Митчелл Бейкер ушла с поста руководителя Mozilla Corporation

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|1.1, dullish (ok), 19:24, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Только я нашел в себе силы соскочить с вивальди на лисицу и тут такое. Ничего не имею против "бесшумного молокоотсоса,носимого в бюстгальтере", но похоже новенькая - очередной "эксперт по всем вопросам" у которой, таки, есть шанс добить мозиллу окончательно. (((
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|3.32, dullish (ok), 22:17, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знаю. На андроиде вообще Fennec юзаю. Но это всё, по сути, эдакий доброкачественный дефейс первоосновы. И если её окончательно угробят, то, через некоторое время, и форки загнутся.
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|2.19, laindono (ok), 20:43, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> бесшумный молокоотсос
На самом деле это звучит как то самое будущее, которое мы заслужили. Я читал, что для обозначения этого существует специальное слово "кринж". С другой стороны здравый смысл говорит, что это лишь типичный пример среднего бизнеса, созданного вокруг безумной идеи. А идея строить бизнес вокруг браузера безумна не в меньшей степени.
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|3.33, голос из леса (?), 22:18, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бизнес строится вокруг донатов и небольшого заработка.
Кстати, не плохая идея в мире, где акции покупают не ради дивидентов, а роста ради. Любой (почти) бизнес не навсегда.
Как только монетарное бешенство выличится (возможность печатать и разбрасывать деньги в одной известной стране), огромному количеству контор придет конец. Кстати, Woke-культура тоже испарится.
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|4.35, kusb (?), 22:48, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Woke-культура это что-то сложное и те кто противостоит ей - часто выглядят для меня такими же фанатиками, но с противоположным знаком. Их не интересует правда или как сделать лучше, это спираль радикализации и недоверия.
После чтения людей которые "против woke культуры" я местами сильно эмоционально радикализовался в обратную сторону. И все эти процессы - в первую очередь социальные и психологические.
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|2.30, Аноним (30), 21:52, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если она смогла раскрутить бесшумный молокоотсос в лифчике, то значит маркетолух от боха. Она вам (и не только вам) и не такое впарит. Может и мозиллу откопает. Хуже вряд ли будет.
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|3.36, Оно ним (?), 22:51, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы тут в комментах рофлите, как школота какая-то. "Хахаха, молокоотсос!" Не думали, что для недавно родивших женщин это может быть действительно полезная и удобная вещь?
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|4.40, Аноним (-), 23:01, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы тут в комментах рофлите, как школота какая-то. "Хахаха, молокоотсос!" Не думали,
> что для недавно родивших женщин это может быть действительно полезная и
> удобная вещь?
Мы рофлим с того что все это почему-то - в компании которая известнее всего браузером. Осталось туда еще какую-нибудь главу макдональдса и прочих батончиков сникерс загнать и будет DreamTeam просто.
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|3.37, kusb (?), 22:52, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я кстати не разбираюсь в этом, потому что не совсем целевая аудитория и не могу точно сказать какую проблему оно решает.
Если молоко течёт так, что мешается, то может быть это удобно в таком виде, но у меня слабые познания в физиологии/ анатомии, особенно женской.
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|2.31, Аноним (31), 22:12, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая-то примитивная аналитика - не буду юзать этот бразуер, у него начальник злая тётя...
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|3.34, dullish (ok), 22:19, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потрясающий вывод из моего комментария. Можете пошагово рассказать как к нему пришли?
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|1.3, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:30, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> До конца года пост CEO займёт Лаура Чемберс (Laura Chambers), входящая в ревизионную комиссию и совет директоров. До перехода в Mozilla Лаура руководила стартапом Willow Innovations, продвигающего первый в мире бесшумный молокоотсос, носимый в бюстгальтере. До управления стартапом Лаура занимала руководящие должности в компаниях Airbnb, eBay, PayPal и Skype.
Пока такие люди у руля, не стоит ждать чего-то хорошего. Сделает из лисы отсос данных пользователей.
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|3.25, Аноним (25), 21:25, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Бесшумный и носимый в бюстгальтере, попрошу заметить!
Они разработают бюстгальтер тырящий персональные данные, очевидно. Так, погодите, что бы это могло быть? А, наверное, бесшумная встроенная камера, во!
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|4.38, kusb (?), 22:54, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Трусы с искусственным интеллектом отправляющие владельцу данные о том, что делает тот кто их носит. А ещё вы будете брать их в аренду.
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|3.21, Аноним (21), 21:05, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Шаман с бубном в IT
Не вижу проблемы.
// Думал, будет другой Шаман, из Red Hat
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|1.26, m228chtig (?), 21:26, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Mozilla разваливается на глазах, грустно от осознания того, что Google станет монополистом.
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|1.27, Kuromi (ok), 21:33, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вероятнее всего не смогла в очередной раз повысить себе зарплату? Или знает что пора валить, раз ревизия начнется?
Что до новой тетеньки...
"До управления стартапом Лаура занимала руководящие должности в компаниях Airbnb, eBay, PayPal и Skype."
Не скажу ничего за АйрБНБ, но иБей считается почти трупом, Палка - недалеко тоже недалеко ушла, Скайп это уже просто шутка.
А учитывая явно коммерческую природу названных компаний полагаю первым дело Лаура начнет "резать косты", главное чтобы не как Безумный Маск - уволив инженеров и разработчиков.
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|1.29, Бандеррас (?), 21:39, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва, жидва,
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