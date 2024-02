Обновление Firefox 122.0.1. Представлен сервис Mozilla Monitor Plus

Доступен корректирующий выпуск Firefox 122.0.1, в котором предложены следующие исправления: Решена проблема с отображением в блоке "Open in New Container Tab", вызываемом из контекстных меню библиотеки и боковой панели, только пиктограмм (без текстовых меток) дополнения Multi-Account Containers.

Исправлено некорректное применение системной темы оформления yaru-remix в окружениях на базе Linux.

Устранена специфичная для платформы Windows ошибка, приводящая к открытию страницы в новой вкладке, несмотря на нажатие кнопки отмены (Dismiss) во всплывающем уведомлении.

В инструментах для разработчиков в интерфейсе инспектирования страниц убрано добавление лишней строки при вставке правил из буфера обмена.

Отменено изменение поведения клавиши Enter при редактировании правил в инструментах для разработчиков. В Firefox 122 нажатие клавиши Enter подтверждало ввод и выставляло фокус на соответствующий элемент. В Firefox 122.0.1 возвращено старое поведение, при котором нажатие Enter приводит к перемещению фокуса на следующее поле ввода. Одновременно представлен сервис Mozilla Monitor Plus, который расширяет бесплатный сервис Mozilla Monitor платной опцией, позволяющей непрерывно отслеживать попытки продажи персональных данных и автоматически отправлять требования по удалению информации о пользователе с сайтов брокеров, пытающихся продавать персональные данные. Сервис отслеживает более 190 сайтов, торгующих персональными данными, включающими такую информацию как ФИО, телефонные номера, адреса проживания, сведения о родственниках и детях и данные о судимостях. В качестве исходных данных для мониторинга предлагается ввести имя и фамилию, город проживания, дату рождения и email. Классический бесплатный Firefox Monitor обеспечивает вывод предупреждения в случае компрометации учётной записи (проверка по email) или попытке входа на ранее взломанный сайт. Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о 12.9 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов 744 сайтов.