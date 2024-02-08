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Митчелл Бейкер ушла с поста руководителя Mozilla Corporation

08.02.2024 19:04

Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) объявила об уходе с поста руководителя (CEO) компании Mozilla Corporation, который она занимала с 2020 года. С поста CEO Митчелл вернётся на должность председателя совета директоров Mozilla Corporation (Executive Chairwoman), которую она занимала много лет до избрания руководителем. Причиной ухода называется желание разделить руководство бизнесом и миссией Mozilla. Работа нового CEO будет сосредоточена на продвижении успешных продуктов, соответствующих миссии Mozilla, и создании платформ, ускоряющих развитие.

Митчелл работает в команде Mozilla 25 лет, ещё со времён Netscape Communications, и в своё время возглавляла подразделение Netscape, координирующее открытый проект Mozilla, а после увольнения из Netscape продолжила работу как волонтёр и основала Mozilla Foundation. Митчелл также является автором лицензии Mozilla Public License и лидером Mozilla Foundation.

До конца года пост CEO займёт Лаура Чемберс (Laura Chambers), входящая в ревизионную комиссию и совет директоров. До перехода в Mozilla Лаура руководила стартапом Willow Innovations, продвигающего первый в мире бесшумный молокоотсос, носимый в бюстгальтере. До управления стартапом Лаура занимала руководящие должности в компаниях Airbnb, eBay, PayPal и Skype.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: Митчелл Бейкер заняла пост руководителя Mozilla Corporation
  3. OpenNews: Назначен новый исполнительный директор GNOME Foundation
  4. OpenNews: На фоне реструктуризации из Mozilla уволено 70 сотрудников
  5. OpenNews: Бренден Айк ушёл с поста руководителя Mozilla
  6. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2022 год
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60574-mozilla
Ключевые слова: mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, dullish (ok), 19:24, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Только я нашел в себе силы соскочить с вивальди на лисицу и тут такое. Ничего не имею против "бесшумного молокоотсоса,носимого в бюстгальтере", но похоже новенькая - очередной "эксперт по всем вопросам" у которой, таки, есть шанс добить мозиллу окончательно. (((
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:32, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Волка оседлали уже. https://librewolf.net/
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 21:16, 08/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.32, dullish (ok), 22:17, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю. На андроиде вообще Fennec юзаю. Но это всё, по сути, эдакий доброкачественный дефейс первоосновы. И если её окончательно угробят, то, через некоторое время, и форки загнутся.
     
  • 2.19, laindono (ok), 20:43, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > бесшумный молокоотсос

    На самом деле это звучит как то самое будущее, которое мы заслужили. Я читал, что для обозначения этого существует специальное слово "кринж". С другой стороны здравый смысл говорит, что это лишь типичный пример среднего бизнеса, созданного вокруг безумной идеи. А идея строить бизнес вокруг браузера безумна не в меньшей степени.

     
     
  • 3.33, голос из леса (?), 22:18, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бизнес строится вокруг донатов и небольшого заработка.

    Кстати, не плохая идея в мире, где акции покупают не ради дивидентов, а роста ради. Любой (почти) бизнес не навсегда.

    Как только монетарное бешенство выличится (возможность печатать и разбрасывать деньги в одной известной стране), огромному количеству контор придет конец. Кстати, Woke-культура тоже испарится.

     
     
  • 4.35, kusb (?), 22:48, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Woke-культура это что-то сложное и те кто противостоит ей - часто выглядят для меня такими же фанатиками, но с противоположным знаком. Их не интересует правда или как сделать лучше, это спираль радикализации и недоверия.
    После чтения людей которые "против woke культуры" я местами сильно эмоционально радикализовался в обратную сторону. И все эти процессы - в первую очередь социальные и психологические.
     
  • 2.30, Аноним (30), 21:52, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если она смогла раскрутить бесшумный молокоотсос в лифчике, то значит маркетолух от боха. Она вам  (и не только вам) и не такое впарит. Может и мозиллу откопает. Хуже вряд ли будет.
     
