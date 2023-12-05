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Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2022 год

05.12.2023 13:39

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2022 год. В 2022 году доходы Mozilla сократились на 7 млн долларов и составили 593 млн долларов. Для сравнения, в 2021 году компания Mozilla заработала 600 млн долларов, в 2020 году - 496 млн, в 2019 году - 828 млн, в 2018 году - 450 млн, в 2017 - 562 млн , в 2016 году - 520 млн, в 2015 - 421 млн, в 2014 - 329 млн, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн.

510 миллионов из 593 получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Google, Baidu, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. В 2021 году размер подобных отчислений составил 527 млн, в 2020 - 441 млн, в 2019 - 451 млн, в 2018 - 429 млн, а в 2017 - 539 млн долларов. По неофициальным данным, около 400 млн долларов в год приносит сделка с компанией Google о передаче поискового трафика.

К категории "Иные доходы" отнесена 352 тысяча долларов (в 2021 году - 451 тысяч). Для сравнения, в 2019 году подобная графа доходов принесла Mozilla 338 млн долларов, присуждённых в ходе судебного разбирательства с компанией Yahoo. Объём средств, вложенных в инвестиции, в 2022 году составил 631 млн долларов, а доход от инвестиций - 9.4 млн долларов (в 2021 году 651 млн и 5.7 млн, в 2020 году - 577 млн и 9.1 млн). Доход от подписных сервисов и рекламы в 2022 году составил 75 млн долларов (в 2021 году 56 млн). Пожертвования составили 9.3 млн долларов (в 2021 году было получено 7.3 млн, а в 2020 - 6.7 млн).

Среди затрат доминируют расходы на разработку (220 млн долларов в 2022 году против 199 млн долларов в 2021, 242 млн в 2020 и 303 млн в 2019 году), поддержку сервисов (34 млн долларов в 2022 против 27 млн в 2021, 20.3 млн в 2020 году, 22.4 млн в 2019 и 33.4 млн в 2018), маркетинг (58 млн долларов в 2021 против 30 млн в 2021, 37 млн в 2020, 43 млн в 2019 и 53 млн в 2018) и административные расходы (108 млн долларов в 2021 против 81 млн в 2021, 137 млн в 2020, 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018). 5.3 млн долларов потрачено на выплату грантов (в 2021 году - 5.4 млн, в 2020 году - 5.2 млн, в 2019 году - 9.6 млн).

Общая сумма затрат составила 425 млн долларов (в 2021 году - 339 млн, в 2020 году 438 млн, в 2019 году 495 млн, в 2018 году - 451 млн, в 2017 году - 421.8 млн, в 2016 году - 360.6 млн, в 2015 году - 337.7 млн, в 2014 - 317.8 млн, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 1054 млн долларов, на конец года - 1197 млн долларов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2021 год
  3. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2020 год
  4. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2019 год
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2018 год
  6. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2017 год
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60238-mozilla
Ключевые слова: mozilla, fin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Анонин (?), 13:43, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Пожертвования составили 9.3 млн долларов
    > 510 миллионов за использование поисковых систем

    Ну... все что нужно знать об финансировании опенсорса...

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:51, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 13:58, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.14, Минона (ok), 14:29, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Теперь твой мир не будет прежним.
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:59, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это прям дохрена, я думал там будет 0.
     
  • 2.31, Ilya Indigo (ok), 15:25, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не поняли!
    Поисковики платят браузеру за переходы по ним пользователей и если бы пользователей было в 10 раз меньше, то и выплаты были бы в 10 раз меньше.
    То есть это ВСЁ поддержка сообщества пользователями, только разными способами.
    От простого использования поисковика в браузере помощь раз в 100 эффективнее чем донаты.
    Вот что это отображает.
     
     
  • 3.46, Аноним (26), 17:02, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нит гугл платит оптом (400) чтоб не загнулся.
     

  • 1.5, Аноним (-), 14:10, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > расходы на разработку 220 млн долларов

    Видя такие цифры понимаешь, что сообщество финансировать такие глобальные проеты((
    Даже если брать с каждого пользователя по баксу - это уже 200 лямов людей. А в некоторых странах даже бакс - это вполне деньги.

    Опенсорс приучил людей что "открытое == бесплатное", отсюда и такие проблемы.

     
     
  • 2.20, Анонин (?), 14:41, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По отчету самой мозилы Monthly Active Users у них на уровне 187* млн.
    Т.е. по баксу будет мало. С другой стороны богатые страны могли бы платить по 2 бакса, а бедные по 50 центов.
    Но не будет ни того, ни другого, потому что "халява, сэр" (с)

    *это не считая все умных, которые вырубили аналитику.
    С одной стороны их в расчет вообще можно не брать - 99% таких удавится даже за рубль, не то что за бакс.
    А с другой - если их посчитали бы, то может гугл и другие бы закинул больше денег, потому что там же расчет привязан к кол-ву пользователей.

     
     
  • 3.21, Аноним (3), 14:44, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita
     
     
  • 4.23, Анонимумус (?), 14:53, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вспоминается анекдот "кто-то ест капусту, кто-то мясо, вместе голубцы".
    В одной большой стране тоже написано 10-20к баксов в год на человека.
    А зряплаты почему-то 25-40 тысяч, выше только в двух зажравшихся столицах (куда все деньги тянут).
     
  • 2.35, Lyrix (ok), 15:33, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Опенсорс приучил людей что "открытое == бесплатное", отсюда и такие проблемы.

