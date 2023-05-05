Mozilla начала тестирование собственной социальной сети на базе платформы Mastodon

2.26 , Аноним ( 26 ), 10:09, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Мальчики направо, девочки налево?

3.44 , Аноним ( 44 ), 11:33, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – скорее мальчики и девочки направо, а все остальные на лево

2.35 , Аноним ( 33 ), 10:34, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты хотябы иногда вылезаешь из своей скорлупы? Parler закрыт с концами.

2.40 , Товарищ майор ( ok ), 10:39, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правые в политическом смысле?

2.41 , BrainFucker ( ok ), 10:42, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В ответ надо к opennet.ru прикрутить поддержку ActivityPub.

3.43 , Аноним ( 43 ), 11:24, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтение опеннетовских растосрачей прямо в клиенте Мастодона, ммм~

2.49 , анон ( ? ), 12:50, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – История gab прямой пример тому, что мастодонт мертв.

Пока всех пережила ирка в екза и интранетах.

3.50 , пох. ( ? ), 12:57, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Пока всех пережила ирка в екза и интранетах. это она ненадолго - пользователям уже под 60, она умрет вместе с этим старичьем Пережила отчасти кстати и потому что не было никаких "админов инстансов" рвавшихся создать прекрасный новый мир как оно там... на основе системы ценностей сообщества Mozilla и все в том же духе. Не нравится канал - можешь создать себе рядом точно такой же со своими ценностями (и сколько угодно ждать когда ж к тебе валом повалит пипл) 4.57 , анон ( ? ), 14:11, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >она умрет вместе с этим старичьем Ты явно не в мейнстриме ойти, иди хлебни смузи на хабре под очередным политпостом. Весь трешак и неконтролируемая анархия в том же китае там свободно обитает в таком огромном количестве и предлагает такой огромный спектр услуг без регистрации и смс, что кпк уже волосы все вырвала и все локти обглодала. А в странах первого мира анб с цру уже просто не гнушаются пытками простых граждан, чтобы хоть как-то поиметь рычаги давления в подобных сетях.

4.60 , Аноним ( - ), 14:19, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Не нравится канал - можешь создать себе рядом точно такой же со своими ценностями (и сколько угодно ждать когда ж к тебе валом повалит пипл) Так в современных инкарнациях то же самое, только слово "канал" заменяешь на "инстанс". Что, собственно, и сделала мозилла в топике новости: им не понравись ценности других инстансов, поэтому они сделали свой.

5.64 , пох. ( ? ), 14:51, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет, потому что канал - оставался в той же самой сети одним из многих - и его бы нашли если бы искали.

А твой васян-инстанс останется у тебя на локалхосте и на него никогда и никто не зайдет. А зайдет так выйдет потому что делать там у тебя нечего. > Что, собственно, и сделала мозилла нет. Это как поднять собственный irc server. Никому не нужен и никто никогда им пользоваться не будет. 3.61 , BrainFucker ( ok ), 14:20, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > История gab прямой пример тому, что мастодонт мертв. Самое забавное что я об этой опеннетовской новости узнал из мастодона (точнее fediverse, но это уже технические нюансы) https://top.ofthe.top/social/status/2023/05/05/9917b64f1e8d/

