетей

    не сочетаются

     
     
  • 2.55, Мимокрокодил (?), 13:38, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правила общения в Mozilla.social построены на основе системы ценностей сообщества Mozilla
    > и
    > Применение объединённых децентрализованных социальных сетей
    > не сочетаются

    Это норма ®™

    В головах сжв-деградантов запросто сочетается несочетаемое для здорового человека.
    Типа кричать Аллаху Акбар на ЛГБТ-парадах, будучи его устроителем, потому что они против угнетения мигрантов.
    Угнетать и травить белых европейцев, ведь "стрелочка не поворачивается"© и так можно, "это другое"©™.

     

  • 1.19, Alexey Torgashin (?), 09:53, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще-то есть уже правые соцсети . А только они и нужны. Это gab, parler, truth. Лучшая это gab.

    Во вторых . Соцсеть от Мозилла не будет правой . Потому что миллионы долларов им даёт Гугл. И он сразу же надавит - ах вы правую соцсеть ?? Получай сокращение миллионов!

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:09, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мальчики направо, девочки налево?
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 11:33, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее мальчики и девочки направо, а все остальные на лево
     
  • 2.35, Аноним (33), 10:34, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты хотябы иногда вылезаешь из своей скорлупы? Parler закрыт с концами.
     
  • 2.40, Товарищ майор (ok), 10:39, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правые в политическом смысле?
     
  • 2.41, BrainFucker (ok), 10:42, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В ответ надо к opennet.ru прикрутить поддержку ActivityPub.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 11:24, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтение опеннетовских растосрачей прямо в клиенте Мастодона, ммм~
     
  • 2.49, анон (?), 12:50, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    История gab прямой пример тому, что мастодонт мертв.
    Пока всех пережила ирка в екза и интранетах.
     
     
  • 3.50, пох. (?), 12:57, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пока всех пережила ирка в екза и интранетах.

    это она ненадолго - пользователям уже под 60, она умрет вместе с этим старичьем

    Пережила отчасти кстати и потому что не было никаких "админов инстансов" рвавшихся создать прекрасный новый мир как оно там...  на основе системы ценностей сообщества Mozilla и все в том же духе.

    Не нравится канал - можешь создать себе рядом точно такой же со своими ценностями (и сколько угодно ждать когда ж к тебе валом повалит пипл)

     
     
  • 4.57, анон (?), 14:11, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >она умрет вместе с этим старичьем

    Ты явно не в мейнстриме ойти, иди хлебни смузи на хабре под очередным политпостом.

    Весь трешак и неконтролируемая анархия в том же китае там свободно обитает в таком огромном количестве и предлагает такой огромный спектр услуг без регистрации и смс, что кпк уже волосы все вырвала и все локти обглодала. А в странах первого мира анб с цру уже просто не гнушаются пытками простых граждан, чтобы хоть как-то поиметь рычаги давления в подобных сетях.

     
  • 4.60, Аноним (-), 14:19, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не нравится канал - можешь создать себе рядом точно такой же со своими ценностями (и сколько угодно ждать когда ж к тебе валом повалит пипл)

    Так в современных инкарнациях то же самое, только слово "канал" заменяешь на "инстанс". Что, собственно, и сделала мозилла в топике новости: им не понравись ценности других инстансов, поэтому они сделали свой.

     
     
  • 5.64, пох. (?), 14:51, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, потому что канал - оставался в той же самой сети одним из многих - и его бы нашли если бы искали.
    А твой васян-инстанс останется у тебя на локалхосте и на него никогда и никто не зайдет.

    А зайдет так выйдет потому что делать там у тебя нечего.

    > Что, собственно, и сделала мозилла

    нет. Это как поднять собственный irc server. Никому не нужен и никто никогда им пользоваться не будет.

     
  • 3.61, BrainFucker (ok), 14:20, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > История gab прямой пример тому, что мастодонт мертв.

    Самое забавное что я об этой опеннетовской новости узнал из мастодона (точнее fediverse, но это уже технические нюансы) https://top.ofthe.top/social/status/2023/05/05/9917b64f1e8d/

     

  • 1.25, Аноним (26), 10:08, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А начать тестировать браузер они не хотят?
     