    У не бесплатного Netscape Navigator проблем не было?... :)

     
  • 2.43, Аноним (43), 16:38, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в некоторых странах даже бакс - это вполне деньги

    В рф

     

  • 1.6, Аноним (6), 14:11, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 14:23, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.10, Майор (??), 14:24, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь новостной сайт про СПО. Вы вкладки перепутали, младой чилавек.
     
     
  • 3.22, Анонимумус (?), 14:49, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.7, Аноним (7), 14:14, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > доходы Mozilla 593 млн
    > по неофициальным данным, около 400 млн долларов в год приносит сделка с компанией Google
    > расходы на разработку 220 млн долларов

    то есть без гугла у них бы и на разработку не хватило денег?

     
     
  • 2.15, Минона (ok), 14:31, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сюрприз да?
     
     
  • 3.38, Аноним (7), 15:53, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сюрприз да?

    Что гугл даёт мозиле денег то не сюрприз. Сюрприз: пропорций денег гугла в бюджетах мозилы.

     
  • 2.25, Анонимумус (?), 14:56, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так нынешнего ядра линукса без корпов тоже не было.
    Это можно напеньке щеки надувать и про свободу рассуждать.
    А смотришь официальный отчет - там 80% кода написано разработчиками на зарплате.
    И так примерно с 98-2000 года.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 16:24, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так корпы под себя и пилят. Далеко не всё это нужно админу локалхоста.
     

  • 1.8, Аноним (-), 14:17, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люди новая нефть. Высокомарджинальный продукт. По отдельности ничего нестоят, но если собрать все, переработать и выжать, то на выходе золото получается. Утка "приватная", такая же, с низкой соц. ответственностью.
     
     
  • 2.11, ryoken (ok), 14:27, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DuckDuckGo стучит в Bing как минимум. Searx.be наше фсио! :)
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 14:35, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    утка вообще лицемерка, приватно, безопасно, напоминает мне пашку дурова с его телеграмом.
    юзает чужие движки, собирает дату и втюхивает тому же гуглу с амазоном. уж лучше гулом пользоваться, хоть понимаешь с кем имеешь дело
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 15:47, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно утка лучше ищет технические темы чем гугл, похоже. Ну и кому дизайн один близок, кому другой. А про приватность... Ну они там в утке вроде что-то обезличивают.)
     
  • 3.17, th3m3 (ok), 14:37, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём крутость Searx.be?
     
     
  • 4.19, Аноним (-), 14:40, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.29, Аноним (29), 15:19, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бельгийский тащмайер особенный?
     
     
  • 4.40, Анонимумус (?), 16:22, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.32, Аноним (32), 15:26, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деньги - это бумажки, которыми пока ещё можно подтереться. С приходом цифрого рубля даже подтереться не сможешь.
    Всё что нужно знать про деньги - их втихоря печатают одни, а молятся на них все остальные. Прикинь как по ушам народу проехались.
     

  • 1.12, Аноним (-), 14:27, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.13, Степан (?), 14:29, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
  • 1.24, pic (?), 14:53, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >...сделка с компанией Google о передаче поискового трафика

    Не сомневаюсь и телеметрии тоже, обезличенной, конечно, как и любой другой браузер, особенно мобильный.

     
     
  • 2.27, Аноним (26), 15:04, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так то отключаемо. Но да даже зная просто твой айдишник возмездие настигнет тебя в случае любого шухера.
     
  • 2.28, минонА (?), 15:19, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется. Не по этой причине в aboutLconfig всякие id. Личности нет, но экземпляр браузера, в котором многое есть
     
  • 2.30, Анонимумус (?), 15:20, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так сделал бы кто-то браузер вообще без телеметрии (паразитить код у других не считается).
    Конкурировать с хромом.
    И оплачивал разработку продажей хотя бы по 2 бакса (меньше чашки кофе) людям которым важна приватность. Ну или хотя бы пожертвованиями..., хотя пожертвования мы тут уже увидели.

    Но так не происходит! Почему непонятно.
    То ли народ привык к халяве и не понимает "а чиво я вообще платить должен", то ли всем плевать на приватность, то ли это религия "раз опенсорс то бесплатно и ваще я вам ничего не должен".

    Возможно продать не получится, тк сразу найдется умник который просто форкает, переименовывает в стиле Дениса Попова и выкладывает бесплатно (попутно обливая первоначальный проект помоями). Таких примеров куча - либрвульфы, паленки и тд.
    Просто паразитируют на коде лисы. Помрет лиса - умрут и они.

    В общем вторая свобода ГНУ убивает опенсорс, кто бы мог подумать.

     
     
  • 3.33, Аноним (32), 15:27, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    начинай
     

  • 1.39, Аноним (-), 16:15, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.42, Аноним (42), 16:34, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знач я плохой человек, раз отрубаю встроенный в браузер поиск (настройками мона врубить отдельное поле для поиска и отрубить все поисковые предложения, короче просто адресная строка и ничего лишнего), не юзаю его дефолтную стартовую страницу, а вместо него юзаю поисковик напрямую?
     
     
  • 2.44, Аноним (-), 16:43, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзай дефолт. Но в настройках поисковиком по-умолчанию пусть стоит Duckduckgo. Duckduckgo тоже платит Мозилле за использование её поиска. Тогда будешь хорошим человеком.
     
     
  • 3.45, Аноним (26), 16:59, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая работа, менеджер по рекламе, дакдакго.
     

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