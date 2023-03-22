The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.1

22.03.2023 10:23

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 5.1. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка запросов на создание учётной записи, требующих для активации подтверждения модератором (после заполнения регистрационной формы, пользователю потребуется дождаться подтверждения его заявки модератором). Информация об обработке запроса направляется пользователю по email.
  • Во встроенный проигрыватель видео обавлена кнопка "Resume Live", которая подсвечивается красным цветом при синхронизированном live-вещаний и серым цветом, когда поток не синхронизирован. Нажатие на кнопку приводит к выполнению повторной синхронизации потока.
  • В интерфейсе администратора улучшено управление плагинами аутентификации. Добавлена поддержка установки квот, обновления пользователей и автоматического перенаправления во внешний сервис после истечения времени жизни сеанса.
  • Оптимизирован процесс отрисовки редактора домашней страницы и повышена эффективность поиска комментариев.
  • Добавлен перевод на украинский язык.



Платформа PeerTube основана на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular.

Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент.

Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS).

Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером.

В настоящее время для размещения контента функционирует около 900 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).

  1. Главная ссылка к новости (https://joinpeertube.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.0
  3. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
  4. OpenNews: Проект Debian анонсировал сервисы Debian Social
  5. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 7.0
  6. OpenNews: Выпуск Mastodon 3.5, платформы для создания децентрализованных социальных сетей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58839-peertube
Ключевые слова: peertube, activitypub
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:50, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Было бы прикольно, если бы заводилось это всё с одного клика. Например, с appimage.
     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 12:28, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Appimage для сервера? Это какие-то извращения.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 12:39, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А торрент-клиент тоже поднимаешь? В этом случае торрент как явление был бы не популярен, если б пришлось поднимать в ручную каждому.
    В Peertube похожая политика, то стало быть автоматизация очень даже поможет данному проекту.

     
     
  • 4.10, НяшМяш (ok), 12:54, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это по аналогии будет торрент-трекер. Клиент заходит на обычную вебморду, нет принципиального отличия от того же ютуба.
     
     
  • 5.12, Аноним (2), 13:01, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так оно и есть. Просто что ещё организован кусок соц.сети внутри.. БД и т.д.
    В торрент-клиенте Qbittorrent веб-морда запускается по одному клику.
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:53, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С одного докера заводится инфа сотка.
     

  • 1.4, iPony129412 (?), 12:25, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А с pony.tube что не так? Они PeerTube используют.
    Почему-то удаляют тут упонинания 🤨
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:14, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ты как обычно пьян.  
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:03, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходи на prony.tube
     

  • 1.8, Аноним (2), 12:43, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли клиенты PeerTube, которые бы могли работать с qbittorrent?
    Или непосредственно только с в Web идёт обмен?
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 12:59, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если админ активировал возможность скачать. То нажав на кнопку скачать там можно выбрать скачать в виде торрент файла.
     
     
  • 3.13, Аноним (2), 13:05, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качается через веб-сид.
    Суть торрента простаивает.
    Т.е. скачав видео я никак не буду помогать инстансу
     
     
  • 4.14, Аноним (15), 13:13, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну через трекер анонс явно есть есть и wss есть. А то что он скачался через веб сид может больше никого и нет. Хотя тут конечно надо тестить.
     
     
  • 5.16, Аноним (2), 13:25, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А то что он скачался через веб сид может больше никого и нет.

    в том то и дело, что обычным образом торрент-клиентом без веб-сида не скачать.. а если скачаешь - становишься бесполезен инстансу, т.к. раздача не будет цепляться в масштабах проекта.

     
  • 2.18, Аноним (18), 14:26, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо клиенты torrent вместо qbittorrent, которые могут работать и по протоколу BitTorrent, и по протоколу WebTorrent.
     
     
  • 3.25, КО (?), 16:16, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно отдельную версию qbittorrent из ветки master скачать и с флагом запустить для wss.
     

  • 1.19, Rocketball (?), 15:36, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли какой-то способ хостить видосы со своего компа, и при этом не палить свой IP? Понятное дело, что это P2P, но все же...

    Не хочется постоянно оплачивать чужой VPS, ибо есть собственный сервак с кучей места, но вот перспектива палить айпишник вообще не радует. Что тут можно придумать?

     
     
  • 2.22, пох. (?), 15:46, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, есть, tor называетцо. Но у него, как у других беспалевных технологий, есть другие недостатки.

    Например, ты палишься что боишься палиться. И это повод взять тебя на карандаш.

     
     
  • 3.23, Виталя (??), 15:51, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Судя по всему кто-то засунул пачку карандашей тебе в 0чко, раз тебя заботит эта тема) видно, до сих пор болит)
     

  • 1.20, Аноним (-), 15:40, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень круто, что проект развивается так быстро, особенно учитывая, что в фуллтайм его кодит всего 1 человек.
     
  • 1.21, Аноним (-), 15:46, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В настоящее время для размещения контента функционирует около 900 серверов

    В прошлой новости (3 месяца назад) писали, что 1100... Что случилось?

     
  • 1.24, Аноним (24), 15:56, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    без нормального чята ресинкать трансляции не сильно то имеет смысл
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру