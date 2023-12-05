Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2022 год

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2022 год. В 2022 году доходы Mozilla сократились на 7 млн долларов и составили 593 млн долларов. Для сравнения, в 2021 году компания Mozilla заработала 600 млн долларов, в 2020 году - 496 млн, в 2019 году - 828 млн, в 2018 году - 450 млн, в 2017 - 562 млн , в 2016 году - 520 млн, в 2015 - 421 млн, в 2014 - 329 млн, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн. 510 миллионов из 593 получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Google, Baidu, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. В 2021 году размер подобных отчислений составил 527 млн, в 2020 - 441 млн, в 2019 - 451 млн, в 2018 - 429 млн, а в 2017 - 539 млн долларов. По неофициальным данным, около 400 млн долларов в год приносит сделка с компанией Google о передаче поискового трафика. К категории "Иные доходы" отнесена 352 тысяча долларов (в 2021 году - 451 тысяч). Для сравнения, в 2019 году подобная графа доходов принесла Mozilla 338 млн долларов, присуждённых в ходе судебного разбирательства с компанией Yahoo. Объём средств, вложенных в инвестиции, в 2022 году составил 631 млн долларов, а доход от инвестиций - 9.4 млн долларов (в 2021 году 651 млн и 5.7 млн, в 2020 году - 577 млн и 9.1 млн). Доход от подписных сервисов и рекламы в 2022 году составил 75 млн долларов (в 2021 году 56 млн). Пожертвования составили 9.3 млн долларов (в 2021 году было получено 7.3 млн, а в 2020 - 6.7 млн). Среди затрат доминируют расходы на разработку (220 млн долларов в 2022 году против 199 млн долларов в 2021, 242 млн в 2020 и 303 млн в 2019 году), поддержку сервисов (34 млн долларов в 2022 против 27 млн в 2021, 20.3 млн в 2020 году, 22.4 млн в 2019 и 33.4 млн в 2018), маркетинг (58 млн долларов в 2021 против 30 млн в 2021, 37 млн в 2020, 43 млн в 2019 и 53 млн в 2018) и административные расходы (108 млн долларов в 2021 против 81 млн в 2021, 137 млн в 2020, 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018). 5.3 млн долларов потрачено на выплату грантов (в 2021 году - 5.4 млн, в 2020 году - 5.2 млн, в 2019 году - 9.6 млн). Общая сумма затрат составила 425 млн долларов (в 2021 году - 339 млн, в 2020 году 438 млн, в 2019 году 495 млн, в 2018 году - 451 млн, в 2017 году - 421.8 млн, в 2016 году - 360.6 млн, в 2015 году - 337.7 млн, в 2014 - 317.8 млн, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 1054 млн долларов, на конец года - 1197 млн долларов.



