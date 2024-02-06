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Обновление Firefox 122.0.1. Представлен сервис Mozilla Monitor Plus

06.02.2024 19:07

Доступен корректирующий выпуск Firefox 122.0.1, в котором предложены следующие исправления:

  • Решена проблема с отображением в блоке "Open in New Container Tab", вызываемом из контекстных меню библиотеки и боковой панели, только пиктограмм (без текстовых меток) дополнения Multi-Account Containers.
  • Исправлено некорректное применение системной темы оформления yaru-remix в окружениях на базе Linux.
  • Устранена специфичная для платформы Windows ошибка, приводящая к открытию страницы в новой вкладке, несмотря на нажатие кнопки отмены (Dismiss) во всплывающем уведомлении.
  • В инструментах для разработчиков в интерфейсе инспектирования страниц убрано добавление лишней строки при вставке правил из буфера обмена.
  • Отменено изменение поведения клавиши Enter при редактировании правил в инструментах для разработчиков. В Firefox 122 нажатие клавиши Enter подтверждало ввод и выставляло фокус на соответствующий элемент. В Firefox 122.0.1 возвращено старое поведение, при котором нажатие Enter приводит к перемещению фокуса на следующее поле ввода.

Одновременно представлен сервис Mozilla Monitor Plus, который расширяет бесплатный сервис Mozilla Monitor платной опцией, позволяющей непрерывно отслеживать попытки продажи персональных данных и автоматически отправлять требования по удалению информации о пользователе с сайтов брокеров, пытающихся продавать персональные данные. Сервис отслеживает более 190 сайтов, торгующих персональными данными, включающими такую информацию как ФИО, телефонные номера, адреса проживания, сведения о родственниках и детях и данные о судимостях. В качестве исходных данных для мониторинга предлагается ввести имя и фамилию, город проживания, дату рождения и email.

Классический бесплатный Firefox Monitor обеспечивает вывод предупреждения в случае компрометации учётной записи (проверка по email) или попытке входа на ранее взломанный сайт. Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о 12.9 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов 744 сайтов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 122
  3. OpenNews: Компания Mozilla ввела в строй сервис Firefox Monitor
  4. OpenNews: В Firefox 67 будет изменён интерфейс about:config и интегрировано дополнение Firefox Monitor
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60561-firefox
Ключевые слова: firefox, mozilla, monitor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:34, 06/02/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    https://digdeeper.neocities.org/articles/mozilla
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:39, 06/02/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Как сделать, чтобы vp9 стримы не отваливались на ютубе? Декодирование видеокартой отключил, всё равно каждую минуту останавливается.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:18, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создать багрепорт, если считаете что проблема в браузере.
     
  • 2.5, Аноним (4), 21:24, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем вам vp9 если у вашего оборудования проблемы с ним? В about:config найдите или добавьте строчку media.webm.enabled переведите значение в false и Ютуб будет отдавать вам видео в mp4.
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 21:35, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У vp9 в среднем качество выше. Проблема только с онлайн-трансляциями. И я уже использую дополнение, переключающее на h264, только не всегда h264 есть.
     
  • 2.6, Rev (?), 21:26, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставить нормальную ОС, наверное.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:56, 06/02/2024 [ответить]  
    		• +7 +/
    >В качестве исходных данных для мониторинга предлагается ввести имя и фамилию, город проживания, дату рождения и email.

    😁

     
     
  • 2.7, dannyD (?), 21:28, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё для вашей безопасности!
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:34, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, там k-анонимность применяется.

    Я не знаю, как устроен конкретно этот сервис, но в менеджере паролей в Firefox она точно используется. При использовании k-анонимности, серверу передаётся лишь такая часть инфы, которая не позволяет идентифицировать пользователя, но зато позволяет локально на клиентской машине определить, есть ли почта пользователя в утечке. Я плохо объясню это своими словами - посмотрите, хотя бы, статью в англовики, а уже в ней есть ссылки на научные работы по теме.

     

  • 1.10, user90 (?), 21:53, 06/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Для меня циферки NNN в версии давно перестали иметь какое либо значение. Это что, погоня за хромым?
     
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