     
  • 3.36, Оно ним (?), 22:51, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы тут в комментах рофлите, как школота какая-то. "Хахаха, молокоотсос!" Не думали, что для недавно родивших женщин это может быть действительно полезная и удобная вещь?
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 23:01, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы тут в комментах рофлите, как школота какая-то. "Хахаха, молокоотсос!" Не думали,
    > что для недавно родивших женщин это может быть действительно полезная и
    > удобная вещь?

    Мы рофлим с того что все это почему-то - в компании которая известнее всего браузером. Осталось туда еще какую-нибудь главу макдональдса и прочих батончиков сникерс загнать и будет DreamTeam просто.

     
  • 3.37, kusb (?), 22:52, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я кстати не разбираюсь в этом, потому что не совсем целевая аудитория и не могу точно сказать какую проблему оно решает.
    Если молоко течёт так, что мешается, то может быть это удобно в таком виде, но у меня слабые познания в физиологии/ анатомии, особенно женской.
     
  • 2.31, Аноним (31), 22:12, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая-то примитивная аналитика - не буду юзать этот бразуер, у него начальник злая тётя...
     
     
  • 3.34, dullish (ok), 22:19, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потрясающий вывод из моего комментария. Можете пошагово рассказать как к нему пришли?
     

  • 1.3, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:30, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > До конца года пост CEO займёт Лаура Чемберс (Laura Chambers), входящая в ревизионную комиссию и совет директоров. До перехода в Mozilla Лаура руководила стартапом Willow Innovations, продвигающего первый в мире бесшумный молокоотсос, носимый в бюстгальтере. До управления стартапом Лаура занимала руководящие должности в компаниях Airbnb, eBay, PayPal и Skype.

    Пока такие люди у руля, не стоит ждать чего-то хорошего. Сделает из лисы отсос данных пользователей.

     
     
  • 2.4, dullish (ok), 19:31, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Бесшумный и носимый в бюстгальтере, попрошу заметить!
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 21:25, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бесшумный и носимый в бюстгальтере, попрошу заметить!

    Они разработают бюстгальтер тырящий персональные данные, очевидно. Так, погодите, что бы это могло быть? А, наверное, бесшумная встроенная камера, во!

     
     
  • 4.38, kusb (?), 22:54, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трусы с искусственным интеллектом отправляющие владельцу данные о том, что делает тот кто их носит. А ещё вы будете брать их в аренду.
     
  • 3.39, kusb (?), 22:56, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесшумная лиса носимая в бюстгальтере?
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:38, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В Mozilla CEO вполне адекватный по сравнению с шаманом, назначенным руководить GNOME Fondation  https://www.opennet.ru/59947-gnome
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 21:05, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Шаман с бубном в IT

    Не вижу проблемы.

    // Думал, будет другой Шаман, из Red Hat

     

  • 1.7, ilyafedin (ok), 19:39, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Firefox™️ Willow Pump®️ with Advanced Privacy
     
  • 1.9, Аноним (9), 19:45, 08/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.11, Фрик из соседней пещеры (?), 19:50, 08/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.15, Аноним (15), 20:10, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и создании платформ, ускоряющих развитие

    Бред какой 😄

     
     
  • 2.16, Шарп (ok), 20:13, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала ускорение, потом перестройка.
     

  • 1.20, Аноним (20), 20:46, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Исполнительная Стуложенщина...
    Ммм...Нравится
     
  • 1.23, Аноним (-), 21:14, 08/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.26, m228chtig (?), 21:26, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mozilla разваливается на глазах, грустно от осознания того, что Google станет монополистом.
     
  • 1.27, Kuromi (ok), 21:33, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вероятнее всего не смогла в очередной раз повысить себе зарплату? Или знает что пора валить, раз ревизия начнется?

    Что до новой тетеньки...
    "До управления стартапом Лаура занимала руководящие должности в компаниях Airbnb, eBay, PayPal и Skype."

    Не скажу ничего за АйрБНБ, но иБей считается почти трупом, Палка - недалеко тоже недалеко ушла, Скайп это уже просто шутка.

    А учитывая явно коммерческую природу названных компаний полагаю первым дело Лаура начнет "резать косты", главное чтобы не как Безумный Маск - уволив инженеров и разработчиков.

     
  • 1.29, Бандеррас (?), 21:39, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва,
     

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