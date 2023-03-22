Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.1

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|1.2, Аноним (2), 11:50, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Было бы прикольно, если бы заводилось это всё с одного клика. Например, с appimage.
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|3.7, Аноним (2), 12:39, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А торрент-клиент тоже поднимаешь? В этом случае торрент как явление был бы не популярен, если б пришлось поднимать в ручную каждому.
В Peertube похожая политика, то стало быть автоматизация очень даже поможет данному проекту.
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|4.10, НяшМяш (ok), 12:54, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это по аналогии будет торрент-трекер. Клиент заходит на обычную вебморду, нет принципиального отличия от того же ютуба.
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|5.12, Аноним (2), 13:01, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так оно и есть. Просто что ещё организован кусок соц.сети внутри.. БД и т.д.
В торрент-клиенте Qbittorrent веб-морда запускается по одному клику.
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|1.8, Аноним (2), 12:43, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть ли клиенты PeerTube, которые бы могли работать с qbittorrent?
Или непосредственно только с в Web идёт обмен?
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|2.11, Аноним (9), 12:59, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если админ активировал возможность скачать. То нажав на кнопку скачать там можно выбрать скачать в виде торрент файла.
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|3.13, Аноним (2), 13:05, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Качается через веб-сид.
Суть торрента простаивает.
Т.е. скачав видео я никак не буду помогать инстансу
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|4.14, Аноним (15), 13:13, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну через трекер анонс явно есть есть и wss есть. А то что он скачался через веб сид может больше никого и нет. Хотя тут конечно надо тестить.
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|5.16, Аноним (2), 13:25, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А то что он скачался через веб сид может больше никого и нет.
в том то и дело, что обычным образом торрент-клиентом без веб-сида не скачать.. а если скачаешь - становишься бесполезен инстансу, т.к. раздача не будет цепляться в масштабах проекта.
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|2.18, Аноним (18), 14:26, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо клиенты torrent вместо qbittorrent, которые могут работать и по протоколу BitTorrent, и по протоколу WebTorrent.
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|3.25, КО (?), 16:16, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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можно отдельную версию qbittorrent из ветки master скачать и с флагом запустить для wss.
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|1.19, Rocketball (?), 15:36, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть ли какой-то способ хостить видосы со своего компа, и при этом не палить свой IP? Понятное дело, что это P2P, но все же...
Не хочется постоянно оплачивать чужой VPS, ибо есть собственный сервак с кучей места, но вот перспектива палить айпишник вообще не радует. Что тут можно придумать?
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|2.22, пох. (?), 15:46, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, есть, tor называетцо. Но у него, как у других беспалевных технологий, есть другие недостатки.
Например, ты палишься что боишься палиться. И это повод взять тебя на карандаш.
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|3.23, Виталя (??), 15:51, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по всему кто-то засунул пачку карандашей тебе в 0чко, раз тебя заботит эта тема) видно, до сих пор болит)
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|1.20, Аноним (-), 15:40, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень круто, что проект развивается так быстро, особенно учитывая, что в фуллтайм его кодит всего 1 человек.
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|1.21, Аноним (-), 15:46, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В настоящее время для размещения контента функционирует около 900 серверов
В прошлой новости (3 месяца назад) писали, что 1100... Что случилось?
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