     
  • 2.36, Аноним (33), 10:35, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что ты за это больше донатов заплатишь? Да не донаты уже пришли спасибо всем. С браузером же уже все всё понятно что он только на помойку годится.
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:29, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гулаге и без них с тестированием всё хорошо.
     

  • 1.27, soarin (ok), 10:10, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тут два вопроса возникают.
    Но на оба начнётся…
    Так что наверно лучше промолчать 🤨 А так и сказать нечего.
     
     
  • 2.29, Аноним (-), 10:15, 05/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.30, Аноним (30), 10:15, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если не нравится переписываться с живыми людьми, читайте произведения умерших, пишите сочинение для еще не родившихся.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 10:39, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они просто цензурируют всех кто не нравится.
     
  • 2.42, 1 (??), 11:20, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну дык и умершим не дают покоя ... Запрещая хижину дяди Тома и Каплссона
     
     
  • 3.51, Аноним (30), 13:05, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мировую классику можно и в оригиналах и в переводах найти. Это с российскими авторами проблема. Схватку с ненавистью Льва Константинова почитайте, дух захватывает с первой страницы.
     

  • 1.45, beck (??), 11:42, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже, что комментаторы не понимают цели этого проекта.

    Она не в том, чтобы подвинуть фейсбук. Цель в том, что занять поляну повесточкой, создавая информационный  шум от кастратов и прочих педерастов с педофилами, с тем, чтобы любые адекватные начинания остались незамеченным.

    На это мозиле и денег дадут, благо для хозяев дискурса это какмкоробок спичек купить.

     
     
  • 2.48, пох. (?), 12:37, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с педофилами, с тем, чтобы любые адекватные начинания остались незамеченным.

    это вот ты сейчас - дристадонт обозвал адекватным начинанием, да?

    > Цель в том, что занять поляну повесточкой, создавая информационный  шум от кастратов и прочих
    > педерастов

    не то вот что существующие-то инстансы? Wait... oh, shi...


     

  • 1.46, КО (?), 12:16, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Mastodon

    Потверждено: Let's Encrypt
    >Mozilla.Mastodon

    Потверждено: Google Trust Services LLC
    Подстилка.

     
  • 1.52, Аноним (53), 13:27, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Ключевым отличием Mozilla.social от других подобных социальных сетей является собственная политика модерирования. По мнению представителей Mozilla, децентрализованные социальные площадки, в правилах которых заявлен нейтралитет к содержимому, способствуют проявлению злоупотреблений, травли и нападков на участников."

    Ну ясно, решили на горбу федерализации выкатить подконтрольный себе загончик с сжв и леваками которым также как в левацких же ресурсах поперёк слова не скажи, расходимся!

    На федерализацию можно было и не переезжать.

     
  • 1.56, Golangdev (?), 13:51, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > требует заполнение заявки на

    ... госуслугах, простите))

    развели бюрократию, создают ненужный сервис, да ещё чтобы туда с заявкой

    пшли в пень, кому нужно - тот свой мастодон поднимет

     
     
  • 2.65, пох. (?), 14:52, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    > пшли в пень, кому нужно - тот свой мастодон поднимет

    и будет там общаться сам с собой.


     

  • 1.66, Пенгуин (?), 14:59, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну ок, запустили свой собственный сервер в Mastodon, молодцы.
    Главное, чтобы не глючило.
     
     
  • 2.70, ул. Гагарина (?), 16:11, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как бровзер ;)
     

  • 1.71, Аноним (71), 16:34, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Правила общения в Mozilla.social построены на основе системы ценностей сообщества Mozilla, определённых в манифесте Mozilla и сводящихся к таким качествам, как человеческое достоинство, сотрудничество, инклюзивность, безопасность и возможность самовыражения
    >если подобное самовыражение не наносит вред другим участникам

    Правильно ли я понимаю, что они запретят чудиков-извращенцев, если я стану участником?
    Или что они понимают под "вредом"? Шарлиэдбо -- вредители в их понимании или нет?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру