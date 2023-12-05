Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2022 год

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|1.2, Анонин (?), 13:43, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Пожертвования составили 9.3 млн долларов
> 510 миллионов за использование поисковых систем
Ну... все что нужно знать об финансировании опенсорса...
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|2.31, Ilya Indigo (ok), 15:25, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не поняли!
Поисковики платят браузеру за переходы по ним пользователей и если бы пользователей было в 10 раз меньше, то и выплаты были бы в 10 раз меньше.
То есть это ВСЁ поддержка сообщества пользователями, только разными способами.
От простого использования поисковика в браузере помощь раз в 100 эффективнее чем донаты.
Вот что это отображает.
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|1.5, Аноним (-), 14:10, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> расходы на разработку 220 млн долларов
Видя такие цифры понимаешь, что сообщество финансировать такие глобальные проеты((
Даже если брать с каждого пользователя по баксу - это уже 200 лямов людей. А в некоторых странах даже бакс - это вполне деньги.
Опенсорс приучил людей что "открытое == бесплатное", отсюда и такие проблемы.
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|2.20, Анонин (?), 14:41, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По отчету самой мозилы Monthly Active Users у них на уровне 187* млн.
Т.е. по баксу будет мало. С другой стороны богатые страны могли бы платить по 2 бакса, а бедные по 50 центов.
Но не будет ни того, ни другого, потому что "халява, сэр" (с)
*это не считая все умных, которые вырубили аналитику.
С одной стороны их в расчет вообще можно не брать - 99% таких удавится даже за рубль, не то что за бакс.
А с другой - если их посчитали бы, то может гугл и другие бы закинул больше денег, потому что там же расчет привязан к кол-ву пользователей.
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|4.23, Анонимумус (?), 14:53, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вспоминается анекдот "кто-то ест капусту, кто-то мясо, вместе голубцы".
В одной большой стране тоже написано 10-20к баксов в год на человека.
А зряплаты почему-то 25-40 тысяч, выше только в двух зажравшихся столицах (куда все деньги тянут).
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|2.35, Lyrix (ok), 15:33, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Опенсорс приучил людей что "открытое == бесплатное", отсюда и такие проблемы.
У не бесплатного Netscape Navigator проблем не было?... :)
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|2.10, Майор (??), 14:24, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь новостной сайт про СПО. Вы вкладки перепутали, младой чилавек.
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|1.7, Аноним (7), 14:14, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> доходы Mozilla 593 млн
> по неофициальным данным, около 400 млн долларов в год приносит сделка с компанией Google
> расходы на разработку 220 млн долларов
то есть без гугла у них бы и на разработку не хватило денег?
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|3.38, Аноним (7), 15:53, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сюрприз да?
Что гугл даёт мозиле денег то не сюрприз. Сюрприз: пропорций денег гугла в бюджетах мозилы.
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|2.25, Анонимумус (?), 14:56, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так нынешнего ядра линукса без корпов тоже не было.
Это можно напеньке щеки надувать и про свободу рассуждать.
А смотришь официальный отчет - там 80% кода написано разработчиками на зарплате.
И так примерно с 98-2000 года.
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|3.41, Аноним (41), 16:24, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так корпы под себя и пилят. Далеко не всё это нужно админу локалхоста.
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|1.8, Аноним (-), 14:17, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Люди новая нефть. Высокомарджинальный продукт. По отдельности ничего нестоят, но если собрать все, переработать и выжать, то на выходе золото получается. Утка "приватная", такая же, с низкой соц. ответственностью.
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|3.16, Аноним (-), 14:35, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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утка вообще лицемерка, приватно, безопасно, напоминает мне пашку дурова с его телеграмом.
юзает чужие движки, собирает дату и втюхивает тому же гуглу с амазоном. уж лучше гулом пользоваться, хоть понимаешь с кем имеешь дело
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|4.37, Аноним (37), 15:47, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внезапно утка лучше ищет технические темы чем гугл, похоже. Ну и кому дизайн один близок, кому другой. А про приватность... Ну они там в утке вроде что-то обезличивают.)
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|2.32, Аноним (32), 15:26, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Деньги - это бумажки, которыми пока ещё можно подтереться. С приходом цифрого рубля даже подтереться не сможешь.
Всё что нужно знать про деньги - их втихоря печатают одни, а молятся на них все остальные. Прикинь как по ушам народу проехались.
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|1.24, pic (?), 14:53, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>...сделка с компанией Google о передаче поискового трафика
Не сомневаюсь и телеметрии тоже, обезличенной, конечно, как и любой другой браузер, особенно мобильный.
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|2.27, Аноним (26), 15:04, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так то отключаемо. Но да даже зная просто твой айдишник возмездие настигнет тебя в случае любого шухера.
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|2.28, минонА (?), 15:19, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разумеется. Не по этой причине в aboutLconfig всякие id. Личности нет, но экземпляр браузера, в котором многое есть
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|2.30, Анонимумус (?), 15:20, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так сделал бы кто-то браузер вообще без телеметрии (паразитить код у других не считается).
Конкурировать с хромом.
И оплачивал разработку продажей хотя бы по 2 бакса (меньше чашки кофе) людям которым важна приватность. Ну или хотя бы пожертвованиями..., хотя пожертвования мы тут уже увидели.
Но так не происходит! Почему непонятно.
То ли народ привык к халяве и не понимает "а чиво я вообще платить должен", то ли всем плевать на приватность, то ли это религия "раз опенсорс то бесплатно и ваще я вам ничего не должен".
Возможно продать не получится, тк сразу найдется умник который просто форкает, переименовывает в стиле Дениса Попова и выкладывает бесплатно (попутно обливая первоначальный проект помоями). Таких примеров куча - либрвульфы, паленки и тд.
Просто паразитируют на коде лисы. Помрет лиса - умрут и они.
В общем вторая свобода ГНУ убивает опенсорс, кто бы мог подумать.
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|1.42, Аноним (42), 16:34, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Знач я плохой человек, раз отрубаю встроенный в браузер поиск (настройками мона врубить отдельное поле для поиска и отрубить все поисковые предложения, короче просто адресная строка и ничего лишнего), не юзаю его дефолтную стартовую страницу, а вместо него юзаю поисковик напрямую?
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|2.44, Аноним (-), 16:43, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юзай дефолт. Но в настройках поисковиком по-умолчанию пусть стоит Duckduckgo. Duckduckgo тоже платит Мозилле за использование её поиска. Тогда будешь хорошим человеком.
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